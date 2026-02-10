България получи удължаване на дерогацията от Великобритания за четирите дружества на Лукойл в България

Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България.

В резултат на последователните действия, предприети на правителствено ниво още от първия ден след въвеждането на санкциите, страната ни осигурява стабилност и спокойствие за българските граждани и за бизнеса. Министерството на енергетиката продължава да работи в

тясно сътрудничество с международните партньори за запазване на работните места, осигуряване на безпроблемната работа на българската рафинерия и за гарантиране на енергийната сигурност на страната.

Генералният лиценз включва компаниите "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер". Лицензът влезе в сила на 14 ноември 2025 г. и след поредица от разговори между министъра на енергетиката и чуждестранните партньори срокът бе удължен до 13 август 2026 г. Припомняме, че първоначално лицензът бе в сила до 14 февруари 2026 година.