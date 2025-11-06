Новини
България »
Подписваме споразумение за железопътен тунел със Скопие

Подписваме споразумение за железопътен тунел със Скопие

6 Ноември, 2025 07:25, обновена 6 Ноември, 2025 06:41 770 6

  • тунел-
  • спорамузение-
  • северна македония

Очаква се това да стане днес на официална церемония на гарата в Гюешево

Подписваме споразумение за железопътен тунел със Скопие - 1
ЖП гара Гюешево, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България и Северна Македония ще подпишат споразумение за изграждане на железопътен тунел между двете държави. Очаква се това да стане днес на официална церемония на гарата в Гюешево.

Трансграничният тунел е с проектна дължина от около 2,5 км, като половината от него е на територията на България. Той е ключов елемент от транспортния коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор номер 8. Неговата реализация ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

Споразумението ще бъде подписано от транспортните министри на двете държави – Гроздан Караджов и Александър Николоски.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голямо

    7 0 Отговор
    нещо , бе !

    06:57 06.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Опааа

    5 0 Отговор
    😆 2.5км.😆

    07:05 06.11.2025

  • 4 ТАНКОВЕТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДВИЖАТ

    5 0 Отговор
    Пак ще има крадене. Дефицита отиде към 10% догодина.

    07:20 06.11.2025

  • 5 Ъхъъъъъ

    8 0 Отговор
    А бе, горе долу като полетите до Скопие.

    07:26 06.11.2025

  • 6 Ще лети

    3 0 Отговор
    македонец в космоса, щом е казал зулуса.

    07:48 06.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове