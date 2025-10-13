Новини
Ексшеф на Разузнаването коментира обвинението на варненския кмет

13 Октомври, 2025 21:15

За всички беше ясно, че споменаването на такава фигура на неизвестен народен представител, се прави, само за да се премести гледането на делото в София, каза Гяуров

Ексшеф на Разузнаването коментира обвинението на варненския кмет - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Цяла Варна знае по този казус и то не е от сега, а от август. Ако става дума за ръководителите на КУБ корпорация, която наскоро се появи във Варна и масово строи жилищни сгради - да, градската клюка още през август потвърди, че в петък е издадена заповед за екстрадиция на двамата ръководители и в понеделник тя е отменена. И в двата случая от ръководителя на ДАНС". Така бившият директор на Националната разузнавателна служба Димо Гяуров коментира пред бТВ случая с тайния свидетел по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев, който остана в ареста.

"За да има причина да бъде издадена тази заповед за напускане на страната, със сигурност нещо е установено. Някакво неправомерно поведение, връзки, дали със структури, свързани с организирана престъпност, дали с чужди служби, нещо е установено. Много би било жалко, ако някой в определен момент реши да се откаже да гони тези хора в името на постигане на някакъв частен интерес. В момента аз говоря без факти, просто спекулирам на темата", заяви Гяуров.

По темата за неизвестния народен представител, свидетелствал срещу Коцев, Гяуров коментира - "За всички беше ясно, че споменаването на такава фигура на неизвестен народен представител, се прави, само за да се премести гледането на делото в София. За всички беше ясно, че няма да се покаже такъв депутат никога, никъде. И само някъде доколкото аз прочетох в медиите, една от свидетелките е споменала, че май някой бил казал, че всъщност имало такъв депутат. "

По темата за отнетото право на президента да издава указ за назначаване на шефовете на спецслужбите бившият директор на националната разузнавателна служба коментира: "Това е дежа вю. Ние това сме го гледали преди 12 или 13 години. Когато президентът беше от ГЕРБ - Плевнелиев и мнозинството по времето на кабинета Орешарски, всъщност направи същото, защото имаше противоречие по повод на назначенията. Така, че ни отново се връщаме в онзи период и очаквам, че когато този президент престане да бъде такъв, може отново законно ще бъде променен.

"Със сигурност в момента службите се тресат. И разузнаването, и ДАНС. Тресат се в очакване. Какво ще се случи? Ще се случи ли? Кой ще дойде? Кой ще се замине? Но не това е най-важно. Според мен най-важното е да бъдат излъчвани почетени хора в начелото на тези служби", смята Гяуров.

По темата за дроновете- имаме ли ние способността да се противопоставим на всичко това, ако не дай Боже, се случи с нас - според Гяуров - нямаме - "Въпросните саботьори вече не са в автомобили с дипломатически номера. Въпросните саботьори могат да бъдат всеки ден около нас. Виждате, че руските служби в момента рекрутират всевъзможни хора. От убеден русофил, през безработен гражданин, който иска да заработи някой лев, до глупъв тийнейджър, който също иска да заработи някакъв лев. Рекрутирането става през социалните мрежи, плащането става в биткойн".


  • 1 на снимката

    12 3 Отговор
    нищоправещ на хранилка....

    21:21 13.10.2025

  • 2 Майна

    13 1 Отговор
    Ха..
    Да, бе , руските служби се убиха да купуват българи, ха ха..
    Де да им трябваха- българите безплатно щяха да се вербуват

    21:23 13.10.2025

  • 3 Горски

    14 0 Отговор
    На ПП не им хареса моркова и сега получават тоягата. Момчето-феномен хич не се шегува, изчака решението за еврозоната и сага може да се развихри, като неутрализира всички, които му пречат по пътя за премиерския пост. Борисов вижда всичко това и се е снишил като тревата, защото торбата с компромати е пълно с такива за него. Преди голямото крадене в евро се разпределят местата, от където ще закапят европейските мед и масло, а Варна е ключов град и там трябва да има сигурен наш човек. Нали така, Шиши?

    21:26 13.10.2025

  • 4 Ваня Костова

    12 1 Отговор
    Повтаря се сценария с Иванчева .

    А иначе - Прокурорът по делото "Хемус" за изчезналите 55 млн. лв.: Спомена се името на Борисов и ме отстраниха !!!

    21:26 13.10.2025

  • 5 Байо

    5 5 Отговор
    Предател, агент на ЦРУ, и като ефреторски гнилирал с паркетни заслуги, иначе гробокопач на НРС, такъв винаги му дават ефир в продажните антибългарски телевизии.

    21:27 13.10.2025

  • 6 Майна

    5 3 Отговор
    Жалбата срещу " украинския бизнесмен" беше подадена от общинари на Възраждане във Варна, но тогава Радев се направи на ни чул, ни видял..
    Кво да говорим..

    21:27 13.10.2025

  • 7 Бялджип

    6 4 Отговор
    Жалък зализан парвеню. От никой стана някой, заради любовните си връзки с развратната жена на един бивш президент, тя го направи от редник-генерал. Сега в душата си от плъх се възроди в съзнанието си до лъв, надяна лъвска кожа и започна да съветва и разсъждава, все едно е царя на животните. Всъщност плъхът и влечугото си остават такива, въпреки лъвската кожа която са наметнали. Виждаме го всекидневно до пълно отвращение, защото не е само той. Напълни се държавата с тази помия, затова пропадаме.

    Коментиран от #9

    21:31 13.10.2025

  • 8 Магнитски

    4 1 Отговор
    Доказани престъпници преобладават в "управлението" на България......

    21:34 13.10.2025

  • 9 Майна

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    Много си наясно с връзките на президентите, май.., а?

    21:34 13.10.2025

  • 10 жедре

    3 3 Отговор
    ДАНС, ДАР и служби, нямаме. Няма. Ефр. Димчо беше директор??? Служби няма. Руснаци вижда този зализан лъжец и дронове като нито от руснаци разбира нито от дронове, но е важно да си покаже мръсната лъжлива муцуна по телевизията. Глупак до глупака. Окрадоха милиарди от българите а службите със шеф Димчо, нищо не хващат нищо не разбират и само с руснаци се "борят". Глупак със глупак. За какво си им на Русия бре глупак??? Те по добре да те оставят ти ще умреш от собствената си глупост. Хванали един крадец поне бре лъжец??? Поне себе си да беше хванал щеше да има 1 хванат. Слава на Господ Иисус Христос вече си един глупав бърборко и поне за сега не те храним с данъците си. Глупак със глупак.

    21:34 13.10.2025

  • 11 За казуса с Коцев е прав но за

    5 6 Отговор
    Отношението към Русия категорично не е прав. Русия се опитва да се защити от евроатлантиците и това всеки честен човек го вижда. Именно Европа иска война а не Русия. Именно Европа създаде коалиция на желаещите да участват във война срещу Русия именно Европа дава оръжия и пари на украйна. Какво очаквате от Русия ?!?

    Коментиран от #13, #14

    21:38 13.10.2025

  • 12 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор
    Гяуров и разузнаване е като магаре и Космос! 🤣🤣🤣🤣

    21:38 13.10.2025

  • 13 Единия минус

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "За казуса с Коцев е прав но за":

    Какво искаш от мен , следиш ли ме ? Писна ми. От тук насетне сърди се на себе си.

    21:42 13.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нискоинтелигентни необразовани роми

    0 0 Отговор
    Щъкат по форумите но абсолютно неорентирани , нископлатени и злобни.

    Коментиран от #17

    21:52 13.10.2025

  • 16 койдазнай

    0 0 Отговор
    Важното е благо да изгние в затвора. В крайна сметка, Ал капоне е осъден за неплатени данъци.

    22:00 13.10.2025

  • 17 искате да кажете

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Нискоинтелигентни необразовани роми":

    комунисти нали?

    22:02 13.10.2025

