12 Октомври, 2025 09:00 743 16

  • пешеходна пътека -
  • изкуствен интелект

Технологията е разработка на латвийски производител и има ефективност от 99–100%

В Бургас изграждат пешеходна пътека с изкуствен интелект - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бургас ще се сдобие с първата си интелигентна пешеходна пътека, която ще използва изкуствен интелект за засичане на пешеходци и предупреждение на шофьорите. Съоръжението ще бъде разположено на бул. „Христо Ботев“, едно от най-натоварените кръстовища в града, в близост до училища и детска градина, съобщи Нова тв.

Проектът е по предложение на инженер Стойко Андреев, който обясни, че системата ще използва камери, сензори и алгоритми с изкуствен интелект, за да разпознава единствено хора, стъпили на пешеходната пътека.

„Когато пешеходец стъпи на пътеката, светлинни сензори активират мигаща жълта светлина, която предупреждава водачите, че има човек на пешеходната зона. Системата не се активира от преминаващи автомобили или животни, което я прави изключително точна“, обясни инженер Андреев.

Според него технологията е разработка на латвийски производител и има ефективност от 99–100%, за разлика от други подобни решения, които работят частично.

Първоначално са били разгледани няколко възможни места за изграждане на пътеката, като бул. „Христо Ботев“ е избран заради големия поток от пешеходци, включително ученици и възрастни хора. Системата ще бъде захранвана с постоянен ток, вместо със слънчеви панели, за да се гарантира непрекъсната работа.

„Проектът трябваше да бъде реализиран още тази година, но поради липса на средства беше отложен за следващата. Очакваме през 2026 г. Бургас вече да има първата си интелигентна пешеходна пътека“, допълни Андреев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    7 0 Отговор
    кат не им стига естествения

    09:03 12.10.2025

  • 2 Сила

    11 0 Отговор
    Наличието на изкуствен интелект не може да компенсира липсата на естествен такъв у БГ приматите и простаците населяващи Територията .....

    09:04 12.10.2025

  • 3 Пич

    8 2 Отговор
    Ей така се крадат едни големи пари с безмислено нещо ! Просто трябва редовно да боядисват пътеките , шофьорите не са идиоти когато ги виждат ! Но много често състоянието на пешеходните пътеки е такова , че не може да ги видиш докато не преминеш върху тях !!!

    Коментиран от #13

    09:06 12.10.2025

  • 4 балчо теслата

    7 0 Отговор
    айде на бас кой спечели търга за тая глупост,гащи нямаме колан купихме...................

    09:09 12.10.2025

  • 5 два датчика и едно копче

    3 0 Отговор
    Изглежда Изкуствения интелект ще замества липсата на естествен интелект у потребителите.

    09:10 12.10.2025

  • 6 Българин

    5 3 Отговор
    Пешеходните пътеки ще бъдат оборудвани с говорители. Всеки път когато някой пресича, говорителите ще изговарят следния техт:
    - Огледайте се! Държавата е в опастност! Време е за Възраждане!

    Коментиран от #16

    09:11 12.10.2025

  • 7 Глупости на търкалета

    4 0 Отговор
    "На гол тумбак чифте пищови ...!"
    А колко пари ще се дадат, колко ще се заделят и колко ще се присвоят не се казва!?

    09:16 12.10.2025

  • 8 Мислещ

    4 0 Отговор
    Оглеждайте се и на пешеходните пътеки, за да не пише на гроба ви: "Умря с предимство!".

    09:22 12.10.2025

  • 9 Исторически парк

    4 0 Отговор
    естественият интелект липсва тотално в България, така че най-добре да бъде заменен с изкуствен..

    09:23 12.10.2025

  • 10 муцунка

    1 0 Отговор
    Светофар с изскуствен интелект ще си търси светофарка.

    09:28 12.10.2025

  • 11 зеленчук

    0 0 Отговор
    На гол тумбак чифте кюфтаци.

    09:30 12.10.2025

  • 12 още

    1 0 Отговор
    Интелигентна пешеходна пътека за по-гладка и по-
    еластична кожа.

    09:34 12.10.2025

  • 13 Ко речи?

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Абе нЕкои шофьори са си баш идиоти. Като видят, че наближаваш и дават газ, за да те преварят.

    Коментиран от #15

    09:38 12.10.2025

  • 14 Мдааааа...

    3 0 Отговор
    Предлагам за по-сигурно направо да пуска бариерите или да изскачат отдолу колци.

    09:39 12.10.2025

  • 15 аз съм от тях

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ко речи?":

    Като го гледам стои пред пешеходната пътека с телефон на ухото и се чудя ще тръгне ли да минава, или просто си говори. Затова предпочитам да се изнеса по-бързо от ситуацията и да го оставя да си говори на спокойствие. Всеки трети пресичащ на пешеходната пътека е с телефон или в ръка, или направо на ухото.

    09:42 12.10.2025

  • 16 име

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Камен Донев имаше един скеч: на всяка пътека по един държавен служител със сигнален пистолет и в подходящия момент подава сигнал на пешеходците да спринтират през пътеката. Щото иначе като чакат да спре кола за да пресекат, тръгват да пресичат и благодарят на шофьора от ляво, обаче забравят за шофьора от дясно, онзи се ядосва че на него не му благодарят и натиска газта. И затова много хора биват смачкани на пешеходните пътеки с лице към земята и вдигната ръка за поздрав ;)

    09:48 12.10.2025

