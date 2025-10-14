Новини
България »
Всички градове »
Нинова: Трябва да се стреснем! Всички! България в момента потъва финансово - икономически

Нинова: Трябва да се стреснем! Всички! България в момента потъва финансово - икономически

14 Октомври, 2025 11:45 1 130 39

  • корнелия нинова-
  • стряскане-
  • българия-
  • затъване

За пръв път виждам такова нещо. Правителството мълчи. Парламентарната опозиция мълчи. Говорят официални институции- БНБ и Фискалният съвет. Техните анализи са стряскащи: ако не се вземат мерки, вървим към румънски сценарий, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Трябва да се стреснем! Всички! България в момента потъва финансово - икономически - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Трябва да се стреснем! Всички! България в момента потъва финансово - икономически. А от това зависи всичко - здравеопазване, доходи, образование, индустрия, екология, общини, целият стандарт на живот.

За пръв път виждам такова нещо. Правителството мълчи. Парламентарната опозиция мълчи. Говорят официални институции- БНБ и Фискалният съвет. Техните анализи са стряскащи: ако не се вземат мерки, вървим към румънски сценарий.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:

Реалният дефицит е към 8% вместо заложения от 3%.

Инфлацията според гуверньора на БНБ е над средната за еврозоната и далеч над 3%. (и ще расте още).

Дългът скочи до 17 млрд.( и ще расте още).

Външнотърговското салдо е отрицателно.

И най-важното: тотално се срива индустриалното производство двадесет и трети месец.

Ето тук е заровено кучето. Тук е, и проблемът, и решението. Трябва ни мощен икономически план за икономически растеж. Само това ще спаси положението.

Шоково намаляване на административната тежест и бюрокрацията, данъчни стимули, облекчаване на процедурите за наемане на работна ръка, търсене на пазари, инвестиции ( вкл. държавни) в сектори с висока добавена стойност). Спешно, даже е закъсняло, трябва да се прави умна икономика, а не да се кърпи на парче. Да се стимулира българско производство, а не само да се разчита на помощи отвън Положението в Европа е още по-тревожно. Клатят се икономиките на Германия и Франция. Те ще повлекат и други след себе си. В своя доклад за конкурентоспособност на европейската икономика бившият председател на ЕЦБ Марио Драги бие тревога за тежкото икономическо състояние в Европа и казва: "Единственият изход е да станем по-производителни. Европа трябва да се промени радикално". Да, трябва. На нас ни трябва радикален, умен, спешен икономически план за развитието на България.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тая

    15 8 Отговор
    да върне парите от техноимпекс!

    Коментиран от #7

    11:46 14.10.2025

  • 2 Накъде

    5 1 Отговор
    повече да отърва ?

    11:46 14.10.2025

  • 3 честен ционист

    11 7 Отговор
    Нали синчето живее в Манхатън? Там стрес няма ли?

    11:47 14.10.2025

  • 4 решено е

    12 11 Отговор
    Корненелке,за тебе ще гласувам само ти браниш обикновените хора.

    11:47 14.10.2025

  • 5 Какво е мнението на пачата

    4 4 Отговор
    за вкарването на България в клуба на солидарните длъжници?

    11:47 14.10.2025

  • 6 ТИГО

    14 2 Отговор
    Е така е в обраният бостан !Тиквите поскъпват,щото прасетата няма какво да ядат,

    11:49 14.10.2025

  • 7 Леля Кури

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "тая":

    Как да ги върна бре? Знаеш ли от кога съм ги профукала?

    11:51 14.10.2025

  • 8 Благой от СОФстрой

    6 6 Отговор
    Никаквицата от село Крушовица може само да я стресне яко чукане в междуочието!

    11:51 14.10.2025

  • 9 има 96 милиарда лева в банките на

    1 1 Отговор
    българите . държавните пари ги зима боташ и ес . дълг има . да купуват инвестиционно злато . да презастрояват .

    11:51 14.10.2025

  • 10 Нинова

    15 2 Отговор
    Премиер 1 е зает с водопада в момента, Премиер 2 е зает да се спасява партията от Ново начало, Премиер 3 е зает да превземе и останките от държава с чантичка с 50то левки в ръка ...Президентът е зает да прави партия, ИТН е заето да мисли нов още некадърен законопроект, с който да отвлича вниманието на публиката, БСП са заети да пълнят бузите с кюфтета .. Народът е зает с Ергена, Феномена и за гъби
    С две думи, хората са заети в момента, ще чакаме догодина като почне войната на някой да му се освободи малко време

    11:51 14.10.2025

  • 11 Божеееее

    8 3 Отговор
    За първи път виждала 😂😂😂 От как свалихте Живков с преврат е така. А именно вие комунистите го свалихте, тези които бяхте най близо до него. Тези които гласувахте за свалянето му . А най зле беше 1996 година, когато българина получаваше 20 долара заплата . Тези пари не бяха за ден,с за цял месец работа

    11:52 14.10.2025

  • 12 Пич

    8 4 Отговор
    Како !!! Лицемерна гад си ти !!! Защо не мъцна нещо за парите , които ни крадат украинците...???!!! Ааа......сетих се !!! Защото вие комунистите лапате от оръжейните заводи !!!

    11:52 14.10.2025

  • 13 Перо

    3 1 Отговор
    БГ потъна до шия още през 1992 г.! Сега вече му идва края!

    11:52 14.10.2025

  • 14 Хе-хе

    1 0 Отговор
    Спокойно, бе, Нинджи! Не бъди черногледа! Всичко е нормално! Глей сега, когато в Пазарджик формират новия ОС, как ще има кордон около ПП и някой от Герб ще бъде председател на общинския съвет! Всичките коментари тук и по студиата отиват в пречиствателната станция!

    11:53 14.10.2025

  • 15 българка

    9 0 Отговор
    Няма как да се изготви "умен, спешен икономически план" нито от това правителство, нито от голямото "Д", чиято цел е само властта и кражбите. България е обречена с този необразован и подкупен народ! Спасяването поединично не е решение, всички ще пострадаме. Малцина ще станат милиардери.

    11:54 14.10.2025

  • 16 Капитанът

    2 0 Отговор
    Спокойно, корабът потъва бавно. Вода ще има за всички.

    11:55 14.10.2025

  • 17 Мълчи импексово слугинче

    2 2 Отговор
    Като не беше направена лустрацията на всички ви комунистическо-съветски и московски прислужници. Непокорна България е също разклонение на БКП, произлязло от БСП (БКП). В партията ви има говеда от същата кочина. Не ви беше отрязън достъпа до власт и пари, децата и внуците ви са в държавните институции, чак до върховете. Не виждам как България може да се изчисти от вас, като цялото общество е заразено с корупция. Кой крал и укривал, си накупил апартаменти и хотели, с пари които не може да докаже, си прави селфита с партийните ви лидери. Всичко е един театър. Нека да се въведе закон, всеки български гражданин да докаже доход за придобито имущество в България и извън България за последните 25 години. При невъзможност съд и конфискация и забрана да заема държавна работа, дори като мияч на тоалетни. Да видим кой ще е съгласен?

    Коментиран от #24

    11:55 14.10.2025

  • 18 Юрото и унищожаване на ВБорд

    3 0 Отговор
    "не са виновни", нали???? Разходи по въвеждане на юрошийт минимум 6 милиарда лева. Дълг само за 2025 20 милиарда лева, с лихви като на Италия. Територията приключи, 2020 благодарение на ГЕРБ, СДС, ДПС въвеждане юро. 2023 ГЕРБ, СДС, ДПС, ПП и ДБ унищожаване на Конституция на РБ и тотално подчинение на меж. законодателство на ЕС., 2025 ГЕРБ, СДС, ДПС ДБ, ПП, БКП и ИТН чудовищни заеми, чудовищен дефицит, чудовищна инфлация, чудовищна ценова нестабилност.
    Територията приключи, и вкарване в "Коалиция на желаещите" без Решение на НС.
    На печелившите, честито.

    11:56 14.10.2025

  • 19 Голфаровото гоги

    2 0 Отговор
    Е нали еврото иди ще са нормализира всичко салдо дефицити рейтинги ще цъфтим и ще вързваме излъгахме или по не си мислим а ония от Брюксел са правят че ни вярват само и само да на вкарат в кокошарника да снасяме яичица и им покриваме масрафа

    11:57 14.10.2025

  • 20 Възраждане

    1 3 Отговор
    Как пък не чу ,че ние непрекъснато го заявяваме в Парламента.
    Ти глуха ли си или се пишеш на голяма боркиня?

    11:59 14.10.2025

  • 21 Трябва

    2 1 Отговор
    Трябва да има давност на провалените публични лица.
    Както стана със Жан.
    Пълен игнор от медии на поне 500 публични лица трябва да има и ще се оправим.

    11:59 14.10.2025

  • 22 Виж си

    2 2 Отговор
    Калоянчо и кюфтетата, видяхме ти и на теб " борбата"

    12:01 14.10.2025

  • 23 Глупости 90 милиарда

    1 1 Отговор
    в банки? Може ако 89 милиарда са на членове на БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ИТН, ПП, ДБ, бившите от НДСВ, РБлокове и евродепутати и депутати, реститути.
    30 милиарда лева имаме в обращение, какви 90 милиарда в банките ви гонят.? 27% процента имаме банкови кредити, които логично водят до увеличаване на депозити. и 20% небанкови кредити. Киселова за една година с 30 000 лева заплата може да спести 260 000 на година, хвърляйки Референдуми в кошчетата на НС. Но свърхбогатите, които не си знаят милиардите и милионите са 2%. Хората със заплати между 4 и 15 хиляди са 23%.
    Единствено тези 90 милиарда ако са концентрирани в тези 25%, в едни и същи хора.
    Останалите 65% са на ръба на оцеляването. Реално тези 65% не гласуват.

    Коментиран от #26

    12:05 14.10.2025

  • 24 ако се приеме такъв закон

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мълчи импексово слугинче":

    ще трябва всички управлявали и управляващи заедно с измислените бизнесмени да бъдат натикани по затворите

    12:07 14.10.2025

  • 25 Антимикиционер

    2 2 Отговор
    Кой вдигна пенсиите до небесата? Кой ще ги плаща???? Бюджета. Дето е на минус. Аман от милиционери в тази "държава"

    Коментиран от #36

    12:07 14.10.2025

  • 26 браво

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Глупости 90 милиарда":

    добър анализ

    12:09 14.10.2025

  • 27 Българин

    1 5 Отговор
    кокрчо унищожи българската икономика! А вие бяхте в коалиция с него!

    Коментиран от #28, #33, #39

    12:09 14.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Недей лъга!

    2 1 Отговор
    Точно обратното Нинова!

    12:36 14.10.2025

  • 30 Някой

    2 1 Отговор
    Госпожо Нинова не лъжете, някои бъргари като работещите в МВР, шефонете на АПИ, депутати, министри, президент, вицепрезидент ... получават много добри държавни заплати и държавни бонуси, някои получават пенсия+заплата и ПРОСПЕРИРАТ. Някои получават 20 заплати при пенсиониране, искам и аз да затъвам финансово с бонус от 20 полицейски заплати повишини с 50%.

    Да около 4-5 млн българи затъва финансово, но други около милион българи яко си пълнят джобовете. Вие госпожо Рубра, сте от тези с препълните джобове.

    12:38 14.10.2025

  • 31 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    Една от котвите за потъването ни е Техноимпекс. От тогава започна самото потъване. Тогава ТИ като млад комунист в СДС, /дъщерна фирма на БКП/ поведе хорото...

    12:40 14.10.2025

  • 32 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хаха":

    Защо си изпуснал прослойките на милиционерите и разузнавачите?

    Българската държава плаща тлъсти заплати на разузнавачи, разузнаващи за ДПС, Москва или Вашингтон.

    12:44 14.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Това е Жана Дарк в българската политика.
    Аз и клиентите в заведението ми ще гласуваме за нея !

    Коментиран от #35, #37

    12:50 14.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Антимикиционер":

    Според мен трябва да се подпомагат, но само бедните пенсионери, а не всички пенсии да се вдигат. Скандално е Бойко и Нинова да раздават за Великден и Пождество столевки на всички пенсионери, особено на тези с 3000 лева пенсия.

    Я пробвай ти да живееш с 650 лева един-два месеца/22 лева на ден/. И тогова презлагай да се замрази минималната пенсия. Трябва да се замразят пенсиите над 2000 лева и държавните заплати над 5000 лева.
    Трябва минималната пенсия да стане 500 евро. Но заедно с това минималната заплата трябва да е по-висока и да стане чисто 800 евро. И трябва да се въведе 500 евро месечен необрагаем минимум.

    12:55 14.10.2025

  • 37 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Последния Софиянец":

    Как ?
    Освен със запетайки по стените...

    13:03 14.10.2025

  • 38 Ъъъъ---ъъъ !

    2 0 Отговор
    Ъъъъ---ъъъ !

    Още Може !

    Виж Теменужка !

    Кво Прави !

    13:04 14.10.2025

  • 39 Ако Той е Виновника !

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Българин":

    Ако Той е Виновника !

    Трябва да Го е Видял !

    От Тези Преди Него !

    Кат го Гледам !

    Няма Толкова !

    Акъл !

    13:06 14.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол