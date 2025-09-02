Новини
Михаил Кръстев: Още в началото на годината предупредихме, че заложените приходи в бюджета са нереалистични

2 Септември, 2025 09:54

Михаил Кръстев: Още в началото на годината предупредихме, че заложените приходи в бюджета са нереалистични - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Фискалната ситуация в страната продължава да буди притеснения, след като Министерството на финансите отчете бюджетен дефицит от близо 4,3 млрд. лв. към края на юли – само пет месеца преди края на годината. На фона на заложения официално годишен дефицит от 6,4 млрд. лв., все по-често се поставя въпросът дали България ще се принуди да вдигне данъци, включително ДДС.
В студиото на „Здравей, България” темата коментираха изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев и икономистът и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ Васил Караиванов. Според тях вдигането на данъци няма да реши структурните проблеми на бюджета.
„Бюджетът върви по план, но не по плана на Финансовото министерство, а по този на икономистите, които още в началото на годината предупредихме, че заложените приходи са нереалистични,“ коментира Михаил Кръстев.

По думите му приходите не растат с темповете, които правителството е предвидило, а разходните политики са съсредоточени основно в социалната сфера. „Увеличението на данъците няма да реши структурния проблем. Повишаването на ДДС с 2% може да донесе около 5 млрд. лв. допълнителни приходи, но само разходите на НОИ за последните пет години са скочили с около 15 млрд. лв. Това е временно решение, което ще натовари бизнеса и домакинствата“, категоричен е Кръстев.

Васил Караиванов подчерта, че бюджетът е изготвен на база четиригодишна програма, съгласувана с европейските партньори, но реалните процеси водят до силно натрупване на дефицит. „Трябва да стане чудо, за да се удържи рамката от 6,6 млрд. лв. към края на годината“, посочи той.

Според икономиста основният проблем не е самият размер на дефицита, а фактът, че е изграден върху нереалистични приходи и прекомерни разходи. „Когато планът е грешен, изпълнението му води до още по-големи проблеми. В момента плащаме пенсии и заплати в публичния сектор със средства от нов дълг – това е структурен дисбаланс“, добави Караиванов.


  • 1 Хей, момче

    8 0 Отговор
    Леля ти Нушка е ползвала най-големият икономист на планетата, той и шофьор да ѝ спастри бюджета, а ти ще ги обвиняваш в нереализъм. Ами ако се разсърди и си тръгне за Банкя?

    09:59 02.09.2025

  • 2 Дориана

    12 0 Отговор
    Борисов и ГЕРБ / СДС се провалят. Кабинета Желязков пада, Бюджета на некадърната Теменужка Петкова е пълен провал и това се знае от всички. България отива на нови избори , а с Борисов е свършена политическата му кариера , защото е зависим от Пеевски . Без Пеевски той е за никъде.

    09:59 02.09.2025

  • 3 Властта каквото и да значи това

    11 0 Отговор
    Нема проблем, теглим нов многомилярден заем, запушваме някои дупки, а останалото инвестираме в Халкидики, Барцелона и по офшорките, а племето ще тегли ярема.
    Отработено положение.

    10:02 02.09.2025

  • 4 инж. Ганчо Илков

    7 0 Отговор
    Ако Олигархичната Икономика, не се преобразува в Реална Конкурентно Способна, Пенсионерите ще се лишат от Пенсиите, Можещите ще напуснат Страната и България ще бъде като Държава Заличена. Мутренското Мафиотско Управление, е не способно да осъществи Икономически и Социални Реформи.

    10:07 02.09.2025

  • 5 Антоанета Че нева

    4 0 Отговор
    И защо трябва отново да го отнесат най-бедните? Предлага се, замразяване на пенсии, соц.плащания, МРЗ. Защо не се предлага намаляване на заплатите и на администрацията? Как го правят в Румъния?
    Що за пладнешки обир и на стотинките за хляб.
    Сега властта ще има оправдание и за поголовно вдигане на данъци и такси-така чрез ЧСИ, или ДСИ ще грабят и домовете на тези на МРЗ.
    Отдавна не живеем в социална държава, вменявано ни и чрез КРБ.
    Малка държава сме и всеки втори, без да знае и да знае е следен, било поради опити за грабеж, било поради пол причини за които уволняват и не разрешават държавна пенсия на всеки наречен л, за да го изтезават, репресират и гилотинират

    10:10 02.09.2025

  • 6 предупредихме, че заложените приходи в

    3 0 Отговор
    чекмеджарницата на база
    обществени поръчки
    са нереалистични
    поради отдавна ошушканата хазна

    10:12 02.09.2025

  • 7 така е навсякъди

    2 0 Отговор
    надписват се приходи . пълнят се дупки със заеми . в юса е така . 2 трильона за бивша украйна, заеми за границата, за пожарите , за изборите . тук на някои им се вижда като война и предателство .

    10:12 02.09.2025

  • 8 Дидо VT

    2 0 Отговор
    Продаден природен газ з 2024г. над 2,5 милиард м. куб.,или 2.5 трилиона литра с ДДС 300 милиарда лева+ .Къде са тези пари? Пък като искат да качат другите данъци.

    10:15 02.09.2025

  • 9 Иванов

    0 0 Отговор
    ЮНОГО ДОНДУРКОВЦИ ЯСЛАДЖИЙ ПРАВИ И ЗДРАВИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ Д ТИЯ НЯМА ОПРАВЯНЕ НА МАЛКА БЪЛГАРИЯ.ТЕ СА НАЦИОНАЛЕН ОРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ

    10:29 02.09.2025

  • 10 Иванов

    0 0 Отговор
    ЮНОГО ДОНДУРКОВЦИ ЯСЛАДЖИЙ ПРАВИ И ЗДРАВИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ Д ТИЯ НЯМА ОПРАВЯНЕ НА МАЛКА БЪЛГАРИЯ.ТЕ СА НАЦИОНАЛЕН ОРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ

    10:31 02.09.2025

  • 11 Истината

    1 0 Отговор
    Кабинета "Борисов-3" предаде власта на първото служебно правителство на Радев на 29 май 2021 година. От тези 4 години, 9 месеца ГЕРБ Ново начало не са били във властта ...2- те служебни правителства на Радев по 2 месеца и 5-те месеца правителство на Кирил Петков.
    През всичкото друго време са участвали, всички служби за били техни, всички контролни органи са били техни, цялата администрация е била тяхна.

    10:32 02.09.2025

