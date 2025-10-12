Новини
Чужденци се изгубиха в района на Рилските езера

Чужденци се изгубиха в района на Рилските езера

12 Октомври, 2025 14:00

  • рилски езера-
  • чужденци

Условията за туризъм в планините в неделя са лоши

Чужденци се изгубиха в района на Рилските езера - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама чужденци се изгубиха в района на Рилските езера при лошо време. Инцидентът е т вчера. От ПСС съобщават, че са били открити и заведени в хижа „Рилски езера“.

Условията за туризъм в планините в неделя са лоши, съобщиха от Планинската служба на БЧК. Времето е ветровито и мъгливо по високите части.

Температурите са между 0 и 5°. В алпийския пояс все още има дебела снежна покривка.

Според прогнозата за над планините ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци.

Само на отделни места по най-високите части е възможно да превали слаб сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 2°.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 😌😌😌

    2 1 Отговор
    Влюбени загубени 😁

    14:04 12.10.2025

  • 2 Юлето

    3 1 Отговор
    На Рилските езера при лошо време не се ходи.

    14:07 12.10.2025

  • 3 Смешник

    1 2 Отговор
    Тръгнали да си правят кефа да се оправят

    14:15 12.10.2025

  • 4 така, де

    3 3 Отговор
    Щом не споменавате народността, значи саУкри! Те са туристите в България

    14:16 12.10.2025

  • 5 Налудник

    0 2 Отговор
    Аз сутринта си разлях кафето. Защо не сте го отразили не знам...

    14:24 12.10.2025

  • 6 Факт

    0 0 Отговор
    На Стара Планина на 1000 м е прохладно!

    14:41 12.10.2025

  • 7 Студопор

    0 2 Отговор
    Да не са се удавили докато са се къпали в езерата?

    14:52 12.10.2025

  • 8 От планината

    0 0 Отговор
    Долавя се скрита нотка на завист!

    15:12 12.10.2025

