Новини
България »
Сливен »
Майка обвинява бащата на 5-годишното си дете в блудство

10 Февруари, 2026 22:20 520 9

  • сливен-
  • блудство-
  • баща

Историята е от Сливен

Майка обвинява бащата на 5-годишното си дете в блудство - 1
Кадър бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест и напрежение пред съда в Сливен заради съмнения за сексуално насилие над петгодишно дете. Майката твърди, че насилникът е бащата, той отрича, съобщи бТВ.

Десетки се организираха в социалните мрежи след видео, в което майката твърди, че има сексуално насилие от бащата към дъщеря им.

„Върху дъщеря ми е упражнено вид насилие – сексуално. Това е потвърдено от четирима лекари, които са я прегледали, тя пред самите лекари е потвърдила какво се е случило. Причинителят на това е баща ѝ“, каза майката Маргарита Кутийска.

Двамата от години водят дела за попечителство и домашно насилие. Бащата твърди, че нараняванията са от инцидент на детска площадка и не е посягал на детето.

Мъжът дойде с полицейска охрана, а на излизане беше нападнат от протестиращи. Според адвоката към него и близките му има над 200 заплахи, включително за убийство.

„Гарантирам ви, че истината ще излезе наяве, готов съм да застана и пред полиграф, нямам какво да крия“, коментира бащата Панайот Янушев.

От Районната прокуратура работят по случая от четири месеца. Очаква се съдебно-медицинска експертиза, ключова в разследването.


Сливен / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Започва се.Българите не са педофили от край време,за разлика от либерал-фашистите.Жълтите медии на режима ще го направят такъв за да се впише в матрицата и 6торното убийство

    22:26 10.02.2026

  • 2 Някой си

    1 0 Отговор
    От квартал Надежда ли са ?

    Коментиран от #7

    22:33 10.02.2026

  • 3 Чикатило

    2 2 Отговор
    Укри ли са?!

    Коментиран от #4

    22:36 10.02.2026

  • 4 72 год. укропенционер с брадва

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Чикатило":

    Със сигурност!

    22:38 10.02.2026

  • 5 Денков шекелкин

    2 1 Отговор
    Мъжът е от нашата партия, леко е извратен.

    22:44 10.02.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Сливен улица Мур 13 е адресът на бащата Панайот янушев

    22:47 10.02.2026

  • 7 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой си":

    Тц чисти българи са тоя път бащата е ветеринар

    22:48 10.02.2026

  • 8 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 9 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Бащата живее на ул мур 13 вхоб Б етаж 3 ап.6

    22:49 10.02.2026

