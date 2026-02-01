Все повече чужденци избират България за работа и живот

Все повече граждани на държави извън Европейския съюз избират България като място за работа и живот, предаде NOVA.
По данни на Агенцията по заетостта броят на хората от трети държави, получили достъп до българския пазар на труда, нараства устойчиво след COVID кризата. Само през последната година увеличението е с над 40 процента.
Основната причина за този ръст е недостигът на кадри в ключови сектори като строителството, транспорта, туризма и промишлеността. Присъствието на работници от страни като Пакистан, Непал и Узбекистан вече е обичайна гледка, особено по време на активния летен туристически сезон. Все по-често обаче България се оказва не просто място за изкарване на доходи, а нов дом.
Такъв е случаят със Стивън – 33-годишен гражданин на Северна Ирландия, който живее в България вече шеста година. Първото му посещение у нас е през 2012 г. по работа, но страната го впечатлява и остава в сърцето му. След години живот и работа в Южна Африка, Дубай, Абу Даби и Германия, именно Балканите го привличат най-силно.
По време на пандемията Стивън и съпругата му вземат решение да се преместят окончателно в България. Той намира работа, създава приятелства и се чувства приет. По думите му тук хората са отворени и любопитни, а животът в София му носи усещане за дом. Днес семейството планира да остане трайно в страната и дори да построи собствена къща.
Зад личните истории стоят и конкретни числа. От Агенцията по заетостта посочват, че през последната година до българския пазар на труда са допуснати над 49 000 граждани на трети държави. Според институцията този процес е необходим за запълване на свободните работни места и не ощетява българските работници. Паралелно с това държавата работи и за завръщането на българи от чужбина чрез специални програми за реинтеграция на пазара на труда.
1 Пич
Коментиран от #47
07:58 01.02.2026
2 Анонимен
07:59 01.02.2026
3 Ъхъъъъ
Тези като разберат,че българския им шеф ги "мачка"за без пари и те ще офейкат
08:00 01.02.2026
4 Гошо
Не лъжете оФцете
08:01 01.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 си пън
08:02 01.02.2026
7 така е
08:05 01.02.2026
8 Уса
08:05 01.02.2026
9 Дедо ви...
08:07 01.02.2026
10 Сила
.... Обаче какво ще правиме с ордите от Буковлък и други подобни аборигенски общности на територията на БГ то ??!
08:08 01.02.2026
11 Как
08:09 01.02.2026
12 Селтак калтак
Кой ти идва тук вееееее , освен пакита някви
Коментиран от #14, #32
08:09 01.02.2026
13 Как
Коментиран от #15
08:10 01.02.2026
14 Евроапокалипсиса се отлага
До коментар #12 от "Селтак калтак":Вече два пъти отлагате евроапокалипсиса на България. Омръзна ни да чакаме.
Коментиран от #23
08:10 01.02.2026
15 ма това е чудесно
До коментар #13 от "Как":БРИКС ни превзема отвътре. Не ли? Апа пък звучи красиво.
Коментиран от #19
08:11 01.02.2026
16 Нормално
08:12 01.02.2026
17 Основно
08:12 01.02.2026
18 Една мисъл не ми дава мира
Коментиран от #25
08:16 01.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Цървул
Коментиран от #22
08:16 01.02.2026
21 Джибрата
връзват гащи с 325 евро месечно и 1 000 000
работещи се блъскат за 500 евро месечно?
08:16 01.02.2026
22 тъпо е
До коментар #20 от "Цървул":Тъпо е да си неграмотен, ама да ти се привиждат 1500 Евро пенсия.
08:17 01.02.2026
23 Копейка
До коментар #14 от "Евроапокалипсиса се отлага":Взеха ни левъ!
Шъ се беся!
08:17 01.02.2026
24 Защо
До коментар #19 от "БРИКС":Това лошо ли е?
08:18 01.02.2026
25 Сила
До коментар #18 от "Една мисъл не ми дава мира":Костя как ще си плаща на работниците бачкащи на къщата му в Тюленово ...с евро или с рубли ...?!?
Коментиран от #27, #28
08:19 01.02.2026
26 Споко бе
Коментиран от #29, #30
08:21 01.02.2026
27 е ми
До коментар #25 от "Сила":защо требва да им плаща?
Коментиран от #31
08:21 01.02.2026
28 Не, бе
До коментар #25 от "Сила":с тугрици !
08:22 01.02.2026
29 не е така
До коментар #26 от "Споко бе":Мунчо обеща още 2020та да ни оправи. Сега требва вече да сме оправени. Аз му вервам!
Коментиран от #36
08:22 01.02.2026
30 Даже
До коментар #26 от "Споко бе":и тебе !
08:23 01.02.2026
31 Сила
До коментар #27 от "е ми":Верно бе , ние плащаме !!! И децата ни даже ....нали копейките са на издръжка на бюджета !!!
08:24 01.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Нищо
До коментар #29 от "не е така":не ти е обещавал, лъжецо.
08:29 01.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Майстор Манол от с. Ракитово
08:33 01.02.2026
41 статистика
До коментар #37 от "Във Франция, Англия и Германия":В света бялата раса е 22% от населението. Не се показвай навън!
08:37 01.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 гдфгфдг
08:41 01.02.2026
45 пали цървулите
До коментар #42 от "Георги":Грабвай чамодана и ушанката и бягай на вокзала, че последния трен за Сиквтивкар тръгва след два часа.
08:42 01.02.2026
46 Тома
08:43 01.02.2026
47 Узбекистанците са бели
До коментар #1 от "Пич":Непалците също.
А най-бели са пакистанците.
За ирландците не знам.
08:43 01.02.2026
48 Перо
08:51 01.02.2026