Майка обвинява бащата на 5-годишното си дете в блудство

Протест и напрежение пред съда в Сливен заради съмнения за сексуално насилие над петгодишно дете. Майката твърди, че насилникът е бащата, той отрича, съобщи бТВ.
Десетки се организираха в социалните мрежи след видео, в което майката твърди, че има сексуално насилие от бащата към дъщеря им.
„Върху дъщеря ми е упражнено вид насилие – сексуално. Това е потвърдено от четирима лекари, които са я прегледали, тя пред самите лекари е потвърдила какво се е случило. Причинителят на това е баща ѝ“, каза майката Маргарита Кутийска.
Двамата от години водят дела за попечителство и домашно насилие. Бащата твърди, че нараняванията са от инцидент на детска площадка и не е посягал на детето.
Мъжът дойде с полицейска охрана, а на излизане беше нападнат от протестиращи. Според адвоката към него и близките му има над 200 заплахи, включително за убийство.
„Гарантирам ви, че истината ще излезе наяве, готов съм да застана и пред полиграф, нямам какво да крия“, коментира бащата Панайот Янушев.
От Районната прокуратура работят по случая от четири месеца. Очаква се съдебно-медицинска експертиза, ключова в разследването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
22:26 10.02.2026
2 Някой си
Коментиран от #7
22:33 10.02.2026
3 Чикатило
Коментиран от #4
22:36 10.02.2026
4 72 год. укропенционер с брадва
До коментар #3 от "Чикатило":Със сигурност!
22:38 10.02.2026
5 Денков шекелкин
22:44 10.02.2026
6 Ивелин Михайлов
22:47 10.02.2026
7 Българин
До коментар #2 от "Някой си":Тц чисти българи са тоя път бащата е ветеринар
22:48 10.02.2026
8 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
9 Исторически парк
22:49 10.02.2026