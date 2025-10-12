В Бургас изграждат пешеходна пътека с изкуствен интелект

Бургас ще се сдобие с първата си интелигентна пешеходна пътека, която ще използва изкуствен интелект за засичане на пешеходци и предупреждение на шофьорите. Съоръжението ще бъде разположено на бул. „Христо Ботев“, едно от най-натоварените кръстовища в града, в близост до училища и детска градина, съобщи Нова тв.

Проектът е по предложение на инженер Стойко Андреев, който обясни, че системата ще използва камери, сензори и алгоритми с изкуствен интелект, за да разпознава единствено хора, стъпили на пешеходната пътека.

„Когато пешеходец стъпи на пътеката, светлинни сензори активират мигаща жълта светлина, която предупреждава водачите, че има човек на пешеходната зона. Системата не се активира от преминаващи автомобили или животни, което я прави изключително точна“, обясни инженер Андреев.

Според него технологията е разработка на латвийски производител и има ефективност от 99–100%, за разлика от други подобни решения, които работят частично.

Първоначално са били разгледани няколко възможни места за изграждане на пътеката, като бул. „Христо Ботев“ е избран заради големия поток от пешеходци, включително ученици и възрастни хора. Системата ще бъде захранвана с постоянен ток, вместо със слънчеви панели, за да се гарантира непрекъсната работа.

„Проектът трябваше да бъде реализиран още тази година, но поради липса на средства беше отложен за следващата. Очакваме през 2026 г. Бургас вече да има първата си интелигентна пешеходна пътека“, допълни Андреев.