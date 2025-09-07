Новини
България »
Всички градове »
Томислав Дончев: Най-големият проблем пред военната и други индустрии в България е недостигът на инженери и работници

Томислав Дончев: Най-големият проблем пред военната и други индустрии в България е недостигът на инженери и работници

7 Септември, 2025 20:10 1 527 108

  • томислав дончев-
  • проблем-
  • военна индустрия-
  • недостиг-
  • инженери-
  • работници

„Младият способен инженер днес е като трансферен футболист – инвеститорите се състезават за него“, обяви вицепремиерът

Томислав Дончев: Най-големият проблем пред военната и други индустрии в България е недостигът на инженери и работници - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Най-големият проблем пред военната и други индустрии в България е недостигът на инженери и работници, обяви в интервю за предаването „120 минути“ по bTV вицепремиерът Томислав Дончев.

Младият способен инженер днес е като трансферен футболист – инвеститорите се състезават за него“, обяви Дончев.

Според него проблем е, че младите хора и техните родители не знаят за индустриалния потенциал на България и много малко деца учат за инженери.

Дончев потвърди, че се работи по изграждането на два завода на германския концерн „Райнметал“ в България и уточни, че това е само началото.

„Когато инвестицията тръгне, тя може да се разшири с по-високотехнологично производство“, допълни вицепремиерът.

Той посочи, че заводите ще дадат капацитет страната да произвежда боеприпаси и техника на своя територия.

Дончев коментира посещението на председателя на БСП и също вицепремиер Атанас Зафиров в Пекин.

По думите му напрежение не е създавано от правителството, а от „ревност, че някой не е бил поканен“.

Той подчерта, че Китай е „цивилизация, а не просто държава“ и България трябва да търси нови икономически възможности там.

Дончев припомни, че и сам е бил част от делегации в Пекин в предишни години и е разговарял с управляващите.

На въпроса дали би отишъл този път, ако беше поканен, той отговори: „Това е друг въпрос“.

Според Дончев участието на България в евентуална мироопазваща мисия след край на войната в Украйна е прекалено чувствителна тема.

Той подчерта, че страната е буквално на границата на конфликта, което обяснява предпазливостта на обществото. България обаче може да се включи активно във възстановяването на Украйна – особено чрез строителство и индустрия, смята вицепремиерът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижте университетите!

    44 0 Отговор
    Продължават да назначават калинки и калинчовци!

    Коментиран от #9, #39

    20:13 07.09.2025

  • 2 дончев

    41 0 Отговор
    трябва да измислим как да даваме минимална на инженери за да взимаме максимална ние без никакво образование!!!

    Коментиран от #40

    20:13 07.09.2025

  • 3 Като гледам какви "енджинери" излизат

    33 0 Отговор
    от ВУЗ-овете, ме е страх да ида на дофтор!

    20:15 07.09.2025

  • 4 Пич

    31 4 Отговор
    Нц...!!! Инженери колкото щеш , но нямат компетенциите дори и на работниците които трябва да ръководят !!!

    20:15 07.09.2025

  • 5 А дано, ама надали

    22 1 Отговор
    Ще ви доде акълът, ама след време!

    20:15 07.09.2025

  • 6 докато

    29 4 Отговор
    на лекари и инженери се дават трохи за да вземат баснословни суми неграмотници няма как да се оправят нещата...но това само русофилските д е б и л и не могат да го схванат...

    Коментиран от #7

    20:16 07.09.2025

  • 7 русофилите

    7 17 Отговор

    До коментар #6 от "докато":

    са природно Т Ъ П И!!!

    Коментиран от #56

    20:17 07.09.2025

  • 8 Сами сте си

    39 0 Отговор
    виновни, изгонихте младите и кадърни хора от България...

    20:17 07.09.2025

  • 9 37.51т

    29 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вижте университетите!":

    при 50 университета и "нема"кадри....щото за инженер се учи много
    и цял живот като докторите а философи и политолози много....що тъйТоми имаш ли отговор?

    20:18 07.09.2025

  • 10 Евгени от Алфапласт

    33 0 Отговор
    Брех, че нагъл тип! Къде са милиардите от електронното управление, крадец?

    Коментиран от #58

    20:18 07.09.2025

  • 11 Енжинер

    33 1 Отговор
    Най големия проблем на тази, както и другите индустрии е това че след 90-те изгонихте младите специалисти навън.

    Коментиран от #25

    20:19 07.09.2025

  • 12 Ники

    23 0 Отговор
    Няма работници .. след тая реплика гледай какво ще те направи ББ той от една седмица се хвали че ще се открият 1000 работни места в новите германски военни заводи в БГ

    20:20 07.09.2025

  • 13 винету

    32 0 Отговор
    инженери и работници нямаме ама крадци бол... начело с вас... 35 години демокрация

    20:20 07.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А печалбата

    12 1 Отговор
    Тя къде се изнася. За чужда страна. Да напада друга страна. Ще внесат. Или учат мигранти и бежанци от Киев. Тук кой да отгледа свръх инженер специалис за барут . Професорите крият тайните . Не дават и дори за цигари. Къде е Кирил на кирия .

    20:21 07.09.2025

  • 16 Бай Цоньо

    24 0 Отговор
    Младите разумни образовани хора не издържат на своеволщинската шуро-баджанашка наша актуална уредия. Навсякъде се назначават наши хора и техните деца, за кадърните няма хубави позиций и са принудени против волята си да емигрират и когато в един момент се нуждаем от тях виждате, че ги няма а тези който се връщат са нереализираните в реална пазарна цена деца на политиците . В България най лесно се става полицай и общинар.

    20:21 07.09.2025

  • 17 бгполитик

    21 0 Отговор
    трябват ми лекари и инженери за 2 лева да прая икономика да си пълня търбуся и да го разтоварвам после в незаконната канализация!!!

    20:22 07.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БгТопИдиот🇧🇬

    13 0 Отговор
    Е нал има ГМО епилирани смарт фон бройери в излишък !!

    И банани има...

    20:24 07.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Иван Грозни

    20 0 Отговор
    Къде били. Нали вие ги изгонихте/кадърните/ като не им плащахте заслуженото за да има само за вашите чекмеджета. На това отгоре започнахте масово производство на неграмотни вишисти, доктори на науките, доценти и професори/основно по политически заслуги/.

    20:25 07.09.2025

  • 22 Сталин

    21 0 Отговор
    Най големия проблем за България сте Гроб ,Тиквата и Прасето и докато тези негодници не бъдат ликвидирани България е в опасност

    20:26 07.09.2025

  • 23 Лумпен

    10 0 Отговор
    Много Ви обичам цензурите !
    Обичам полицаите !
    Обичам и циганите !
    Обичам и политиците!
    Така добре ли е!

    20:26 07.09.2025

  • 24 Феникс

    7 0 Отговор
    Пак ще повторя гледайте новият клип на Цанов и ще ви се изясни какъв е проблема на тази индустрия , а и на цяла България!

    20:27 07.09.2025

  • 25 Сталин

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Енжинер":

    В България само мутри ,кючеци и чалги останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина

    Коментиран от #62

    20:27 07.09.2025

  • 26 Бай Цоньо

    11 1 Отговор
    Пак ни баламосват със старите приказки, ще оберат комисионните Ханс ще назначи 300 човека на заплати колкото за хлеба и чорбата, половината ще измрат от тях и келепира за народа ще е същият като от при Дънди прешълс: 2 милиарда за тях - 2 милиона за държавата

    Коментиран от #68

    20:27 07.09.2025

  • 27 На тоя смешник

    11 1 Отговор
    някой да му обясни, на неговия език и начин на разбиране, че когато изкара инженерно образование и го е практикувал поне 10 години, чак тогаеа може инженера и труда му, пеерастчето, и да го сравнява с футболиер някакъв, напушен и неадекватен!

    20:28 07.09.2025

  • 28 Боклуците на Боклука

    15 0 Отговор
    Боклук, а кой ги изгони инженерите ⁉️⁉️⁉️

    20:29 07.09.2025

  • 29 На тоя смешник

    8 0 Отговор
    някой да му обясни, на неговия език и начин на разбиране, че когато изкара инженерно образование и го е практикувал поне 10 години, чак тогава може да оценяваинженера и труда му, пеерастчето, и да го сравнява с футболиер някакъв, напушен и неадекватен!

    20:29 07.09.2025

  • 30 гост

    16 0 Отговор
    За това пък "юристи" и "икономисти", "политолози" и "психолози" - дето не са се явявали на нито един изпит, но са с дипломи - наспорил господ! И всичките на топли места в администрацията!

    20:31 07.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Миризлив пор

    9 0 Отговор
    Има инженери, има и работници! Ама не са съгласни да работят за тези заплатите които давате. Дайте нормални заплати и ще има опашка

    20:31 07.09.2025

  • 33 Град Симитли

    11 0 Отговор
    Ми нали Бою, шефа ти,
    прати програмистите и инженерите да стават овчари!
    .... Еж сега, квито ги дробихте!

    20:33 07.09.2025

  • 34 след като

    10 0 Отговор
    България е на последно място по всички позитивни класации то е ясно че тези които я упправляват са НАЙ-ДОЛНО качество хора...

    20:34 07.09.2025

  • 35 Къдрав Петелов

    8 0 Отговор
    ТЕ РАБОТЯТ В ЧУЖБИНА ЗАТОВА ТАМ ЗАПЛАЩАНЕТО Е ВСЯКА СЕДМИЦА И ПО ЗАПЛАТЕНО. БЪЛГАРИЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИСКА ДЪРЖАВА.

    20:34 07.09.2025

  • 36 Бгг

    10 0 Отговор
    Я кажи заплатата на млад и способен инженер?
    Ако нашите пикливи работодатели даваха пари нямаше много българи да ходят да работят в чужбина. Ще дойде време да плащат и те и политиците като през 1944 година. Национално предателство се плаща само по един начин.

    20:35 07.09.2025

  • 37 Гост

    7 0 Отговор
    Господине, по време на вашето управление много млади и къдърни хора избягаха

    20:36 07.09.2025

  • 38 мутра комунист политик депутат

    8 0 Отговор
    не ми дреме за лекари и инженери АЗ СЪМ ВЪРХА!!!

    20:37 07.09.2025

  • 39 Дипломи се раздават

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вижте университетите!":

    само и само да има студенти!

    20:37 07.09.2025

  • 40 Коментиращ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "дончев":

    Не само фактът, че Дончев и другите управляващи престъпници се подиграват със заплащането на държавните служители (тези дето си вършат съвестно работата - справка, ВМЗ свидетел при Цанов), но също така и тия престъпници, овладели незаконно властта в България, явно и очевадно ни тикат да бъдем източен фронт срещу Русия!

    Коментиран от #67

    20:38 07.09.2025

  • 41 Седящия бик

    5 0 Отговор
    Вождове много....

    20:38 07.09.2025

  • 42 в България

    11 0 Отговор
    НАЙ НЕКАЧЕСТВЕНИЯ МАТРЯЛ Е ПО ВЪРХОВЕТЕ!!!

    Коментиран от #44

    20:41 07.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 в КОЛХОЗНА раша

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "в България":

    е същата работа...

    20:42 07.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 По добре пожарникарь

    2 0 Отговор
    Може и министьр председател да стана!

    20:45 07.09.2025

  • 47 българския "елит"

    7 0 Отговор
    е контейнер за биологични отпадъци!

    20:46 07.09.2025

  • 48 Амий

    5 0 Отговор
    Намалете броя на депутати и министри !

    20:46 07.09.2025

  • 49 Аз съм

    2 0 Отговор
    Не,че няма хора-МАЛКО давате!!

    20:47 07.09.2025

  • 50 въпрос

    5 0 Отговор
    Абе, Дончевия! Какво стана с оня милиард, който ти прибра уж за електронно парвителство, ама такова не видяхме! Видяхме обаче пачки милиони евро и златни кюлчета да кратуната на СИКадгжийския ти главатар - неграмотната банкянска тиква!

    Коментиран от #52

    20:47 07.09.2025

  • 51 Тома

    8 0 Отговор
    Бати ти Бойко тиквата изгони кадърните инжинери бе дончев да си търсят хляба в чужбина защото му трябваха пари за чекмеджетата.А пък други ги прати да стават овчари

    20:47 07.09.2025

  • 52 дончев

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "въпрос":

    гепих ги и с тях водих жената на дубай и любовниците на зандзебар!!!

    20:49 07.09.2025

  • 53 Ами защо

    4 0 Отговор
    Ги изгонихте г-н Дончев!!!?????

    20:49 07.09.2025

  • 54 Читател

    6 0 Отговор
    Фъфлещ бо..уК,къде е Ел правителството за което открадна 2 милиарда бе.

    20:50 07.09.2025

  • 55 Така е

    6 0 Отговор
    Няма роби,и за това сте виновни вие ,не се ценяха кадрите ,сега олеле

    20:50 07.09.2025

  • 56 Кой

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "русофилите":

    Умен ще е русофил ,няма такъв

    20:52 07.09.2025

  • 57 Ха,ха

    5 0 Отговор
    Що бе, тиквите не стават ли

    20:53 07.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 НАЙ ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ

    7 0 Отговор
    СТЕ ВИЕ. УЖ УПРАВЛЕНЦИ!! ???. ВИЕ СТЕ НАГЛИ БЕЗ МОРАЛ КРАДЛИВИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ. ОТИДЕТЕ СИ. СТИГА САМО ОПРАВДАНИЯ И ВСЕ ДРУГИТЕ ВИНОВНИ.

    20:54 07.09.2025

  • 60 нннн

    7 0 Отговор
    А защо изгонихте работещите българи, нещастници?

    20:55 07.09.2025

  • 61 управляващите в България

    7 0 Отговор
    са пример за НЕМОЖАЧИ и ПОД ЛО ГИ!!!

    20:55 07.09.2025

  • 62 Как

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Сталин":

    Пък един кадърен не отиде в матушката ,все на запад бягат

    20:56 07.09.2025

  • 63 Дончев,

    4 2 Отговор
    Ако живееше на земята, щеше да знаеш, че положението е такова не само с инженерите, но и с всяка друга професия, дори с чистачите! Но това е резултата от свободата и бананите, които дойдоха с демокрацията! Е, да са ви сладки!

    Коментиран от #74

    20:57 07.09.2025

  • 64 ТАКА ЛИ ?

    7 0 Отговор
    Умните и кадърни инженери и техници няма да ви работят да знаеш ! Пълно е с такива като теб , юристи икономисти финансисти счетоводители и банкери . Тях наемай да ти работят на колкото искаш голяма заплата . Да видим дали някой ще ти работи техническа работа която изисква неспирно усъвършенстване и повишаване на компетентността . Нека сега работодателите с тези професии си намерят инженери и техници . След като работодателите си имат роднини да си ги назначават тях !

    Коментиран от #70

    20:57 07.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 бг комундел бизнесман

    4 0 Отговор
    търся инженери на минимална да ми въртят далаверите!

    20:59 07.09.2025

  • 67 Добре

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Коментиращ":

    Започна и хайде фронт срещу рОсията ,копейски номера

    20:59 07.09.2025

  • 68 Байчо

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бай Цоньо":

    Не е виновен който взима ,а който дава .И на теб да дадът и ти ще вземеш

    21:00 07.09.2025

  • 69 Налудник

    3 0 Отговор
    Кривоглав, народът е казал една много хубава приказка: "Човек оценява истинската стойност на нещо едва след като го загуби." Гледам, не сте изключение. Но сами си го направихте с наглото просташко отношение на илитерата борисов към академичните професии. Хак да ви е. Сега давайте дипломи на лилавите ви избиратели.

    21:01 07.09.2025

  • 70 лекари и инженери освен

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "ТАКА ЛИ ?":

    че трябва да са умни и кадърни трябва да поемат отговорност и то ГОЛЯМА за разлика от "каймака" в България който е представен предимно от индивиди с интелект на дете от детската градина което не може само и г за да си избърше...и заради това резултатите са ВИДИМИ!!!!!!!

    Коментиран от #82

    21:02 07.09.2025

  • 71 Да,бе

    4 0 Отговор
    А за директори има излишък...Гарантирано от герб първата партия на калинките и калиняците.

    21:02 07.09.2025

  • 72 Боши и Шико

    2 0 Отговор
    А най-4големият проблем на младите инженери сте вие крадците

    21:05 07.09.2025

  • 73 заради тия некадърници и недоразумения

    2 0 Отговор
    в "управлението" и "бизнеса" в България държавата е на последно място по всички параграфи и това е най безпристрастната и обективна оценка за тях...

    Коментиран от #79, #88

    21:06 07.09.2025

  • 74 Племената

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Дончев,":

    На юг и на изток се управляват само с авторитарен и диктаторски начин ,никаква демокрация не вирее там.Племето разбира само от бой и много бой.Затова Бай Тошо беше правилния политик

    21:06 07.09.2025

  • 75 ха ха

    3 0 Отговор
    може да няма работници и инженери , но пък вие станахте милиардери за тяхна сметка , и не се правете на загрижени знаем що за стока сте

    21:06 07.09.2025

  • 76 Сатана Z

    7 0 Отговор
    ТометО Дончев е наглец до безобразие.Габровска калинка без образование са вършила в последствие някакъв соросоиден курс по раздаване на дипломи.Погледнете му бекграунда на тоя Шебек и ще лъсне цялата истина

    Коментиран от #94, #107

    21:06 07.09.2025

  • 77 Кресна

    6 1 Отговор
    Изгонихте паметните и работливи българи щото не се накрадохте.Сега си вземете работници и инженери от вашите хора братовчедите.Също и от потомците на вашите пора онези с навущата ,шумкарите които не стават за нищо по наследство.

    21:07 07.09.2025

  • 78 У АЖАЕМИ ФАКТИ

    2 0 Отговор
    ТОЗИ ГАБРОВСКИ ИЗМАМНИК ФЪ ФЪ ФЪ ФЪ ТОМИТО

    21:08 07.09.2025

  • 79 каквото и да лялят

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "заради тия некадърници и недоразумения":

    каквото и да правят фактите говорят недвусмислено! тези които управляват пряко или косвено в България последните близо 100 години са ненадминати некадърници неможачи и нищоправци!!!

    21:09 07.09.2025

  • 80 Костадинов

    3 2 Отговор
    А ве ой накой му пука за българите ,важното е тьотя да е доволна и да дава руПли

    21:10 07.09.2025

  • 81 отроче на бг комуне

    3 0 Отговор
    ша прайа бизнес!!!

    21:15 07.09.2025

  • 82 ТАКА Е

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "лекари и инженери освен":

    и им личи и по аграрните разжлембени комунистически физиономии...

    21:17 07.09.2025

  • 83 Мнение

    4 0 Отговор
    Еми те имигрират заради вас. И накрая няма да има кой да плаща масрафите на държавата.

    Коментиран от #86

    21:18 07.09.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Тити

    3 0 Отговор
    Ама депутатите нали сте голям капацитет що не се хванете на работа и без това 240 човека сте много.

    21:22 07.09.2025

  • 86 комуне

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Мнение":

    като ви опоскаме до кокал ще се изнесем в чужбина където си накупихме имоти на гърба на тол у пите в България!!!

    21:24 07.09.2025

  • 87 Костадинов

    2 0 Отговор
    Ние ще ви оправим,имаме много инжинери по металите ,банкери от Ветово и финансисти от Игатиево ,гласувайте за нас

    21:24 07.09.2025

  • 88 българските управляващи

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "заради тия некадърници и недоразумения":

    са ДЪНОТО!!!!!!!!

    21:25 07.09.2025

  • 89 Ауууу

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Луганск":

    И ти се появи ,къде си в Расия ли

    21:26 07.09.2025

  • 90 Баба Гицка

    6 0 Отговор
    Големият български политик и общественик Тошко Африкански с лекота ще вкара инженери и работници от Индия и Пакистан за 500 евро на месец! Къде е проблемът?!

    21:26 07.09.2025

  • 91 Ибришим Алабашев

    2 0 Отговор
    -- Всички стари Комунисти ,,инжинери,, като тебе станахте Политици , откъде инжинери

    21:27 07.09.2025

  • 92 Обективно

    4 0 Отговор
    С такива управляващи като вас напълно нормално все още караме на кадри от соца изчакай новото поколение расло при вас да се видите що за дегенерати сте евроатлантиците и капиталистите.

    21:28 07.09.2025

  • 93 царя

    2 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    21:29 07.09.2025

  • 94 Евгени Мунчев

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Сатана Z":

    А колега кога ще се види ме на кафе с райбер в Лондон,остави плебеите

    21:30 07.09.2025

  • 95 Бай Тошо

    1 0 Отговор
    нямаше проблем с кадрите !

    21:30 07.09.2025

  • 96 комунист е равносилно

    2 1 Отговор
    на ГХЕЙ!

    21:32 07.09.2025

  • 97 Е нали ше си внасяте народ

    7 0 Отговор
    Като не искате да давате пари...за инжинер си пригответе стартово поне 10 000лв това са 330лв на ден иначе казано 166 евро или 20 евро на час...тиражия по европа взема 100 150 евро на ден ти искаш инжинер учил да взема като чистачка е нема да стане

    Коментиран от #99

    21:33 07.09.2025

  • 98 Няма и да има

    4 0 Отговор
    Каква е заплатата на инженер с опит в Германия и каква в България. Казвам, за човек с дългогодишен опит и доказан в индустрията? В България не дават и 30% от това което заплащат в Германия. Обичам България, но сиренето е с пари. В Германия оферти много, но собствениците знаят, че такъв човек е злато. В България мислят, голяма работа, като не е той, ще е друг. Да ама не. Що собствениците не се возят на 3-цилиндрова Дачийка, а на 12 цилиндров Мерцедес? А? И едното е автомобил и другото. Докато в България не се отучат да ловят маймуни с трици, хората с опит ще си търсят работа другаде.

    21:35 07.09.2025

  • 99 червен "работодател"

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Е нали ше си внасяте народ":

    бизнеса ми съм го постигнал с много лишения и ЧЕСТЕН ТРУД и ти сега понеже си учил нещо си там искаш да ти плащам ли бе??

    21:36 07.09.2025

  • 100 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Един инженер може да стане политик. Един политик не може да бъде инженер.
    Един инженер може да стане хотелиер. Един хотелиер не може да бъде инженер.
    Един инженер може да се занимава с икономика и финанси. Един икономист не става за нищо.

    Коментиран от #101

    21:38 07.09.2025

  • 101 същото е

    3 0 Отговор

    До коментар #100 от "Данко Харсъзина":

    и с лекарите и медицинските работници!!!

    21:39 07.09.2025

  • 102 Вземи

    2 0 Отговор
    да ни осветлиш,какви индустрии има в България?!У нас малкото западни фирми работят само "на ишлеме",тоест вкарват си материалите,използват евтината работна ръка,и си изнасят готовата продукция без да платят и лев на държавата!Такива са"индустриите"тук!!!

    21:41 07.09.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Не нормален герберас никой няма да ви

    2 0 Отговор
    Работи без пари, а вие да крадете! Пълни некадърница сте! Хората избягаха от България от мафията герб

    21:43 07.09.2025

  • 105 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Инженерките не стават. Журналистките много стават. За това целият факултет по журналистика го бях взел на абордаж. Пък и ми беше под ръка, през улицата. Легендарната ул. Московска, пресечка на Раковска.

    21:45 07.09.2025

  • 106 За какво

    1 0 Отговор
    Са ви инжинери ,като имаме Слави ,Стораро ,Софка ,Емилия и тн ,купона ще върви

    21:49 07.09.2025

  • 107 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Сатана Z":

    Томислав Дончев син на секретен ДС служител убит/загинал при неизяснени обстоятелства при тайна мисия.
    Като млад пратен от ДС в СОРОСидна школа в ПОЛША финансирана от Богати полски евреи хазари банкери авери на Сорос и РОТШИЛДС свързани с еврейските служби ТЕЕЕЛ и ЦОМЕТ.
    След СОРОСидната школа става представител на Фондация" Отворено Общество" и нейн ковчежник после заминава в ИЗРАЕЛ където МОСАД го школоважза нейн агент в 90 дневна програма за сравними(на иврит помощници) в тренировъчен лагер Мосад в пустинята НЕГЕВ до база ВЕСбаза Неветим свръх секретна военна зона със спец достъп

    21:51 07.09.2025

  • 108 НЕ СИ ПРАВ ДОНЧЕВ

    0 0 Отговор
    Най-големия проблем е 15 годишната управление на ГЕРБ. Много кредитна.

    21:52 07.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол