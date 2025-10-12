Зафиров: На това правителство се пада отговорността и политическата воля за разрешаване на наследените кризи

„Кабинетът показа устойчивост и функционира в достатъчно дълъг период от време, така че да е наясно, както с генезиса на кризите, така и с пътищата, по които те могат да бъдат решени.“ Това заяви в предаването „Опорни хора“ в телевизия Bulgaria ON AIR Атанас Зафиров, заместник министър-председател и председател на Националният съвет на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“.
Той бе категоричен, че нито едно управление не може безкрайно да се оправдава с наследени проблеми.
„Виждате, че всеки ден гърмят нови и нови бомби и те със сигурност са следствие на това трупано през годините безхаберие и липса на желание за какъвто и да е тип действие за решаване на тази поредица от кризи. Именно на това правителство се пада отговорността и политическата воля да започне с разрешаването им“, заяви вицепремиерът.
Той обясни, че подходът на правителството към тях ще е интегриран между всички ведомства и посредством прилагането на краткосрочни и дългосрочни мерки.
Относно водното бедствие в „Елените“ вицепремиерът Зафиров коментира, че министърът на околната среда и водите е разпоредил проверки във всички курортни комплекси, за които темата с презастрояването не е от вчера или от днес. Председателят на БСП настоя, че и там правителството ще подходи превантивно.
„Ако държавата си е на мястото и ако искаме да се уважаваме като държавници, трябва точно по този начин да бъде подходено“, каза Зафиров в отговор на въпрос ще се събарят ли постройки.
„Аз лично бих се качил на багера, който би бутнал незаконни постройки, ако се докаже, че има такива, независимо кое име стои зад тях. Мисля, че такъв трябва да бъде подходът на държавата“, добави той.
В качеството си на председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров посочи, че освен всички други мерки, са необходими законодателни промени, тъй като законодателството ни не облекчава, а напротив, спъва процеса, особено в условия на аварийност. Сред наложителните промени той открои Закона за обществените поръчки и Закона за водите. Зафиров увери, че в работата на борда вече е създадена междуведомствена работна група, която дава предложения за неотложните нормативни изменения.
Въпросът с орязването на правомощията на президентската институция при назначаването на шефовете на службите за сигурност – ДАНС и ДАТО, председателят на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ коментира като изтъкна, че има разлика между избран и временно изпълняващ длъжността. Той настоя, че не може да се стои в подобно „разкрачено положение“, в което службите на държавата да функционират в състав на временно изпълняващ длъжността и припомни, че само до преди няколко години парламентът е избирал председателите на ДАНС и ДАТО.
„Нищо драматично няма в това. Не се засягат никакви конституционни правомощия, най-малкото, пак казвам, не много назад във времето режимът на избор бе точно такъв – през парламента“, добави Атанас Зафиров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:06 12.10.2025
2 Вижда се
12:06 12.10.2025
3 Дебело очие и кожие
Проблемите били наследени!?
Ти от къде си бил до сега, на луната ли беше!?
12:08 12.10.2025
4 Дааа
Коментиран от #16
12:08 12.10.2025
5 Да бе
12:08 12.10.2025
6 БАЙ СТАВРИ
12:09 12.10.2025
7 Пут. Ьо
Ти и на твойте авери, няма да решите, а задълбочавате кризата!
12:09 12.10.2025
8 Румен
12:09 12.10.2025
9 Хасковски каунь
12:09 12.10.2025
10 Барни,
12:10 12.10.2025
11 БСП предатели
12:11 12.10.2025
12 Двуличен
12:12 12.10.2025
13 ЗРИТЕЛ
12:13 12.10.2025
14 Кочина
12:17 12.10.2025
15 Град Симитли
....Няма да се качи, щото кабината няма да му побере г.!
Коментиран от #36
12:18 12.10.2025
16 Горбачовче
До коментар #4 от "Дааа":Кой нормален е гласувал за БСП и ИТН?
12:18 12.10.2025
17 наследените кризи
12:21 12.10.2025
18 Смешник ....
12:23 12.10.2025
19 Да има да вземаш
12:26 12.10.2025
20 Откакто
Коментиран от #23
12:26 12.10.2025
21 Решавайте ги, ама не се оправдавайте!
Да, кризите не са от вчера, ама така и не видяхме нищо освен празни обещания и нескончаеми обяснения, че „първо трябва да се огледаме в наследеното“. Но когато се говори за действия, всички започват да се оправдават с липсата на ресурси, време или… политическа воля.
Няма проблем да признаем, че миналото не е било перфектно. Но къде е планът за действителните решения? Не можеш постоянно да хвърляш вината върху "старите" управляващи и да се оправдаваш с тях, когато сам си на власт. Въпросът е – какво точно правите в момента, за да оправите проблемите? Когато вие самите сте на власт, не трябва ли да се справяте с последствията и да показвате резултати, а не да сочите с пръст към миналото?
Време е за действия! Няма повече извинения – ако сте на власт, решавайте проблемите, а не ги оставяйте да тлеят. И спрете с оправданията! Компетентност и решителност – това се иска, не обяснения и лозунги.
12:27 12.10.2025
22 Българин
12:28 12.10.2025
23 Радой
До коментар #20 от "Откакто":Откакто свят светува, все мазният отгоре плува!
12:28 12.10.2025
24 Преслав
12:32 12.10.2025
25 Темата е друга обаче предатели
Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа ....
12:33 12.10.2025
26 българка
12:35 12.10.2025
27 То оставаше и да каже
12:37 12.10.2025
28 Ами хайде де
12:39 12.10.2025
29 Помни, помним...
Това поведение беше не само непрофесионално, но и безотговорно, особено за страна като България, която е част от Европейския съюз и трябва да стои твърдо срещу авторитарните режими.
Коментиран от #31
12:39 12.10.2025
30 Малка поправка обаче
12:42 12.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 тоя
12:44 12.10.2025
33 На човек мясаш
12:45 12.10.2025
34 Крадците в историята на България
12:52 12.10.2025
35 ООрана държава
Коментиран от #39
12:55 12.10.2025
36 Евгени от Алфапласт
До коментар #15 от "Град Симитли":А, той вече се е качил на "багера" на баце. И си се върти.🤣
12:58 12.10.2025
37 Зафироооооов...
12:59 12.10.2025
38 Вътрешен човек
Като гледам най-вероятно няма още дълго да се тормозите, а за другите в коалицията съм сигурен, че хал хабер си нямат от тези проблеми
12:59 12.10.2025
39 Хари
До коментар #35 от "ООрана държава":Те имат едни и същи пиари. По цял ден лалат по медиите, лъжат-мажат.
13:00 12.10.2025
40 Демагог!
13:00 12.10.2025
41 ГЕРБ са виновни!
Вие сте в коалиция с ГЕРБ - тези, които са създавали тези кризи през последните 15 години!!!!
Няма как да говориш за кризите, без да назовеш името на този, който ги е създал. ГЕРБ са партията, която остави България в дълбока криза – в строителството, здравеопазването, в образованието, в правосъдието, в енергетиката… А сега се оказва, че същите тези хора са партньори в управляващата коалиция. И как точно ще ги решавате, когато трябва да работите с тези, които са ги причинявали?
13:03 12.10.2025
42 Зафиров е Позор!!!
И какво? Ще излезете и ще ни кажете, че сте готови да решавате тези кризи, след като сте избрали да управлявате със същите хора, които ги създадоха?
Ясно е – когато не можеш да поемеш отговорност, остава само да хвърляш вината на миналото и да прикриваш собственото си бездействие.
13:04 12.10.2025
43 БСП, в лицето на БСП-ОЛ
13:06 12.10.2025
44 Българин
13:09 12.10.2025
45 А ти Зафиров!
13:10 12.10.2025
46 Този
13:10 12.10.2025
47 Всичко е по план ! Предателите са ясни
13:16 12.10.2025
48 Олеле
13:16 12.10.2025
49 Радомир
Как краде...е и продаваше картофи?
Ти мислиш че хора не ви познават?
Кой нормален гласували за ИТН и тоя ,,ръбъл,,предаде Нинова за 30 сребреника
13:26 12.10.2025
50 Тома
13:32 12.10.2025