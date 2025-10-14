Новини
Васил Велев: Напът сме да фалираме като Румъния и Франция

Васил Велев: Напът сме да фалираме като Румъния и Франция

14 Октомври, 2025 10:38 939 35

От няколко години се движим по една траектория, по която ще катастрофираме

Васил Велев: Напът сме да фалираме като Румъния и Франция - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реалният бюджетен дефицит на България за тази година е над 8% и страната е напът да последва негативните икономически сценарии на държави като Румъния и Франция. Това алармира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на БНТ.

"От няколко години се движим по една траектория, по която ще катастрофираме. Тази година е решаваща да вземем корекции," заяви Велев. Той подчерта, че българската индустрия се е върнала на нивата си отпреди 2021 година, а като причина за стагнацията и отлива на инвестиции посочи "дълбоко грешни" европейски политики.

В дискусията участва и бившият социален министър Христина Христова, която определи като "много голям проблем" трудностите с изпълнението на Бюджет 2025. Според нея това може да доведе до значителни задължения за държавата и сериозно да усложни съставянето на Бюджет 2026 на базата на "много лоши показатели".

Според Васил Велев, ако не се направят незабавни корекции в разходната част на бюджета, щетите за политическата класа в бъдеще ще бъдат огромни. Той прогнозира, че "неминуемо ще стигнем до румънски, френски, гръцки сценарий", което ще наложи замразяване или дори намаляване на заплати и увеличаване на данъци.

Въпреки мрачната прогноза, председателят на АИКБ се обяви против промени в данъчната система. "Ако има система, която работи добре у нас, това е данъчната система. Моля, не пипайте данъчната система, тя е в топ 5 в Европа," подчерта Велев. Той е на мнение, че в бюджета се събират достатъчно средства, но проблемът е в ограничаването на разходите.

Васил Велев беше категоричен, че бюджетът, приет през април, е "сбъркан". Той разкритикува и тенденцията заплатите в държавния сектор да изпреварват тези в частния, като Христина Христова допълни, че крайният срок за тази тенденция е 2026 година.

Прогнозите на АИКБ от по-рано през годината също сочат за очертаващ се висок дефицит, ако не бъдат съкратени разходите в държавния бюджет.


България
  • 1 Споко бе , пич

    14 2 Отговор
    Джиповете никой не мое ти ги вземе ...

    10:40 14.10.2025

  • 2 Пич

    19 10 Отговор
    Помоооощ........пак Кретена !!! Румъния фалира защото даваше пари за Украйна бе , кретенино !!! Преди това екстра си живееха с по високи заплати от нашите !!!

    Коментиран от #5

    10:41 14.10.2025

  • 3 мдаааа

    9 0 Отговор
    Тя ," траекторията " ви е ясна ...

    10:42 14.10.2025

  • 4 стига говорил глупости

    8 11 Отговор
    Нашите корифеи завършили в Харварт ни оправиха! Да се свети името на татко Петко!
    Иначе БорисОФФ ни беше забатачил. Не вземаше държавни заеми и не вдигаше заплати и пенсии с тях.

    Коментиран от #13

    10:42 14.10.2025

  • 5 Уфффф ,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Сложи приставката бе ...

    Коментиран от #11

    10:43 14.10.2025

  • 6 Един

    22 0 Отговор
    Ами за да изтрезнее българина и да разкара крадците Борисов и Пеевски от властта е време да фалира! По-добър учител от глада няма!

    10:44 14.10.2025

  • 7 Ами не

    4 3 Отговор
    Велев не е председател на тази асоциация! Поне от година!

    10:45 14.10.2025

  • 8 честен ционист

    7 4 Отговор
    Ганчо е фалирал още 97 год с хиперинфлацията на Гечката.

    10:46 14.10.2025

  • 9 ккк

    6 2 Отговор
    фалирайте кой ви пречи

    10:46 14.10.2025

  • 10 Смешник

    17 2 Отговор
    За какво ни беше тогава влизането в еврозоната Сега може да плащаме и дълга на Франция

    10:46 14.10.2025

  • 11 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Уфффф ,":

    Ако искам , ще ти слагам приставката си , ако не искам - няма да ти я слагам !!! Аре джа...!!!

    Коментиран от #26

    10:47 14.10.2025

  • 12 Ужас безкрай

    13 1 Отговор
    Василе, ходил ли си някога в Румъния? Дори и сега, след като вдигнаха данъците е по-евтино. Имат икономика, овладяват инфлацията реално и пак си живеят добре с по-високите си заплати.

    Коментиран от #16, #25

    10:48 14.10.2025

  • 13 честен ционист

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "стига говорил глупости":

    Владко изтегли 16 млрд, които отидоха по чекмеджетата и за Еф-ки от салфетки.

    Коментиран от #18

    10:48 14.10.2025

  • 14 Симеон Иванов

    7 1 Отговор
    Прав е.
    Само дето реалния дефицит, трябва да е отнесен към реалното БВП, а не натъкменото и изкуствено увеличено от лъжците, управляващи НСИ.

    10:50 14.10.2025

  • 15 кредити щом дават

    3 0 Отговор
    значи ни вярват . пари има за всички . но може да се харчат още . идеи има постоянно . а и да фалираме какво . видяхме гръцка . после турска . после фрг . нормално . в рецесия влизат . цигари 16 лв . парно по 1000 лв на месец . бензин по 6,90 лв .

    10:51 14.10.2025

  • 16 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ужас безкрай":

    А ти ходил ли си91 год в Букурещ да видиш как целият град нямаше ток, а тълпите от деца като видеха кола по улиците, се хвърляха да просят парички. В целия им ЦУМ имаше една острилка на детския щанд.

    10:51 14.10.2025

  • 17 Иван Грозни

    8 0 Отговор
    Прав е човекът. Трябват работници, не администрация. Така ще се пошат и заплати и пенсии. Икономика значи производство, но без хора е невъзможно. Около 30% от администрацията в предприятията е достътъчно за начален прогрес.

    10:54 14.10.2025

  • 18 да ве

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    И аз чух че чертежите имали фабрични дефекти! Как ли са летели така 45 години незнам. Че и през трима собственици, щото нали са четвърта ръка от музея.

    10:58 14.10.2025

  • 19 марксист

    1 1 Отговор
    Движението за техническо и научно творчество на младежта (наричано и само ТНТМ) е историческа форма на младежко движение под ръководството на ДКМС в Народна република България, започнало през 1967 г. и приключило към 1990 г. Организацията поддържа значима материална база и контролира финансови средства. Създаден е държавен Фонд „ТНТМ“, който осигурява дейността на движението на всички нива. На 22 февруари 1990 г., на основата на съществуващите дейности на движението за ТНТМ от държавни, обществени организации и частни лица е създадена Фондация за развитие на научното и техническото творчество на младежта „Еврика“. Генерален директор на „Еврика“ става дотогавашният директор на Републиканския център за ТНТМ Васил Велев – инженер по автоматика, а понастоящем изпълнителен директор на „Стара планина Холд“ АД и председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Въпроса: „Какъв е този индустриалец, толкова голям капацитет по въпросите на труда, заплати и пенсии?“ и сам дава отговор – бивш комсомолски ръководител. Велев е осветен като агент на Държавна сигурност. Във висшето военно
    въздушно училище в град Долна Митрополия, специалност
    „Техник на самолета и двигателя“ и е произведен предсрочно
    в офицерски чин през 1978 година на 19 години. Баща висш офицер.

    Коментиран от #28

    11:01 14.10.2025

  • 20 Бай Тодор

    1 1 Отговор
    А бе нищо хубаво не ви чака ,маатриала е лош

    11:03 14.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 фарисейски квас

    2 1 Отговор
    Движението ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта) е една от най-богатите структури в комсомола (ДКМС) – притежава много пари, активи, сгради, компютри и друго имущество. Само за последните пет години (1985-1989) държавата е превела целево за ТНТМ 281 млн.лв. Последният директор на републиканския център на ТНТМ е Васил Велев – син на генерал Георги Велев – зам.началник на ГУ на строителни войски.
    На 22 февруари 1990 г. ТНТМ е преобразувано във фондация „Еврика” – за развитие на научното и техническо творчество на младежта. При създаването й фондацията „гълта” 53 млн.лв народна пара от ТНТМ.
    Отделно към нея се прехвърля собствеността на 31 фирми т цялата страна („Орион”, „Метаком”, „Спектър”, „Интеграл”, „Темп” и др.)
    Генерален директор на „Еврика” естествено става дотогавашния шеф на ТНТМ Васил Велев. В едно интервю през 1993 г. той твърди, че имуществото на фондация „Еврика” е 49 688 900 лв., а постъпленията за 1992 г. – 24 418 000 лв. След „Еврика” Васил Велев става управляващ съдружник на „БИК Холд” ООД, а от 1999 г. – изпълнителен директор на „Стара планина Холд” АД. Това е същият онзи холдинг, който през 2003 г.се забърка в скандал за нерегламентирано строителство на 11 апетитни имота в Южния парк…
    ….(със скращения).

    11:05 14.10.2025

  • 23 фарисейски квас

    1 2 Отговор
    Пълната власт е в БКП! Да те са слуги на ционистите и фашистите, те са фашисти, слуги на Вашингтон от 37години, и се подмазват като влязоха в НОТО, и ЕС, дава оръжие на враговете на Русия, сега ще опоскат валутният резерв. Да еврото и ес и нато е заключване на колонията която разбра - че капитализмът е бедност, и да ги спасят с планова икономика в ЕС и заключване в НАТО и еврото. БКП се подмаза като купи ф-16 и прави русофобия.

    11:06 14.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Един

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ужас безкрай":

    Само че на румънците по-високите доходи са заради по-висока производителност на труда - те са изкарани, а не раздадени пари!
    Румънците теглеха заеми, за да правят пътища, водна инфраструктура и т.н. - не да раздават за заплати на раздута държавна администрация!

    11:07 14.10.2025

  • 26 Уфффф ,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Жакатеупру бе ..

    11:07 14.10.2025

  • 27 Кой

    0 1 Отговор
    Ей, над 90% от икономиката се движи от вас,частниците. При това положение ако се стигне до " " фалит"на държавата, кой ще е виновен ? Държавата? Възможно е защото от 36 години ви оставят да си разигравате коня. Това е най -голямата вина на държавата. Крайно време е да ви изплющят едно подоходно прогресивно облагане и криминализиране на криенето на данъци,т.е. бай Ставри да ви чака ако ви хванат. Щото с добро не става при вас,доказано през годините.

    Коментиран от #29

    11:10 14.10.2025

  • 28 име

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "марксист":

    За някои неща си прав. Основно за това че се самовъзпроизвеждат. Но за ДС не съм съгласен в неговия случай, щото е бил в научно-техническото разузнаване, крадял е технологии. Някои хора така и не се научихте да правите разлика между доносник и разузнавач. Явно образованието през комунизма не е било на чак такова високо ниво щом няколко години демокрабия и банани са заличили способностите ви за мислене.

    11:10 14.10.2025

  • 29 име

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кой":

    Глупости, най-големия преразпределител на финансови следства в България е държавата.

    11:13 14.10.2025

  • 30 Баба Яга

    3 0 Отговор
    Властта на ГРОбарите на България обаче е поела други задължения - да фалират страната в угода на световните сатани ционисти.

    11:13 14.10.2025

  • 31 както се казва

    3 1 Отговор
    Да погледнем кой е този човек. Тъмно червен комунист, тези които до вчера се кланяха на Живков,а днес са най върли капиталисти. И да ,не са от днес капиталисти,а от първия ден на измислената от тях демокрация . Комунист и Демокрация са несъвместими .

    11:14 14.10.2025

  • 32 Мнение

    2 0 Отговор
    Милиционерите да върнат двойните заплати незабавно! Дебелян им ги вдигна двойно, за да се го пазят от бародната любов, но нищо бяма да ги спаси от нея. На ръба сме от безумията, които се вършат в държавата. Заради алчността на прасето и толупа ще фалираме всички.

    11:15 14.10.2025

  • 33 Коментар

    1 0 Отговор
    Не, твърдението на Велев за дефицит "над 8%" не е вярно по официални данни.

    Да, има проблеми с баланса между приходи и разходи, но не в мащаба, в който той твърди.

    Изказването му е алармистко и политически мотивирано, с цел да притисне правителството към по-рестриктивна фискална политика (съкращения на разходи, особено в публичния сектор).

    11:16 14.10.2025

  • 34 Прав е

    0 0 Отговор
    За съжаление Юрогария е с енергоемка икономика, неконкуретноспособна на Западната, евтин суровинен придатък и евтина работна ръка. Само от 2020 до 2025 г. увеличиха:
    С 200% банкови такси, взимайки за 2 години напред корпоративен данък, заплашвайки ги, че ще им вземат процент от печалбите, логично банките вдигнаха таксите.
    Увеличиха за 5 г. бюджетни заплати с 100%.
    Увеличиха за 5 г. административни такси с 150%.
    Увеличиха заплатите в СОС с 300%.
    Увеличиха Данък сграда със 100%, само за година.
    Цени на ток, вода, парно хвърчат, вече с увеличения 2 пъти годишно.
    Цени на лекарства постоянно се повишават.
    Цени на храни се увеличиха с 100%.
    За да скрият инфлацията НСИ ни дават борсови цени.
    Кой потребител купува от Борсата?

    11:16 14.10.2025

  • 35 Разумен

    1 0 Отговор
    Твърдението за дефицит „над 8%“ не е официално потвърдено и изглежда преувеличено.
    Официалните данни към момента показват значително по-нисък дефицит, въпреки че има риск той да нарасне, ако не се предприемат фискални корекции.

    11:17 14.10.2025

