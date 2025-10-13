Транспортният министър: Край с лепенето на стикери по стъклата на колите, няма смисъл

„Няма смисъл да лепим стикери по стъклата на колите. Край с това”. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който е на посещение във Варна. По думите му след премахването на лепенките за винетки, сега идва ред и тези за технически преглед да станат електронни.
„Текстовете бяха пуснати за обществено обсъждане. След като обработим всички становища, предстои те да бъдат подписани от мен и да влязат в сила”, посочи транспортният министър. Караджов обясни, че камерите ще засичат регистрационните номера на колите и от база данни ще виждат информация за екокатегорията им и минали ли да технически преглед. „Няма смисъл от лепене на стикери, край с това. Защо да купуваме четци, при положение, че и сега има само два и те са в Столичната община”, каза още ресорният министър.
Той коментира спасителната операция заради потъващ кораб близо до българското Черноморие в неделя. „Корабът превозвал гипс на торби за пристанище Черноморск. Плавателният съд претърпял крен – бил е разхерметизиран, но пробойната не била причинена от външен източник. Моряците опитали със собствени сили да овладеят ситуацията”, посочи вицепремиерът.
Караджов обясни как протекла спасителната операция? „Веднага нашата служба по издирване и спасяване е поела своите ангажименти. Подадени са сигнали и до българския център за търсене и спасяване, и до румънския. От тук излита хеликоптер на военните, който пръв пристига до рафтовете. Тръгват и два катера – един от българска страна и един от румънска. След като хеликоптерът подпомага турски изследователски кораб, който се намирал в близост, да привърже рафтовете към него, катерите са отзовани”, каза транспортният министър.
Припомняме, че в неделя на около 140 морски мили източно от Варна потъна плаващият под флага на Камерун кораб EILEEN. Товарният кораб бил с пробойна в борда и постъпваща вода. Екипажът, съставен от 10 украинци, напуснал кораба с два спасителни плота. Моряците били спасени.
На въпрос ще бъде ли закупен скоро спасителен кораб, вицепремиерът отговори, че финансовата ситуация е трудна и не вижда възможност в проектобюджета да се намерят средства за такава инвестиция.
По-късно през деня Караджов ще вземе участие в Годишна среща на местните власти в к.к. Албена. В рамките на панела „Инвестиции с бъдеще – възможности за растеж и устойчивост“ той ще представи политиките за развитие и управление на държавна и общинска инфраструктура чрез концесии и публично-частно партньорство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЗА
13:23 13.10.2025
2 Абе
13:23 13.10.2025
3 честен ционист
13:23 13.10.2025
4 Разглее
13:23 13.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Ами той гипсът така си прави дупки🤔
Коментиран от #6
13:23 13.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Сори, ком е за друга статия❗
13:24 13.10.2025
7 9000
13:25 13.10.2025
8 Умен
13:25 13.10.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
То и на "Курск" ...пробойната не била причинена от външен източник..."
Ама ЕДНА СНИМКА ПОКАЗВА ДРУГО‼️
13:27 13.10.2025
10 1488
учудих се как не се сложили и путин там
Коментиран от #17
13:41 13.10.2025
11 Кремък
------
Корабът не може да претърпи крен.Той може да получи крен или да е накренен към левия или десния борд,към кърмата или към бака.
13:43 13.10.2025
12 Толуп на наркотрафиканта Орлю Алексиев
13:45 13.10.2025
13 Нафърфорий
13:54 13.10.2025
14 буля
13:54 13.10.2025
15 немам думи
13:54 13.10.2025
16 Старец
14:04 13.10.2025
17 Мара
До коментар #10 от "1488":Някой да вмъкне и изборите.Как Киро тъпото спечели в Пазарджик.
14:05 13.10.2025
18 Пловдив
14:10 13.10.2025