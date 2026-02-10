Новини
Адвокат: Стомасите на починалите мъже в хижа „Петрохан“ са били празни. Това подкрепя версията за самоубийство

Адвокат: Стомасите на починалите мъже в хижа „Петрохан“ са били празни. Това подкрепя версията за самоубийство

10 Февруари, 2026 22:46

Относно спекулациите за евентуално участие на външни лица Рангелов заяви, че няма данни, които да подкрепят подобна версия

Адвокат: Стомасите на починалите мъже в хижа „Петрохан“ са били празни. Това подкрепя версията за самоубийство - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мотивите за трагедията, при която шестима души загубиха живота си в хижа „Петрохан“ и край връх Околчица, може и никога да не бъдат изцяло установени. Това заяви адвокат Людмил Рангелов пред бТВ в коментар по случая, като подчерта, че на този етап основната задача на разследващите органи е да подредят фактите и въз основа на тях да направят логични изводи.

По думите му брифингът на прокуратурата и криминалните служби е дал убедителни отговори на редица ключови въпроси. Потвърдено е, че тримата мъже, открити мъртви пред хижа „Петрохан“, са намерени до личните си огнестрелни оръжия, които са притежавали законно. Съдебномедицинската експертиза е установила, че всеки от изстрелите е произведен от упор или от изключително близко разстояние – в рамките на контрола на човешката ръка, което насочва към версията за самоубийство.

Рангелов посочи и допълнителна информация, която според него има значение за крайните изводи – при аутопсиите е установено, че стомасите на тримата са били празни. Това предполага, че в последните дни преди смъртта си те вероятно са приемали само течности, като вода или чай. Адвокатът уточни, че разполага с надежден източник за тази информация, но на този етап не може да го разкрие.

Относно спекулациите за евентуално участие на външни лица Рангелов заяви, че няма данни, които да подкрепят подобна версия. По негови думи разследващите със сигурност работят и по алтернативни хипотези, но до момента не са открити факти, които да сочат към намеса на други хора.

Коментар бе направен и по повод разпространените видеокадри, около които се появиха съмнения за монтаж. Адвокатът подчерта, че видеотехническите експертизи разполагат с достатъчно напреднали методи за проверка на автентичността на записите и за установяване на евентуална намеса. Според него няма логичен интерес нито от страна на прокуратурата, нито от МВР да бъдат представяни манипулирани видеоматериали.

Рангелов припомни и информация за подаден сигнал до ДАНС, свързан със семейството и оставено дете, като отбеляза, че при съмнения за секта или екстремистки структури подобни случаи следва да бъдат наблюдавани внимателно. По думите му сектите представляват форма на организация, която може да бъде обществено опасна и да изисква институционален контрол.

По отношение на твърденията на близки на жертвите за забелязани четири джипа в района, адвокатът изрази увереност, че тази версия се проверява, но заяви сериозни съмнения относно нейната достоверност и връзка с трагичните събития.

Според Людмил Рангелов самото криминално разследване може да приключи в рамките на няколко месеца. Въпреки това той смята, че последиците и анализите, свързани със случая, ще продължат години, тъй като трагедията поставя сериозни въпроси за семейната среда, възпитанието на децата и крайни, според него абсурдни, представи за начина, по който едно дете трябва да расте.


България
  • 1 Сатана Z

    73 11 Отговор
    Никой досега не си е отивал от този свят гладен по собствено желание.Дори Адолф се е наял преди да се отрови,застреля и самозапали в рамките на 1 час.

    Коментиран от #60

    22:49 10.02.2026

  • 2 Пич

    88 8 Отговор
    Тези джипове които всички видяхте на Петрохан, за прокуратурата не съществуват и не пораждат съмнение!!! Прокуратурата се изплю в лицето на всички българи, и фактически отказва да разследва!!!
    А който ще се самоубива, би си хапнал за последно!!!

    Коментиран от #37

    22:50 10.02.2026

  • 3 ООрана държава

    64 5 Отговор
    Това не е сепуко бе адвокате

    22:50 10.02.2026

  • 4 ИСТИНАТА

    77 9 Отговор
    Наркотрафиканта Борисов уби децата открили наркоканала край Петрохан.Наркотрафиканта Борисов безнаказанно ще продължи да убива!
    Както бе безнаказан за ликвидирането на Младен Дочев, който разкри амфетаминната афера на Борисов,
    след което Борисов влезе в грамите на посолството на САЩ и за което Младен Дочев плати с живота си.
    И бандитът Борисов пак остана безнаказан, защото държавата обслужва бандитите в България, нали?

    Коментиран от #17, #69

    22:50 10.02.2026

  • 5 ИМПЕРИАЛИСТ

    40 5 Отговор
    Истината е МОНОПОЛ НА ВЛАСТТА.

    22:50 10.02.2026

  • 6 Израелски адвокат

    89 8 Отговор
    Стомасите на 25 000 починали деца в Палестина също бяха празни, значи са се самоубили с майките си!

    22:52 10.02.2026

  • 7 Сатана Z

    50 3 Отговор
    "Потвърдено е, че тримата мъже, открити мъртви пред хижа „Петрохан“, са намерени до личните си огнестрелни оръжия"
    Което предполага ,че някой е поставил телата до оръжията.Иначе в 99% оръжието се намира до тялото на жертвата а не обратното.Няма логика

    Коментиран от #30, #71

    22:53 10.02.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    55 7 Отговор
    Гербарите се пръснаха да лъжат

    Коментиран от #16

    22:53 10.02.2026

  • 9 Юрист

    35 2 Отговор
    Жертвите са са били мъртви значи е самоубийство

    22:54 10.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    46 8 Отговор
    Били са затворени на хляб и чай и разпитвани а после убити.

    22:54 10.02.2026

  • 11 НОРМАЛНО

    37 4 Отговор
    НАЛИ БУДИСТИТЕ СА НА ДИЕТА
    СТИГА СТЕ ВЗЕМАЛИ ХОРАТА ЗА БАЛЪЦИ,,

    Коментиран от #18

    22:55 10.02.2026

  • 12 Важното е, че

    11 24 Отговор
    са били пълниотзад

    22:55 10.02.2026

  • 13 Зеленreйски

    20 17 Отговор
    И моя стомах е празен, не мога да си ползвам златната тоалетната.

    22:55 10.02.2026

  • 14 00014

    66 5 Отговор
    Ега ти извода. А не може ли да са държани гладни преди да ги гръмнат? Продължават идиотските манипулации също като за еврозоната. Изводът какъв е - държавната мафия спонсорираща каналите.

    22:56 10.02.2026

  • 15 Офф

    34 6 Отговор
    Абе аз лично, ако съм решила да умирам, преди това ще се наплюскам и напоркам с всичко, което съм си спестявала по здравословни и други причини. Ще си отям и отпия за последно. Но всеки е различен.

    Коментиран от #22, #27

    22:57 10.02.2026

  • 16 Мирчев

    28 11 Отговор

    До коментар #8 от "Ивелин Михайлов":

    И ние много лъжем, нали сме укроподлоги.

    22:58 10.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хмм

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "НОРМАЛНО":

    Не е много сигурно дали са били точно будисти. Най-популярната онлайн енциклопедия твърди, че непалците са индуисти, а местните будисти са малцинство и под влияние на индуизма.

    Коментиран от #78

    23:00 10.02.2026

  • 19 Макс

    47 2 Отговор
    Не се казва едновременно ли е настъпила смърта при първите трима . Не се казва деня и часа на загиналите в кемпера . Защо чак след уж случайното намиране на кемпера , се проследи и пътят му по записи от камери . Нали осем дена ги издирваха ? Много въпроси продължават да изникват , а отговори няма .

    23:01 10.02.2026

  • 20 Майна

    22 1 Отговор
    Да...
    Шиши се завърна от Дубай..
    Асенчо вече се..изказа..
    Бойко вероятно утре, може и в Парламента..
    Карантината свърши..
    Прокуратурата каза самоубили се...
    Сега показаха средно пръст на Тръмп-;няма да съм към съвета за Мир
    Обръщаме пак към лондонсити...
    Аз не знам кои са ...самоубийците

    Коментиран от #32

    23:01 10.02.2026

  • 21 са били празни

    10 6 Отговор
    Щото може ден за клизма да е било.

    23:02 10.02.2026

  • 22 Бъркаш

    5 19 Отговор

    До коментар #15 от "Офф":

    Ако си решила да пукаш, няма да ти е до йедине и пиене, много краваропромиващи мозъка филми гледаш.

    Коментиран от #28, #54

    23:02 10.02.2026

  • 23 Даааа

    39 2 Отговор
    Приключихме! Който разбрал, разбрал! Няма какво да се обяснява! Дрога, пари, мафия, държава! Ако искате да вярвате в тъпотии, вярвайте! Секти, деца, секск- глупости! Всичко е ясно! Никой нищо не разследва, защото знаят. Освен това има още една жертва. Ама тя е от катастрофа! Бог да ги прости и жалко за детето! Другите май не са светци! Мафията не прощава!

    23:02 10.02.2026

  • 24 да питам

    18 10 Отговор
    Адвоката от ППДБ-ЛГБТ ли е нает?!

    23:03 10.02.2026

  • 25 Ъхъъъъъъ....

    22 2 Отговор
    няма данни, които да подкрепят подобна версия но със сигурност работят и по алтернативни хипотези,.....хахахаха.....

    23:04 10.02.2026

  • 26 Майна

    24 6 Отговор
    Когато те управляват гешефтари,пепедерасти , способни на всичко - трябва да си наясно , какво те чака...
    Айде, продължавайте да дремете

    23:04 10.02.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    34 1 Отговор

    До коментар #15 от "Офф":

    Един чиляк решил да се беси. Сложил примката, но видял на масата недопито шише с ракия. Рекъл си" Я да я гаврътна зян да не става и тогава ще си свърша работата. Пийнал и си казал" Я, че животът не бил толкова лош" и се отказал от бесенето.

    23:05 10.02.2026

  • 28 Офф

    4 12 Отговор

    До коментар #22 от "Бъркаш":

    А руски пляски ли да гледам, като не стават за гледане? Ти на всеки ли си в главата, та знаеш от мое име кога до какво ще ми е, ле...р

    Коментиран от #74

    23:05 10.02.2026

  • 29 Маринов

    28 2 Отговор
    Господине,

    ОСНОВНО
    и ОБЕКТИВНО
    ДОКАЗАТЕЛСТВО
    за Самоубийство
    е САМО и САМО
    АКО
    Върху ОРЪЖИЕ
    и СПУСЪСАКА му
    Има Остатъчни Частици
    от ДНК на Лицето
    и АКО
    по РЪКА
    има Остатъчни Частици
    от Взрива- от ПОСЛЕДНИЯ Изтрелян Патрон с това Оражие
    УСТАНОВЕНИ
    в Местото на Поражение
    по Тялото?????

    Коментиран от #51

    23:06 10.02.2026

  • 30 Реалист 1

    46 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Освен това има 3 оръжия а 4 изстрела, като една от жертвите е простртеляна 2 пъти. Трудно ще се намери версия някой да се самоубива 2 пъти.
    Но основно липсва информация от натривките на ръцете (дали въобще са стреляли) и балистична експертиза (дали куршумите в телата са от техните оръжия). Тази информация е съмнително засекретена.

    Коментиран от #41

    23:06 10.02.2026

  • 31 При версията за самоубийство

    20 1 Отговор
    Как са се стреляли в кратуните? Докато легнали ли са били?

    23:07 10.02.2026

  • 32 Последния Софиянец

    22 7 Отговор

    До коментар #20 от "Майна":

    Днес английският посланик ходи спешно в централата на ГЕРБ да обсъдят провала на шпионската централа в Петрохан.

    23:07 10.02.2026

  • 33 статистик

    23 5 Отговор
    След въвеждането на еврото в България стомасите на над един милион българи са празни. Според Рангелов те са самоубийци, според набедените самоубийци - те са жертви на преднамерено и жестоко убийство. Аз сега на кого да вярвам, а Лйси? Що ли не се пенсинираш най-после и да спреш да си обявяваш деменцията публично? Малко ли пари направи, малко ли имоти закупи, много ли време ти остава? Мисли, бе, мисли...

    23:08 10.02.2026

  • 34 Перо

    20 1 Отговор
    Не само сектите, но и соросистки НПО-та, масонски ложи, ционистки организации, религиозни фундамендалистки организации, етнически формации, нищо не е под надзора на ДАНС!

    23:08 10.02.2026

  • 35 А50

    24 3 Отговор
    НПО всшчки знаем, че получават парите си от чужди посолства изпълнявайки техните поръчки. Какви поръчки са изпэлнавали незнам но очевидно са пжлучавали много пари и власт от правителството на ПП, а пък те клечаха пред едно посолство без срам. Просто явни наблюдиния. После на тия им спряха парите като се смени бигбрадъра, и тяхната песен е изпята. А в същото време гърми някакъв скандол с Епщеин. Друго ноблюдение, Полицията несмее да се намеси, чакат ДАНС, значи е нещо голямо...и защо внушаваха, че липсващия Калушев е извършител след като имаха запис как се разделят, и нито една камера не засиче цял бус, сигурно защото е бил с винетка. Ако ми кажат че камирите за ТОЛ системата нямат помет поне за 48ч за преминалите автомобили направо ще ме разплачат. Явно докато се правеха че търсят другите са печелили време за някого. Това са най очибиините неща без да задълбава човек.

    Коментиран от #44

    23:08 10.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Георгиев

    31 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Не само това. Тези джипове, за които казват властимащите били два и на организацията, не са се движили сами. Кой ги е управлявал и довел до хижата и къде са тия хора, след пристигане на място?

    23:08 10.02.2026

  • 38 Цецко

    37 2 Отговор
    Като видя слаб човек с плосък корем , веднага ми става ясно че е самоубиец и се обаждам в милицията.

    23:10 10.02.2026

  • 39 Пилотът Гошу

    33 2 Отговор
    Аре стига глупости вече... Елементарно е да се провери дали се е гръмнал някой сам от упор, при трима малко е вероятно третия да продължава да напъва да го прави... То бива тъпотии, ма вече прекалявате... Били на чайче, значи е самоубийство... Ако бяха пили минерална вода Банкя кво щеше да е?

    23:10 10.02.2026

  • 40 Хохо Бохо

    14 1 Отговор
    На гладно най-лесно се става самоубиец....

    23:11 10.02.2026

  • 41 Пилотът Гошу

    22 1 Отговор

    До коментар #30 от "Реалист 1":

    Еее ти пък ся за два изстрела... Той ако се беше наръгал 68 пъти пак щеше да е самоубийство...

    23:12 10.02.2026

  • 42 Фантастика

    4 10 Отговор
    Аз например, като съм гладен, отивам и се изхoждам в едно гърне
    и след това изяждам продукта от гърнето, произведен от моето тяло!
    Но никога не си гриза тялото!
    Такава тъпотия не бях чувал: Щом си гладен, да се самоизяждаш!

    Коментиран от #45

    23:12 10.02.2026

  • 43 Оракула от Делфи

    10 3 Отговор
    За да мине всичко "по план", тези убийства трябва да минат през дело, за да се усмирят
    несъгласните ГРАЖДАНИ с изхода на раследването!
    Друго си е когато "Българския съд се изкаже" , а не провинциални "врачки и знахари"!
    Адвоката "подготвя почвата" за дело, вижда переспектива за стабилен хонорар,
    но "някой" трябва да го посочи и одобри !
    Все пак знаем, че съда решава делата и присъдите а не адвоката???
    Съда е държавата , а държавата е на "Тандема"???

    23:12 10.02.2026

  • 44 Последния Софиянец

    22 3 Отговор

    До коментар #35 от "А50":

    Изнудвали са политици и бизнесмени и са получавали големи суми пари и имоти.Калушев има 21 имота.Терзиев е дал 60 000 лв .Саша Безуханова е дала 80 000 лв.Фидосова им дала хижа за 2 млн само за 90 000

    Коментиран от #55, #57, #61

    23:13 10.02.2026

  • 45 Пилотът Гошу

    16 1 Отговор

    До коментар #42 от "Фантастика":

    А като си гладен понякога не се ли самоубиваш с няколко изстрела? Аз поне два пъти в годината...

    Коментиран от #65

    23:13 10.02.2026

  • 46 Ами да, те

    19 2 Отговор
    са се самоубили щот са били гладни...

    23:14 10.02.2026

  • 47 Дрън дрън, та пляс!

    27 3 Отговор
    Стомасите имбили празни! Тези хора са спортисти и не се знае какви диети са спазвали, а също и дали не са ги убили точно преди да вечерят. Не вярвам на нищо, казано в официалните изявления по този случай. Предварително са намислили как да ни баламосат и всички институции да поддържат една и съща версия.

    Коментиран от #50, #81

    23:14 10.02.2026

  • 48 А анусите

    8 4 Отговор
    Били ли са разуепени

    23:14 10.02.2026

  • 49 Само глупости се

    20 1 Отговор
    говорят, а никой не споменава каналите за трафин на мигранти, оръжие и наркотици под държавен контрол на най-високо ниво. Така може би е най-лесно...

    23:15 10.02.2026

  • 50 Последния Софиянец

    8 3 Отговор

    До коментар #47 от "Дрън дрън, та пляс!":

    Били са затворени на хляб и чай и разпитвани а после очистени.

    23:16 10.02.2026

  • 51 Ей... сега пък и ти

    18 1 Отговор

    До коментар #29 от "Маринов":

    Искаш всичко като по учебник! Абе, нали ти казаха - самоубийство... Точка. Дано само МВР, ДАНС, ГДБОБ да си повярват. О, ще ще ... Увеличиха им паричките. Още ще има, споко! Всеки може да вярва в каквото си поиска...

    23:18 10.02.2026

  • 52 Дедо Мраз

    17 1 Отговор
    Единият два пъти ли се е самоубил? Когато е горял първият етаж защо на клипа се вижда, че влизат с фенерчета вече когато гори, а не обратното, да ходят да палят.

    23:18 10.02.2026

  • 53 Доказателства се събират непосредствено

    20 2 Отговор
    След откриване на деянието. Възможно в първите минути и часове. Не видях такива раздвижвания. Имаше и сняг. Не може ли да се потърсят стъпки да се видят по следи на къде е тръгнал кемпера. Кучетата използвани ли са. Принципно да помогнат.

    23:18 10.02.2026

  • 54 Ами!

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Бъркаш":

    Дори крайните ислямисти, решили да станат шахиди (да се самоубият чрез взрив, който да погуби и много неверници около тях), дори те, макар и да са фанатици и крайно религиозни, поне едно денонощие преди саможертвата се отдават на гуляй и забавления с жени.

    Коментиран от #76

    23:19 10.02.2026

  • 55 Майна

    8 3 Отговор

    До коментар #44 от "Последния Софиянец":

    Изнудвали?
    Ти какво пиеш ,бе
    Тези са заработвали милиарди за същите..

    23:21 10.02.2026

  • 56 Анджо

    13 1 Отговор
    Абе каква версия е това бе, че не можете да докажете едно самоубийство, тия се чудят какви глупости да измислят и как да прикрият целият случай.

    23:22 10.02.2026

  • 57 А50

    8 2 Отговор

    До коментар #44 от "Последния Софиянец":

    Значи са имали голям гръб, иначе биха били безумци. И този гръб май загуби миналата година изборите. Целия свят управляват с компромати. Тези са били много силно вярващи жълтопаветници. И всички от бащата до ДАНС лъжат и крият , всеки знае по нещо. Цялата истина няма да излезе скоро, а само спекулации. Тея са си намерили майстора, жалко за децата

    23:22 10.02.2026

  • 58 Хохо Бохо

    9 2 Отговор
    Според полицията това е секта от педофили, и с друга престъпна дейност, която е почитала Буда, била е спонсорирана случайно и от кмета Терзиев. Та затова са се самоубили - според полицията

    Има и други живи членове на тази "секта" - поне шест души.
    Журналистите могат да се свържат с тях и да си поприказват...

    23:23 10.02.2026

  • 59 Не трябва ли да са с бели ризи

    4 2 Отговор
    Ако ще се самоубиват ? Обаче не са. Само единия беше с червен половер. Това също е странно.

    23:23 10.02.2026

  • 60 Тва "на празен стомах"

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    само за сепукото важи.
    Ама щели да го разглеждат в комисия да го отменят вече- не било мно хуманно.

    23:26 10.02.2026

  • 61 Хохо Секса

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "Последния Софиянец":

    Аз пък чух, че не са изнудвали, а са онождали троловете...

    Коментиран от #86

    23:27 10.02.2026

  • 62 Хохо Бохо

    12 1 Отговор
    КАКЪВ МОТИВ ИМАТ ДА СЕ САМОУБИВАТ? А?...

    Коментиран от #87

    23:30 10.02.2026

  • 63 az СВО Победа 80

    14 5 Отговор
    Накратко:

    1 Кой им даде регистрацията? -ППДБ
    2. Кой им позволи да имат достъп до частни училища? -ППДБ
    3. Кой сключи с тях договор да извършват такава дейност? - ППДБ
    4. Кой ги спонсорира? - ППДБ
    5. Кой закрива полицейско управление в район, където те оперират? - ППДБ

    Откакто тази политическа партия се появи труповете не спират да валят...

    Коментиран от #66

    23:30 10.02.2026

  • 64 Пистолетите къде са

    9 1 Отговор
    Само за гилзи говорят че има четири гилзи. А пистолетите колко са и къде са намерени.
    Какъв е мотива на самоубийството. Без мотив нищо не са доказали. Пият кафета.

    23:31 10.02.2026

  • 65 Фантастика

    13 0 Отговор

    До коментар #45 от "Пилотът Гошу":

    Колкото и да ти е гладно тялото и да се самоизяжда по време на глад, трябват му минимум 47 дни за да престанат органите му да функционират. Ако престанеш да дишаш, след няколко минути умираш. Ако не пиеш вода, след няколко дни умираш. Та версията на следвателите е погрешна. Те са престанали да дишат, след като са ги застреляли и са положили около тях пистолетчета.

    23:32 10.02.2026

  • 66 Трактора

    7 2 Отговор

    До коментар #63 от "az СВО Победа 80":

    Загина също невинен може би самоубит.

    Коментиран от #90

    23:32 10.02.2026

  • 67 Гошо

    6 1 Отговор
    Ари веееее, къде са площадите , пълни?
    Канарчета !

    Коментиран от #91

    23:34 10.02.2026

  • 68 Оглед

    14 3 Отговор
    Петрохан отвлича вниманието на населението ни от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги прехвърлени в личите сметки на българите.

    23:34 10.02.2026

  • 69 Опип

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "ИСТИНАТА":

    Случаят е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник Толупа са причината за убийствата. Пак гласувайте за тях. И друго:

    Убиват ги по тройки. Следващите двама от новата тройката ще са индивиди с тегла 130+ кг.(сетете се кои са дебелаците) Третият ще бъде избран от (само)убийците по същия критерий по тяхно усмотрение в Парламента.

    23:36 10.02.2026

  • 70 Рангелоф

    5 2 Отговор
    Да ми пръхне на Геврека

    23:37 10.02.2026

  • 71 Помни

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Писаха , че 16 огнестрелни оръжия са регистрирани на убитият в Хижата Иво Иванов и 1 пистолет на името на Николай . Казват , че у убиецът в Кемпера Ивайло е имало 1 револвер Колт и 1 пистолет Глог . Излиза , че ги е носил незаконно , защото не е имал развешително за тях. Казват , че убитите в Кемпера са застреляни с три изстрела от револвера Колт .

    23:39 10.02.2026

  • 72 Това е

    14 0 Отговор
    адвокат на мафията.

    23:41 10.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Оффцо

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Офф":

    Краварските стават ли за гледане ма, na4a?!

    23:44 10.02.2026

  • 75 Ъхъ!!!

    12 0 Отговор
    Знаем, знаем!!! Ако им бяха пълни стомасите пак щеше да подкрепи версията самоубийство!

    23:45 10.02.2026

  • 76 Еми

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ами!":

    Ти да не си 4фут та ги знаеш тези работи!

    23:45 10.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Знаещ

    3 12 Отговор

    До коментар #18 от "хмм":

    Отцепниците от основна религия се наричат сектанти . Тези са били сектанти .

    Коментиран от #119

    23:45 10.02.2026

  • 79 Коста

    18 1 Отговор
    Изобщо не е самоубийство. Поне един щеше да остави предсмъртно писмо или нишан някакъв. Ами пожарът? Запалили са нещо, което в било важно и е трябвало да изгори и в същото време се гръмнали и не са изчакали да видят изгорено ли е? Защо кучетата са изгорени а не гръмнати? Онези в кемпера защо са тръгнали преди това? Ако и възрастният е убил момчетата в кемпера защо това не е станало в хижата? Тръгват с кемпера. След това стават убийствата. Намират трупове в сградата. През това време кемперът не се знае къде е. Изведнъж от морето се появява на далечно място си с трупове в него. Телефоните им изключени. Първо са убили 3та на Петрохан после са намерили кемпера. Държали са ги живи докато са го откарали на затънтено място и са ги гръмнали. 15 год момче се е молели и ги е молило за пощада...

    23:48 10.02.2026

  • 80 СЪБУДЕТЕ СЕ!

    17 5 Отговор
    Хора, събудете се! Вижда се на записите, че кемперът се движи веднага след полицейска кола. Сигурно са сложили в него отдавна убитите трима човека и са го закарали под връх Околчица. Версията, че мафията е хакнала профила на Каушев и е публикувала от негово име стихотворението "Борба" на Христо Ботев вече стана реална. Защо са го направили?!? За да ни покажат, как свършва всеки, който се бори срещу неправдата. Напишете в търсачката "Борба" Христо Ботев, прочете и си припомнете стихотворението и си отговорете - НЯКОГА НЕЩО ПРОМЕНИ ЛИ СЕ?!? Злото никога не е имало почивен ден.
    Хората в България дори си нямат на идея какви ги върши сатан. елит. Те очерниха хората, които отдавна бяха убили. Майката на Николай го каза: "Говориха ми за сина ми в минало време, все едно вече е мъртъв" (цитатът е по спомен).
    В България десетки хиляди души са будисти, вайшнави, шиваити, "кришнари" и т.н. Никой от тях дори не прави скс със собствената си съпруга, какво остава за извращения. Знае се, че такива мисли и действия разрушават тестостерона у мъжа, отслабват тялото му, деградират морала, психиката, интелекта и духовното му развитие и хората се научават да живеят без такива низки страсти. Разбирането на тази религия е, че децата се съдържат в семето на мъжа, губейки го, то губи - погубва/убива децата си. Каква книга за духовно развитие и скс са намерили разследващите? Щи за нелепи лъжи? Какви ни ги пробутват? Те, наистина ни взимат за луди. Скс и духовно развитие са два

    23:49 10.02.2026

  • 81 Днес

    3 10 Отговор

    До коментар #47 от "Дрън дрън, та пляс!":

    един известен разследващ журналист обясняваше, че има такава практика, при будистите май беше - след като достигнели някакъв момент на просветление, искали да се самоубият и преди това гладували или карали на ядки дни наред. Така че - най-вероятно е заради това, не е заради спорт или подобно - ритуал преди самоубийството. Наистина твърде много хора активираха да изнасят и налагат тезата, излязла от разследващите. И все пак за мен това е истината, шестима екзекутирани без сериозни следи от борба -изглежда странно.

    Коментиран от #134

    23:50 10.02.2026

  • 82 Никой

    4 7 Отговор
    Луди са - но това - за водата - какво ли означава. Какво е като връзка - не пиеш вода - и се самоубиваш.

    Хората са се психирали - това се случва постепенно и най-вече - поради липса на млади Родители - ако са оставени изцяло на Баба. Отклонения всички.

    23:51 10.02.2026

  • 83 Перисталтика

    2 2 Отговор
    В сътхояние на силен стрес, стомашното съдържимо преминава в тънкото черво много бързо.

    23:52 10.02.2026

  • 84 СЪБУДЕТЕ СЕ!

    16 3 Отговор
    Каква книга за духовно развитие и скс са намерили разследващите? Що за нелепи лъжи? Какви ни ги пробутват? Те, наистина ни взимат за луди. Скс и духовно развитие са два абсолютни антипода. Ако познавате хора, които следват Ведическата религия или някой от нейните клонове, питайте ги, те ще ви потвърдят. На животните се гледа като на хора, защото тази религия учи, че всички сме души, частици от Бога и от кармата ни зависи какво тяло ще получим в дадения живот. На животните дори се служи. Кучето ви днес, може да е било ваш баща или син (например), в предишния ви живот. Няма друга религия, която да учи на такава духовна чистота, уважение към всичко живо (и природата като цяло) и на такава телесна и духовна дисциплина.
    НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ЛЪЖИТЕ НА ВЛАСТИТЕ!
    Убиха хората и ги очерниха! Вижте в какво блато превърнаха държавата ни и каква демонична мафия контролира тази територия!
    Дано душите на убитите се упокоят!
    ОМ Шанти, шанти, шанти!

    Пакт за примирие между ДХАРМАТА (Божията правда) и АДХАРМАТА (Безбожните дела на Тъмнината) НЕ МОЖЕ ДА ИМА!
    Ставайте и се стягайте, дайте отпор, а не оставяйте тези невинни жертви да бъдат забравени и злото да победи!
    Казано е: "Всичко, което се изисква за триумфа на Злото е добрите хора, да не правят нищо!"
    Както и: "Ако виждаш че пред теб се извършва зло и не направиш нищо, ти му СЪУЧАСТВАШ!"
    ДА НЕ ОСТАВЯМЕ ДА НИ ПРАВЯТ НА ЛУДИ И ИЗВЪРШЕНОТО ЗЛО ДА СЕ ПОТУЛИ!
    Днес са тези 8 души - 6 човека и две кучета, утре може да

    23:52 10.02.2026

  • 85 СЪБУДЕТЕ СЕ!

    17 1 Отговор
    Днес са тези 8 души - 6 човека и две кучета, утре може да са вашите деца, включително такива на 4 крака (кучета, котки и т.н., които пак са си деца, защото вие сте ги отгледали и то точно като такива и сте вече в точно такава кармична връзка родител-дете).
    И ако факти изтрие и това мнение, дайте пълен отпор и на тях като разберете на кой служат!

    23:53 10.02.2026

  • 86 стоян георгиев

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "Хохо Секса":

    Кога те онодиха? И потретиха ли те?

    23:54 10.02.2026

  • 87 Знае

    5 7 Отговор

    До коментар #62 от "Хохо Бохо":

    Мотивът е елементарен. Били са без Ум но красиви и са отишли да си търсят акъла във Валхала .

    23:57 10.02.2026

  • 88 Психиатър

    21 0 Отговор
    Не знаех, че самоубийците задължително постят....

    23:57 10.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Питам

    8 3 Отговор

    До коментар #66 от "Трактора":

    От къде знаеш , че Тракторът загина невинен ?

    00:00 11.02.2026

  • 91 Знае

    5 2 Отговор

    До коментар #67 от "Гошо":

    Ивопрокопиевци не плащат пари за метежи и за това безумнокрасивитетът си седи на топло в къщи .

    00:02 11.02.2026

  • 92 Веди

    12 0 Отговор
    И никой от невероятните специалисти не знае, че във всичките клонове на Ведическата религия, включително в будизма, в определени дни от месеца се пости от изгрев Слънце до следващия ден?!? На пълнолуния, на новолуния, на определени фази на Луната, в определени дни от седмицата за месеци, ако човекът е започнал някакъв пост.
    Ама господа некадърници, напуснете тези постове и спрете да смучете държавни пари! Толкова сте смешни и жалки в опитите си да прикриете собствените си престъпления!

    00:04 11.02.2026

  • 93 Пълна

    2 10 Отговор
    Ужаса е че млади хора си казват до скоро с усмивка.
    По големия ужас е че всички скочихте на Сарафов.
    Ами да какво да каже при този ужас.
    Тотално болно общество.

    Трябва да се държим заедно за да изплуваме от този ужас.

    00:06 11.02.2026

  • 94 Ауууууу...

    6 1 Отговор
    И гладни са ги държали

    00:11 11.02.2026

  • 95 Абе дрога имали ли са в кръвта

    6 2 Отговор
    Кво ни интересува кво били яли

    00:13 11.02.2026

  • 96 Емигрант

    12 0 Отговор
    Мафията ли извади този трагикомичен индивид или ИЛИТЕРАТИТЕ Тиква/Пеевски ? Биле гладни което доказвало самоубийство, този е съвършен мал(к)оумник ! Кой престъпник ще наеме този за адвокат, трябва да е луд или да му е омръзнал живота ? Алооо некадърнико Рангелов, самоубийство не се доказва с положението на ръката колко е близо до дупката в главата, а с отпечатъци върху оръжието, гилзите, натривките за барут и балистиката на куршума дали съвпада с намереното оръжие, положение на тялото и ъгълът на входа на куршумът ! Но за такъв народ този най-правилния адвокат, този суверен в България е най-лесният за контрол и управление ! Полицията е блокирала десетки декари около хижата и кемпера и може да спокойно да заличава следи или да напасне каквито поиска доказателства според това какво иска да докаже ! Така се прави само в Русия, вече и в Бългрия ! Комунизмът никога няма да си тръгне от тази територия на Балканския п-ов ! Този контролиран адвокат доказва това ! Как до сега никой не каза нищо за отпечатъци с които започва всяко разследване по света, никой не обясни подробно как убитото дете е останало КЛЕКНАЛО със сключени пръсти, как успява един мъртвец да пази равновесие като стои клекнал въпреки, че от ударната сила на изстрела в главата ще се срине и ръцете му по реакция на мускулите

    00:13 11.02.2026

  • 97 Пълен

    10 0 Отговор
    Пълен ужас за цяла една страна.
    Изтрих всичко което исках да напиша.
    Пълен срам за обществото. Ужассссс

    00:15 11.02.2026

  • 98 Ясна работата

    8 0 Отговор
    Самоубили са се от глад

    00:15 11.02.2026

  • 99 Тома

    7 0 Отговор
    Този ме успокои че бати Бойко тиквата и мамута ще си отидат с пълни стомаси със суджук

    00:16 11.02.2026

  • 100 Радев

    2 6 Отговор
    Радев да връща филмите в 22 часа.
    Психопати винаги е имало, но трябва ли обществото да проследява в продължение на седмица кемпера на един болен човек??????
    По новини, по радио, навсякъде за лудия Калушев, ами то така само може да родите още луди хора

    00:19 11.02.2026

  • 101 Пробвайте пак

    7 4 Отговор
    Всички видяхме клипа. Тези тримата си повтаряха един на друг "за мен беше чест". Така си говорят хора на които службата им е приключила и вече чакат да си харчат парите. Единият даже показа средни пръсти на хижата и всичко около него. Демек му е писнало да виси там и няма търпение да си тръгне. Само старият не беше ентусиазиран, защото явно го глождеха притеснения, че не е чиста работата и може нещо лошо да им се случи. На този клип самоубийци не видях. Видях двама ентусиасти, че им свършва караула, един дядо леко притеснен и едно жизнерадостно куче. Явно предния ден, големият началник им се е обадил и им е казал, службата ви свърши по-рано момчета, утре ви водим новата смяна да застъпи. Обаче по между другото явно са видели нещо, за което са обещали да си мълчат... ама началникът им е имал други планове...

    00:22 11.02.2026

  • 102 Без избор

    2 7 Отговор
    Явно доста се е сгъстила мъглата над детската площадка. Повече не е било възможно да прекратяват разследвания по сигнал, заради заниманията им с деца. Видимо покрай Ламята няма нови момченца да ги обучава. Наличните са му безинтересни ( на 23 и 15) . Бяга от Мексико защо ли? Всички те са наясно как се отнасят с пиндофилите в затвора. Имат известни гости

    00:24 11.02.2026

  • 103 Опа

    13 0 Отговор
    Като няма нагар от барут по ръцете на "самоубийците", който да доказва, че са се застреляли сами, търсим всякакви изсмукани от пръстите "доказателства", които пишман експерти като този да ни убеждават, че са сигурен знак за готвено самоубийство... Не знам откога празният стомах е признак за готвено самоубийство, но знам, че силно духовните хора ядат много по-малко, защото смятат, че се зареждат с енергия по много по-различни начини...

    00:25 11.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Aлфа Bълкът

    15 0 Отговор
    Този случай приключи – ДАНС пак се издъни. Дали те си убиха сътрудниците или външни служби/мафия — свърши случая.
    Другото са дъвки за балончета.

    00:32 11.02.2026

  • 106 Емигрант

    14 0 Отговор
    Защо самоубийци ще си затворят кучетата и ще ги изгорят, за да не ги издадат, че са се самоубили ли, или убийците от страх кучетата да не ги подушат и разпознаят са ги затворили да изгорят ? Едно куче помни и разпознава над 3000 миризми ! Каква вина имат тези животинки, че са си заслужили такава мъчителна смърт или вината им е такава, че са свидетели на разстрелът ? Няма самоубийство тук, има пълна маскировка на истината извършвана от некадърници за сред население от будали !

    00:34 11.02.2026

  • 107 Клоун

    13 1 Отговор
    Адвокате, а пълнолунието и студеното време, те също ли подкрепят версията за самоубийство...?

    00:37 11.02.2026

  • 108 Никой

    6 5 Отговор
    Никой тук не вдява очевидното - а именно тотална трагедия.
    Млади хора си пожелават ще се видим и се самоубиват с усмивка.
    Какво като си измислите милион теории за дървени мафии, политици?
    Хора, това е по страшно от мафията

    Коментиран от #122

    00:42 11.02.2026

  • 109 Запек са имали и са били изпечени

    7 0 Отговор
    Каквото и да се установи, то ще бъде в подкрепа на основната версия.

    00:46 11.02.2026

  • 110 Да бе

    12 0 Отговор
    Според гербомилиционерите единият дори се е самоубил два пъти С две различни оръжия

    00:47 11.02.2026

  • 111 Бгг

    14 0 Отговор
    Когато не искаш (по точно ти наредят) да не виждаш фактите, няма да ги видиш. Разследването е пълна порнография. Вчера не бяха направили анализ за натривки по ръцете на първите трима убити. То мина седмица. Некадърност ли е това. Единият се е гърмял два пъти. Защо са запалили хижата и кучетата, природозащитници ли бяха ? А най ми харесва тезата на МВР пикчърс че са се отчаяли, защото вече не ги спонсорирали. Не могли да го превъзмогнат.
    Тия полицаи идиоти ли са ??? Или правят нас на идиоти ??? Някоя мисирка с топки да ги пита.

    00:48 11.02.2026

  • 112 Дебили

    0 3 Отговор
    Пълни буда дебили.
    Аз пък бях на масаж днес и рускинята ме източи страхотно.
    Плюя на хора които се мислят за висши и се застрелват.

    Коментиран от #115

    00:56 11.02.2026

  • 113 Поредният

    2 0 Отговор
    Адвокат който знае всичко преди дни имаше една друга и тя даваше акъл абе защо не си гледате делата а се занимавате с неща които не се са от вашата компетенция полицаите добри или лоши все пак са по добри от вас а вие само търсите внимание

    01:07 11.02.2026

  • 114 ДО ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО - ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

    12 0 Отговор
    До "разследващите" собствените си престъпления:
    На 1 февруари е ПОСТ , ЗАЩОТО Е ПЪЛНОЛУНИЕ.
    Всички клонове на Ведическата религия - вайшнави, шиваити, ако щете от общество Кришна Съзнание, будисти и т.н., със сигурност не слагат нищо в устата си на ПЪЛНОЛУНИЕ И НОВОЛУНИЕ, както и в много други дни. Но на тези два - абсурд. Може да се пие САМО ВОДА, но и това не е препоръчително.

    Това, че стомасите им са били празни, НЕ ДОКАЗВА ТЯХНОТО САМОУБИЙСТВО, А ВАШАТА СКАНДАЛНА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ДА ЗАЕМАТЕ ТЕЗИ ПОСТОВЕ И СЛУЖБИ И ИЗСМУКВАТЕ ДЪРЖАВНИ ПАРИ, ШОКИРАЙКИ ОБЩЕСТВО С НЕПРОГОДНОСТТА СИ ЗА ТЕЗИ ДЛЪЖНОСТИ.

    Спрете да лъжете и манипулирате обществеността!
    И ако наистина сте толкова некадърни - ПОДАЙТЕ СИ ОСТАВКИТЕ И СЕ МАХАЙТЕ ОТ ОЧИТЕ НИ! Станахте за смях.

    01:07 11.02.2026

  • 115 Ти ръката си

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Дебили":

    вече "рускиня" ли я наричаш, бе мечтателю ?

    01:08 11.02.2026

  • 116 604

    4 1 Отговор
    първо са медетирали, после анъалиен , и са забравили да хапнат преди алелуяяяяяяя ......ппхаххахахаххаха, васко-кгб то взе парите и се измъкна, но дансажийте ще го самоубият и него 2 пъти.....

    01:08 11.02.2026

  • 117 604

    4 1 Отговор
    100% пудинг ги е поръчал

    01:12 11.02.2026

  • 118 Важна информация

    2 1 Отговор
    Колега, а колко дни преди да се самоубият, хората спират да ходят по голяма нужда?

    01:22 11.02.2026

  • 119 Не се излагай

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Знаещ":

    Думата секта идва от section - клон, подразделение, направление - ако трябва да го преведем на български и отнесем към религията.
    Да не мислиш, че българите са били винаги християни?
    Някога от тези земи, от този народ са тръгнали Свещените Веди и ведическата религия. Будизмът е само нейният най-млад клон, най-новото направление. Гуатама Буда е бил скитски принц, което означава - Българин. Защото скитите са Българи. В идеалните качества на Буда се изброяват интересни подробности, като златна руса коса...
    Няма нищо лошо човек да се върне към ИЗКОННАТА БЪЛГАРСКА РЕЛИГИЯ. Дали ще избере да е шиваит или вайшнав, смарта, шактизъм, и т.н., защо не и будизъм - си е ЛИЧНО НЕГОВ ИЗБОР ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ.
    Излекувай се от тази крайна непримиримост и нетърпимост, типична за аврамитските религии и остави хората, които са решили да се завърнат към корените си, да го правят на спокойствие!

    01:30 11.02.2026

  • 120 Такива

    10 0 Отговор
    Нагли лъжи и инсценировки са обида към интелекта на зрителите и читателите! Кой ли мошеник не се изреди да ни убеждава в невъзможното...

    01:33 11.02.2026

  • 121 Не вярваме!

    7 0 Отговор
    Лъжи, лъжи, лъжи и пак лъжи!

    01:37 11.02.2026

  • 122 Aлфа Bълкът

    3 0 Отговор

    До коментар #108 от "Никой":

    Като човек изгледал доста филми и прочел доста статии за серийни убийци, хора избили семействата си и някои ритуални убийства.
    Първо нещо което научих е, че детекторът на лъжата е пълна глупост. Хладнокръвните убийци го издържат в 90% от случаите.
    Второто е, че убиецът никога не се самоубива, защото това му харесва, това успокоява демоните му, това го кара да се чувства силен, това храни самочувствието му. Изключенията са убийствата от ревност, изневяра безпаричие в семейството, там вече убиецът се самоубива в повечето случаи. За тези с цел унаследяване и че искаш да смениш жената/съпруга е ясно.
    При окултните самоубийства, нещата личат от много далеч и следите са много повече, там не ти оставят съмнение да се чудиш за какво става въпрос.
    Преобщаване на съмишленици, жертвоприношения, убеждаване на невярващите, някакви ритуални практики. Щяха да направят впечатление, не с това, че пазят местността, а с убежденията си и натрапването им на другите.
    Ако е ритуално самоубийство, щяха да ни покажат своята нирвана и че това е пътят.
    Хората склонни към ритуални практики, не са интроверти, това са хора жадни за внимание, които го търсят и искат да направят впечатление и да са значими.
    Сякаш не си попадал на някой евангелист дето ти надува главата и кани да им отидеш на събиране.

    01:49 11.02.2026

  • 123 демократ

    2 0 Отговор
    Как така тримата в хижата притежават законно пистолети. Като в хижата само един е имал разрешително за оръжие а другите двама не.
    Другите двама с разрешотелни са Каушев и 22 годишния от караваната.

    01:50 11.02.2026

  • 124 Пълна

    1 2 Отговор
    Пълна трагедия като общество.
    Хора да си теглят куршума с усмивка, това вече е пълен ужас. Дори и МВР са в шок

    Коментиран от #127

    01:54 11.02.2026

  • 125 оня с коня

    3 0 Отговор
    важното е че окраинските пияндурници да има какво да ядат и да спят във 5 звезните хотели , наще може и да умират гладни

    01:59 11.02.2026

  • 126 Те са лекували, но от какво?

    1 3 Отговор
    Някои хора, които се занимават с йога (духовна практика, съчетана с физическа активност), стигат до там, да спрат окончателно да приемат храна. Те започват да пият само течности и да набавят енергията си от ПРАНА - енергията на Слънцето. За целта, те се събират по няколко заедно и започват в продължение на дни духовна и телесна подготовка, докато преминат окончателно на прана. И понеже преди да го постигнат, организмите им силно се изтощават, те правят този преход заедно с други хора за да си помагат, ако някой се почувства отпаднал. След като веднъж преодолеят този преход, енергията им се възвръща с пълна сила, тялото се излекува от всичко (включително от рак) и очиства и те никога повече не приемат храна. Но задължително е да останат да живеят сред чиста природа, защото в града почти няма прана, заради мръсния въздух, смог, електричество, сигнали и т.н. Трябва да живеят САМО сред чиста природа в домове от естествени материали, не сред панели и бетон.
    Не знам дали са минали на прана, но е интересно че се споменава на няколко пъти, че са или ще лекуват децата. Ако е това, няма какво да се чудите защо са очистени. Биг фарма магията много мрази такива хора, както и цялата хранително-вкусова промишленост.
    Потърсете, има огромно количество информация и документални филми за хора, които се хранят с прана от Слънцето. Имаше един документален филм за лекар, болен от рак, който след като опитва всичко, стига до идеята да пробва този начин на живот (тъй като от н

    02:00 11.02.2026

  • 127 да ви гоТУРЯфГЪЗЪ

    6 0 Отговор

    До коментар #124 от "Пълна":

    Ех, служби, служби. Такава касапница сътворихте и при целият държавен ресурс с който разполагате,
    още не можете да измислите някоя по-правдоподобна версия за случилото се, а всичко го натъкмявате в движение и се получава тюрлюгювеч.
    Къдравата Сю и всички други слжбаши от меверето сте се покрили и си трайкате, а когато свалиха замундата то не беше пресконференции,
    то не беше позиране пред камерите, то не бяха експертни изказвания, а за 6 убийства(едно от тях на дете), всички мълчат като накъкани
    и всеки си чака инструкциите какво да говори

    Коментиран от #128

    02:00 11.02.2026

  • 128 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "да ви гоТУРЯфГЪЗЪ":

    ХА ТАКА ГОСПОДИНЕ СЛОЖЕТЕ ИМ ГО ЦЕЛИЯ СЪС СИРЕНЕТО КАКТО Е

    02:00 11.02.2026

  • 129 Те са лекували, но от какво?

    2 1 Отговор
    (продължение) Потърсете, има огромно количество информация и документални филми за хора, които се хранят с прана от Слънцето. Имаше един документален филм за лекар, болен от рак, който след като опитва всичко, стига до идеята да пробва този начин на живот (тъй като от неговия вече нищо не е оставало) и след като се спасява, излекува и осмисля преживяното, се впуска в купища изследвания за да докаже на света, че това е реалност, но се сблъсква със страшен отпор от страна на бялата мафия.
    Аз просто се чудя, защо никой не повдига въпроса за това: от какво са лекували децата?

    02:01 11.02.2026

  • 130 Хора

    0 4 Отговор
    Трима направиха ритуално самоубийство с последвало двойно убийство със самоубийство.
    Това е като филма Усмивката с онова гадно чудовище.
    Толкова е отвратително че драйфах в тоалетната.

    Коментиран от #132

    02:01 11.02.2026

  • 131 оня с коня

    3 2 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    02:05 11.02.2026

  • 132 град КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #130 от "Хора":

    ДАНО СКОРО ДА СЕ ОПРАВЯТ ХОРАТА

    02:05 11.02.2026

  • 133 99%

    1 5 Отговор
    99% процента от тук не осъзнават ужаса за обществото.
    Тройно ритуално самоубийство с усмивки на лицата.
    Провалихме се като общество.

    Коментиран от #135

    02:06 11.02.2026

  • 134 Да, ама друг път

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Днес":

    ИМАЛО Е, някога много отдавна и то само при напреднали монаси.
    Тези хора в България - НЕ СА БИЛИ монаси.
    Тази практика е забранена много отдавна. При нея на практика се постига забавяне на жизнените функции до абсолютен минимум. Има много такива запазени тела и дори се установи, че на практика, те не са мъртви, а от векове са в това състояние.
    ТОЗИ ЖУРНСЛИСТ СЕ Е ОПИТАЛ ДА СКАЛЪПИ ПОРЕДНАТА ЗАБЛУДА, РАЗЧИТАЙКИ ЧЕ ХОРАТА МАЛКО ЗНАЯТ И НОМЕРЪТ ЩЕ МИНЕ.
    Да, ама не мина.
    Нещо друго да е родила пропагандата днес?!?

    02:17 11.02.2026

  • 135 99,9999999% от обществото

    3 0 Отговор

    До коментар #133 от "99%":

    99,9999999% от обществото са достатъчно интелигентни, прозорливи и логични хора, за да не се вържат на версията "самоубийство". Жалко, че ти си от пренебрежимо малкия процент подведени, излъгани и заблудени.

    02:21 11.02.2026

  • 136 Стомасите

    2 1 Отговор
    Стомасите на жертвите са празни, но за сметка на това тъпоглавите от населението са пълни с идеи - извънземни, мафия, политика.

    Извън възприятието е да приемеш че хора с усмивка се самоубиват. Сарафов викна Туин Пийкс, хората викат мафията на помощ.
    По добре да е мафията, защото иначе наистина стана зловещо и мисля да напусна България.
    Хора самозастрелващи се с усмивка е вече прекалено.

    Коментиран от #137

    02:37 11.02.2026

  • 137 100%

    0 1 Отговор

    До коментар #136 от "Стомасите":

    Понякога смеха е да се прикрие вътрешно вълнение,което със сигурност го е имало.Това не са душевно болни хора, а духовно интоксикирани от учението,което води се са практикували,което ги учи за прераждане и прочие лъжи на лукавия.

    02:52 11.02.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Глупости дами и господа

    2 0 Отговор
    А моят стомах се изпразва след няколко часа. Означава ли това че съм бил няколко дни "само на течности". Тия съвсем ни взеха за канарчета.

    Коментиран от #140

    03:22 11.02.2026

  • 140 140

    1 1 Отговор

    До коментар #139 от "Глупости дами и господа":

    Освен стомасите е телата им са били бледи и измършавели.

    03:27 11.02.2026

  • 141 Питам

    1 0 Отговор
    Йончев кой ти налага да каниш адвокати на МВР и прокуратура?Ако имаш малко морал щеше да си отидеш с достойнство с Мария Цънцарова,не от немски и кво да ни поднасяш интервюта на Алцхаймер ски пенсии.Ще завършиш май като Хекимянчето за подигравки и мемета.Човек сам си избира.Парите или слугинаж.Нп като започнат да не ти вярват и се отвращават от теб си загубен занапред.Къв го търсиш още в тая поръчкова телевизия?Като много знае този адвокат ,защо не го пита какво са му казали източниците за момичето,което рейнджърите са спасили.Дали не са спасили от извратеняци политици?Защото островът на Епщайн в България беше тая хижа Паламарка или нещо подобно.Там им се водиха момичетата,но всичко се замита у нас А в САЩ ще видим извратен...Тръмп ще го свалят ли?

    04:19 11.02.2026

  • 142 Версията на Гамизов

    1 0 Отговор
    Колкото и да не го понасям, че от край време си е 200% краварска подлога, до тука версията на Гамизов е най-правдоподобна.

    04:34 11.02.2026

