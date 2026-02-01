Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Все повече чужденци избират България за работа и живот

Все повече чужденци избират България за работа и живот

1 Февруари, 2026

Основната причина е недостигът на кадри в ключови сектори като строителството, транспорта, туризма и промишлеността

Все повече чужденци избират България за работа и живот - 1
Снимка: unitedglobal.bg
Милен Ганев

Все повече граждани на държави извън Европейския съюз избират България като място за работа и живот, предаде NOVA.

По данни на Агенцията по заетостта броят на хората от трети държави, получили достъп до българския пазар на труда, нараства устойчиво след COVID кризата. Само през последната година увеличението е с над 40 процента.

Основната причина за този ръст е недостигът на кадри в ключови сектори като строителството, транспорта, туризма и промишлеността. Присъствието на работници от страни като Пакистан, Непал и Узбекистан вече е обичайна гледка, особено по време на активния летен туристически сезон. Все по-често обаче България се оказва не просто място за изкарване на доходи, а нов дом.

Такъв е случаят със Стивън – 33-годишен гражданин на Северна Ирландия, който живее в България вече шеста година. Първото му посещение у нас е през 2012 г. по работа, но страната го впечатлява и остава в сърцето му. След години живот и работа в Южна Африка, Дубай, Абу Даби и Германия, именно Балканите го привличат най-силно.

По време на пандемията Стивън и съпругата му вземат решение да се преместят окончателно в България. Той намира работа, създава приятелства и се чувства приет. По думите му тук хората са отворени и любопитни, а животът в София му носи усещане за дом. Днес семейството планира да остане трайно в страната и дори да построи собствена къща.

Зад личните истории стоят и конкретни числа. От Агенцията по заетостта посочват, че през последната година до българския пазар на труда са допуснати над 49 000 граждани на трети държави. Според институцията този процес е необходим за запълване на свободните работни места и не ощетява българските работници. Паралелно с това държавата работи и за завръщането на българи от чужбина чрез специални програми за реинтеграция на пазара на труда.


  • 1 Пич

    28 2 Отговор
    Ма много бели тези на снимката бе !!! За да отговори на реалността , снимката трябва да изглежда като негатив !!!

    Коментиран от #47

    07:58 01.02.2026

  • 2 Анонимен

    34 3 Отговор
    Вкарвайте шпакловчици и плочкаджии. С кеф ще дам на някого пари, но не и на нашите измекяри. Дошло ми с една кофа и една бъркалка райдер за 50лв, бил вложил в инструменти, цената му била твърда. Така ще ви приземят, че свят ще ви се завие.

    07:59 01.02.2026

  • 3 Ъхъъъъ

    36 2 Отговор
    Българите избягаха в чужбина заради ниското заплащане.
    Тези като разберат,че българския им шеф ги "мачка"за без пари и те ще офейкат

    08:00 01.02.2026

  • 4 Гошо

    35 5 Отговор
    Еййй порно, никви Стивановци не идват тук , а само джинговци Индия, Непал, Сирия и т.н.
    Не лъжете оФцете

    08:01 01.02.2026

  • 6 си пън

    24 1 Отговор
    що никога не пишете колко получават пакистанците непалците дет идват тук,кой им плаща квартира и останалите неща

    08:02 01.02.2026

  • 7 така е

    4 13 Отговор
    Докато миналата година ЕС е вкарал най-много индийски работници, ние сме вкарали най-много ... руснаци.

    08:05 01.02.2026

  • 8 Уса

    26 2 Отговор
    Никоя от изброените държави не изнася добри работници.Сега САЩ ги събират и депортират,защото нито работят нито се интегрират това са примати

    08:05 01.02.2026

  • 9 Дедо ви...

    20 3 Отговор
    Ряно, рано започнахте с вицовете. Смешници...

    08:07 01.02.2026

  • 10 Сила

    13 1 Отговор
    Нема лошо да идват шарени бачкатори да бачкат , така за първи път ще се почувстваме като бели хора , ние етническите българи
    .... Обаче какво ще правиме с ордите от Буковлък и други подобни аборигенски общности на територията на БГ то ??!

    08:08 01.02.2026

  • 11 Как

    11 3 Отговор
    Честито,непалци, пакистанци ще се напълним с азиатци да " поздравим" " умните и красиви политици".

    08:09 01.02.2026

  • 12 Селтак калтак

    12 5 Отговор
    Ганя от днес вече 100 % в клуба, мъ на изтривалката преди първо стъпало стъпил завалията , и ся са пъне пред чужденците
    Кой ти идва тук вееееее , освен пакита някви

    Коментиран от #14, #32

    08:09 01.02.2026

  • 13 Как

    5 3 Отговор
    Честито,непалци, пакистанци ще се напълним с азиатци да " поздравим" " умните и красиви политици".

    Коментиран от #15

    08:10 01.02.2026

  • 14 Евроапокалипсиса се отлага

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Селтак калтак":

    Вече два пъти отлагате евроапокалипсиса на България. Омръзна ни да чакаме.

    Коментиран от #23

    08:10 01.02.2026

  • 15 ма това е чудесно

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Как":

    БРИКС ни превзема отвътре. Не ли? Апа пък звучи красиво.

    Коментиран от #19

    08:11 01.02.2026

  • 16 Нормално

    5 3 Отговор
    Съставаме богата европейска държава със все по-развита икономика.

    08:12 01.02.2026

  • 17 Основно

    8 6 Отговор
    идват беларуси, киргизтанци и други от бившите станове. Ние сме в ЕС и стандартът ни се качи неимоверно, вече една маникюристка взима 50 евро на час. А в Беларус е глад и са готови да бачкат като животни у нас и то за пари които един българин би подритнал

    08:12 01.02.2026

  • 18 Една мисъл не ми дава мира

    6 5 Отговор
    Квото са казали копейките става точно обратното.

    Коментиран от #25

    08:16 01.02.2026

  • 20 Цървул

    10 1 Отговор
    Сега , като имате работници , вдигнете пенсиите и ги направете европейски . По 1500 евраци най-малко .

    Коментиран от #22

    08:16 01.02.2026

  • 21 Джибрата

    6 4 Отговор
    Все повече пенсионери,чужденци с 2-3 к евро, се заселват в България за живеене! Така и не могат да разгадаят как над 600 000 пенсионери
    връзват гащи с 325 евро месечно и 1 000 000
    работещи се блъскат за 500 евро месечно?

    08:16 01.02.2026

  • 22 тъпо е

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Цървул":

    Тъпо е да си неграмотен, ама да ти се привиждат 1500 Евро пенсия.

    08:17 01.02.2026

  • 23 Копейка

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Евроапокалипсиса се отлага":

    Взеха ни левъ!
    Шъ се беся!

    08:17 01.02.2026

  • 24 Защо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "БРИКС":

    Това лошо ли е?

    08:18 01.02.2026

  • 25 Сила

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Костя как ще си плаща на работниците бачкащи на къщата му в Тюленово ...с евро или с рубли ...?!?

    Коментиран от #27, #28

    08:19 01.02.2026

  • 26 Споко бе

    3 5 Отговор
    Мунчо шъ оправи сичко.

    Коментиран от #29, #30

    08:21 01.02.2026

  • 27 е ми

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сила":

    защо требва да им плаща?

    Коментиран от #31

    08:21 01.02.2026

  • 28 Не, бе

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сила":

    с тугрици !

    08:22 01.02.2026

  • 29 не е така

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Споко бе":

    Мунчо обеща още 2020та да ни оправи. Сега требва вече да сме оправени. Аз му вервам!

    Коментиран от #36

    08:22 01.02.2026

  • 30 Даже

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Споко бе":

    и тебе !

    08:23 01.02.2026

  • 31 Сила

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "е ми":

    Верно бе , ние плащаме !!! И децата ни даже ....нали копейките са на издръжка на бюджета !!!

    08:24 01.02.2026

  • 36 Нищо

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "не е така":

    не ти е обещавал, лъжецо.

    08:29 01.02.2026

  • 40 Майстор Манол от с. Ракитово

    1 0 Отговор
    Ей този същия нямал пила за Итонг, защото фирмата била бедна. Но надницата му не е като за бедни. Майсторлъкът му е колкото моя. Взех го да работи, защото моят труд е по-скъп от неговия.

    08:33 01.02.2026

  • 41 статистика

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Във Франция, Англия и Германия":

    В света бялата раса е 22% от населението. Не се показвай навън!

    08:37 01.02.2026

  • 44 гдфгфдг

    1 1 Отговор
    Вижте снимката към статията и тази пропаганда!Направо трябва народния съд да заседава!

    08:41 01.02.2026

  • 45 пали цървулите

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Георги":

    Грабвай чамодана и ушанката и бягай на вокзала, че последния трен за Сиквтивкар тръгва след два часа.

    08:42 01.02.2026

  • 46 Тома

    0 0 Отговор
    Миналото лято работници в туризма от Шри Ланка избягаха само след месец от слънчака с 200

    08:43 01.02.2026

  • 47 Узбекистанците са бели

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Непалците също.
    А най-бели са пакистанците.
    За ирландците не знам.

    08:43 01.02.2026

  • 48 Перо

    1 0 Отговор
    Системата на криминална демокрация от 1992 г. до сега изгони българите в чужбина и сега неграмотните и некадърни случайници в правителствата и НС тръгна по най-лесния и най-лош път по надолнището за възстановяването на икономиката и услугите, чрез внос на рискови и много скъпо струващи на държавата неграмотни чужденци от 3-ти страни! Рискови, защото не говорят езика и нямат образование, не са медицински обезпечени, не подлежат на интеграция в обществото, имат друга религия, култура и манталитет, извършват престъпления, обособяват се като отделни общности в определени райони, умножават се и създават мини държава в държавата, издържат се предимно от социални помощи. Стават паразити на обществото на държавна издръжка и с течение на времето си узаконяват престоя. Всички местни, в съседство с тях напускат и освобождават терен. Така с времето се подменя нацията с нашия прираст! Западна Европа и САЩ отдавна е пропищели от тях, а правителствените неграмотници и мутрите у нас нямат капацитета да осмислят вредата от тази политика, която и тях ще засегне! Какви са тези лъжливи примери с ирландеца, който е 1:1 млн., спрямо араби, африканци и азиатци?

    08:51 01.02.2026

