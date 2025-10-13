Михаил Кръстев: Фискалната политика на България е сгрешена поне от пет години насам

"Категорично от доста години не виждаме воля за това да се пречупи негативният фискален тренд". Това коментира пред БНР Михаил Кръстев, икономист от Съюза за стопанска инициатива:

"Фискалната политика на България е сгрешена поне от пет години насам - от 2019 година, която беше последната нормална фискална година. Оттогава се взимат предимно негативни решения и резултатите са налице. Колкото до социалния диалог, той е по-скоро монолог, тъй като интересите на бизнеса не са защитени. Предложенията, свързани с по-ниска данъчна и административна тежест, с по-облекчени условия за правене на бизнес, с по-разумна фискална политика не се взимат предвид. Виждаме какви са резултатите от това".

"Бюджетът за 2026 година е една от последните възможности България да промени курса, по който е поела, а той е към все по-сериозни фискални проблеми. Не искам да ги наричам катастрофа, защото алармизмът също не е полезен, но проблемите се задълбочават", добави в интервю за предаването "12+3" по програма "Хоризонт" икономистът от Съюза за стопанска инициатива.