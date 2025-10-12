В полунощ затварят тунелите "Благоевград" и "Железница" за 5 часа

Движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на магистрала "Струма" ще бъде спряно от полунощ до 5.00 часа в понеделник сутринта.
Това се налага заради проверка на асфалтовата настилка на пътното платно, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".
Движението ще бъде пренасочено през пътен възел "Благоевград-юг" по главен път Е-79 , като скоростта ще бъде ограничена до 70 км/ч.
1 оня с коня
18:07 12.10.2025
2 бай Бай
Пепеляшка ще си загуби едната обувка.
18:19 12.10.2025