България получи удължаване на дерогацията от Великобритания за четирите дружества на Лукойл в България

Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България.
В резултат на последователните действия, предприети на правителствено ниво още от първия ден след въвеждането на санкциите, страната ни осигурява стабилност и спокойствие за българските граждани и за бизнеса. Министерството на енергетиката продължава да работи в
тясно сътрудничество с международните партньори за запазване на работните места, осигуряване на безпроблемната работа на българската рафинерия и за гарантиране на енергийната сигурност на страната.
Генералният лиценз включва компаниите "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер". Лицензът влезе в сила на 14 ноември 2025 г. и след поредица от разговори между министъра на енергетиката и чуждестранните партньори срокът бе удължен до 13 август 2026 г. Припомняме, че първоначално лицензът бе в сила до 14 февруари 2026 година.
И впрочем - да не се отварят съвсем докрай, не сме пък толкова търпеливи.
От къде на къде? Жалкари са!
20 Защо
До коментар #1 от "Аз си":Ингилизия трябва да ни пък "разреши"? Да не би ТЕ да са ни построили Нефтохимическия комбинат в Бургас? Да не говорим за Плевенския, русенския, видинския, дето пустее и другите пустеещи и нарочно закрити? Къде по света има фалирала петролна рафинерия? У нас има... Защо ли тъй?
Ама толкова и е тарата на момата!
До коментар #18 от "И ако не бяхме":А да ги арестуват!
