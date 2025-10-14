Васил Велев: Напът сме да фалираме като Румъния и Франция

Реалният бюджетен дефицит на България за тази година е над 8% и страната е напът да последва негативните икономически сценарии на държави като Румъния и Франция. Това алармира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на БНТ.

"От няколко години се движим по една траектория, по която ще катастрофираме. Тази година е решаваща да вземем корекции," заяви Велев. Той подчерта, че българската индустрия се е върнала на нивата си отпреди 2021 година, а като причина за стагнацията и отлива на инвестиции посочи "дълбоко грешни" европейски политики.

В дискусията участва и бившият социален министър Христина Христова, която определи като "много голям проблем" трудностите с изпълнението на Бюджет 2025. Според нея това може да доведе до значителни задължения за държавата и сериозно да усложни съставянето на Бюджет 2026 на базата на "много лоши показатели".

Според Васил Велев, ако не се направят незабавни корекции в разходната част на бюджета, щетите за политическата класа в бъдеще ще бъдат огромни. Той прогнозира, че "неминуемо ще стигнем до румънски, френски, гръцки сценарий", което ще наложи замразяване или дори намаляване на заплати и увеличаване на данъци.

Въпреки мрачната прогноза, председателят на АИКБ се обяви против промени в данъчната система. "Ако има система, която работи добре у нас, това е данъчната система. Моля, не пипайте данъчната система, тя е в топ 5 в Европа," подчерта Велев. Той е на мнение, че в бюджета се събират достатъчно средства, но проблемът е в ограничаването на разходите.

Васил Велев беше категоричен, че бюджетът, приет през април, е "сбъркан". Той разкритикува и тенденцията заплатите в държавния сектор да изпреварват тези в частния, като Христина Христова допълни, че крайният срок за тази тенденция е 2026 година.

Прогнозите на АИКБ от по-рано през годината също сочат за очертаващ се висок дефицит, ако не бъдат съкратени разходите в държавния бюджет.