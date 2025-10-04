АПИ предупреждава шофьорите да се движат с повишено внимание през тунелите "Витиня" и "Ечемишка"

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост през тунелите "Витиня" и "Ечемишка" на автомагистрала "Хемус", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Причината е авария на далекопровод, в резултат на която съоръженията са без осветление.
Екипите работят за възстановяване на електрозахранването в максимално кратки срокове, уточниха от пътната агенция, като добавиха, че в следобедните часове е възстановено осветлението в тунел "Топли дол".
Шофьорите да спазват правилата за движение, да не предприемат рискови изпреварвания и да се съобразяват с ограничението на скоростта, за да се гарантира безопасността на всички пътуващи, призовават още от АПИ.
