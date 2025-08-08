Недостиг на бензин в страната заради забавени доставки на биодобавка

Забавени доставки и недостиг на бензин в страната. За това сигнализират част от бензиностанциите у нас. По данни на Асоциацията на българските търговци на горива проблемът е от две седмици. А причината - липсваща биодобавка, без която продажбата на бензин е забранен.
Допълват и че очакват тя да бъде доставена в България до края на седмицата. Ако това се случи - няма риск продажбата на бензин да спре.
„Дължи се на новия биокомпонент, който трябва да се добавя в биоетанола - 10% от преработени продукти, което е влязло в сила от 1 юни. Този продукт го няма наличен в цяла Европа, не само в България. В момента пътува влак към България от Унгария. Трябваше миналия понеделник да дойде, но се забави по технически причини, пристига днес или утре и от понеделник навсякъде ще има достатъчно количество бензин“, увери Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.
Потърсихме и „Лукойл“ - основният доставчик на гориво у нас. От там все още не уточняват има ли недостиг на гориво и кога ще бъде доставено.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 виктория
Коментиран от #10
20:59 08.08.2025
2 от село
21:06 08.08.2025
3 Айсиктирикс
21:07 08.08.2025
4 Влакът пътува, но ще почакаме малко
21:10 08.08.2025
5 ще замърсяваме напук
21:10 08.08.2025
6 1488
цените скачат
21:12 08.08.2025
7 Катан
21:12 08.08.2025
8 Ас сам на
Коментиран от #12
21:14 08.08.2025
9 ЕРОПЕЕЦ
21:16 08.08.2025
10 „Сикрет”
До коментар #1 от "виктория":Ко е ве„ кукло”...160 е градскио транспорт
21:35 08.08.2025
11 оня с коня
Коментиран от #13
21:48 08.08.2025
12 Гаргамел
До коментар #8 от "Ас сам на":Дреме ми аз па бачкам от вкъщи.
21:53 08.08.2025
13 Гробар
До коментар #11 от "оня с коня":И ти ли чадиш с дизеларка бе мушмул, купи си бензин като нормален човек.
21:56 08.08.2025