Патриарх Даниил: Технологиите не могат да заменят молитвата и общението с Бога

Технологиите са само средство, те не могат да заменят молитвата и общението с Бога. Това каза днес Българският патриарх Даниил, който взе участие във Втората международна конференция по повод 100-годишнината от основаването на списание „Теология“, провеждаща се в Солун, Гърция.

Развитието на роботиката и роботизацията на живота създава впечатлението за възникването на нов свят и нов човек – постчовекът. В същата посока върви и изключително бързият напредък на онова, което обикновено наричаме изкуствен интелект.

Този тотализиращ ефект на привидно всесилните технологии ни изправя пред фундаментален въпрос, на който всички трябва да отговорим като човешки същества, въвлечени в тези глобални процеси, и преди всичко като православни християни и членове на Христовата Църква, посочи патриарх Даниил.

Сред въпросите, които той повдигна пред участниците в конференцията, бяха: Къде стоим ние? Каква е ролята на богословието на Църквата в тази революционна ситуация на технологизацията и роботизацията на човешкото съществуване? Какви са границите на технологиите и има ли предел, отвъд който човечеството не може да продължи да съществува? Какви етични гаранции и ограничения трябва да управляват тяхното използване и развитие? Технологиите несъмнено имат своите граници, но когато достигнат своята крайна граница, ще остане ли нещо извън тях? Тоест, ще има ли все още природа, човек, свят отвъд технологиите?

В момента тези тревоги звучат повече като научна фантастика. Но онова, което ние като православни християни, като вярващи личности трябва да разгледаме, е друг екзистенциален риск, който ми се струва далеч по-непосредствен и сериозен. Имам предвид риска от загуба на сакралното в резултат на проникването на технологиите във всяка сфера на живота. Това е технологизацията на живота, в която вече няма място или нужда от сакралното, а именно – от Бога и Неговата благодат, подчерта още Българският патриарх Даниил, предава БТА.

Според него постоянната употреба на технологии фрагментира човешкото съзнание и възпрепятства способността за съсредоточаване у хората.

Никога не бива да забравяме, че колкото и напреднал да е изкуственият интелект, колкото и обновления да получава, той никога не може да придобие онова, което Свети апостол Павел нарича ум Христов – ум, който получаваме като благодатен дар в молитвено, аскетично, евхаристийно и тайнствено общение с Христос, каза още патриарх Даниил.

По думите му решението на тези предизвикателства за нас не е да бягаме от технологиите, а да знаем, че те са само средство, а не цел.

Темата на форума е „Втората международна научна конференция за 100 години на списание „Теология“. Приносът му за богословската просвета и присъствието на Православната църква и богословие в цифровата епоха“.