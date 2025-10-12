Новини
България »
Остър недостиг на международни шофьори

Остър недостиг на международни шофьори

12 Октомври, 2025 09:40 628 11

  • недостиг-
  • международни шофьори

Притесненията са, че липсата на кадри в бранша ще се отрази на икономиката

Остър недостиг на международни шофьори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Почти 20% от камионите остават паркирани. Причината – няма кой да ги управлява. В Европейския съюз недостигът на водачи на тежкотоварни автомобили е огромен, у нас не е по-различно, съобщи бТВ.

Христо Христов изминава по 800 километра на ден вече над 20 години. Казва, че професията става все по-високо ценена, заради липсата на кадри.

„Тя е свързана с много рискове, като започнем с движението и тези допълнителни рискове с кражби по време на път. Последно време, с мигрантския поток в Европа се засилиха кражбите на гориво, на стока, което е допълнително усложняване на нервите на един шофьор“, разказа Христов.

Въпреки рисковете и трудностите, обича професията си. „Всеки ден съм на различно място, аз съм авантюрист, обичам промяната. Днес си в България, утре в Испания. Младото поколение започва да става лениво, мързеливо, аз за тези пари няма да работя, тази работа е много под нивото ми, колкото и пари да предложиш на този човек - той няма да работи тази работа. Има разлика със старото поколение, при нас беше важно за лев работи, без лев не стой“, каза Христов.

Липсата на кадри обаче се отразява сериозно на бизнеса. Илиян Филипов управлява транспортна компания, но от няколко години не разширява автопарка си. „В България има страхотен дефицит на шофьори, а той вече не е само в България, той е в големите държави в Европа. Проблемът е, че младите хора не припознават професията и оттам нататък при липсата на желаещи за обучение, няма смисъл да го правим“, разказа Илиян Филипов.

Дори високото заплащане не може да привлече нови шофьори. От Съюза на международните превозвачи търсят решения – от внос на шофьори от трети страни до възстановяване на транспортните техникуми.

„Към момента голяма част от нашите големи фирми търсят и вече започнаха да внасят водачи от трети държави като Индия, Катар, Непал. Вече не се подготвят кадри в професионалните гимназии, предишните техникуми, средните училища, подготвяха кадри, които излизаха с категория Ц. Това вече не се практикува и съответно не се дава приоритет“, коментира Йордан Арабаджиев - изпълнителен директор на Съюз международните превозвачи.

Не разбират липсата на желание при младите да практикуват професията - дори временно. „Ако един млад човек на 21 години, реши да се занимава с тази професия, при заплата от 3000 евро, той спокойно може да пести половината от нея. За 5 години би спестил толкова пари, че за 5 години би могъл да си закупи камион и сам да работи, да си купи жилище, да започне някой малък бизнес“, обясни Йордан.

И се притесняват, че липсата на нови водачи ще се отрази на икономиката ни.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Решение

    4 1 Отговор
    Карайте ги с изкуствен интелект !

    09:42 12.10.2025

  • 2 Трай бе

    5 1 Отговор
    Сиромахов: “На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум.
    Те другото си го имат.”

    09:44 12.10.2025

  • 3 Изкуствения интелект

    7 1 Отговор
    Да го наемат на работа. Щом може да е министър може да е и шофьор.

    Коментиран от #11

    09:44 12.10.2025

  • 4 То голямата

    5 1 Отговор
    икономика? Работят за чужди фирми при много добри условия !

    09:45 12.10.2025

  • 5 Иван

    3 2 Отговор
    Ами вкарайте отвън

    09:46 12.10.2025

  • 6 гост

    4 1 Отговор
    АМИ ХОРАТА ПРЕДИ 200 ГОДИНИ СА ИЗМИСЛИЛИ ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ! А ПРЕДИ 100 ГОДИНИ И КОНТЕЙНЕРИТЕ! Хем по- бързо, хем по-безопасно, хем с по-малко работна ръка, хем по-екологично и многоооо по-евтино!

    09:47 12.10.2025

  • 7 Не работя за пари

    0 1 Отговор
    Тази работа не ми харесва. Да закарам камиона на някого от т.А до т.Б за мен не представлява някакво предизвикателство. Резултатът не ме вдъчхновява.

    09:47 12.10.2025

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    1 1 Отговор
    с 20% са намалели и калдъръм коконите по паркингите и отбивките от там са фалирали и фабриките за кондоми

    09:48 12.10.2025

  • 9 50/50

    1 1 Отговор
    Прекъсната е системата на обучение, възпитание и мотивация! Кой да иска, като не могат!? А не могат, защото никой не ги подготвя! В училищата, където получават СУМПС ,,книжка", самите инструктури нямат интерес да ги научат, за да отидат и се запишат в частните им автошколи! Затова се доберат до категория за лек автомобил и толкова! Иначе, завършва, кара камион с С категория, придобива опит и увереност, лесно ще мине и по нагоре! Освен това, електората е записан безработен в Германия, с ТЕЛК и работа в сивия сектор тук - парите същите! Защо да се блъска!?

    09:48 12.10.2025

  • 10 Директора👨‍✈️

    5 1 Отговор
    Значи за IT измислен специалист, който пише с ChatGPT може 10+ бона заплата и да си седи пред комютъра на топло и сухо, а за шофьор, който носи храната и водата на тия IT-тата измислени не може същите пари. Айде сега им яжте на IT-тата флашките.

    09:50 12.10.2025

  • 11 Министър

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Изкуствения интелект":

    да си е лесно, само трябва да се показваш по телевизията да кажеш по някоя глупост отвреме навреме. Да си тираджия хич не е лека професия. Липса на сън, опасност от катастрофи, трудно е да правиш семейство...

    09:51 12.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове