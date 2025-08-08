Новини
Недостиг на бензин в страната заради забавени доставки на биодобавка

8 Август, 2025 20:55

По данни на Асоциацията на българските търговци на горива проблемът е от две седмици. А причината - липсваща биодобавка, без която продажбата на бензин е забранен

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Забавени доставки и недостиг на бензин в страната. За това сигнализират част от бензиностанциите у нас. По данни на Асоциацията на българските търговци на горива проблемът е от две седмици. А причината - липсваща биодобавка, без която продажбата на бензин е забранен.

Допълват и че очакват тя да бъде доставена в България до края на седмицата. Ако това се случи - няма риск продажбата на бензин да спре.

„Дължи се на новия биокомпонент, който трябва да се добавя в биоетанола - 10% от преработени продукти, което е влязло в сила от 1 юни. Този продукт го няма наличен в цяла Европа, не само в България. В момента пътува влак към България от Унгария. Трябваше миналия понеделник да дойде, но се забави по технически причини, пристига днес или утре и от понеделник навсякъде ще има достатъчно количество бензин“, увери Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Потърсихме и „Лукойл“ - основният доставчик на гориво у нас. От там все още не уточняват има ли недостиг на гориво и кога ще бъде доставено.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 виктория

    8 4 Отговор
    тепърва започва!!!

    Коментиран от #10

    20:59 08.08.2025

  • 2 от село

    9 1 Отговор
    Тази добавка трябва само за Урсула защото няма смазка ,а моята Пенка върви и без добавката.

    21:06 08.08.2025

  • 3 Айсиктирикс

    10 0 Отговор
    Кви добавки кви глупости. Никой не ви иска добавките. Това е някакъв театър на зелените кратуни.

    21:07 08.08.2025

  • 4 Влакът пътува, но ще почакаме малко

    6 1 Отговор
    А аа да, това е нормално, бензин няма изобщо по света. И у Европа няма- Ама Лукойл нищо не казва. И добавката била от 1.08 т.г иначе и без нея можело. Това са бабини прказки, за малоумници.

    21:10 08.08.2025

  • 5 ще замърсяваме напук

    5 1 Отговор
    Биоизнудване на населението.Всичко което е био или есо не се употребява ако е възможно в знак на бойкот.

    21:10 08.08.2025

  • 6 1488

    8 0 Отговор
    да се чете
    цените скачат

    21:12 08.08.2025

  • 7 Катан

    7 0 Отговор
    Биоетанола с колко ще повдигне цената на бензина? Този ЕС не знае какво прави, никъде в ЕС нямало биоетанол ,но пък го налагат да го има в безнина недомислено и пълно простатия на болни мозъци

    21:12 08.08.2025

  • 8 Ас сам на

    6 0 Отговор
    Гас и ми дреме

    Коментиран от #12

    21:14 08.08.2025

  • 9 ЕРОПЕЕЦ

    6 0 Отговор
    Каде е и Ту ту и един куп още хора на държавната хранилка от нашите данъци да се похвалят защо се получи така, че в България от една седмица да няма бензин в това работно време? Мисирките също мълчат за не обидят господата

    21:16 08.08.2025

  • 10 „Сикрет”

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "виктория":

    Ко е ве„ кукло”...160 е градскио транспорт

    21:35 08.08.2025

  • 11 оня с коня

    0 0 Отговор
    Днес напълних резервоара на БМВ-то до Капачката с Нафт от по-скъпата да е готово за Морето- никакъв проблем на бензиностанцията,даже нямаше и хора.

    Коментиран от #13

    21:48 08.08.2025

  • 12 Гаргамел

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ас сам на":

    Дреме ми аз па бачкам от вкъщи.

    21:53 08.08.2025

  • 13 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    И ти ли чадиш с дизеларка бе мушмул, купи си бензин като нормален човек.

    21:56 08.08.2025

