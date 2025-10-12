Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието

В Деня на българската община и местното самоуправление президентът Румен Радев отправи поздрав към всички кметове, кметски наместници, общински съветници и служители в общинските администрации. В пост във фейсбук държавният глава благодари на онези, които, по думите му, „честно работят за благополучието на своите съграждани и за които развитието и благосъстоянието на българските градове и населени места е кауза“.
„Пряко избрана от гражданите, местната власт е призвана всекидневно да решава техните проблеми, да бъде винаги близо до тревогите и надеждите на хората“, подчерта Радев.
Президентът допълни, че най-големият капитал на всяка власт е доверието, което се печели и съхранява с почтеност, отзивчивост и изпълнени обещания. Според него най-важният измерител за работата на местните власти е оценката на обществото.
„В дни на динамични политически промени местната власт често олицетворява държавността и увеличава очакванията на гражданите, че тя ще остане гарант за защитата на обществения интерес, независимо от користните апетити на политическата конюнктура“, пише още Радев.
Той призова за институционална и обществена подкрепа, както и за законови промени, които да гарантират ефективността и финансовата независимост на местното самоуправление.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #22
14:20 12.10.2025
2 Доверието
14:22 12.10.2025
3 Бухалка
14:27 12.10.2025
4 Перде Кириз
Падни за 100 , фатмак-!
14:28 12.10.2025
5 Шишибойко брос
14:29 12.10.2025
6 Анджо
14:29 12.10.2025
7 Сводник
14:30 12.10.2025
8 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
14:34 12.10.2025
9 Г€Н€РАЛ Д€$И
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))
Коментиран от #10, #12, #13
14:34 12.10.2025
10 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #9 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ Д€ $И-
К . Р В О Л Я К?!?!?!?
14:35 12.10.2025
11 Майна
Защо?!
Щото си продукт натовски!
Погледни чешкия президент!
Що мълчиш?!
Отнеха ти правата , но ти сам си залепи устата, а..?!
14:36 12.10.2025
12 мит ко-$€ кр€ та рка
До коментар #9 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА рум€н!
ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!
14:36 12.10.2025
13 €МИ $ТЮАРД€$АТА
До коментар #9 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":Д€$О,твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
Д . Х . Й ГО ти!:))
14:36 12.10.2025
14 Абсурдистан
14:36 12.10.2025
15 Бойко Българоубиец
14:37 12.10.2025
16 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!
1 МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН, ТОЕСТ ЗА ЕДНА ВИСОКОСНА ГОДИНА КАТО 2024г.- 366 МЛН. ЛЕВА,НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРСКИ "граждани"- ПРАВИ ПО 61ЛЕВА НА ЧОВЕК ЗА ГОДИНА!
мунчо, М . М . Т А ДА ти Е . А КОМУНИ$ТИЧ€$КА , Д О Л Н А , $€Л $КА , ХИТ РА!
СПРИ ИЗТИЧАН€ТО НА ПАРИТЕ НА О В Ч Е Т О н а се ле н и е(" гражданите")!
81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ ф а т м а ц и СТИГАТ! СТИГАТ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
14:37 12.10.2025
17 АНТИ-КОМУНИ$Т
Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
14:37 12.10.2025
18 Анджо
14:39 12.10.2025
19 Майна
Ти ни плюеш в лицето
Не знаеше ли , че изборите са фалшифицирани..
Знаеше дори и съдът го каза.ю
Но връчи мандата!
Изчезвай.., мишкарстването е отвратително
14:42 12.10.2025
20 Ветеран от Протеста
14:48 12.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Умен по цялата глава
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Понеже електората на Радев трудно смятате ,ще опростим сумата на договора с БОТАШ - Един Милиард лева е равно на Хиляда Милиона ...А Радев трябва да плати ШЕСТ хиляди МИЛИОНА на турската компания БОТАШ ....Шест Хиляди Милиона.....Вярваме му !!!!
14:54 12.10.2025
23 Голям смях
14:59 12.10.2025
24 мани беги
15:05 12.10.2025
25 АГАТ а Кристи
15:05 12.10.2025
26 ГРАДСКИЯТ
ТАМ ЖИВЕЕ май ка та на Mr. К€Ш-$тан ка(родом от с.Раковски-днес ДИМИТРОВГРАД)!
В хАСКОВО В ГОРСКОТО ОЩЕ Я СПОМЕНАВАТ КАКЪВ ПОЖАР Е БИЛА-ПО 5 НА НОЩ!
ОТ ба ща $€л$ки комуни$т и май ка $€л$ка . У Р В Ъ КАК ДА НЕ $€ РОДИ ТУРБО-Б . К Л У К!?!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д . Р. $ТИ!
15:07 12.10.2025