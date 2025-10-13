Михаил Кръстев: Фискалната политика на България е сгрешена поне от пет години насам

"Категорично от доста години не виждаме воля за това да се пречупи негативният фискален тренд". Това коментира пред БНР Михаил Кръстев, икономист от Съюза за стопанска инициатива:
"Фискалната политика на България е сгрешена поне от пет години насам - от 2019 година, която беше последната нормална фискална година. Оттогава се взимат предимно негативни решения и резултатите са налице. Колкото до социалния диалог, той е по-скоро монолог, тъй като интересите на бизнеса не са защитени. Предложенията, свързани с по-ниска данъчна и административна тежест, с по-облекчени условия за правене на бизнес, с по-разумна фискална политика не се взимат предвид. Виждаме какви са резултатите от това".
"Бюджетът за 2026 година е една от последните възможности България да промени курса, по който е поела, а той е към все по-сериозни фискални проблеми. Не искам да ги наричам катастрофа, защото алармизмът също не е полезен, но проблемите се задълбочават", добави в интервю за предаването "12+3" по програма "Хоризонт" икономистът от Съюза за стопанска инициатива.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:27 13.10.2025
2 честен ционист
Коментиран от #6
16:34 13.10.2025
3 ББР
Коментиран от #10
16:37 13.10.2025
4 Някой
Коментиран от #7
16:42 13.10.2025
5 глупусти бе
Коментиран от #8
16:45 13.10.2025
6 глупусти
До коментар #2 от "честен ционист":Още по живково време, единствено 20 левовата банкнота бе гарантирана с активи на банката. А в края на март 1990 България фалира.
16:46 13.10.2025
7 Ти да видиш
До коментар #4 от "Някой":"Колега", четеш ли откога няма нормална фискална политика. 2019 г. е последната. Какво идва след това - 2020 г. юмрукът на Мунчо, "всенародни въстания", после перфектният харвардски финансист....
Коментиран от #11
16:47 13.10.2025
8 ХАХАХА
До коментар #5 от "глупусти бе":;)
Колко ли "Радеви-ПП списвачи"ще уловят тънкия ти сарказъм?
Коментиран от #9
16:50 13.10.2025
9 дори
До коментар #8 от "ХАХАХА":и не се надявам да се усетят
16:54 13.10.2025
10 Някой
До коментар #3 от "ББР":По-скоро от 25 години, след катастрофата през 1996 г някъде през 2000 г. Иван Костов беше позакърпил държавата. И от 2001 г вървим само надолу.
За всичко сами сме си виновни, сами гласувахме за Сакскобургодски, Станишев, Борисов, Слави Трифонов ... А сега и за Делян Пеевски.
16:57 13.10.2025
11 Някой
До коментар #7 от "Ти да видиш":"Колега" имам си собствено мнение, не приемам за истина всичко, което накой пише или говори по медиите. По-важния въпрос е, кои са виновниците за сгрешените фискални политики? И за разлика от 75 % от българите знам, че за да се оправи една държава трябва много време. Не става за един мандат от 4 години, още по-малко пък за 2-3 мандата по половин година. Който рязбрял разбрал, който не разбрал си е за негова сметка.
Не харесвам ПП-ДБ, но 100 пъти повече на харесвам БКП=БСП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, НДСВ, "Възраждане", президента Радев, Йотова ... И ако трябва да избирам между по-голямото зло шопарите и по-малкото зло ПП-ДБ. Винаги ще избера по- малкото зло.
Коментиран от #12
17:22 13.10.2025
12 Някой
До коментар #11 от "Някой":По-важният въпрос е, кои са сгрешените фискални политки и кои са правилните фискални политики?
Писна ми от експерти, които много говорят и нищо не казват и от такива, които говорят лъжи.
17:26 13.10.2025