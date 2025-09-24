Новини
ТОЛ управлението работи по системата, която ще позволява чуждите шофьорите да бъдат глобявани преди да напуснат страната
  Тема: Войната на пътя

ТОЛ управлението работи по системата, която ще позволява чуждите шофьорите да бъдат глобявани преди да напуснат страната

24 Септември, 2025 20:01 514 7

  • тол камери-
  • наказания-
  • международни шофьори

Международният трафик попада в полезрението на управляващите

ТОЛ управлението работи по системата, която ще позволява чуждите шофьорите да бъдат глобявани преди да напуснат страната - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ТОЛ управлението работи по системата, която ще позволява шофьорите с чужди регистрации да бъдат глобявани преди да напуснат пределите на страната. До това се стигна след серия сигнали, че тези шофьори обичайно успяват да избегнат глобите и заради това изобщо не се съобразяват с ограниченията.

Това разкри "Нова телевизия".

Международният трафик попада в полезрението на управляващите. Шефът на националното ТОЛ управление обяви, че камерите им ще бъдат включени в установяването на чуждестранни шофьори-нарушители, а идеята е те да бъдат глобявани още на територията на България. На този фон NOVA получи зрителско видео, на което се вижда как ТИР извършва изключително опасно изпреварване, като според зрителите масово чуждестранните шофьори карат по този начин.

Международният шофьор Росен Ефтимов разказа, че на АМ „Хемус” чуждите тирове навлизат в трета лента на магистралата, което е абсолютно забранено от закона. За това нарушение турски шофьори са получили предупредителен протокол.

Случаите на опасно шофиране на международни превозвачи у нас изобщо не са малко. Това показват други зрителски клипове. В същото време правилата в други европейски страни се спазват стриктно, свидетелстват български водачи.

Държавата подготвя промени, а камери ще регистрират нарушенията. Нарушителят ще бъде спиран на границата, където ще бъде глобяван. Все още се работи по техническата готовност на ТОЛ системата за това. Нужни са и промени в нормативната уредба.

Иначе дойде и времето за ремонти. Три участъка ще бъдат ремонтирани по АМ „Тракия” – 24-33 км., след това 90-98 км., и в област Сливен 268 – 273 км.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Принципно казано

    6 0 Отговор
    Навсякъде в Европа, турците имат проблем с поведението. Новородените турци в Европа имат и един плюс, друсат се като за световно.

    20:06 24.09.2025

  • 2 Ториното

    12 0 Отговор
    Досега не са ги глобявали падам от смях 🤣 🤣 🤣

    20:06 24.09.2025

  • 3 Да де, ама

    6 0 Отговор
    Тол системата, ако е живо същество, заслужава висока заплата. Ще свърши работата на стотици хиляди безделни и неработещи полицаи, получаващи огромни заплати.

    20:08 24.09.2025

  • 4 да живее граб

    3 1 Отговор
    ТОЛ таксите може да се видят и от камерите , и който не си е платил да е глобяван , но нали трябва да има лапачи за тоз де вее с големи заплати ,че и коли за милиони

    20:12 24.09.2025

  • 5 Кькфлфл

    5 0 Отговор
    А да видим , дали няма да са празни приказки , че в това сте най добри

    20:21 24.09.2025

  • 6 Помни

    3 0 Отговор
    Писаха , че от 1 ноемри тази година , чужденците нарушили закона за движението по пътищата, ще бъдат санкционирани при напускане територията на България. Дано информацията се окаже достоверна и програмата констатираща нарушенията на чужденците да се окаже ефективна .

    20:31 24.09.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Пак глупости на търкалета!
    Първо, може да проработи само за турците и то само в посока от България към Турция - вече сме в Шенген, половината ни граници ги няма.
    Второ, как си представяте Ердоган да позволи на ДПС да глобява турски шофьори?

    20:33 24.09.2025

