Вигенин: В управляваните от министрите на БСП сфери няма и съмнения за корупция

12 Октомври, 2025 20:16 452

"Ние няма до покровителстваме корупция.", заяви Вигенин

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Това е единственото управление от последните години, което не се е забъркало в сериозен корупционен скандал. Министрите на БСП работят в много чувствителни сфери, в които има много пари, но няма и съмнение за корупция нито в околната среда и водите, нито в регионалното развитие, нито в социалната политика. Ако върви процес да спре изтичането на пари по неясни канали, това трябва да се приветства. Ние няма до покровителстваме корупция. Една от основните ни цели, влизайки в това управление, е прозрачност и използване на държавните ресурси в интерес на гражданите.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и член на ИБ на БСП Кристиан Вигенин пред БНТ.

Той е уверен, че мнозинството ще намери начин да се справи с усвояването на средствата по ПВУ, защото вече успя да навакса изоставането и сега България е на път да спечели всяко едно евро, на което има право. „Винаги има решение на тези проблеми, 200 млн. евро са много пари. Но не е въпросът само в парите, може би трябва да се потърси бързо решение – ясна организация на закони и институции за борба с корупцията. Това е стара слабост. В името на българските граждани е необходим сериозен и работещ подход - да не се подхожда конфронтационно, а да се търси стратегическо решение, управляващи и опозиция да седнат заедно и да решат проблема“, предложи Кристиан Вигенин.

По темата за кризата с почистването на боклука в София, членът на ИБ на БСП напомни, че социалистите винаги са били последователни по темата за почистването на София. Според него единственият начин да се отхвърлят подозренията за корупционни схеми е общината да поеме контрола върху комуналните услуги, една от които е почистването. Вигенин разказа впечатленията си от европейски градове, управлявани от социалисти – там основните функции по поддържането на градовете се изпълняват от общински фирми, без концесиониране и без посредници.

Евродепутатът акцентира, че ще участва в работата на предстоящия следваща седмица конгрес на ПЕС и очаква европейските социалисти да очертаят политиките, истинските решения в полза на хората, защото има огромна нужда от това в цяла Европа. Според него е необходимо да се спре преориентирането на част от гражданите към крайната десница.

„Продължавам да смятам, че беше грешка Урсула фон дер Лайен отново да оглавява Европейската комисия, имаме много критики към политиката ѝ. Предвид нестабилността в част от държавите членки и особено във Франция, обаче, отстраняването на Еврокомисията в този момент може да ни вкара в тежка институционална криза и да блокира целия Съюз за месеци напред“, коментира по друга тема от седмицата Вигенин.

По повод организираната от него и Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ конференция, посветена на психичното здраве, евродепутатът изтъкна, че темата е приоритет в политиките на Европейския съюз и целта му е да се види продължението на тази политика в България. Той разказа впечатленията си от интересната дискусия по време на форума и общото намерение да се стимулира приемането на специален закон за психичното здраве. Той ще продължи да работи за по-доброто взаимодействие между всички ангажирани институции, така че засегнатите хора с психични разстройства да имат по-добър достъп и по-качествена грижа.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

