Радостин Василев за консултациите и Йотова: Не я приемам за човек, който би се борил срещу мафията

Радостин Василев за консултациите и Йотова: Не я приемам за човек, който би се борил срещу мафията

10 Февруари, 2026 18:50 2 425 129

  • радостин василев-
  • консултации-
  • илияна йотова

Уважавам Радев, защото е избран за президент, каза той

Радостин Василев за консултациите и Йотова: Не я приемам за човек, който би се борил срещу мафията - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев защити решението си да напусне консултациите при президента Илияна Йотова, като заяви пред бТВ, че не желае да бъде „лицемерен“ и да участва в разговори, в които не вижда морална яснота.

По думите му причините са свързани с биографията и дългогодишни зависимости, които според него възпроизвеждат „олигархично-мутренски модел“ в българската политика. Василев подчерта, че още преди изборите е изразил открито позицията си и не приема да демонстрира подкрепа към човек, на когото няма доверие.

„Конституцията, направена от Великото народно събрание, от законодателя в двойно по-голям обем, 470 души, е предвидила, че вицепрезидента заема поста след определени обстоятелства. Когато обаче оставката е, защото президентът е решил да прави партия, ми се струва морално вицепрезидентът да подаде оставка с него и да ходим на избори – президентски или други. А не вицепрезидентът да става президент и една година да работи за своята лична кампания. Това не го считам за морално. И тъй като аз наблюдавам госпожа Йотова реално от 1997 година, от която тя стана говорител на БСП. Аз не я приемам за човек, който би се борил срещу мафията, обградена от тази мафия. Затова предпочетох преди изборите откровено да ѝ го кажа, като преди това съм се консултирал с цялата партия, с ръководството, а не да бъда лицемерен“, заяви Радостин Василев.

Радостин Василев направи ясно разграничение между отношението си към Румен Радев и към Илияна Йотова. По думите му уважението към президента се дължи на факта, че той е избран с широка обществена подкрепа и не е партиен кадър, въпреки че е бил издигнат от БСП.

„Президентът Радев беше избран. Той заради това получи така голяма подкрепа. Той не беше член на БСП. Но издигнат от БСП. Той е военен, заради това получи тази огромна подкрепа. Не можем с един аршин да ги поставяме. Освен това не съм го виждал в 1991 г. с Митко Гестапо и с Любен Гоцев, кръстника на мафията. Нищо, че съм го виждал на снимки с Гергов и с Ушев, които не са по-различни. Уважавам Радев, защото е избран за президент. И защото твърдо вярвам, че в президентската двойка гласовете бяха за него“, каза още той.

Василев заяви още, че за него БСП е символ на модел, в който липсата на лустрация е позволила на определени икономически и политически зависимости да се възпроизвеждат с десетилетия.

По темата за служебен министър-председател Василев коментира, че Андрей Гюров е „най-малкото зло“ от приелите възможността, като според него той има моралните качества да организира честни избори. Василев изрази съмнение, че Йотова би го назначила, и прогнозира, че може да бъде избран човек, близък до Делян Пеевски.

Лидерът на МЕЧ отправи остри критики към работата на МВР, прокуратурата и други институции, като определи държавата като „отсъстваща“. По думите му случаят край Петрохан повдига множество въпроси за действията на полицията и начина, по който се комуникира информацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    47 49 Отговор
    Радо,не бъркай президенството с прокуратурата

    Коментиран от #58, #81

    18:53 10.02.2026

  • 3 Прав е

    56 79 Отговор
    Радостин Василев разби публично и тотално Йотова и за 3 часа е подкрепен от близо 23 хиляди човека -
    Днес бяхме при президента Илияна Йотова!
    Обещал съм на всички българи да бъда искрен и да не съм лицемерен. Само МЕЧ има волята да нарича нещата с истинските им имена.
    Не мога да приема за борец срещу мафията г-жа Йотова, заради тежкото и номенклатурно битие-житейско и професионално. Заради десетилетната и обвързаност с един репликиращ се от 36 години модел на тоталитарната държава. Силно ме притесняват снимките и с кръстника на българската мафия Любен Гоцев, с шефа на 6 главно управление на държавна сигурност Димитър Иванов-Гестапото, близостта и до днес с вицепрезидента на престъпната организация Мултигруп, в лицето на Николай Вълканов, снимките и с унищожителя и представител на Пеевски в БСП от миналата седмица-Кирил Добрев, близостта и с олигарси като Весела Лечева, Георги Гергов и др.
    С огромно уважение към институцията предпочетох да кажа истината, а не да бъда лицемерен.

    Коментиран от #21

    18:54 10.02.2026

  • 4 Дори шефа на пиар отдела на Радев го под

    46 25 Отговор
    "Не мога да скрия, че снимките Ви с Любен Гоцев от началото на 90-те години, снимките ви с лица свързани с ДС- с 6-то ГУ, предизвикват в мен огромно притеснение. Те са част от вашата история. Не мога да скрия и притеснението си от това, че и сте близка с хора, които са били вицепрезиденти на "Мултигруп" като Николай Вълканов. Не мога да скрия притеснението си, че сте била говорител на БСП през 1997 г. когато много голяма част от българите гладуваха. Че сте се снимала с Кирил Добрев преди няколко дни да зарязвате лозя на 2 февруари, който според мен е ликвидатор на БСП и представител на Делян Пеевски в БСП".

    "Българското общество, чрез различни прегрупирания на олигархично-тоталитарния модел, от който според мен сте част, е лъгано твърде дълго време. Отговорите дали Николай Вълканов, Георги Гергов, Весела Лечева, Гестапото са част от олигархията или от лошото минало на България - оставям на обществото. Те със сигурност не са хора, с които аз като лидер на МЕЧ искам да се снимам, да имам общо минало. И в тази връзка ние заявяваме, че няма да участваме повече на консултации и заради тяхната безсмисленост, и заради това, че вие умишлено протакате тези безсмислени консултации вероятно с цел да може Румен Радев да си направи партия и да се организира. Тези консултации можеха да бъдат проведени много бързо", каза Василев.

    Коментиран от #7, #13

    18:55 10.02.2026

  • 5 Браво, Руди!

    51 72 Отговор
    Единственият, който си позволява да говори истините за слугите на мафията. Идиотова е позор!

    Коментиран от #10

    18:56 10.02.2026

  • 6 Бай Сандо

    72 47 Отговор
    Много долна под стъпка да излезнеш така от прециденството…Аут си от следващият парламент

    Коментиран от #82

    18:57 10.02.2026

  • 7 Йотова пребледня от фактите и само това

    65 22 Отговор

    До коментар #4 от "Дори шефа на пиар отдела на Радев го под":

    Каза..

    След това представителите на МЕЧ станаха от местата си и тръгнаха да излизат, Йотова ги попита дали няма да изслушат отговора ѝ, а Василев ѝ отговори: "Не, няма нужда да ви слушаме".

    "В нито един момент и с нищо не се отричам от своята биография. Тя е видна, прозрачна, пред всички български граждани, които няколко пъти са ме избирали за народен представител, представител на България в Европейския парламент, вицепрезидент", каза Йотова след напускането на МЕЧ

    18:57 10.02.2026

  • 8 Мафийот

    54 30 Отговор
    Радостин е кандидат за БАЩТА на мафията като отправя такива ИЗЯВЛЕНИЯ.
    И той ЗНАЕ че КЯРА е в контролимият ПОДЗЕМНИЯТ свят на България.

    18:57 10.02.2026

  • 9 Благой от СОФстрой

    50 31 Отговор
    Тойо 3иган от плвенските села знае ли въобще къде има "мафия"?

    Коментиран от #74

    18:57 10.02.2026

  • 10 Прав сте

    42 75 Отговор

    До коментар #5 от "Браво, Руди!":

    Единствения който говори с факти и имена...Реших - ще гласувам за МЕЧ...Няма за кой друг

    18:58 10.02.2026

  • 11 Другарката

    40 26 Отговор
    и борба ? Само за личен интерес - да !

    18:58 10.02.2026

  • 12 Град Симитли

    35 19 Отговор
    Що направо не и тегли еди шут като на оня читак?!
    Да докаже какоф муш е?!

    19:00 10.02.2026

  • 13 И шефа на пиар отдела на Радев

    34 21 Отговор

    До коментар #4 от "Дори шефа на пиар отдела на Радев го под":

    Бареков написа че "Руди меча е прав. Не може Йотова да се снима с Кирчо Добрев машата на шопара в БСП ,не може да афишира връзки с Митьо гестапото, с Георги Гергов близкия на боко който му купи дупката във Варна за 44 милиона с нашите пари на народа ,с представителя на олигархията Николай Вълканов и Йотова да се гордее с това. Ще говоря с Радев да се разграничи в противен случай ще сме разгромени от ГЕРБ и ДПС НН"

    19:01 10.02.2026

  • 14 Пенчо

    66 30 Отговор
    Този помнел събитията от 1997 г. Бил е на 12 години та не се знае какво помни! Въздух под налягане или вакум!?

    Коментиран от #15

    19:02 10.02.2026

  • 15 Дренчо

    31 26 Отговор

    До коментар #14 от "Пенчо":

    не всички на 12 сме били със СОП като теб

    Коментиран от #80

    19:04 10.02.2026

  • 16 Питам

    43 28 Отговор
    Това ромче как се бори срещу мафията и коя мафия визира, сигурно исторически парк?

    Коментиран от #98, #116

    19:05 10.02.2026

  • 17 Абориген

    61 29 Отговор
    Грубо, тъпо и безсмислено поведение. На изборите меч ще се превърне в тъпа чекийка!

    19:05 10.02.2026

  • 18 тоя

    47 21 Отговор
    е направо комичен не че останалите не са но този е някакъв дивак излязъл от джунглата с копия и палмови листа вместо дрехи и сега иска да е вожд на племето хахахаха

    19:09 10.02.2026

  • 19 Тази уста

    21 24 Отговор
    Колко ли братски ромски члена е поела?

    19:11 10.02.2026

  • 20 факт

    52 16 Отговор
    Ако някой одобряването на фъфлещия и агресивен Радостин Василев, който като долнопробна мутра от 90-те години обижда, заплашва и налита на бой, значи напълно е заслужил да има чалга държавата, която има. Искате нормална държава, но тя се прави от държавници, не от комплексирани бабаити. Радостин Василев, Расташки и Веселински да ви приличат на държавници???

    Коментиран от #22

    19:11 10.02.2026

  • 21 Кръчмар

    54 20 Отговор

    До коментар #3 от "Прав е":

    Разбил е дедовия! Няма да вземе и 3%.

    Коментиран от #27, #29, #72

    19:11 10.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ачо

    66 20 Отговор
    Мухльо,така ли се държи с президент,още повече жена?

    Коментиран от #70, #73, #108

    19:13 10.02.2026

  • 24 Смешник

    46 13 Отговор
    На изборите Прасето ти даде гласове от Величие за да влезеш

    19:14 10.02.2026

  • 25 актуално

    16 16 Отговор
    Стефан Гамизов в актуално има собствено мнение по цялата картинка в последните месеци - заради крадените пари от ес и поръчки, тези момчета от петрохан стигнаха до тук - гледайте клипа в ютюб, Петрохан, тайни къщи за складиране на милиарди, версиите: Специален анализ на Стефан Гамизов.
    Няма да разказвам, голяма е картината, съвсем не е до границата ни. Сатанинска история .
    А Радостин е прав, но още не знае какви са мащабите на Октопода.

    19:14 10.02.2026

  • 26 Акъл нямам

    51 10 Отговор
    Този знае че Радев с Йотова са тандем. Очаква Радев да го подкрепи. Сега няма да го подкрепи, ритна си депутатската кариера.

    Коментиран от #88

    19:14 10.02.2026

  • 27 Р.Василев ще е фурора на тези избори

    13 44 Отговор

    До коментар #21 от "Кръчмар":

    А на следващите есента ще е първи. Единственият никога не се забъркал в корупционни схеми

    Коментиран от #35, #36, #39, #46

    19:14 10.02.2026

  • 28 уахахаха

    34 10 Отговор
    а ще те има ли в следващия парламен радостинчо?!? За един прЕател питам!?!

    19:15 10.02.2026

  • 29 най-добре е

    35 11 Отговор

    До коментар #21 от "Кръчмар":

    да вземе под 1%, за да не плащаме на тези смешници партийна субсидия. Те да си изкарват парите с дела за обезщетение колко са обидени и как по цели нощи не спят от душевни болки и страдания. Има ли нормални хора, които да гласуват за такива отрепки, които съдят наред за десетки хиляди тези, които са казали откровено мнението си за тях. Толкова са жалки, че дори не си струва да ги коментираме. Мъжкари, ама наужким, а как реват в исковите молби не е истина.

    19:16 10.02.2026

  • 30 Хаха

    43 10 Отговор
    Абсолютен нещастник! С такова поведение няма и. 1 % да вземе на изборите. Жалко човече...

    19:16 10.02.2026

  • 31 И тоя

    50 8 Отговор
    не е на център ! Само циркове и празни приказки ! С Волен един ги е правил !

    19:16 10.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Боже,боже

    42 10 Отговор
    Слушах интервюто му ,той не знае какво иска.Сложи се на ГЕРБ,и после поиска Президента да наложи вето.Гела е много объркан,но няма да влезе в парламента,както И Т Н.

    19:16 10.02.2026

  • 34 А на бас

    33 11 Отговор
    Че този си има началник! Баце от зайчарника!?

    Коментиран от #40

    19:17 10.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Баце

    13 7 Отговор

    До коментар #27 от "Р.Василев ще е фурора на тези избори":

    Схванах тънкия ти хумор👍

    19:18 10.02.2026

  • 37 Днес беше съобщено че има

    34 4 Отговор
    9,5% поскъпване на малката потребителска кошница само за 40 дни....

    Коментиран от #50, #57

    19:18 10.02.2026

  • 38 ГОСТ

    29 12 Отговор
    долно л...но разбесняло се к...е видяло кокал. лае но не хапе .долна постъпка при президента издекламира си стихотворението и си подви опашката и изчезна яко дим.

    Коментиран от #41

    19:19 10.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 А не бе

    23 13 Отговор

    До коментар #34 от "А на бас":

    И не само той, има е един дебел покровител

    19:19 10.02.2026

  • 41 съмнявам се

    15 8 Отговор

    До коментар #38 от "ГОСТ":

    че това може да чете по скоро си го е пуснал на запис през тениската или там каквото е намъкнал..

    19:20 10.02.2026

  • 42 РАДКО ГЕЛА

    23 11 Отговор
    КАК Е В СКУТА НА БИГ Д

    Коментиран от #52

    19:20 10.02.2026

  • 43 Пулефф

    31 10 Отговор
    Ти си мафията бе, бок....ук

    19:21 10.02.2026

  • 44 Яшар

    32 10 Отговор
    Хубава работа ама сиганска работа.

    19:21 10.02.2026

  • 45 Закс

    29 10 Отговор
    Смешник !

    19:21 10.02.2026

  • 46 мисирките трият три пъти следното

    30 10 Отговор

    До коментар #27 от "Р.Василев ще е фурора на тези избори":

    този си закупи чисто ново bmw последен модел с парите на хората като форма на борба с мафията...

    19:23 10.02.2026

  • 47 Всички тролове

    18 26 Отговор
    на ГЕРБ, ППДБ, ДПС, възраждна и величие се изсипаха да мажат простотии срещу Руди! Напред с МЕЧ, предателите на дръвника!

    Коментиран от #63

    19:24 10.02.2026

  • 48 Простакът се ражда

    20 9 Отговор
    Той не се създава!
    Чао мазноч!

    19:32 10.02.2026

  • 49 МП4

    19 12 Отговор
    Тънкопишковец , злобно , малко , комплексирано човече , ревящо че няма.власт за него , подкрепян от втория тънкопишковец раЗДашки , мамино калтаче. Две душички , раними , бълващи огън и яд за това което не са Ах-Ха-А-ХаХ

    19:33 10.02.2026

  • 50 консултации и консултации Йотова

    14 6 Отговор

    До коментар #37 от "Днес беше съобщено че има":

    А иначе обедняхме с 9,5% само за 40 дни....

    19:34 10.02.2026

  • 51 Истината

    23 8 Отговор
    Още една подлога на чичо Делян

    19:34 10.02.2026

  • 52 Ами екстра му е

    9 5 Отговор

    До коментар #42 от "РАДКО ГЕЛА":

    Виж как премижено гледа, това е от кеф. Ох, шефе, свърших!

    19:35 10.02.2026

  • 53 Браво Радо

    11 20 Отговор
    За 5 минути,спечели 10000 гласа!

    19:35 10.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Факт

    8 4 Отговор
    Всеки има право на преценка, макар това действие да беше неоправдано!

    19:37 10.02.2026

  • 56 След като свинските сайтове

    8 12 Отговор
    Блиц и Квик пищят срещу Радостин Василев и подкрепят йотова е ясно кой е техния човек и на кой разчитат за техен служебен премиер

    19:38 10.02.2026

  • 57 На нас

    5 5 Отговор

    До коментар #37 от "Днес беше съобщено че има":

    с големите кошници,има поевтиняване!

    19:38 10.02.2026

  • 58 Помни

    4 16 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Йотова заедно с Радев призова за платените от соросоидните ивопрокопиевски олигарси противоконституционни метежи . По този начин показа , че е част от ивопрокопиевста МАФИЯ. Няма как член на МАФИЯТА да се бори срещу МАФИЯТА. Йотова и Радев опозориха президентската институция , превръщайки я от обединител в разединител на нацията.

    19:38 10.02.2026

  • 59 Честито

    11 8 Отговор
    На Ши..ши за новата придобивка от маа..лата в Плевен.

    19:38 10.02.2026

  • 60 Кое

    9 10 Отговор
    не беше вярно?

    19:39 10.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Мухльо

    17 10 Отговор
    Каза, че уважава Йотова заради президентския й пост И точно след това, цялата пасмина напуснаха като долни невежи и простаци!

    Коментиран от #89

    19:39 10.02.2026

  • 63 Кои ,,всички" ???

    12 10 Отговор

    До коментар #47 от "Всички тролове":

    Не виждаш ли че са 2-ма човека с по 4-5 коментара всеки? Болшинството подкрепят Радостин Василев

    19:39 10.02.2026

  • 64 Василев

    11 10 Отговор
    каза това,което всички си мислим!

    19:40 10.02.2026

  • 65 Тракиец 🇺🇦

    12 16 Отговор
    Браво на Радостин Василев.. абсолютно съм съгласен с него в тази си теза и момент

    19:40 10.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Атлантиците ни съсипаха

    14 2 Отговор
    9,5% поскъпване на малката потребителска кошница само за 40 дни.... Не ми се мисли в края на годината какво ще е....

    Коментиран от #71, #91

    19:41 10.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Сергей Бубка

    13 7 Отговор
    С това ,Радо прескочи летвата!

    Коментиран от #76

    19:41 10.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 В Русия с 18

    4 7 Отговор

    До коментар #67 от "Атлантиците ни съсипаха":

    и не реват!

    19:44 10.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Рогач

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "Благой от СОФстрой":

    Благойчо , определението за МАФИЯ е срастване на организираната престъпност с държавната власт ! Разеденителите на нацията , Йотова и Радев на 100 процента са мафиоти , според това определение.

    19:45 10.02.2026

  • 75 Новото

    6 5 Отговор
    ИТН....2-те прасета на мястото на Чалгарят,който се износи и изложи,подготвят следващото платено л.а.й...нно.

    19:45 10.02.2026

  • 76 Христо Марков

    5 7 Отговор

    До коментар #69 от "Сергей Бубка":

    Ама Овчарския скок като мене не може да прескочи , нито на Стефка Костадинова скока 2,09 щото е още много малък горкия и тепърва има още качамак да яде за да порасне .

    19:46 10.02.2026

  • 77 9,5% поскъпване за 40 дни ....

    16 2 Отговор
    Атлантизма е мамник, той е зло
    Броди по света и сее разруха, бедност и смърт. Осъзнайте го хора ! Осъзнайте го и за атлантици и атлантически партии не гласувайте. По времето на социализма имаше "Знаме на Мира" Атлантиците го изгориха и сега развяват Знамето на Войната, Знамето на ядрената война... Запомнете го ей младите!
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. Атлантизма е зло.

    Коментиран от #79, #95

    19:50 10.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Стига

    0 9 Отговор

    До коментар #77 от "9,5% поскъпване за 40 дни ....":

    рева бе!Ще ти купя една кошница!

    Коментиран от #85

    19:52 10.02.2026

  • 80 Пенчо

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дренчо":

    На тази възраст сте си дърпали пиш...те да растат и не сте чували какво друго става около вас!

    19:55 10.02.2026

  • 81 Бай Араб

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Я обясни разликата и на нас

    19:56 10.02.2026

  • 82 Бай Араб

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Сандо":

    Защо бе бай Сандо ,какво стана ?

    19:58 10.02.2026

  • 83 България свършва

    8 3 Отговор
    А защо не обсъждат, че за 40 дни от 2026г правителството е изтеглили заем 450 милиона евро и държавата е фалирала.

    Коментиран от #90

    20:00 10.02.2026

  • 84 Руди

    11 7 Отговор
    Днес си бутна легена с отгоре! Защо като юрист не показа достоен от домовата книга! Явно този палячо си мисли че като влезне при президента и му каже, че е трябвало да подаде оставка ще спечели гласове! Смешник днес се самоизхвърли!

    20:00 10.02.2026

  • 85 Ще купиш ти

    5 4 Отговор

    До коментар #79 от "Стига":

    Тоалетна картия не можеш да си купиш събираш рекламите на кауфланд по входовете вероятно

    20:02 10.02.2026

  • 86 Бай Араб

    6 0 Отговор
    То това беше по-яко от случая Петрохан.

    20:02 10.02.2026

  • 87 Бай Ганьо

    10 6 Отговор
    Любен Гоцев е най-противния в цялата история на България,а Йотова е била една от неговите подлоги

    20:02 10.02.2026

  • 88 Бай Араб

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Акъл нямам":

    Не бързай краво ,нивата е дълга,имало е драма между Радев и Йотова гогато руснаците изгониха Радев от Президенството.

    20:04 10.02.2026

  • 89 И коя е причината

    7 8 Отговор

    До коментар #62 от "Мухльо":

    Някой да я уважава Йотова? И за какво? Щото сме я хрантутили цял живот през бюджета вероятно и осигуровките даже сме и плащали ..

    20:05 10.02.2026

  • 90 Бай Араб

    5 3 Отговор

    До коментар #83 от "България свършва":

    Къде си виждал фалирала държава ? Фалирали граждани -да .

    Коментиран от #93

    20:06 10.02.2026

  • 91 Ъхъъъъъъ....

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "Атлантиците ни съсипаха":

    Колко пъти купуваме потребителската кошница с минимална заплата? 9,6 пъти – у нас, 33,4 пъти - в Нидерландия.... Основни продукти в България са с най-висока средна цена в ЕС. Атлантическа престъпна сган ...иначе големи помагачи сме нали? И къде изчезнаха да питам и хранителните пакети от БЧК? А?...

    20:08 10.02.2026

  • 92 гост

    10 4 Отговор
    Гела тотално се отъркаля в калта! Вместо да правят единен фронт срещу тиквата и прасето се си мерят онези работи!

    20:10 10.02.2026

  • 93 фалирала държава а?

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Бай Араб":

    1878-1951 Турция! Всяка лира събирана от данъци отива за погасяване на дълга. Хубавото обаче че по тази причина и във ВСВ не участват....

    Коментиран от #104, #106

    20:11 10.02.2026

  • 94 Факт

    11 6 Отговор
    Йотова е била длъжна да покани Меч на разговори! Изпълнява служебно задължение и няма как да се защити от такава провокация. Просто безмислена проява.

    Коментиран от #99

    20:12 10.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 коко

    12 3 Отговор
    От свиня политик не става дори да я намажеш с гел,във всяка страна политиците уважават институциите независимо от това кой заема дадена длъжност.

    20:14 10.02.2026

  • 97 Важното е

    7 7 Отговор
    Че говорителката не се срамува, че господарите и са в Кремъл.

    20:16 10.02.2026

  • 98 Бай Араб

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Питам":

    Е Румен Радев коя мафия ще бори ?

    20:17 10.02.2026

  • 99 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #94 от "Факт":

    Дава лош пример на слабохарактерни типове!

    20:19 10.02.2026

  • 100 Баба ти

    12 8 Отговор
    С това скандално самоизхвърляне Радостнит ще си стъжни бъдещето, ще бъде изхвърлен от следващото НС. Народът не обича такива простотии, дори Йотова да има кусури, които не са в тази сфера на оплюване.

    20:20 10.02.2026

  • 101 Симо

    11 9 Отговор
    Гела ми е непиятен, ама в случая е напълно прав. Не може човек, който е омазан с корупционери да се бори срещу корупцията. Вместо да разиграват сценки с Радев, беше достойно и тя да си подаде оставката.

    Коментиран от #117

    20:20 10.02.2026

  • 102 кол4о

    4 0 Отговор
    от 36 г милиционерската мафия ни убива!

    20:21 10.02.2026

  • 103 Запомнете го ей младите!

    5 6 Отговор

    До коментар #95 от "Болокчев":

    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет, отровна луга. Атлантизма е зло.

    20:23 10.02.2026

  • 104 Бай Араб

    5 4 Отговор

    До коментар #93 от "фалирала държава а?":

    И какво от това ,Турция спря да съществува ли ? Финансови кризи,минават заминават. България е държава само на думи. Държава е територия с държавност .

    20:24 10.02.2026

  • 105 Разочарован Бсп

    7 5 Отговор
    Толкова харесвах г-жа Йотова, но тя се изложи - мотае се, губи време - така не прави сериозен политик, за каквато я мислех и сега, ако избере лъжеца Гюров - излагацията ще бъде пълна.

    20:27 10.02.2026

  • 106 Бай Араб

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "фалирала държава а?":

    Аз на теб ще ти кажа така-по добре е България реално да фалира и тези ,които ще дадат парите за възтановяване ще спрат кражбите защото това ще бъдат техните пари и тези с парите ще влязат пряко в управлението,българите не можете да управлявате държава ,доказали сте го през вековете.

    20:32 10.02.2026

  • 107 Хе!

    8 7 Отговор
    Роден 1985 г., познавал Йотова от 1997 г., когато станала говорител!? Може! Те етноса по рано възмъжават! Добре, че днес направи тази магария, та ми стана ясно, да не се излъжа да гласувам за такива неуравновесени лица! Дори и да напуснеш, все има по уважителен начин!

    Коментиран от #109

    20:33 10.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Робстин

    11 5 Отговор

    До коментар #107 от "Хе!":

    през колко партии ще мине още за да се прави на фактор? Наглец, откачалник! Меч повече няма да са в парламента.

    20:44 10.02.2026

  • 110 Хе-хе

    6 6 Отговор
    Днес на Дондуков постъпка смела,
    провали се се Руди Гела!

    20:52 10.02.2026

  • 111 Така ли?

    8 1 Отговор

    До коментар #108 от "Тракиец 🇺🇦":

    Какъв тракиец си ти? С окраинския флаг? Тракия и Окрайнина? Тази простотия как я измисли? То си личи от текста на изложението ти. Трети клас дали си завършил? Как допускат такива ....... във форума? Учудващо.

    20:55 10.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Тоя номад

    8 6 Отговор
    Е аут за другия парламент.....

    21:01 10.02.2026

  • 115 Шарлан

    8 3 Отговор
    Простащината е като кашлицата, не може да се скрие!
    МЕЧа си направи сапуко. Парламента през крив макарон!

    21:01 10.02.2026

  • 116 Аааааа бори се бе

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Питам":

    Срещу Киро Брейка 🤣🤣🤣 щото срещу шопарите не му стиска или е на хранилка там ,което е по- вероятно......

    21:04 10.02.2026

  • 117 Георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #101 от "Симо":

    Симо, тя няма да прави партия, движение или нещо такова. Защо да напуска поста си? Та тя е избраният вицепрезидент. Тя е изборът на мнозинството, на суверена. Суверенът трябва да се уважава. А Йотова стана президент според правилата в Конституцията.
    Мнението на този лидер не е важно. То е нищожно в съответствие с броя на хората, които представлява. И да не ми говори за морал. И той беше три седмици в отпуск по Коледа и после.
    Бъди здрав!

    Коментиран от #120

    21:07 10.02.2026

  • 118 Браво

    4 6 Отговор
    Браво на Василев. Йотова не е свещена крава.

    21:09 10.02.2026

  • 119 непротестиращ

    6 3 Отговор
    А защо Андрей Гюров, защото е от ППДБ! След цялото падение на тази ППерверзия искате нейн премиер! Малко ли ви са Сандов, Рашков, Надка, Терзиев! Наслушахме се на тези имена, през последната седмица! А мерси, за Гюро!

    21:11 10.02.2026

  • 120 Самата тя каза че е приела да изпълнява

    3 2 Отговор

    До коментар #117 от "Георгиев":

    Правомощията на президента Румен Радев.
    Обаче не мога да се съглася че е тя е президент.Тя е вицепрезидент който временно изпълнява правомощията на държавния глава.

    21:14 10.02.2026

  • 121 Самата тя каза че е приела да изпълнява

    3 3 Отговор
    Правомощията на президента Румен Радев.
    Обаче не мога да се съглася че е тя е президент.Тя е вицепрезидент който временно изпълнява правомощията на държавния глава.

    21:15 10.02.2026

  • 122 Управляващите се плашат от Румен Радев и

    2 1 Отговор
    Затова използват вице президентката като дори я наричат президентът което няма как да е така. Какво президент е тя ? Щеше да е смешно ако не беше толкова тъжно и жалко.

    21:20 10.02.2026

  • 123 Управляващите се плашат от Румен Радев и

    2 1 Отговор
    Затова използват вице президентката като дори я наричат президентът което няма как да е така. Какъв президент е тя ? Щеше да е смешно ако не беше толкова тъжно и жалко.

    21:21 10.02.2026

  • 124 Радостин ако му трябва един глас

    4 6 Отговор
    Аз му давам моя , защото има хъс да се бори. Дори Възраждане им липсва това.

    21:32 10.02.2026

  • 125 БОЙС ТУ МЕН

    0 3 Отговор
    ГЕЛА С МЕЧА
    СИ Е АБСОЛЮТЕН БУДИСТ ОТ С.ГИНЦИ
    АМА ТАКА ПРЕЗИМИ Т.НАР.ПРЕЗИДЕНТША
    ЧЕ ЧАК..ЛИНДЗИ ВОУН СЕ ХВАНА ЗА ГЛАВАТА

    Коментиран от #129

    21:47 10.02.2026

  • 126 БРАВО !!!

    1 0 Отговор
    НА 100%. НАЙ КРАСИВАТА МАЙМУНКА ОМРЪЗВА С ЛИЦЕМЕРИЕТО ДЕМАГОГИЯТА И ФАЛША СИ. ОТДАВНА Е В ЩАЙГАТА СЪС ГНИЛИТЕ ЯБЪЛКИ. И ПЕРКАТА НАТАТЪК ГА ТЕГЛЕ. СТИГА ТОЛКОВА ....

    21:51 10.02.2026

  • 127 Никой

    1 0 Отговор
    Да речем - да млъкнат за малко.

    Това сега е - пък смешно - никой не се бори срещу никаква Мафия - защото няма точно това явление - а са с престъпни мисли.

    22:10 10.02.2026

  • 128 Хмм

    1 0 Отговор
    не искаше и киселова за председател на НС, после се оказа прав, ако не беше той нямаше да знаем какви гикроят ПП-ДБ - "ще направим президента като английската кралица, без всякакви пълномощия", "подписи с кръв", "избори с наше МВР", "папкане и после по островите", видяхме всичко това до какво доведе

    22:32 10.02.2026

  • 129 Естет

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "БОЙС ТУ МЕН":

    Сандоканмаnго с двата ножа!

    22:39 10.02.2026

