В Бургас изграждат пешеходна пътека с изкуствен интелект

Бургас ще се сдобие с първата си интелигентна пешеходна пътека, която ще използва изкуствен интелект за засичане на пешеходци и предупреждение на шофьорите. Съоръжението ще бъде разположено на бул. „Христо Ботев“, едно от най-натоварените кръстовища в града, в близост до училища и детска градина, съобщи Нова тв.
Проектът е по предложение на инженер Стойко Андреев, който обясни, че системата ще използва камери, сензори и алгоритми с изкуствен интелект, за да разпознава единствено хора, стъпили на пешеходната пътека.
„Когато пешеходец стъпи на пътеката, светлинни сензори активират мигаща жълта светлина, която предупреждава водачите, че има човек на пешеходната зона. Системата не се активира от преминаващи автомобили или животни, което я прави изключително точна“, обясни инженер Андреев.
Според него технологията е разработка на латвийски производител и има ефективност от 99–100%, за разлика от други подобни решения, които работят частично.
Първоначално са били разгледани няколко възможни места за изграждане на пътеката, като бул. „Христо Ботев“ е избран заради големия поток от пешеходци, включително ученици и възрастни хора. Системата ще бъде захранвана с постоянен ток, вместо със слънчеви панели, за да се гарантира непрекъсната работа.
„Проектът трябваше да бъде реализиран още тази година, но поради липса на средства беше отложен за следващата. Очакваме през 2026 г. Бургас вече да има първата си интелигентна пешеходна пътека“, допълни Андреев.
1 1488
09:03 12.10.2025
2 Сила
09:04 12.10.2025
3 Пич
Коментиран от #13
09:06 12.10.2025
4 балчо теслата
09:09 12.10.2025
5 два датчика и едно копче
09:10 12.10.2025
6 Българин
- Огледайте се! Държавата е в опастност! Време е за Възраждане!
Коментиран от #16
09:11 12.10.2025
7 Глупости на търкалета
А колко пари ще се дадат, колко ще се заделят и колко ще се присвоят не се казва!?
09:16 12.10.2025
8 Мислещ
09:22 12.10.2025
9 Исторически парк
09:23 12.10.2025
10 муцунка
09:28 12.10.2025
11 зеленчук
09:30 12.10.2025
12 още
еластична кожа.
09:34 12.10.2025
13 Ко речи?
До коментар #3 от "Пич":Абе нЕкои шофьори са си баш идиоти. Като видят, че наближаваш и дават газ, за да те преварят.
Коментиран от #15
09:38 12.10.2025
14 Мдааааа...
09:39 12.10.2025
15 аз съм от тях
До коментар #13 от "Ко речи?":Като го гледам стои пред пешеходната пътека с телефон на ухото и се чудя ще тръгне ли да минава, или просто си говори. Затова предпочитам да се изнеса по-бързо от ситуацията и да го оставя да си говори на спокойствие. Всеки трети пресичащ на пешеходната пътека е с телефон или в ръка, или направо на ухото.
09:42 12.10.2025
16 име
До коментар #6 от "Българин":Камен Донев имаше един скеч: на всяка пътека по един държавен служител със сигнален пистолет и в подходящия момент подава сигнал на пешеходците да спринтират през пътеката. Щото иначе като чакат да спре кола за да пресекат, тръгват да пресичат и благодарят на шофьора от ляво, обаче забравят за шофьора от дясно, онзи се ядосва че на него не му благодарят и натиска газта. И затова много хора биват смачкани на пешеходните пътеки с лице към земята и вдигната ръка за поздрав ;)
09:48 12.10.2025