Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

Турист беше видян да плува в Бъбрека - едно от защитените Седем рилски езера. На кадри от сряда сутринта се вижда как мъж влиза във водите на езерото и след това започва да плува, предава Нова тв.
Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов съобщи, че сигналът е получен на 112.
„Уведомен е охранителят на парка, който когато е пристигнал на място, вече не е имало никой. Трудно е да установим самоличността на човека, заснет да плува в езерото. Доколкото разбрах от очевидците е бил италианец. Не можем да разберем временното му местожителство и дали въобще е в страната още. Тази година прави впечатление, че чужденци нарушават правилата, а българите сигнализират за нарушенията. Явно туристите не четат предупредителните табели, които са и на английски, затова обмислям да сложим по-големи знаци“, обясни Андонов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
09:09 24.09.2025
2 1488
09:09 24.09.2025
3 туристи да има
09:10 24.09.2025
4 МВР служител
09:10 24.09.2025
5 Абе
09:17 24.09.2025
6 Трол
09:22 24.09.2025
7 гдфгфдг
09:32 24.09.2025
8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:35 24.09.2025
9 665
Коментиран от #10
09:56 24.09.2025
10 ☝️☝️☝️☝️☝️☝️
До коментар #9 от "665":Да изпратим Благо.
10:23 24.09.2025