Радостин Василев за консултациите и Йотова: Не я приемам за човек, който би се борил срещу мафията

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев защити решението си да напусне консултациите при президента Илияна Йотова, като заяви пред бТВ, че не желае да бъде „лицемерен“ и да участва в разговори, в които не вижда морална яснота.

По думите му причините са свързани с биографията и дългогодишни зависимости, които според него възпроизвеждат „олигархично-мутренски модел“ в българската политика. Василев подчерта, че още преди изборите е изразил открито позицията си и не приема да демонстрира подкрепа към човек, на когото няма доверие.

„Конституцията, направена от Великото народно събрание, от законодателя в двойно по-голям обем, 470 души, е предвидила, че вицепрезидента заема поста след определени обстоятелства. Когато обаче оставката е, защото президентът е решил да прави партия, ми се струва морално вицепрезидентът да подаде оставка с него и да ходим на избори – президентски или други. А не вицепрезидентът да става президент и една година да работи за своята лична кампания. Това не го считам за морално. И тъй като аз наблюдавам госпожа Йотова реално от 1997 година, от която тя стана говорител на БСП. Аз не я приемам за човек, който би се борил срещу мафията, обградена от тази мафия. Затова предпочетох преди изборите откровено да ѝ го кажа, като преди това съм се консултирал с цялата партия, с ръководството, а не да бъда лицемерен“, заяви Радостин Василев.

Радостин Василев направи ясно разграничение между отношението си към Румен Радев и към Илияна Йотова. По думите му уважението към президента се дължи на факта, че той е избран с широка обществена подкрепа и не е партиен кадър, въпреки че е бил издигнат от БСП.

„Президентът Радев беше избран. Той заради това получи така голяма подкрепа. Той не беше член на БСП. Но издигнат от БСП. Той е военен, заради това получи тази огромна подкрепа. Не можем с един аршин да ги поставяме. Освен това не съм го виждал в 1991 г. с Митко Гестапо и с Любен Гоцев, кръстника на мафията. Нищо, че съм го виждал на снимки с Гергов и с Ушев, които не са по-различни. Уважавам Радев, защото е избран за президент. И защото твърдо вярвам, че в президентската двойка гласовете бяха за него“, каза още той.

Василев заяви още, че за него БСП е символ на модел, в който липсата на лустрация е позволила на определени икономически и политически зависимости да се възпроизвеждат с десетилетия.

По темата за служебен министър-председател Василев коментира, че Андрей Гюров е „най-малкото зло“ от приелите възможността, като според него той има моралните качества да организира честни избори. Василев изрази съмнение, че Йотова би го назначила, и прогнозира, че може да бъде избран човек, близък до Делян Пеевски.

Лидерът на МЕЧ отправи остри критики към работата на МВР, прокуратурата и други институции, като определи държавата като „отсъстваща“. По думите му случаят край Петрохан повдига множество въпроси за действията на полицията и начина, по който се комуникира информацията.