Навършват се 20 години от откриването на ГКПП "Илинден – Ексохи" между България и Гърция – събитие, което през 2005 г. постави начало на нов етап в развитието на трансграничните връзки в региона, съобщиха от пресцентъра на Община Гоце Делчев. Граничният пункт беше официално открит на 9 декември 2005 г., когато пътната връзка беше въведена в експлоатация от тогавашните президенти на двете държави Георги Първанов и Каролос Папуляс.

На официалната церемония преди 20 години присъстваха висши представители на държавната и местната власт, а благословия за пунктa дадоха Неврокопският митрополит Натанаил и митрополитът на Неа Зихни и Като Неврокопи Йеротеос, информират от общинския пресцентър.

Откриването на пътя Гоце Делчев – Драма е резултат от дългогодишни институционални усилия. В процеса участват последователно всички български правителства след 1990 г., както и министри на регионалното развитие, външните и вътрешните работи, областни управители, народни представители, проектанти, инженери, експерти от Гранична полиция и представители на общините Гоце Делчев и Хаджидимово. Строителството продължава над десет години, като един от най-сложните елементи е изграждането на тунел, наречен "Тунел на любовта", чиято цел е осигуряване на коридор за мечките в района.

Пътната връзка и изграждането на ГКПП са реализирани в рамките на Програма ФАР – Трансгранично сътрудничество България – Гърция по Финансовия меморандум 2000. Общата стойност на проекта възлиза на 4,776 млн. евро, от които 3,260 млн. евро са осигурени по програмата, добавят от Община Гоце Делчев.

Две десетилетия след откриването на пункта, той продължава да има ключова роля за развитието на региона. Чрез него се засилват икономическите, културните, социалните и туристическите контакти между двете страни. От началото на 2025 г., след присъединяването на България към шенгенското пространство, преминаването през ГКПП „Илинден – Ексохи“ е формално, но значението на вложените усилия и на реализирания проект остава важно за местните общности и за трансграничното сътрудничество.