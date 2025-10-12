Новини
България »
Зафиров: На това правителство се пада отговорността и политическата воля за разрешаване на наследените кризи

Зафиров: На това правителство се пада отговорността и политическата воля за разрешаване на наследените кризи

12 Октомври, 2025 12:00 728 50

  • атанас зафиров-
  • наследени кризи

Той обясни, че подходът на правителството към тях ще е интегриран между всички ведомства и посредством прилагането на краткосрочни и дългосрочни мерки

Зафиров: На това правителство се пада отговорността и политическата воля за разрешаване на наследените кризи - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Кабинетът показа устойчивост и функционира в достатъчно дълъг период от време, така че да е наясно, както с генезиса на кризите, така и с пътищата, по които те могат да бъдат решени.“ Това заяви в предаването „Опорни хора“ в телевизия Bulgaria ON AIR Атанас Зафиров, заместник министър-председател и председател на Националният съвет на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“.

Той бе категоричен, че нито едно управление не може безкрайно да се оправдава с наследени проблеми.

„Виждате, че всеки ден гърмят нови и нови бомби и те със сигурност са следствие на това трупано през годините безхаберие и липса на желание за какъвто и да е тип действие за решаване на тази поредица от кризи. Именно на това правителство се пада отговорността и политическата воля да започне с разрешаването им“, заяви вицепремиерът.

Той обясни, че подходът на правителството към тях ще е интегриран между всички ведомства и посредством прилагането на краткосрочни и дългосрочни мерки.

Относно водното бедствие в „Елените“ вицепремиерът Зафиров коментира, че министърът на околната среда и водите е разпоредил проверки във всички курортни комплекси, за които темата с презастрояването не е от вчера или от днес. Председателят на БСП настоя, че и там правителството ще подходи превантивно.

„Ако държавата си е на мястото и ако искаме да се уважаваме като държавници, трябва точно по този начин да бъде подходено“, каза Зафиров в отговор на въпрос ще се събарят ли постройки.

„Аз лично бих се качил на багера, който би бутнал незаконни постройки, ако се докаже, че има такива, независимо кое име стои зад тях. Мисля, че такъв трябва да бъде подходът на държавата“, добави той.

В качеството си на председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров посочи, че освен всички други мерки, са необходими законодателни промени, тъй като законодателството ни не облекчава, а напротив, спъва процеса, особено в условия на аварийност. Сред наложителните промени той открои Закона за обществените поръчки и Закона за водите. Зафиров увери, че в работата на борда вече е създадена междуведомствена работна група, която дава предложения за неотложните нормативни изменения.

Въпросът с орязването на правомощията на президентската институция при назначаването на шефовете на службите за сигурност – ДАНС и ДАТО, председателят на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ коментира като изтъкна, че има разлика между избран и временно изпълняващ длъжността. Той настоя, че не може да се стои в подобно „разкрачено положение“, в което службите на държавата да функционират в състав на временно изпълняващ длъжността и припомни, че само до преди няколко години парламентът е избирал председателите на ДАНС и ДАТО.

„Нищо драматично няма в това. Не се засягат никакви конституционни правомощия, най-малкото, пак казвам, не много назад във времето режимът на избор бе точно такъв – през парламента“, добави Атанас Зафиров.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Нали това ви е работата?

    12:06 12.10.2025

  • 2 Вижда се

    30 1 Отговор
    Ама това правителство е най-лошото от всички други. И един от вас за нищо НЕ става.

    12:06 12.10.2025

  • 3 Дебело очие и кожие

    24 0 Отговор
    Абе първий сред равни, и ти си наследил гените на родата си!
    Проблемите били наследени!?
    Ти от къде си бил до сега, на луната ли беше!?

    12:08 12.10.2025

  • 4 Дааа

    30 1 Отговор
    КЪМ ДВЕТЕ ПРА.СЕТА СЕ ПРИСЪЕДИНИХА ОЩЕ ДВЕ! И ТАКА ШИШИ, БОКО, ЗАФИРКАТА И СЛАВУЦА ОГЛОЗГВАТ РОДИНАТА ОКОНЧАТЕЛНО... СРАМ И ПОЗОР! ЕДВА ЛИ НЯКОЙ НОРМАЛЕН ГЛАСУВАЩ ЗА БСП И ИТН Е ПРЕДПОЛАГАЛ, ЧЕ ВСЪЩНОСТ ГЛАСУВАТ ЗА ДПС- ГЕРБ... БОЖЕ, КАКВА ИЗ.МЕТ.

    Коментиран от #16

    12:08 12.10.2025

  • 5 Да бе

    19 0 Отговор
    Всеки се оправдава със предишните и така почти 35 години.Докъто не се смени цялата система няма управия.

    12:08 12.10.2025

  • 6 БАЙ СТАВРИ

    19 1 Отговор
    Е ОНО ЗА ГЪЗОЛИЗАЧИТЕ НА БОКО ТИКВАТА И ПРАСЕТО ПЕЕВСКИ БСП-ОЛ И ИТН ИМ СЕ ВИДИ КРАЯ И ВЪВ СЛЕДВАЩИ ИЗБОРИ ПО 4 ПРОЦЕНТА.ВАШИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ НЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ВАС ДА СЕДНЕТЕ ВЪВ СКУТА НА ТИКВАТА И ПРАСЕТО ЗАРАДИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА И МИНИСТЕРСКИ КРЕСЛА.ДОРИ КОРНЕЛИЯ НИНОВА НЕ СЕ ХВАНА НА ТАЗИ ВЪДИЦА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТА ДА ПОДКРЕПЯ ГЕРБ.

    12:09 12.10.2025

  • 7 Пут. Ьо

    21 0 Отговор
    Душицата ти е нечиста!
    Ти и на твойте авери, няма да решите, а задълбочавате кризата!

    12:09 12.10.2025

  • 8 Румен

    20 0 Отговор
    Даже и ти трябва да си в някой затвор

    12:09 12.10.2025

  • 9 Хасковски каунь

    16 0 Отговор
    Хвалипръцковщината завладя и човеко с главно Г отзаде

    12:09 12.10.2025

  • 10 Барни,

    15 1 Отговор
    скри се бе тулуп. Ограбихте и продадохте България. Да знаеш че ще има Народен съд. Няма къде да се скриете. Скоро ще започнете да се самоубивате защото съвестта ще Ви гризе.

    12:10 12.10.2025

  • 11 БСП предатели

    17 0 Отговор
    Фритюрника слуга на Тиквата.

    12:11 12.10.2025

  • 12 Двуличен

    17 0 Отговор
    субект , безсрамник и наглец , свръх интересчия и лъжец ! И това нещо го изтипосаха министър ?! Да плямпа и върши тъпня след тъпня и да пълни ненаситната си гуша ! Оставка !

    12:12 12.10.2025

  • 13 ЗРИТЕЛ

    18 0 Отговор
    ГРАБЕЖИ, ГРАБЕНЕ, ЕКСКУРЗИИ, НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛСТВА, ВОДОПАДИ....ТОВА СА ПРИОРИТЕТИТЕ ВИ!

    12:13 12.10.2025

  • 14 Кочина

    12 1 Отговор
    Боко, Шиши и фритюрника. Този период ще бъде запомнен в историята, като свински период, ако въобще ще има някой да помни Кочината след 30 години

    12:17 12.10.2025

  • 15 Град Симитли

    6 1 Отговор
    "... Аз лично бих се качил на багера, който би бутнал незаконни постройки, ако се докаже, че има такива..."
    ....Няма да се качи, щото кабината няма да му побере г.!

    Коментиран от #36

    12:18 12.10.2025

  • 16 Горбачовче

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дааа":

    Кой нормален е гласувал за БСП и ИТН?

    12:18 12.10.2025

  • 17 наследените кризи

    7 0 Отговор
    Глупости. А бюджетите за какво тогава се правят година за година? А министерствата за какво са? Некадърници ....

    12:21 12.10.2025

  • 18 Смешник ....

    4 0 Отговор
    „Аз лично бих се качил на багера, който би бутнал незаконни постройки, ако се докаже, че има такива, независимо кое име стои зад тях. Мисля, че такъв трябва да бъде подходът на държавата“, добави той......ако се докаже..... че..... само НО липсва ...

    12:23 12.10.2025

  • 19 Да има да вземаш

    6 0 Отговор
    Не само службите на държавата трябва да функционират в състав на временно изпълняващ длъжността но и всеки един от вас е временно изпълняващ длъжността..... Мандатността е порок! Имунитета също....

    12:26 12.10.2025

  • 20 Откакто

    10 0 Отговор
    свят светува , еди какво си все отгоре плува !

    Коментиран от #23

    12:26 12.10.2025

  • 21 Решавайте ги, ама не се оправдавайте!

    4 0 Отговор
    Хубаво е, че за пореден път чухме как правителството има високи амбиции и политическа воля да се справи с наследените кризи. Но какво правим през тези години? Слушаме едни и същи оправдания: „Криза поради предишните управляващи“, „Трябва време за решаване“... и така нататък.

    Да, кризите не са от вчера, ама така и не видяхме нищо освен празни обещания и нескончаеми обяснения, че „първо трябва да се огледаме в наследеното“. Но когато се говори за действия, всички започват да се оправдават с липсата на ресурси, време или… политическа воля.

    Няма проблем да признаем, че миналото не е било перфектно. Но къде е планът за действителните решения? Не можеш постоянно да хвърляш вината върху "старите" управляващи и да се оправдаваш с тях, когато сам си на власт. Въпросът е – какво точно правите в момента, за да оправите проблемите? Когато вие самите сте на власт, не трябва ли да се справяте с последствията и да показвате резултати, а не да сочите с пръст към миналото?

    Време е за действия! Няма повече извинения – ако сте на власт, решавайте проблемите, а не ги оставяйте да тлеят. И спрете с оправданията! Компетентност и решителност – това се иска, не обяснения и лозунги.

    12:27 12.10.2025

  • 22 Българин

    4 0 Отговор
    За затвора!

    12:28 12.10.2025

  • 23 Радой

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Откакто":

    Откакто свят светува, все мазният отгоре плува!

    12:28 12.10.2025

  • 24 Преслав

    6 0 Отговор
    Ти наследяваш кризите на съвременните управници бе, тъпако, между които си и ти. Което означава, че това правителство ще продължава да натрупва кризи върху кризи. Ти не разбираш ли, че сам си го признамваш?!!

    12:32 12.10.2025

  • 25 Темата е друга обаче предатели

    2 1 Отговор
    Друга е.....
    Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и в България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа ....

    12:33 12.10.2025

  • 26 българка

    4 0 Отговор
    Горко ни!

    12:35 12.10.2025

  • 27 То оставаше и да каже

    5 0 Отговор
    Че нямат политическата воля за разрешаване на кризите ... Дърдорко на 200... Ще ви видим бюджета обаче.....

    12:37 12.10.2025

  • 28 Ами хайде де

    4 0 Отговор
    качвай се на багера....

    12:39 12.10.2025

  • 29 Помни, помним...

    4 0 Отговор
    Този ЕКСКУРЗИАНТ Зафиров ходи на разходка чак в Пекин за сметка на Българския Данъкоплатец!!

    Това поведение беше не само непрофесионално, но и безотговорно, особено за страна като България, която е част от Европейския съюз и трябва да стои твърдо срещу авторитарните режими.

    Коментиран от #31

    12:39 12.10.2025

  • 30 Малка поправка обаче

    4 0 Отговор
    Националният съвет на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“.....НЕ Е отдавна Национален ! А е само на прокси партията “БСП-ОЛ“.

    12:42 12.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 тоя

    4 0 Отговор
    още ли не е в затвора бе???

    12:44 12.10.2025

  • 33 На човек мясаш

    4 0 Отговор
    Но по приказки си....Само оправдания и кухи фрази НЕВЕРНИ. И МОМЧЕ ВИЖ ЧУЙ ЩО ПИШАТ ГОВОРЯТ ХОРАТА ЗА ТЕБЕ. ПОМИСЛИ АКО МОЖЕШ И СЕ ОТКАЖИ. СМИРИ СЕ. А НЕ БЕШЕ ТАКОВА МОМЧЕ ТАТКО ВИСШ ВОЕНЕН МАМА УЧИТЕЛКА ТРЯБВАЛО Е ДОБРЕ ДА ТЕ ВЪЗПИТАТ. НО НЕ БИ. КАК ЛИ СЕ ЧУВСТВАТ!???!

    12:45 12.10.2025

  • 34 Крадците в историята на България

    7 0 Отговор
    До тук 23 милиарда лева дълг. Друго крадене като това няма в историята. Най-големите крадци и унищожителна.

    12:52 12.10.2025

  • 35 ООрана държава

    5 0 Отговор
    И тоя почна като гербар да се изказва

    Коментиран от #39

    12:55 12.10.2025

  • 36 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Град Симитли":

    А, той вече се е качил на "багера" на баце. И си се върти.🤣

    12:58 12.10.2025

  • 37 Зафироооооов...

    7 0 Отговор
    Наследени кризи от 15-годишното управление на некомпетентниците от ГЕРБ, с които сега си в коалиция, а не смееш да ги назовеш. И какви кризи ще решаваш в коалиция с тизи, които са ги създали? Най-много да ги прикривате! Измамници, некадърници!

    12:59 12.10.2025

  • 38 Вътрешен човек

    4 0 Отговор
    Бъдете сигурни, че тези след вас ще говорят същото. Вие до сега бяхте в опозиция и само си получавахте заплатите от тоя народ, докато онези, които се опитваха да управляват имаха много грижи със същите проблеми, но поне нещо направиха със свлачищата, със нормативната база и ограничаване на разрешителните режими, със законодателство за последствията от земетръс и противоземетръсно строителство...особенно последното правителство на Борисов. Бяха поставени срокове за паспорти на сградите отмениха ги, други важни наредби се отложиха само по лобистки причини, а БСП даже не беше разбрала, че някой мисли по тези въпроси... сега оле мале, какво да правим.
    Като гледам най-вероятно няма още дълго да се тормозите, а за другите в коалицията съм сигурен, че хал хабер си нямат от тези проблеми

    12:59 12.10.2025

  • 39 Хари

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "ООрана държава":

    Те имат едни и същи пиари. По цял ден лалат по медиите, лъжат-мажат.

    13:00 12.10.2025

  • 40 Демагог!

    6 0 Отговор
    Лъжец,подлец,демагог,крадец - с една дума -комунист!

    13:00 12.10.2025

  • 41 ГЕРБ са виновни!

    3 0 Отговор
    Но какви кризи точно ще решавате, когато вие, като част от това правителство, което ги създаде с безотговорното си управление, с беззаконието и хаоса, който ГЕРБ създадоха за 15 години???
    Вие сте в коалиция с ГЕРБ - тези, които са създавали тези кризи през последните 15 години!!!!
    Няма как да говориш за кризите, без да назовеш името на този, който ги е създал. ГЕРБ са партията, която остави България в дълбока криза – в строителството, здравеопазването, в образованието, в правосъдието, в енергетиката… А сега се оказва, че същите тези хора са партньори в управляващата коалиция. И как точно ще ги решавате, когато трябва да работите с тези, които са ги причинявали?

    13:03 12.10.2025

  • 42 Зафиров е Позор!!!

    6 0 Отговор
    Няма как да си говорим за решения, когато очевидно целта е не да се решават проблемите, а да се прикриват. Ще се оправдавате с „наследените кризи“, докато правите същите грешки, но в друга обстановка. Защото, когато си в коалиция с ГЕРБ и ДПС, всъщност вие не решавате проблемите, а ги прикривате, за да не се види колко дълбоко е замесен вашият нов коалиционен партньор.
    И какво? Ще излезете и ще ни кажете, че сте готови да решавате тези кризи, след като сте избрали да управлявате със същите хора, които ги създадоха?
    Ясно е – когато не можеш да поемеш отговорност, остава само да хвърляш вината на миналото и да прикриваш собственото си бездействие.

    13:04 12.10.2025

  • 43 БСП, в лицето на БСП-ОЛ

    4 0 Отговор
    Предадоха избирателите си и подмениха вота на хората. Съюзиха се нацисти и ционисти. Позор са. Всичко друго е второстепенно

    13:06 12.10.2025

  • 44 Българин

    2 0 Отговор
    Чаооо зафиров. Чаооо на нечистоплътнити наредили се в партията на трудовите Хора и Антифашисти.

    13:09 12.10.2025

  • 45 А ти Зафиров!

    2 0 Отговор
    Записа ли се в "Коалицията на желаещите" ? Кажи пуяк? Заводче за барути искаш ли ? Ще работиш ли там?

    13:10 12.10.2025

  • 46 Този

    1 0 Отговор
    Този се изживява като голям ПИАР на Борисов. Не вярвам, че ако са останали истински социалисти в бъдеще ше подкрепят този субект.

    13:10 12.10.2025

  • 47 Всичко е по план ! Предателите са ясни

    3 0 Отговор
    Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции, с Вип карти за милиони от ЕЦБ и т.н . ..и в Германия, и в България а сега и във Франция сме свидетели на тази гнус. На всякъде във нацистка Европа за съжаление е така .... Предадоха избирателите си

    13:16 12.10.2025

  • 48 Олеле

    2 0 Отговор
    Поредният сладък номенклатурчик, който се самоопредели за историческа личност !!!

    13:16 12.10.2025

  • 49 Радомир

    1 0 Отговор
    Абе ,,ръбъл,, я кажи в Сарафово колко кинтоса?
    Как краде...е и продаваше картофи?
    Ти мислиш че хора не ви познават?
    Кой нормален гласували за ИТН и тоя ,,ръбъл,,предаде Нинова за 30 сребреника

    13:26 12.10.2025

  • 50 Тома

    0 0 Отговор
    Този е най големия смешник и за това му викат г.за

    13:32 12.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове