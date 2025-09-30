Новини
Патриарх Даниил: Технологиите не могат да заменят молитвата и общението с Бога

Патриарх Даниил: Технологиите не могат да заменят молитвата и общението с Бога

30 Септември, 2025

Никога не бива да забравяме, че колкото и напреднал да е изкуственият интелект, колкото и обновления да получава, той никога не може да придобие онова, което Свети апостол Павел нарича ум Христов

Патриарх Даниил: Технологиите не могат да заменят молитвата и общението с Бога - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Технологиите са само средство, те не могат да заменят молитвата и общението с Бога. Това каза днес Българският патриарх Даниил, който взе участие във Втората международна конференция по повод 100-годишнината от основаването на списание „Теология“, провеждаща се в Солун, Гърция.

Развитието на роботиката и роботизацията на живота създава впечатлението за възникването на нов свят и нов човек – постчовекът. В същата посока върви и изключително бързият напредък на онова, което обикновено наричаме изкуствен интелект.

Този тотализиращ ефект на привидно всесилните технологии ни изправя пред фундаментален въпрос, на който всички трябва да отговорим като човешки същества, въвлечени в тези глобални процеси, и преди всичко като православни християни и членове на Христовата Църква, посочи патриарх Даниил.

Сред въпросите, които той повдигна пред участниците в конференцията, бяха: Къде стоим ние? Каква е ролята на богословието на Църквата в тази революционна ситуация на технологизацията и роботизацията на човешкото съществуване? Какви са границите на технологиите и има ли предел, отвъд който човечеството не може да продължи да съществува? Какви етични гаранции и ограничения трябва да управляват тяхното използване и развитие? Технологиите несъмнено имат своите граници, но когато достигнат своята крайна граница, ще остане ли нещо извън тях? Тоест, ще има ли все още природа, човек, свят отвъд технологиите?

В момента тези тревоги звучат повече като научна фантастика. Но онова, което ние като православни християни, като вярващи личности трябва да разгледаме, е друг екзистенциален риск, който ми се струва далеч по-непосредствен и сериозен. Имам предвид риска от загуба на сакралното в резултат на проникването на технологиите във всяка сфера на живота. Това е технологизацията на живота, в която вече няма място или нужда от сакралното, а именно – от Бога и Неговата благодат, подчерта още Българският патриарх Даниил, предава БТА.

Според него постоянната употреба на технологии фрагментира човешкото съзнание и възпрепятства способността за съсредоточаване у хората.

Никога не бива да забравяме, че колкото и напреднал да е изкуственият интелект, колкото и обновления да получава, той никога не може да придобие онова, което Свети апостол Павел нарича ум Христов – ум, който получаваме като благодатен дар в молитвено, аскетично, евхаристийно и тайнствено общение с Христос, каза още патриарх Даниил.

По думите му решението на тези предизвикателства за нас не е да бягаме от технологиите, а да знаем, че те са само средство, а не цел.

Темата на форума е „Втората международна научна конференция за 100 години на списание „Теология“. Приносът му за богословската просвета и присъствието на Православната църква и богословие в цифровата епоха“.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Танас

    9 10 Отговор
    Тук не е Москва, г-н патриарх.

    Коментиран от #12

    13:43 30.09.2025

  • 3 Пешо

    10 6 Отговор
    Тоя защо не се моли за дъждове в Плевен .

    13:43 30.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гориил

    6 4 Отговор
    Искрено се молих България да спечели финала на волейболното първенство.Но Бог имаше други планове.

    13:52 30.09.2025

  • 6 Р Г В

    4 4 Отговор
    Хей ти викария на Американския патриарх , като си толкова вещ по църковните дела защо носите на ръцете си часовници " Ролекс " а не пясъчни в джобовете си , защо ползвате лимузини от най известни марки а не каруци с впряг от волове , защо одеждите ви не са от уж откритите много плащеници на господ Бог а от прочути марки платове.
    PS : Не се отнася за обикновените божи служители по градчета и села.

    13:54 30.09.2025

  • 7 зле

    3 6 Отговор
    даниил са кръсти на североизток двуглавия орел ко прай в българската църкава питам аз

    14:06 30.09.2025

  • 8 А бе

    6 2 Отговор
    друго си е с Ролекса в Бентлито

    14:12 30.09.2025

  • 9 Моарейн

    6 0 Отговор
    Така е, технологиите не могат да заменят общението с Господ, но искреното общение не се нуждае от посредници, особено от такива като 95% от клира.

    14:15 30.09.2025

  • 10 !!!?

    0 0 Отговор
    Просвещението - Кошмарът на поповете !!!?

    14:17 30.09.2025

  • 11 Павел пенев

    2 3 Отговор
    Не трябва да се срещаш с агента на ЦРУ Вартоломей. Той работи против България,призна и фашистката нова църква на наркомана Зеленски. Е такива случаи се казва Бог да ги убие.

    14:25 30.09.2025

  • 12 Човека КоZа

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Танас":

    Като гледам в каква мизерия са се превърнали градовете е това число и София, жалко, че не е.

    14:37 30.09.2025

  • 13 Стар канибал

    1 0 Отговор
    Изкуствения интелект никога няма да може да замени човека!

    14:44 30.09.2025

