Транспортният министър: Край с лепенето на стикери по стъклата на колите, няма смисъл

Транспортният министър: Край с лепенето на стикери по стъклата на колите, няма смисъл

13 Октомври, 2025 13:20 1 351 18

По думите на Гроздан Караджов лепенките и за технически преглед скоро ще станат електронни

Транспортният министър: Край с лепенето на стикери по стъклата на колите, няма смисъл - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Няма смисъл да лепим стикери по стъклата на колите. Край с това”. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който е на посещение във Варна. По думите му след премахването на лепенките за винетки, сега идва ред и тези за технически преглед да станат електронни.

„Текстовете бяха пуснати за обществено обсъждане. След като обработим всички становища, предстои те да бъдат подписани от мен и да влязат в сила”, посочи транспортният министър. Караджов обясни, че камерите ще засичат регистрационните номера на колите и от база данни ще виждат информация за екокатегорията им и минали ли да технически преглед. „Няма смисъл от лепене на стикери, край с това. Защо да купуваме четци, при положение, че и сега има само два и те са в Столичната община”, каза още ресорният министър.

Той коментира спасителната операция заради потъващ кораб близо до българското Черноморие в неделя. „Корабът превозвал гипс на торби за пристанище Черноморск. Плавателният съд претърпял крен – бил е разхерметизиран, но пробойната не била причинена от външен източник. Моряците опитали със собствени сили да овладеят ситуацията”, посочи вицепремиерът.

Караджов обясни как протекла спасителната операция? „Веднага нашата служба по издирване и спасяване е поела своите ангажименти. Подадени са сигнали и до българския център за търсене и спасяване, и до румънския. От тук излита хеликоптер на военните, който пръв пристига до рафтовете. Тръгват и два катера – един от българска страна и един от румънска. След като хеликоптерът подпомага турски изследователски кораб, който се намирал в близост, да привърже рафтовете към него, катерите са отзовани”, каза транспортният министър.

Припомняме, че в неделя на около 140 морски мили източно от Варна потъна плаващият под флага на Камерун кораб EILEEN. Товарният кораб бил с пробойна в борда и постъпваща вода. Екипажът, съставен от 10 украинци, напуснал кораба с два спасителни плота. Моряците били спасени.

На въпрос ще бъде ли закупен скоро спасителен кораб, вицепремиерът отговори, че финансовата ситуация е трудна и не вижда възможност в проектобюджета да се намерят средства за такава инвестиция.

По-късно през деня Караджов ще вземе участие в Годишна среща на местните власти в к.к. Албена. В рамките на панела „Инвестиции с бъдеще – възможности за растеж и устойчивост“ той ще представи политиките за развитие и управление на държавна и общинска инфраструктура чрез концесии и публично-частно партньорство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БОЗА

    14 1 Отговор
    Най-после...то не остана място по джама бе...в 21 век,лепенки стикери и ситни далаверки... ;-)

    13:23 13.10.2025

  • 2 Абе

    7 2 Отговор
    Евала бако, сипи по една грозданка.

    13:23 13.10.2025

  • 3 честен ционист

    7 1 Отговор
    Другарят Стармър каза, че скоро без БритКард и Диджитал АйДи, британците нито ще могат да бачкат, нито интернет да ползват, а вероятно и автомобили да шофират.

    13:23 13.10.2025

  • 4 Разглее

    3 1 Отговор
    А Гюнайдън

    13:23 13.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор
    "...но пробойната не била причинена от външен източник..." 🤔
    Ами той гипсът така си прави дупки🤔

    Коментиран от #6

    13:23 13.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Сори, ком е за друга статия❗

    13:24 13.10.2025

  • 7 9000

    2 0 Отговор
    браво на малкия бангладеш - софия че е пак с едни гърди напред в дигитализацията ,баклава и лукум братя

    13:25 13.10.2025

  • 8 Умен

    5 1 Отговор
    Грозданка е долна к.рва! То всички от итн са леки п.тки

    13:25 13.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    "...но пробойната не била причинена от външен източник..." 🤔
    То и на "Курск" ...пробойната не била причинена от външен източник..."
    Ама ЕДНА СНИМКА ПОКАЗВА ДРУГО‼️

    13:27 13.10.2025

  • 10 1488

    7 0 Отговор
    от стикери 2/3 от статията е за некви кораби
    учудих се как не се сложили и путин там

    Коментиран от #17

    13:41 13.10.2025

  • 11 Кремък

    5 0 Отговор
    ,,Плавателният съд претърпял крен "
    ------
    Корабът не може да претърпи крен.Той може да получи крен или да е накренен към левия или десния борд,към кърмата или към бака.

    13:43 13.10.2025

  • 12 Толуп на наркотрафиканта Орлю Алексиев

    4 1 Отговор
    Оставка!

    13:45 13.10.2025

  • 13 Нафърфорий

    3 0 Отговор
    Грозданката,балабанката и африканката много взеха да мислят за хората. Все за полза роду и ново начало поставят.

    13:54 13.10.2025

  • 14 буля

    5 0 Отговор
    Ми то и да сега нямаше смисъл.Печелеше този който ги произвежда.Това е.А и глобяваха този който не си премахва старите.Помним,че в едни други времена не можеш да минеш преглед ако нямаш престилки на задните колела?!По-късно "вдянаха",че без престилки се спазва дистанция от предния при дъжд и намалена видимост.Ще отпадне и средната скорост.Ние вървим след света.Каквото премахнат,тук се въвежда.За проба.

    13:54 13.10.2025

  • 15 немам думи

    1 0 Отговор
    бил с пробойна в борда и постъпваща вода.

    13:54 13.10.2025

  • 16 Старец

    1 0 Отговор
    През септември минах преглед, не ми сложиха стикер. Остана само лепката за гражданската. Аз и от нея не виждам смисъл...Очистете ги най-после тия стъкла. От кога имате база данни...Ония дето ги печатаха, да печатат друго!

    14:04 13.10.2025

  • 17 Мара

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Някой да вмъкне и изборите.Как Киро тъпото спечели в Пазарджик.

    14:05 13.10.2025

  • 18 Пловдив

    0 0 Отговор
    Кога ще премахнете фалшивите тестове за дрога,защо полицаите не искат да се тестват?

    14:10 13.10.2025

