Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
България получи удължаване на дерогацията от Великобритания за четирите дружества на Лукойл в България

България получи удължаване на дерогацията от Великобритания за четирите дружества на Лукойл в България

10 Февруари, 2026 21:50 698 25

  • дерогация-
  • великобритания-
  • лукойл

Първоначално лицензът бе в сила до 14 февруари 2026 година

България получи удължаване на дерогацията от Великобритания за четирите дружества на Лукойл в България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България.

В резултат на последователните действия, предприети на правителствено ниво още от първия ден след въвеждането на санкциите, страната ни осигурява стабилност и спокойствие за българските граждани и за бизнеса. Министерството на енергетиката продължава да работи в
тясно сътрудничество с международните партньори за запазване на работните места, осигуряване на безпроблемната работа на българската рафинерия и за гарантиране на енергийната сигурност на страната.

Генералният лиценз включва компаниите "Лукойл България", "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл Ейвиейшън България" и "Лукойл - България бункер". Лицензът влезе в сила на 14 ноември 2025 г. и след поредица от разговори между министъра на енергетиката и чуждестранните партньори срокът бе удължен до 13 август 2026 г. Припомняме, че първоначално лицензът бе в сила до 14 февруари 2026 година.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз си

    23 2 Отговор
    Че защо и от тия бозави трябва да зависим

    Коментиран от #20

    21:53 10.02.2026

  • 2 604

    30 0 Отговор
    щом саксите взехъ да ни раздават лицензи за туй дет бащите ни са строили, закривай тая кочина и туй то.............

    21:55 10.02.2026

  • 3 Факт

    15 0 Отговор
    Вероятно оттам има и интерес за закупуване на активите!

    21:58 10.02.2026

  • 4 защо никой не задава въпроса

    25 0 Отговор
    и каква ни е малобритания че ще
    ни казва какво да правим???

    22:00 10.02.2026

  • 5 Олеееее....

    19 0 Отговор
    И дерогация и от Великобритания ли вече ни трябва

    22:00 10.02.2026

  • 6 Изпразвай посолството

    25 0 Отговор
    Коя е тая Великобритания, че да ни дава или отнема лицензи. И какви са тези "партньори", които вместо да изритаме им се кланяме. Българските политици са типичните колониални марионетки.

    22:01 10.02.2026

  • 7 Аре бре?

    23 0 Отговор
    (Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България.)..... от кога станахме и колония на Великобритания? ....

    22:02 10.02.2026

  • 8 Георги

    19 0 Отговор
    супер, на кой още трябва да се молим, че да ни работят нашите заводи и предприятия? Аз сега мога ли да ида до тоалетна, че ме напъна или да искам разрешение от нечие посолство?

    22:02 10.02.2026

  • 9 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    КАКВИ СА ТЕЗИ ПОМИрЯРИ ,ДА НИ КАЗВАТ КАКВО ДА ПРАВИМЕ?

    22:03 10.02.2026

  • 10 Кви санкции па точно

    15 0 Отговор
    Великобритания ще ни налага? Тея в МС съвсем ли се побъркаха в слугинажа си ? Що за позор е това?

    22:04 10.02.2026

  • 11 А още някой друг

    14 0 Отговор
    "генерален лиценз" трябва ли да молим от Лондон? А? Там за АЕЦ нещо, за топлофикация ....

    22:07 10.02.2026

  • 12 Тея от МС могат и да отнесат ритници

    7 0 Отговор
    на края. На там вървят нещата ...

    22:09 10.02.2026

  • 13 Потъваме в

    9 0 Отговор
    тясно сътрудничество с "международните партньори" ...9,5% е поскъпването на малката потребителска кошница само за 40 дни беше съобщено днес ! ..... Не ми се миси в края на годината какво ще е ...с"международните партньори" ...

    22:13 10.02.2026

  • 14 Само питам

    6 0 Отговор
    Извинете, но България откога е колония на Великобритания?!

    22:22 10.02.2026

  • 15 Атлантическият позор

    6 0 Отговор
    на родните ни продажници дъно няма...

    22:23 10.02.2026

  • 16 Никой

    1 0 Отговор
    Може да "скокнем" на Изток - "ингилизите" го знаят това отлично.

    И впрочем - да не се отварят съвсем докрай, не сме пък толкова търпеливи.

    22:25 10.02.2026

  • 17 Лицензът влезе в сила на 14 ноември 2025

    6 0 Отговор
    Къв лиценз от Великобритания бре? Кво са подписвали тея шиибаняци в МС ? Какво общо въобще имаме с Великобритания ...

    22:27 10.02.2026

  • 18 И ако не бяхме

    5 0 Отговор
    "получи удължаване на дерогацията" от Великобритания кво щеше да стане? МС щяха да го затворят ли?

    Коментиран от #24

    22:31 10.02.2026

  • 19 Абе ква

    4 0 Отговор
    "великоххх"? Това си е малкобритания. Жалък остров с изчезващо население... Тези изобщо не могат да ни опредеят нищо!
    От къде на къде? Жалкари са!

    22:32 10.02.2026

  • 20 Защо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз си":

    Ингилизия трябва да ни пък "разреши"? Да не би ТЕ да са ни построили Нефтохимическия комбинат в Бургас? Да не говорим за Плевенския, русенския, видинския, дето пустее и другите пустеещи и нарочно закрити? Къде по света има фалирала петролна рафинерия? У нас има... Защо ли тъй?

    22:33 10.02.2026

  • 21 Вандим

    1 0 Отговор
    АБе хора братята АлДжабури и Велчеви са от 15 години в Лукойл на острова. Кой ги знае какви врътки ще врътнат като с Виваком!

    22:36 10.02.2026

  • 22 Неуките още се кланят

    3 0 Отговор
    Пред рамка без икона?!
    Ама толкова и е тарата на момата!

    22:36 10.02.2026

  • 23 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Жалката територия България се управлява от някоя кръчма в Лондон

    22:38 10.02.2026

  • 24 Не да го затворят

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "И ако не бяхме":

    А да ги арестуват!

    22:38 10.02.2026

  • 25 А великата

    2 0 Отговор
    Британия каква дерогация ще получи от България? Ошашавиха ни с тези санкции и дерогации от САЩ, ЕС че и от англичаните.

    22:40 10.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове