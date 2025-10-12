Новини
България »
Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието

Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието

12 Октомври, 2025 14:20 549 26

  • румен радев-
  • местна власт

Държавният глава поздрави местната власт

Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В Деня на българската община и местното самоуправление президентът Румен Радев отправи поздрав към всички кметове, кметски наместници, общински съветници и служители в общинските администрации. В пост във фейсбук държавният глава благодари на онези, които, по думите му, „честно работят за благополучието на своите съграждани и за които развитието и благосъстоянието на българските градове и населени места е кауза“.

„Пряко избрана от гражданите, местната власт е призвана всекидневно да решава техните проблеми, да бъде винаги близо до тревогите и надеждите на хората“, подчерта Радев.

Президентът допълни, че най-големият капитал на всяка власт е доверието, което се печели и съхранява с почтеност, отзивчивост и изпълнени обещания. Според него най-важният измерител за работата на местните власти е оценката на обществото.

„В дни на динамични политически промени местната власт често олицетворява държавността и увеличава очакванията на гражданите, че тя ще остане гарант за защитата на обществения интерес, независимо от користните апетити на политическата конюнктура“, пише още Радев.

Той призова за институционална и обществена подкрепа, както и за законови промени, които да гарантират ефективността и финансовата независимост на местното самоуправление.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 10 Отговор
    Това е моят президент.Гордея се с него.

    Коментиран от #22

    14:20 12.10.2025

  • 2 Доверието

    7 0 Отговор
    се извоюва , а не се дава просто , ей така !

    14:22 12.10.2025

  • 3 Бухалка

    2 4 Отговор
    Президент, пък елементарни неща не вдява. Местната власт НЕ Е пряко избирана, тя е пряко НАЗНАЧАВАНА с познатите герберски прийоми.

    14:27 12.10.2025

  • 4 Перде Кириз

    4 4 Отговор
    Киро попа- КГБто па ше му набива публично чемберите по лисавата помашка куфалица!
    Падни за 100 , фатмак-!

    14:28 12.10.2025

  • 5 Шишибойко брос

    1 4 Отговор
    На братя Шишибойко най-големия капитал са балъците, защото гласуват за голямото им "Д"!

    14:29 12.10.2025

  • 6 Анджо

    4 1 Отговор
    И това не е вярно, хората видяха в него големият политик а накрая видяха пълният провал. Никога не трябва да имаш пълно доверие , това го видяхме вече много пъти.

    14:29 12.10.2025

  • 7 Сводник

    4 1 Отговор
    Доверието се гради цял живот, а се срутва само за една нощ. В бардаците в Студентски.

    14:30 12.10.2025

  • 8 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    4 0 Отговор
    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    14:34 12.10.2025

  • 9 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 1 Отговор
    рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    Коментиран от #10, #12, #13

    14:34 12.10.2025

  • 10 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    КОЛКО П Р О$$$Т ТРЯБВА ДА $и ф а т м а к, ПАРТИЯТА ДА т€ уЖ€НИ ЗА ТАКЪВ Д€ $И-
    К . Р В О Л Я К?!?!?!?

    14:35 12.10.2025

  • 11 Майна

    1 0 Отговор
    Радев защо не споменаваш нищо , че правителството е подписало да сме замесени като участници под командване на КАТО
    Защо?!
    Щото си продукт натовски!
    Погледни чешкия президент!
    Що мълчиш?!
    Отнеха ти правата , но ти сам си залепи устата, а..?!

    14:36 12.10.2025

  • 12 мит ко-$€ кр€ та рка

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О, а$ $ъм И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА рум€н!
    ни€ $ н€го ОЩ€ във ВВСето $и Б .Р К А Х М € в Д. П € Т О, НАЛИ $м€ от нато-БКПето!

    14:36 12.10.2025

  • 13 €МИ $ТЮАРД€$АТА

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Г€Н€РАЛ Д€$И":

    Д€$О,твоят ИМПОТ€НТ€Н Л И ЗА Ч рум€н МИ КУПИ AUDI!
    Д . Х . Й ГО ти!:))

    14:36 12.10.2025

  • 14 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    Този индивид, намиращ се в състояние на перманентна мозъчна констипация, дали е наясно със значението на думата "доверие"!

    14:36 12.10.2025

  • 15 Бойко Българоубиец

    2 2 Отговор
    Моят капитал са купувачите на гласове! Бухахахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    14:37 12.10.2025

  • 16 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!

    4 0 Отговор
    ЗАРАДИ Ч€РВ€НИЯТ К А Л Ъ Ф -нато БКП р€зид€нтинът-ХВАЛИ-ПРЪЦКО И Н€ГОВИТ€ К А Р МА З Ъ калинки, ГУБИМ ПО
    1 МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН, ТОЕСТ ЗА ЕДНА ВИСОКОСНА ГОДИНА КАТО 2024г.- 366 МЛН. ЛЕВА,НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРСКИ "граждани"- ПРАВИ ПО 61ЛЕВА НА ЧОВЕК ЗА ГОДИНА!

    мунчо, М . М . Т А ДА ти Е . А КОМУНИ$ТИЧ€$КА , Д О Л Н А , $€Л $КА , ХИТ РА!
    СПРИ ИЗТИЧАН€ТО НА ПАРИТЕ НА О В Ч Е Т О н а се ле н и е(" гражданите")!

    81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ ф а т м а ц и СТИГАТ! СТИГАТ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!

    14:37 12.10.2025

  • 17 АНТИ-КОМУНИ$Т

    5 0 Отговор
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    14:37 12.10.2025

  • 18 Анджо

    4 0 Отговор
    Защо не гледате настоящото и миналото , и правете анализ тогава. Ние виждаме само не умели управления. Гледайте обективно и не взимайте страна и така може да сте по обективни. От както дойдоха ПП И ДБ те това правят, да плюват по ГЕРБ и какво направиха , нищо. Всеки който се чувства по кадърен не плюва ,А, показва. Това е комунистически начин за водене на политика. Тия каква опозиция са, НИКАКВА.

    14:39 12.10.2025

  • 19 Майна

    4 1 Отговор
    Ха ха ха- пряко избрана от гражданите местна власт..
    Ти ни плюеш в лицето
    Не знаеше ли , че изборите са фалшифицирани..
    Знаеше дори и съдът го каза.ю
    Но връчи мандата!
    Изчезвай.., мишкарстването е отвратително

    14:42 12.10.2025

  • 20 Ветеран от Протеста

    2 0 Отговор
    Доверието....Значи ВЯРВАМЕ ,че Радев лично ще плати 6 милиарда по договора с БОТАШ....Имаме ти Доверие ,Радев ... Бегом марш към БОТАШ !!!!

    14:48 12.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Умен по цялата глава

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Понеже електората на Радев трудно смятате ,ще опростим сумата на договора с БОТАШ - Един Милиард лева е равно на Хиляда Милиона ...А Радев трябва да плати ШЕСТ хиляди МИЛИОНА на турската компания БОТАШ ....Шест Хиляди Милиона.....Вярваме му !!!!

    14:54 12.10.2025

  • 23 Голям смях

    5 0 Отговор
    Зеления чорап и доверие?!

    14:59 12.10.2025

  • 24 мани беги

    2 0 Отговор
    ти загуби доверието на народа обаче ... доведе на власт едни крадци ... и ни продаде на турците ... никога повече ня се качиш на бг самолет, ако зависеше от мен, дори щях те разжалвам до редник

    15:05 12.10.2025

  • 25 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Когато някой те отва.щава какво "доверие", какъв "капитал", какви 5 лева, ТОВАРИШЬ ???

    15:05 12.10.2025

  • 26 ГРАДСКИЯТ

    2 0 Отговор
    ДНЕС В с.Славяново общ.Харманли(селото на ба ща та на р.р.)ИМА "избори" ЗА км€€€€€€€т!
    ТАМ ЖИВЕЕ май ка та на Mr. К€Ш-$тан ка(родом от с.Раковски-днес ДИМИТРОВГРАД)!
    В хАСКОВО В ГОРСКОТО ОЩЕ Я СПОМЕНАВАТ КАКЪВ ПОЖАР Е БИЛА-ПО 5 НА НОЩ!
    ОТ ба ща $€л$ки комуни$т и май ка $€л$ка . У Р В Ъ КАК ДА НЕ $€ РОДИ ТУРБО-Б . К Л У К!?!
    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д . Р. $ТИ!

    15:07 12.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове