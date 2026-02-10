Адвокат: Стомасите на починалите мъже в хижа „Петрохан“ са били празни. Това подкрепя версията за самоубийство

Мотивите за трагедията, при която шестима души загубиха живота си в хижа „Петрохан“ и край връх Околчица, може и никога да не бъдат изцяло установени. Това заяви адвокат Людмил Рангелов пред бТВ в коментар по случая, като подчерта, че на този етап основната задача на разследващите органи е да подредят фактите и въз основа на тях да направят логични изводи.
По думите му брифингът на прокуратурата и криминалните служби е дал убедителни отговори на редица ключови въпроси. Потвърдено е, че тримата мъже, открити мъртви пред хижа „Петрохан“, са намерени до личните си огнестрелни оръжия, които са притежавали законно. Съдебномедицинската експертиза е установила, че всеки от изстрелите е произведен от упор или от изключително близко разстояние – в рамките на контрола на човешката ръка, което насочва към версията за самоубийство.
Рангелов посочи и допълнителна информация, която според него има значение за крайните изводи – при аутопсиите е установено, че стомасите на тримата са били празни. Това предполага, че в последните дни преди смъртта си те вероятно са приемали само течности, като вода или чай. Адвокатът уточни, че разполага с надежден източник за тази информация, но на този етап не може да го разкрие.
Относно спекулациите за евентуално участие на външни лица Рангелов заяви, че няма данни, които да подкрепят подобна версия. По негови думи разследващите със сигурност работят и по алтернативни хипотези, но до момента не са открити факти, които да сочат към намеса на други хора.
Коментар бе направен и по повод разпространените видеокадри, около които се появиха съмнения за монтаж. Адвокатът подчерта, че видеотехническите експертизи разполагат с достатъчно напреднали методи за проверка на автентичността на записите и за установяване на евентуална намеса. Според него няма логичен интерес нито от страна на прокуратурата, нито от МВР да бъдат представяни манипулирани видеоматериали.
Рангелов припомни и информация за подаден сигнал до ДАНС, свързан със семейството и оставено дете, като отбеляза, че при съмнения за секта или екстремистки структури подобни случаи следва да бъдат наблюдавани внимателно. По думите му сектите представляват форма на организация, която може да бъде обществено опасна и да изисква институционален контрол.
По отношение на твърденията на близки на жертвите за забелязани четири джипа в района, адвокатът изрази увереност, че тази версия се проверява, но заяви сериозни съмнения относно нейната достоверност и връзка с трагичните събития.
Според Людмил Рангелов самото криминално разследване може да приключи в рамките на няколко месеца. Въпреки това той смята, че последиците и анализите, свързани със случая, ще продължат години, тъй като трагедията поставя сериозни въпроси за семейната среда, възпитанието на децата и крайни, според него абсурдни, представи за начина, по който едно дете трябва да расте.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #60
22:49 10.02.2026
2 Пич
А който ще се самоубива, би си хапнал за последно!!!
Коментиран от #37
22:50 10.02.2026
3 ООрана държава
22:50 10.02.2026
4 ИСТИНАТА
Както бе безнаказан за ликвидирането на Младен Дочев, който разкри амфетаминната афера на Борисов,
след което Борисов влезе в грамите на посолството на САЩ и за което Младен Дочев плати с живота си.
И бандитът Борисов пак остана безнаказан, защото държавата обслужва бандитите в България, нали?
Коментиран от #17, #69
22:50 10.02.2026
5 ИМПЕРИАЛИСТ
22:50 10.02.2026
6 Израелски адвокат
22:52 10.02.2026
7 Сатана Z
Което предполага ,че някой е поставил телата до оръжията.Иначе в 99% оръжието се намира до тялото на жертвата а не обратното.Няма логика
Коментиран от #30, #71
22:53 10.02.2026
8 Ивелин Михайлов
Коментиран от #16
22:53 10.02.2026
9 Юрист
22:54 10.02.2026
10 Последния Софиянец
22:54 10.02.2026
11 НОРМАЛНО
СТИГА СТЕ ВЗЕМАЛИ ХОРАТА ЗА БАЛЪЦИ,,
Коментиран от #18
22:55 10.02.2026
12 Важното е, че
22:55 10.02.2026
13 Зеленreйски
22:55 10.02.2026
14 00014
22:56 10.02.2026
15 Офф
Коментиран от #22, #27
22:57 10.02.2026
16 Мирчев
До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":И ние много лъжем, нали сме укроподлоги.
22:58 10.02.2026
18 хмм
До коментар #11 от "НОРМАЛНО":Не е много сигурно дали са били точно будисти. Най-популярната онлайн енциклопедия твърди, че непалците са индуисти, а местните будисти са малцинство и под влияние на индуизма.
Коментиран от #78
23:00 10.02.2026
19 Макс
23:01 10.02.2026
20 Майна
Шиши се завърна от Дубай..
Асенчо вече се..изказа..
Бойко вероятно утре, може и в Парламента..
Карантината свърши..
Прокуратурата каза самоубили се...
Сега показаха средно пръст на Тръмп-;няма да съм към съвета за Мир
Обръщаме пак към лондонсити...
Аз не знам кои са ...самоубийците
Коментиран от #32
23:01 10.02.2026
21 са били празни
23:02 10.02.2026
22 Бъркаш
До коментар #15 от "Офф":Ако си решила да пукаш, няма да ти е до йедине и пиене, много краваропромиващи мозъка филми гледаш.
Коментиран от #28, #54
23:02 10.02.2026
23 Даааа
23:02 10.02.2026
24 да питам
23:03 10.02.2026
25 Ъхъъъъъъ....
23:04 10.02.2026
26 Майна
Айде, продължавайте да дремете
23:04 10.02.2026
27 РЕАЛИСТ
До коментар #15 от "Офф":Един чиляк решил да се беси. Сложил примката, но видял на масата недопито шише с ракия. Рекъл си" Я да я гаврътна зян да не става и тогава ще си свърша работата. Пийнал и си казал" Я, че животът не бил толкова лош" и се отказал от бесенето.
23:05 10.02.2026
28 Офф
До коментар #22 от "Бъркаш":А руски пляски ли да гледам, като не стават за гледане? Ти на всеки ли си в главата, та знаеш от мое име кога до какво ще ми е, ле...р
Коментиран от #74
23:05 10.02.2026
29 Маринов
ОСНОВНО
и ОБЕКТИВНО
ДОКАЗАТЕЛСТВО
за Самоубийство
е САМО и САМО
АКО
Върху ОРЪЖИЕ
и СПУСЪСАКА му
Има Остатъчни Частици
от ДНК на Лицето
и АКО
по РЪКА
има Остатъчни Частици
от Взрива- от ПОСЛЕДНИЯ Изтрелян Патрон с това Оражие
УСТАНОВЕНИ
в Местото на Поражение
по Тялото?????
Коментиран от #51
23:06 10.02.2026
30 Реалист 1
До коментар #7 от "Сатана Z":Освен това има 3 оръжия а 4 изстрела, като една от жертвите е простртеляна 2 пъти. Трудно ще се намери версия някой да се самоубива 2 пъти.
Но основно липсва информация от натривките на ръцете (дали въобще са стреляли) и балистична експертиза (дали куршумите в телата са от техните оръжия). Тази информация е съмнително засекретена.
Коментиран от #41
23:06 10.02.2026
31 При версията за самоубийство
23:07 10.02.2026
32 Последния Софиянец
До коментар #20 от "Майна":Днес английският посланик ходи спешно в централата на ГЕРБ да обсъдят провала на шпионската централа в Петрохан.
23:07 10.02.2026
33 статистик
23:08 10.02.2026
34 Перо
23:08 10.02.2026
35 А50
Коментиран от #44
23:08 10.02.2026
37 Георгиев
До коментар #2 от "Пич":Не само това. Тези джипове, за които казват властимащите били два и на организацията, не са се движили сами. Кой ги е управлявал и довел до хижата и къде са тия хора, след пристигане на място?
23:08 10.02.2026
38 Цецко
23:10 10.02.2026
39 Пилотът Гошу
23:10 10.02.2026
40 Хохо Бохо
23:11 10.02.2026
41 Пилотът Гошу
До коментар #30 от "Реалист 1":Еее ти пък ся за два изстрела... Той ако се беше наръгал 68 пъти пак щеше да е самоубийство...
23:12 10.02.2026
42 Фантастика
и след това изяждам продукта от гърнето, произведен от моето тяло!
Но никога не си гриза тялото!
Такава тъпотия не бях чувал: Щом си гладен, да се самоизяждаш!
Коментиран от #45
23:12 10.02.2026
43 Оракула от Делфи
несъгласните ГРАЖДАНИ с изхода на раследването!
Друго си е когато "Българския съд се изкаже" , а не провинциални "врачки и знахари"!
Адвоката "подготвя почвата" за дело, вижда переспектива за стабилен хонорар,
но "някой" трябва да го посочи и одобри !
Все пак знаем, че съда решава делата и присъдите а не адвоката???
Съда е държавата , а държавата е на "Тандема"???
23:12 10.02.2026
44 Последния Софиянец
До коментар #35 от "А50":Изнудвали са политици и бизнесмени и са получавали големи суми пари и имоти.Калушев има 21 имота.Терзиев е дал 60 000 лв .Саша Безуханова е дала 80 000 лв.Фидосова им дала хижа за 2 млн само за 90 000
Коментиран от #55, #57, #61
23:13 10.02.2026
45 Пилотът Гошу
До коментар #42 от "Фантастика":А като си гладен понякога не се ли самоубиваш с няколко изстрела? Аз поне два пъти в годината...
Коментиран от #65
23:13 10.02.2026
46 Ами да, те
23:14 10.02.2026
47 Дрън дрън, та пляс!
Коментиран от #50, #81
23:14 10.02.2026
48 А анусите
23:14 10.02.2026
49 Само глупости се
23:15 10.02.2026
50 Последния Софиянец
До коментар #47 от "Дрън дрън, та пляс!":Били са затворени на хляб и чай и разпитвани а после очистени.
23:16 10.02.2026
51 Ей... сега пък и ти
До коментар #29 от "Маринов":Искаш всичко като по учебник! Абе, нали ти казаха - самоубийство... Точка. Дано само МВР, ДАНС, ГДБОБ да си повярват. О, ще ще ... Увеличиха им паричките. Още ще има, споко! Всеки може да вярва в каквото си поиска...
23:18 10.02.2026
52 Дедо Мраз
23:18 10.02.2026
53 Доказателства се събират непосредствено
23:18 10.02.2026
54 Ами!
До коментар #22 от "Бъркаш":Дори крайните ислямисти, решили да станат шахиди (да се самоубият чрез взрив, който да погуби и много неверници около тях), дори те, макар и да са фанатици и крайно религиозни, поне едно денонощие преди саможертвата се отдават на гуляй и забавления с жени.
Коментиран от #76
23:19 10.02.2026
55 Майна
До коментар #44 от "Последния Софиянец":Изнудвали?
Ти какво пиеш ,бе
Тези са заработвали милиарди за същите..
23:21 10.02.2026
56 Анджо
23:22 10.02.2026
57 А50
До коментар #44 от "Последния Софиянец":Значи са имали голям гръб, иначе биха били безумци. И този гръб май загуби миналата година изборите. Целия свят управляват с компромати. Тези са били много силно вярващи жълтопаветници. И всички от бащата до ДАНС лъжат и крият , всеки знае по нещо. Цялата истина няма да излезе скоро, а само спекулации. Тея са си намерили майстора, жалко за децата
23:22 10.02.2026
58 Хохо Бохо
Има и други живи членове на тази "секта" - поне шест души.
Журналистите могат да се свържат с тях и да си поприказват...
23:23 10.02.2026
59 Не трябва ли да са с бели ризи
23:23 10.02.2026
60 Тва "на празен стомах"
До коментар #1 от "Сатана Z":само за сепукото важи.
Ама щели да го разглеждат в комисия да го отменят вече- не било мно хуманно.
23:26 10.02.2026
61 Хохо Секса
До коментар #44 от "Последния Софиянец":Аз пък чух, че не са изнудвали, а са онождали троловете...
Коментиран от #86
23:27 10.02.2026
62 Хохо Бохо
Коментиран от #87
23:30 10.02.2026
63 az СВО Победа 80
1 Кой им даде регистрацията? -ППДБ
2. Кой им позволи да имат достъп до частни училища? -ППДБ
3. Кой сключи с тях договор да извършват такава дейност? - ППДБ
4. Кой ги спонсорира? - ППДБ
5. Кой закрива полицейско управление в район, където те оперират? - ППДБ
Откакто тази политическа партия се появи труповете не спират да валят...
Коментиран от #66
23:30 10.02.2026
64 Пистолетите къде са
Какъв е мотива на самоубийството. Без мотив нищо не са доказали. Пият кафета.
23:31 10.02.2026
65 Фантастика
До коментар #45 от "Пилотът Гошу":Колкото и да ти е гладно тялото и да се самоизяжда по време на глад, трябват му минимум 47 дни за да престанат органите му да функционират. Ако престанеш да дишаш, след няколко минути умираш. Ако не пиеш вода, след няколко дни умираш. Та версията на следвателите е погрешна. Те са престанали да дишат, след като са ги застреляли и са положили около тях пистолетчета.
23:32 10.02.2026
66 Трактора
До коментар #63 от "az СВО Победа 80":Загина също невинен може би самоубит.
Коментиран от #90
23:32 10.02.2026
67 Гошо
Канарчета !
Коментиран от #91
23:34 10.02.2026
68 Оглед
23:34 10.02.2026
69 Опип
До коментар #4 от "ИСТИНАТА":Случаят е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник Толупа са причината за убийствата. Пак гласувайте за тях. И друго:
Убиват ги по тройки. Следващите двама от новата тройката ще са индивиди с тегла 130+ кг.(сетете се кои са дебелаците) Третият ще бъде избран от (само)убийците по същия критерий по тяхно усмотрение в Парламента.
23:36 10.02.2026
70 Рангелоф
23:37 10.02.2026
71 Помни
До коментар #7 от "Сатана Z":Писаха , че 16 огнестрелни оръжия са регистрирани на убитият в Хижата Иво Иванов и 1 пистолет на името на Николай . Казват , че у убиецът в Кемпера Ивайло е имало 1 револвер Колт и 1 пистолет Глог . Излиза , че ги е носил незаконно , защото не е имал развешително за тях. Казват , че убитите в Кемпера са застреляни с три изстрела от револвера Колт .
23:39 10.02.2026
72 Това е
23:41 10.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Оффцо
До коментар #28 от "Офф":Краварските стават ли за гледане ма, na4a?!
23:44 10.02.2026
75 Ъхъ!!!
23:45 10.02.2026
76 Еми
До коментар #54 от "Ами!":Ти да не си 4фут та ги знаеш тези работи!
23:45 10.02.2026
78 Знаещ
До коментар #18 от "хмм":Отцепниците от основна религия се наричат сектанти . Тези са били сектанти .
Коментиран от #119
23:45 10.02.2026
79 Коста
23:48 10.02.2026
80 СЪБУДЕТЕ СЕ!
Хората в България дори си нямат на идея какви ги върши сатан. елит. Те очерниха хората, които отдавна бяха убили. Майката на Николай го каза: "Говориха ми за сина ми в минало време, все едно вече е мъртъв" (цитатът е по спомен).
В България десетки хиляди души са будисти, вайшнави, шиваити, "кришнари" и т.н. Никой от тях дори не прави скс със собствената си съпруга, какво остава за извращения. Знае се, че такива мисли и действия разрушават тестостерона у мъжа, отслабват тялото му, деградират морала, психиката, интелекта и духовното му развитие и хората се научават да живеят без такива низки страсти. Разбирането на тази религия е, че децата се съдържат в семето на мъжа, губейки го, то губи - погубва/убива децата си. Каква книга за духовно развитие и скс са намерили разследващите? Щи за нелепи лъжи? Какви ни ги пробутват? Те, наистина ни взимат за луди. Скс и духовно развитие са два
23:49 10.02.2026
81 Днес
До коментар #47 от "Дрън дрън, та пляс!":един известен разследващ журналист обясняваше, че има такава практика, при будистите май беше - след като достигнели някакъв момент на просветление, искали да се самоубият и преди това гладували или карали на ядки дни наред. Така че - най-вероятно е заради това, не е заради спорт или подобно - ритуал преди самоубийството. Наистина твърде много хора активираха да изнасят и налагат тезата, излязла от разследващите. И все пак за мен това е истината, шестима екзекутирани без сериозни следи от борба -изглежда странно.
Коментиран от #134
23:50 10.02.2026
82 Никой
Хората са се психирали - това се случва постепенно и най-вече - поради липса на млади Родители - ако са оставени изцяло на Баба. Отклонения всички.
23:51 10.02.2026
83 Перисталтика
23:52 10.02.2026
84 СЪБУДЕТЕ СЕ!
НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ЛЪЖИТЕ НА ВЛАСТИТЕ!
Убиха хората и ги очерниха! Вижте в какво блато превърнаха държавата ни и каква демонична мафия контролира тази територия!
Дано душите на убитите се упокоят!
ОМ Шанти, шанти, шанти!
Пакт за примирие между ДХАРМАТА (Божията правда) и АДХАРМАТА (Безбожните дела на Тъмнината) НЕ МОЖЕ ДА ИМА!
Ставайте и се стягайте, дайте отпор, а не оставяйте тези невинни жертви да бъдат забравени и злото да победи!
Казано е: "Всичко, което се изисква за триумфа на Злото е добрите хора, да не правят нищо!"
Както и: "Ако виждаш че пред теб се извършва зло и не направиш нищо, ти му СЪУЧАСТВАШ!"
ДА НЕ ОСТАВЯМЕ ДА НИ ПРАВЯТ НА ЛУДИ И ИЗВЪРШЕНОТО ЗЛО ДА СЕ ПОТУЛИ!
Днес са тези 8 души - 6 човека и две кучета, утре може да
23:52 10.02.2026
85 СЪБУДЕТЕ СЕ!
И ако факти изтрие и това мнение, дайте пълен отпор и на тях като разберете на кой служат!
23:53 10.02.2026
86 стоян георгиев
До коментар #61 от "Хохо Секса":Кога те онодиха? И потретиха ли те?
23:54 10.02.2026
87 Знае
До коментар #62 от "Хохо Бохо":Мотивът е елементарен. Били са без Ум но красиви и са отишли да си търсят акъла във Валхала .
23:57 10.02.2026
88 Психиатър
23:57 10.02.2026
90 Питам
До коментар #66 от "Трактора":От къде знаеш , че Тракторът загина невинен ?
00:00 11.02.2026
91 Знае
До коментар #67 от "Гошо":Ивопрокопиевци не плащат пари за метежи и за това безумнокрасивитетът си седи на топло в къщи .
00:02 11.02.2026
92 Веди
Ама господа некадърници, напуснете тези постове и спрете да смучете държавни пари! Толкова сте смешни и жалки в опитите си да прикриете собствените си престъпления!
00:04 11.02.2026
93 Пълна
По големия ужас е че всички скочихте на Сарафов.
Ами да какво да каже при този ужас.
Тотално болно общество.
Трябва да се държим заедно за да изплуваме от този ужас.
00:06 11.02.2026
94 Ауууууу...
00:11 11.02.2026
95 Абе дрога имали ли са в кръвта
00:13 11.02.2026
96 Емигрант
00:13 11.02.2026
97 Пълен
Изтрих всичко което исках да напиша.
Пълен срам за обществото. Ужассссс
00:15 11.02.2026
98 Ясна работата
00:15 11.02.2026
99 Тома
00:16 11.02.2026
100 Радев
Психопати винаги е имало, но трябва ли обществото да проследява в продължение на седмица кемпера на един болен човек??????
По новини, по радио, навсякъде за лудия Калушев, ами то така само може да родите още луди хора
00:19 11.02.2026
101 Пробвайте пак
00:22 11.02.2026
102 Без избор
00:24 11.02.2026
103 Опа
00:25 11.02.2026
105 Aлфа Bълкът
Другото са дъвки за балончета.
00:32 11.02.2026
106 Емигрант
00:34 11.02.2026
107 Клоун
00:37 11.02.2026
108 Никой
Млади хора си пожелават ще се видим и се самоубиват с усмивка.
Какво като си измислите милион теории за дървени мафии, политици?
Хора, това е по страшно от мафията
Коментиран от #122
00:42 11.02.2026
109 Запек са имали и са били изпечени
00:46 11.02.2026
110 Да бе
00:47 11.02.2026
111 Бгг
Тия полицаи идиоти ли са ??? Или правят нас на идиоти ??? Някоя мисирка с топки да ги пита.
00:48 11.02.2026
112 Дебили
Аз пък бях на масаж днес и рускинята ме източи страхотно.
Плюя на хора които се мислят за висши и се застрелват.
Коментиран от #115
00:56 11.02.2026
113 Поредният
01:07 11.02.2026
114 ДО ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО - ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
На 1 февруари е ПОСТ , ЗАЩОТО Е ПЪЛНОЛУНИЕ.
Всички клонове на Ведическата религия - вайшнави, шиваити, ако щете от общество Кришна Съзнание, будисти и т.н., със сигурност не слагат нищо в устата си на ПЪЛНОЛУНИЕ И НОВОЛУНИЕ, както и в много други дни. Но на тези два - абсурд. Може да се пие САМО ВОДА, но и това не е препоръчително.
Това, че стомасите им са били празни, НЕ ДОКАЗВА ТЯХНОТО САМОУБИЙСТВО, А ВАШАТА СКАНДАЛНА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ДА ЗАЕМАТЕ ТЕЗИ ПОСТОВЕ И СЛУЖБИ И ИЗСМУКВАТЕ ДЪРЖАВНИ ПАРИ, ШОКИРАЙКИ ОБЩЕСТВО С НЕПРОГОДНОСТТА СИ ЗА ТЕЗИ ДЛЪЖНОСТИ.
Спрете да лъжете и манипулирате обществеността!
И ако наистина сте толкова некадърни - ПОДАЙТЕ СИ ОСТАВКИТЕ И СЕ МАХАЙТЕ ОТ ОЧИТЕ НИ! Станахте за смях.
01:07 11.02.2026
115 Ти ръката си
До коментар #112 от "Дебили":вече "рускиня" ли я наричаш, бе мечтателю ?
01:08 11.02.2026
116 604
01:08 11.02.2026
117 604
01:12 11.02.2026
118 Важна информация
01:22 11.02.2026
119 Не се излагай
До коментар #78 от "Знаещ":Думата секта идва от section - клон, подразделение, направление - ако трябва да го преведем на български и отнесем към религията.
Да не мислиш, че българите са били винаги християни?
Някога от тези земи, от този народ са тръгнали Свещените Веди и ведическата религия. Будизмът е само нейният най-млад клон, най-новото направление. Гуатама Буда е бил скитски принц, което означава - Българин. Защото скитите са Българи. В идеалните качества на Буда се изброяват интересни подробности, като златна руса коса...
Няма нищо лошо човек да се върне към ИЗКОННАТА БЪЛГАРСКА РЕЛИГИЯ. Дали ще избере да е шиваит или вайшнав, смарта, шактизъм, и т.н., защо не и будизъм - си е ЛИЧНО НЕГОВ ИЗБОР ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ.
Излекувай се от тази крайна непримиримост и нетърпимост, типична за аврамитските религии и остави хората, които са решили да се завърнат към корените си, да го правят на спокойствие!
01:30 11.02.2026
120 Такива
01:33 11.02.2026
121 Не вярваме!
01:37 11.02.2026
122 Aлфа Bълкът
До коментар #108 от "Никой":Като човек изгледал доста филми и прочел доста статии за серийни убийци, хора избили семействата си и някои ритуални убийства.
Първо нещо което научих е, че детекторът на лъжата е пълна глупост. Хладнокръвните убийци го издържат в 90% от случаите.
Второто е, че убиецът никога не се самоубива, защото това му харесва, това успокоява демоните му, това го кара да се чувства силен, това храни самочувствието му. Изключенията са убийствата от ревност, изневяра безпаричие в семейството, там вече убиецът се самоубива в повечето случаи. За тези с цел унаследяване и че искаш да смениш жената/съпруга е ясно.
При окултните самоубийства, нещата личат от много далеч и следите са много повече, там не ти оставят съмнение да се чудиш за какво става въпрос.
Преобщаване на съмишленици, жертвоприношения, убеждаване на невярващите, някакви ритуални практики. Щяха да направят впечатление, не с това, че пазят местността, а с убежденията си и натрапването им на другите.
Ако е ритуално самоубийство, щяха да ни покажат своята нирвана и че това е пътят.
Хората склонни към ритуални практики, не са интроверти, това са хора жадни за внимание, които го търсят и искат да направят впечатление и да са значими.
Сякаш не си попадал на някой евангелист дето ти надува главата и кани да им отидеш на събиране.
01:49 11.02.2026
123 демократ
Другите двама с разрешотелни са Каушев и 22 годишния от караваната.
01:50 11.02.2026
124 Пълна
Хора да си теглят куршума с усмивка, това вече е пълен ужас. Дори и МВР са в шок
Коментиран от #127
01:54 11.02.2026
125 оня с коня
01:59 11.02.2026
126 Те са лекували, но от какво?
Не знам дали са минали на прана, но е интересно че се споменава на няколко пъти, че са или ще лекуват децата. Ако е това, няма какво да се чудите защо са очистени. Биг фарма магията много мрази такива хора, както и цялата хранително-вкусова промишленост.
Потърсете, има огромно количество информация и документални филми за хора, които се хранят с прана от Слънцето. Имаше един документален филм за лекар, болен от рак, който след като опитва всичко, стига до идеята да пробва този начин на живот (тъй като от н
02:00 11.02.2026
127 да ви гоТУРЯфГЪЗЪ
До коментар #124 от "Пълна":Ех, служби, служби. Такава касапница сътворихте и при целият държавен ресурс с който разполагате,
още не можете да измислите някоя по-правдоподобна версия за случилото се, а всичко го натъкмявате в движение и се получава тюрлюгювеч.
Къдравата Сю и всички други слжбаши от меверето сте се покрили и си трайкате, а когато свалиха замундата то не беше пресконференции,
то не беше позиране пред камерите, то не бяха експертни изказвания, а за 6 убийства(едно от тях на дете), всички мълчат като накъкани
и всеки си чака инструкциите какво да говори
Коментиран от #128
02:00 11.02.2026
128 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #127 от "да ви гоТУРЯфГЪЗЪ":ХА ТАКА ГОСПОДИНЕ СЛОЖЕТЕ ИМ ГО ЦЕЛИЯ СЪС СИРЕНЕТО КАКТО Е
02:00 11.02.2026
129 Те са лекували, но от какво?
Аз просто се чудя, защо никой не повдига въпроса за това: от какво са лекували децата?
02:01 11.02.2026
130 Хора
Това е като филма Усмивката с онова гадно чудовище.
Толкова е отвратително че драйфах в тоалетната.
Коментиран от #132
02:01 11.02.2026
131 оня с коня
02:05 11.02.2026
132 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #130 от "Хора":ДАНО СКОРО ДА СЕ ОПРАВЯТ ХОРАТА
02:05 11.02.2026
133 99%
Тройно ритуално самоубийство с усмивки на лицата.
Провалихме се като общество.
Коментиран от #135
02:06 11.02.2026
134 Да, ама друг път
До коментар #81 от "Днес":ИМАЛО Е, някога много отдавна и то само при напреднали монаси.
Тези хора в България - НЕ СА БИЛИ монаси.
Тази практика е забранена много отдавна. При нея на практика се постига забавяне на жизнените функции до абсолютен минимум. Има много такива запазени тела и дори се установи, че на практика, те не са мъртви, а от векове са в това състояние.
ТОЗИ ЖУРНСЛИСТ СЕ Е ОПИТАЛ ДА СКАЛЪПИ ПОРЕДНАТА ЗАБЛУДА, РАЗЧИТАЙКИ ЧЕ ХОРАТА МАЛКО ЗНАЯТ И НОМЕРЪТ ЩЕ МИНЕ.
Да, ама не мина.
Нещо друго да е родила пропагандата днес?!?
02:17 11.02.2026
135 99,9999999% от обществото
До коментар #133 от "99%":99,9999999% от обществото са достатъчно интелигентни, прозорливи и логични хора, за да не се вържат на версията "самоубийство". Жалко, че ти си от пренебрежимо малкия процент подведени, излъгани и заблудени.
02:21 11.02.2026
136 Стомасите
Извън възприятието е да приемеш че хора с усмивка се самоубиват. Сарафов викна Туин Пийкс, хората викат мафията на помощ.
По добре да е мафията, защото иначе наистина стана зловещо и мисля да напусна България.
Хора самозастрелващи се с усмивка е вече прекалено.
Коментиран от #137
02:37 11.02.2026
137 100%
До коментар #136 от "Стомасите":Понякога смеха е да се прикрие вътрешно вълнение,което със сигурност го е имало.Това не са душевно болни хора, а духовно интоксикирани от учението,което води се са практикували,което ги учи за прераждане и прочие лъжи на лукавия.
02:52 11.02.2026
139 Глупости дами и господа
Коментиран от #140
03:22 11.02.2026
140 140
До коментар #139 от "Глупости дами и господа":Освен стомасите е телата им са били бледи и измършавели.
03:27 11.02.2026
141 Питам
04:19 11.02.2026
142 Версията на Гамизов
04:34 11.02.2026