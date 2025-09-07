Томислав Дончев: Най-големият проблем пред военната и други индустрии в България е недостигът на инженери и работници

Най-големият проблем пред военната и други индустрии в България е недостигът на инженери и работници, обяви в интервю за предаването „120 минути“ по bTV вицепремиерът Томислав Дончев.
„Младият способен инженер днес е като трансферен футболист – инвеститорите се състезават за него“, обяви Дончев.
Според него проблем е, че младите хора и техните родители не знаят за индустриалния потенциал на България и много малко деца учат за инженери.
Дончев потвърди, че се работи по изграждането на два завода на германския концерн „Райнметал“ в България и уточни, че това е само началото.
„Когато инвестицията тръгне, тя може да се разшири с по-високотехнологично производство“, допълни вицепремиерът.
Той посочи, че заводите ще дадат капацитет страната да произвежда боеприпаси и техника на своя територия.
Дончев коментира посещението на председателя на БСП и също вицепремиер Атанас Зафиров в Пекин.
По думите му напрежение не е създавано от правителството, а от „ревност, че някой не е бил поканен“.
Той подчерта, че Китай е „цивилизация, а не просто държава“ и България трябва да търси нови икономически възможности там.
Дончев припомни, че и сам е бил част от делегации в Пекин в предишни години и е разговарял с управляващите.
На въпроса дали би отишъл този път, ако беше поканен, той отговори: „Това е друг въпрос“.
Според Дончев участието на България в евентуална мироопазваща мисия след край на войната в Украйна е прекалено чувствителна тема.
Той подчерта, че страната е буквално на границата на конфликта, което обяснява предпазливостта на обществото. България обаче може да се включи активно във възстановяването на Украйна – особено чрез строителство и индустрия, смята вицепремиерът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижте университетите!
Коментиран от #9, #39
20:13 07.09.2025
2 дончев
Коментиран от #40
20:13 07.09.2025
3 Като гледам какви "енджинери" излизат
20:15 07.09.2025
4 Пич
20:15 07.09.2025
5 А дано, ама надали
20:15 07.09.2025
6 докато
Коментиран от #7
20:16 07.09.2025
7 русофилите
До коментар #6 от "докато":са природно Т Ъ П И!!!
Коментиран от #56
20:17 07.09.2025
8 Сами сте си
20:17 07.09.2025
9 37.51т
До коментар #1 от "Вижте университетите!":при 50 университета и "нема"кадри....щото за инженер се учи много
и цял живот като докторите а философи и политолози много....що тъйТоми имаш ли отговор?
20:18 07.09.2025
10 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #58
20:18 07.09.2025
11 Енжинер
Коментиран от #25
20:19 07.09.2025
12 Ники
20:20 07.09.2025
13 винету
20:20 07.09.2025
15 А печалбата
20:21 07.09.2025
16 Бай Цоньо
20:21 07.09.2025
17 бгполитик
20:22 07.09.2025
19 БгТопИдиот🇧🇬
И банани има...
20:24 07.09.2025
21 Иван Грозни
20:25 07.09.2025
22 Сталин
20:26 07.09.2025
23 Лумпен
Обичам полицаите !
Обичам и циганите !
Обичам и политиците!
Така добре ли е!
20:26 07.09.2025
24 Феникс
20:27 07.09.2025
25 Сталин
До коментар #11 от "Енжинер":В България само мутри ,кючеци и чалги останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина
Коментиран от #62
20:27 07.09.2025
26 Бай Цоньо
Коментиран от #68
20:27 07.09.2025
27 На тоя смешник
20:28 07.09.2025
28 Боклуците на Боклука
20:29 07.09.2025
29 На тоя смешник
20:29 07.09.2025
30 гост
20:31 07.09.2025
32 Миризлив пор
20:31 07.09.2025
33 Град Симитли
прати програмистите и инженерите да стават овчари!
.... Еж сега, квито ги дробихте!
20:33 07.09.2025
34 след като
20:34 07.09.2025
35 Къдрав Петелов
20:34 07.09.2025
36 Бгг
Ако нашите пикливи работодатели даваха пари нямаше много българи да ходят да работят в чужбина. Ще дойде време да плащат и те и политиците като през 1944 година. Национално предателство се плаща само по един начин.
20:35 07.09.2025
37 Гост
20:36 07.09.2025
38 мутра комунист политик депутат
20:37 07.09.2025
39 Дипломи се раздават
До коментар #1 от "Вижте университетите!":само и само да има студенти!
20:37 07.09.2025
40 Коментиращ
До коментар #2 от "дончев":Не само фактът, че Дончев и другите управляващи престъпници се подиграват със заплащането на държавните служители (тези дето си вършат съвестно работата - справка, ВМЗ свидетел при Цанов), но също така и тия престъпници, овладели незаконно властта в България, явно и очевадно ни тикат да бъдем източен фронт срещу Русия!
Коментиран от #67
20:38 07.09.2025
41 Седящия бик
20:38 07.09.2025
42 в България
Коментиран от #44
20:41 07.09.2025
44 в КОЛХОЗНА раша
До коментар #42 от "в България":е същата работа...
20:42 07.09.2025
46 По добре пожарникарь
20:45 07.09.2025
47 българския "елит"
20:46 07.09.2025
48 Амий
20:46 07.09.2025
49 Аз съм
20:47 07.09.2025
50 въпрос
Коментиран от #52
20:47 07.09.2025
51 Тома
20:47 07.09.2025
52 дончев
До коментар #50 от "въпрос":гепих ги и с тях водих жената на дубай и любовниците на зандзебар!!!
20:49 07.09.2025
53 Ами защо
20:49 07.09.2025
54 Читател
20:50 07.09.2025
55 Така е
20:50 07.09.2025
56 Кой
До коментар #7 от "русофилите":Умен ще е русофил ,няма такъв
20:52 07.09.2025
57 Ха,ха
20:53 07.09.2025
59 НАЙ ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ
20:54 07.09.2025
60 нннн
20:55 07.09.2025
61 управляващите в България
20:55 07.09.2025
62 Как
До коментар #25 от "Сталин":Пък един кадърен не отиде в матушката ,все на запад бягат
20:56 07.09.2025
63 Дончев,
Коментиран от #74
20:57 07.09.2025
64 ТАКА ЛИ ?
Коментиран от #70
20:57 07.09.2025
66 бг комундел бизнесман
20:59 07.09.2025
67 Добре
До коментар #40 от "Коментиращ":Започна и хайде фронт срещу рОсията ,копейски номера
20:59 07.09.2025
68 Байчо
До коментар #26 от "Бай Цоньо":Не е виновен който взима ,а който дава .И на теб да дадът и ти ще вземеш
21:00 07.09.2025
69 Налудник
21:01 07.09.2025
70 лекари и инженери освен
До коментар #64 от "ТАКА ЛИ ?":че трябва да са умни и кадърни трябва да поемат отговорност и то ГОЛЯМА за разлика от "каймака" в България който е представен предимно от индивиди с интелект на дете от детската градина което не може само и г за да си избърше...и заради това резултатите са ВИДИМИ!!!!!!!
Коментиран от #82
21:02 07.09.2025
71 Да,бе
21:02 07.09.2025
72 Боши и Шико
21:05 07.09.2025
73 заради тия некадърници и недоразумения
Коментиран от #79, #88
21:06 07.09.2025
74 Племената
До коментар #63 от "Дончев,":На юг и на изток се управляват само с авторитарен и диктаторски начин ,никаква демокрация не вирее там.Племето разбира само от бой и много бой.Затова Бай Тошо беше правилния политик
21:06 07.09.2025
75 ха ха
21:06 07.09.2025
76 Сатана Z
Коментиран от #94, #107
21:06 07.09.2025
77 Кресна
21:07 07.09.2025
78 У АЖАЕМИ ФАКТИ
21:08 07.09.2025
79 каквото и да лялят
До коментар #73 от "заради тия некадърници и недоразумения":каквото и да правят фактите говорят недвусмислено! тези които управляват пряко или косвено в България последните близо 100 години са ненадминати некадърници неможачи и нищоправци!!!
21:09 07.09.2025
80 Костадинов
21:10 07.09.2025
81 отроче на бг комуне
21:15 07.09.2025
82 ТАКА Е
До коментар #70 от "лекари и инженери освен":и им личи и по аграрните разжлембени комунистически физиономии...
21:17 07.09.2025
83 Мнение
Коментиран от #86
21:18 07.09.2025
85 Тити
21:22 07.09.2025
86 комуне
До коментар #83 от "Мнение":като ви опоскаме до кокал ще се изнесем в чужбина където си накупихме имоти на гърба на тол у пите в България!!!
21:24 07.09.2025
87 Костадинов
21:24 07.09.2025
88 българските управляващи
До коментар #73 от "заради тия некадърници и недоразумения":са ДЪНОТО!!!!!!!!
21:25 07.09.2025
89 Ауууу
До коментар #84 от "Луганск":И ти се появи ,къде си в Расия ли
21:26 07.09.2025
90 Баба Гицка
21:26 07.09.2025
91 Ибришим Алабашев
21:27 07.09.2025
92 Обективно
21:28 07.09.2025
93 царя
21:29 07.09.2025
94 Евгени Мунчев
До коментар #76 от "Сатана Z":А колега кога ще се види ме на кафе с райбер в Лондон,остави плебеите
21:30 07.09.2025
95 Бай Тошо
21:30 07.09.2025
96 комунист е равносилно
21:32 07.09.2025
97 Е нали ше си внасяте народ
Коментиран от #99
21:33 07.09.2025
98 Няма и да има
21:35 07.09.2025
99 червен "работодател"
До коментар #97 от "Е нали ше си внасяте народ":бизнеса ми съм го постигнал с много лишения и ЧЕСТЕН ТРУД и ти сега понеже си учил нещо си там искаш да ти плащам ли бе??
21:36 07.09.2025
100 Данко Харсъзина
Един инженер може да стане хотелиер. Един хотелиер не може да бъде инженер.
Един инженер може да се занимава с икономика и финанси. Един икономист не става за нищо.
Коментиран от #101
21:38 07.09.2025
101 същото е
До коментар #100 от "Данко Харсъзина":и с лекарите и медицинските работници!!!
21:39 07.09.2025
102 Вземи
21:41 07.09.2025
104 Не нормален герберас никой няма да ви
21:43 07.09.2025
105 Данко Харсъзина
21:45 07.09.2025
106 За какво
21:49 07.09.2025
107 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #76 от "Сатана Z":Томислав Дончев син на секретен ДС служител убит/загинал при неизяснени обстоятелства при тайна мисия.
Като млад пратен от ДС в СОРОСидна школа в ПОЛША финансирана от Богати полски евреи хазари банкери авери на Сорос и РОТШИЛДС свързани с еврейските служби ТЕЕЕЛ и ЦОМЕТ.
След СОРОСидната школа става представител на Фондация" Отворено Общество" и нейн ковчежник после заминава в ИЗРАЕЛ където МОСАД го школоважза нейн агент в 90 дневна програма за сравними(на иврит помощници) в тренировъчен лагер Мосад в пустинята НЕГЕВ до база ВЕСбаза Неветим свръх секретна военна зона със спец достъп
21:51 07.09.2025
108 НЕ СИ ПРАВ ДОНЧЕВ
21:52 07.09.2025