Все повече чужденци избират България за работа и живот

Все повече граждани на държави извън Европейския съюз избират България като място за работа и живот, предаде NOVA.

По данни на Агенцията по заетостта броят на хората от трети държави, получили достъп до българския пазар на труда, нараства устойчиво след COVID кризата. Само през последната година увеличението е с над 40 процента.

Основната причина за този ръст е недостигът на кадри в ключови сектори като строителството, транспорта, туризма и промишлеността. Присъствието на работници от страни като Пакистан, Непал и Узбекистан вече е обичайна гледка, особено по време на активния летен туристически сезон. Все по-често обаче България се оказва не просто място за изкарване на доходи, а нов дом.

Такъв е случаят със Стивън – 33-годишен гражданин на Северна Ирландия, който живее в България вече шеста година. Първото му посещение у нас е през 2012 г. по работа, но страната го впечатлява и остава в сърцето му. След години живот и работа в Южна Африка, Дубай, Абу Даби и Германия, именно Балканите го привличат най-силно.

По време на пандемията Стивън и съпругата му вземат решение да се преместят окончателно в България. Той намира работа, създава приятелства и се чувства приет. По думите му тук хората са отворени и любопитни, а животът в София му носи усещане за дом. Днес семейството планира да остане трайно в страната и дори да построи собствена къща.

Зад личните истории стоят и конкретни числа. От Агенцията по заетостта посочват, че през последната година до българския пазар на труда са допуснати над 49 000 граждани на трети държави. Според институцията този процес е необходим за запълване на свободните работни места и не ощетява българските работници. Паралелно с това държавата работи и за завръщането на българи от чужбина чрез специални програми за реинтеграция на пазара на труда.