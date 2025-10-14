Васил Велев: Напът сме да фалираме като Румъния и Франция

Реалният бюджетен дефицит на България за тази година е над 8% и страната е напът да последва негативните икономически сценарии на държави като Румъния и Франция. Това алармира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на БНТ.
"От няколко години се движим по една траектория, по която ще катастрофираме. Тази година е решаваща да вземем корекции," заяви Велев. Той подчерта, че българската индустрия се е върнала на нивата си отпреди 2021 година, а като причина за стагнацията и отлива на инвестиции посочи "дълбоко грешни" европейски политики.
В дискусията участва и бившият социален министър Христина Христова, която определи като "много голям проблем" трудностите с изпълнението на Бюджет 2025. Според нея това може да доведе до значителни задължения за държавата и сериозно да усложни съставянето на Бюджет 2026 на базата на "много лоши показатели".
Според Васил Велев, ако не се направят незабавни корекции в разходната част на бюджета, щетите за политическата класа в бъдеще ще бъдат огромни. Той прогнозира, че "неминуемо ще стигнем до румънски, френски, гръцки сценарий", което ще наложи замразяване или дори намаляване на заплати и увеличаване на данъци.
Въпреки мрачната прогноза, председателят на АИКБ се обяви против промени в данъчната система. "Ако има система, която работи добре у нас, това е данъчната система. Моля, не пипайте данъчната система, тя е в топ 5 в Европа," подчерта Велев. Той е на мнение, че в бюджета се събират достатъчно средства, но проблемът е в ограничаването на разходите.
Васил Велев беше категоричен, че бюджетът, приет през април, е "сбъркан". Той разкритикува и тенденцията заплатите в държавния сектор да изпреварват тези в частния, като Христина Христова допълни, че крайният срок за тази тенденция е 2026 година.
Прогнозите на АИКБ от по-рано през годината също сочат за очертаващ се висок дефицит, ако не бъдат съкратени разходите в държавния бюджет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Споко бе , пич
10:40 14.10.2025
2 Пич
Коментиран от #5
10:41 14.10.2025
3 мдаааа
10:42 14.10.2025
4 стига говорил глупости
Иначе БорисОФФ ни беше забатачил. Не вземаше държавни заеми и не вдигаше заплати и пенсии с тях.
Коментиран от #13
10:42 14.10.2025
5 Уфффф ,
До коментар #2 от "Пич":Сложи приставката бе ...
Коментиран от #11
10:43 14.10.2025
6 Един
10:44 14.10.2025
7 Ами не
10:45 14.10.2025
8 честен ционист
10:46 14.10.2025
9 ккк
10:46 14.10.2025
10 Смешник
10:46 14.10.2025
11 Пич
До коментар #5 от "Уфффф ,":Ако искам , ще ти слагам приставката си , ако не искам - няма да ти я слагам !!! Аре джа...!!!
Коментиран от #26
10:47 14.10.2025
12 Ужас безкрай
Коментиран от #16, #25
10:48 14.10.2025
13 честен ционист
До коментар #4 от "стига говорил глупости":Владко изтегли 16 млрд, които отидоха по чекмеджетата и за Еф-ки от салфетки.
Коментиран от #18
10:48 14.10.2025
14 Симеон Иванов
Само дето реалния дефицит, трябва да е отнесен към реалното БВП, а не натъкменото и изкуствено увеличено от лъжците, управляващи НСИ.
10:50 14.10.2025
15 кредити щом дават
10:51 14.10.2025
16 честен ционист
До коментар #12 от "Ужас безкрай":А ти ходил ли си91 год в Букурещ да видиш как целият град нямаше ток, а тълпите от деца като видеха кола по улиците, се хвърляха да просят парички. В целия им ЦУМ имаше една острилка на детския щанд.
10:51 14.10.2025
17 Иван Грозни
10:54 14.10.2025
18 да ве
До коментар #13 от "честен ционист":И аз чух че чертежите имали фабрични дефекти! Как ли са летели така 45 години незнам. Че и през трима собственици, щото нали са четвърта ръка от музея.
10:58 14.10.2025
19 марксист
въздушно училище в град Долна Митрополия, специалност
„Техник на самолета и двигателя“ и е произведен предсрочно
в офицерски чин през 1978 година на 19 години. Баща висш офицер.
Коментиран от #28
11:01 14.10.2025
20 Бай Тодор
11:03 14.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 фарисейски квас
На 22 февруари 1990 г. ТНТМ е преобразувано във фондация „Еврика” – за развитие на научното и техническо творчество на младежта. При създаването й фондацията „гълта” 53 млн.лв народна пара от ТНТМ.
Отделно към нея се прехвърля собствеността на 31 фирми т цялата страна („Орион”, „Метаком”, „Спектър”, „Интеграл”, „Темп” и др.)
Генерален директор на „Еврика” естествено става дотогавашния шеф на ТНТМ Васил Велев. В едно интервю през 1993 г. той твърди, че имуществото на фондация „Еврика” е 49 688 900 лв., а постъпленията за 1992 г. – 24 418 000 лв. След „Еврика” Васил Велев става управляващ съдружник на „БИК Холд” ООД, а от 1999 г. – изпълнителен директор на „Стара планина Холд” АД. Това е същият онзи холдинг, който през 2003 г.се забърка в скандал за нерегламентирано строителство на 11 апетитни имота в Южния парк…
….(със скращения).
11:05 14.10.2025
23 фарисейски квас
11:06 14.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Един
До коментар #12 от "Ужас безкрай":Само че на румънците по-високите доходи са заради по-висока производителност на труда - те са изкарани, а не раздадени пари!
Румънците теглеха заеми, за да правят пътища, водна инфраструктура и т.н. - не да раздават за заплати на раздута държавна администрация!
11:07 14.10.2025
26 Уфффф ,
До коментар #11 от "Пич":Жакатеупру бе ..
11:07 14.10.2025
27 Кой
Коментиран от #29
11:10 14.10.2025
28 име
До коментар #19 от "марксист":За някои неща си прав. Основно за това че се самовъзпроизвеждат. Но за ДС не съм съгласен в неговия случай, щото е бил в научно-техническото разузнаване, крадял е технологии. Някои хора така и не се научихте да правите разлика между доносник и разузнавач. Явно образованието през комунизма не е било на чак такова високо ниво щом няколко години демокрабия и банани са заличили способностите ви за мислене.
11:10 14.10.2025
29 име
До коментар #27 от "Кой":Глупости, най-големия преразпределител на финансови следства в България е държавата.
11:13 14.10.2025
30 Баба Яга
11:13 14.10.2025
31 както се казва
11:14 14.10.2025
32 Мнение
11:15 14.10.2025
33 Коментар
Да, има проблеми с баланса между приходи и разходи, но не в мащаба, в който той твърди.
Изказването му е алармистко и политически мотивирано, с цел да притисне правителството към по-рестриктивна фискална политика (съкращения на разходи, особено в публичния сектор).
11:16 14.10.2025
34 Прав е
С 200% банкови такси, взимайки за 2 години напред корпоративен данък, заплашвайки ги, че ще им вземат процент от печалбите, логично банките вдигнаха таксите.
Увеличиха за 5 г. бюджетни заплати с 100%.
Увеличиха за 5 г. административни такси с 150%.
Увеличиха заплатите в СОС с 300%.
Увеличиха Данък сграда със 100%, само за година.
Цени на ток, вода, парно хвърчат, вече с увеличения 2 пъти годишно.
Цени на лекарства постоянно се повишават.
Цени на храни се увеличиха с 100%.
За да скрият инфлацията НСИ ни дават борсови цени.
Кой потребител купува от Борсата?
11:16 14.10.2025
35 Разумен
Официалните данни към момента показват значително по-нисък дефицит, въпреки че има риск той да нарасне, ако не се предприемат фискални корекции.
11:17 14.10.2025