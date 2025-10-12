Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието

В Деня на българската община и местното самоуправление президентът Румен Радев отправи поздрав към всички кметове, кметски наместници, общински съветници и служители в общинските администрации. В пост във фейсбук държавният глава благодари на онези, които, по думите му, „честно работят за благополучието на своите съграждани и за които развитието и благосъстоянието на българските градове и населени места е кауза“.

„Пряко избрана от гражданите, местната власт е призвана всекидневно да решава техните проблеми, да бъде винаги близо до тревогите и надеждите на хората“, подчерта Радев.

Президентът допълни, че най-големият капитал на всяка власт е доверието, което се печели и съхранява с почтеност, отзивчивост и изпълнени обещания. Според него най-важният измерител за работата на местните власти е оценката на обществото.

„В дни на динамични политически промени местната власт често олицетворява държавността и увеличава очакванията на гражданите, че тя ще остане гарант за защитата на обществения интерес, независимо от користните апетити на политическата конюнктура“, пише още Радев.

Той призова за институционална и обществена подкрепа, както и за законови промени, които да гарантират ефективността и финансовата независимост на местното самоуправление.