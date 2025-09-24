Новини
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

24 Септември, 2025 09:06 1 005 10

  • турист-
  • къпане-
  • рилски езера

Трудно е да установим самоличността на човека, заснет да плува в езерото. Доколкото разбрах от очевидците е бил италианец, каза директорът на Национален парк „Рила“

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера - 1
Турист беше видян да плува в Бъбрека - едно от защитените Седем рилски езера. На кадри от сряда сутринта се вижда как мъж влиза във водите на езерото и след това започва да плува, предава Нова тв.

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов съобщи, че сигналът е получен на 112.

„Уведомен е охранителят на парка, който когато е пристигнал на място, вече не е имало никой. Трудно е да установим самоличността на човека, заснет да плува в езерото. Доколкото разбрах от очевидците е бил италианец. Не можем да разберем временното му местожителство и дали въобще е в страната още. Тази година прави впечатление, че чужденци нарушават правилата, а българите сигнализират за нарушенията. Явно туристите не четат предупредителните табели, които са и на английски, затова обмислям да сложим по-големи знаци“, обясни Андонов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    9 1 Отговор
    а що го издирват

    09:09 24.09.2025

  • 2 1488

    8 1 Отговор
    чуека може да нема вода

    09:09 24.09.2025

  • 3 туристи да има

    6 0 Отговор
    да им вземат еврото и доларите . къпал се за здраве . без сапун и хавлия . 300 000 нямат вода . и не се къпят .

    09:10 24.09.2025

  • 4 МВР служител

    7 1 Отговор
    Андонов трябва да бъде уволнен, защото не осъществява никакъв контрол. Сложен е да следи как се държат туристите по маршрута, с не да седи и да пие в хижата или да прави други неща. Направете му проба за алкохол и наркотици

    09:10 24.09.2025

  • 5 Абе

    11 0 Отговор
    За отмъщение да изпратим некой си ганин да им се изпикае в езерото Комо.

    09:17 24.09.2025

  • 6 Трол

    7 0 Отговор
    Плевенчанин е.

    09:22 24.09.2025

  • 7 гдфгфдг

    2 0 Отговор
    защо не е убит на място от очевидците,щеше да е идеалната тор за еделвайсите!

    09:32 24.09.2025

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Новина номер 1. По-важно е, че скоро няма да може някой да се изкъпе в язовир!

    09:35 24.09.2025

  • 9 665

    2 0 Отговор
    Пишем чур на Колизеума и сме квит !

    Коментиран от #10

    09:56 24.09.2025

  • 10 ☝️☝️☝️☝️☝️☝️

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "665":

    Да изпратим Благо.

    10:23 24.09.2025

