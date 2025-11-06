Подписваме споразумение за железопътен тунел със Скопие

България и Северна Македония ще подпишат споразумение за изграждане на железопътен тунел между двете държави. Очаква се това да стане днес на официална церемония на гарата в Гюешево.
Трансграничният тунел е с проектна дължина от около 2,5 км, като половината от него е на територията на България. Той е ключов елемент от транспортния коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор номер 8. Неговата реализация ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.
Споразумението ще бъде подписано от транспортните министри на двете държави – Гроздан Караджов и Александър Николоски.
