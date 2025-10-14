Нинова: Трябва да се стреснем! Всички! България в момента потъва финансово - икономически

Трябва да се стреснем! Всички! България в момента потъва финансово - икономически. А от това зависи всичко - здравеопазване, доходи, образование, индустрия, екология, общини, целият стандарт на живот.
За пръв път виждам такова нещо. Правителството мълчи. Парламентарната опозиция мълчи. Говорят официални институции- БНБ и Фискалният съвет. Техните анализи са стряскащи: ако не се вземат мерки, вървим към румънски сценарий.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейния коментар:
Реалният дефицит е към 8% вместо заложения от 3%.
Инфлацията според гуверньора на БНБ е над средната за еврозоната и далеч над 3%. (и ще расте още).
Дългът скочи до 17 млрд.( и ще расте още).
Външнотърговското салдо е отрицателно.
И най-важното: тотално се срива индустриалното производство двадесет и трети месец.
Ето тук е заровено кучето. Тук е, и проблемът, и решението. Трябва ни мощен икономически план за икономически растеж. Само това ще спаси положението.
Шоково намаляване на административната тежест и бюрокрацията, данъчни стимули, облекчаване на процедурите за наемане на работна ръка, търсене на пазари, инвестиции ( вкл. държавни) в сектори с висока добавена стойност). Спешно, даже е закъсняло, трябва да се прави умна икономика, а не да се кърпи на парче. Да се стимулира българско производство, а не само да се разчита на помощи отвън Положението в Европа е още по-тревожно. Клатят се икономиките на Германия и Франция. Те ще повлекат и други след себе си. В своя доклад за конкурентоспособност на европейската икономика бившият председател на ЕЦБ Марио Драги бие тревога за тежкото икономическо състояние в Европа и казва: "Единственият изход е да станем по-производителни. Европа трябва да се промени радикално". Да, трябва. На нас ни трябва радикален, умен, спешен икономически план за развитието на България.
1 тая
Коментиран от #7
11:46 14.10.2025
2 Накъде
11:46 14.10.2025
3 честен ционист
11:47 14.10.2025
4 решено е
11:47 14.10.2025
5 Какво е мнението на пачата
11:47 14.10.2025
6 ТИГО
11:49 14.10.2025
7 Леля Кури
До коментар #1 от "тая":Как да ги върна бре? Знаеш ли от кога съм ги профукала?
11:51 14.10.2025
8 Благой от СОФстрой
11:51 14.10.2025
9 има 96 милиарда лева в банките на
11:51 14.10.2025
10 Нинова
С две думи, хората са заети в момента, ще чакаме догодина като почне войната на някой да му се освободи малко време
11:51 14.10.2025
11 Божеееее
11:52 14.10.2025
12 Пич
11:52 14.10.2025
13 Перо
11:52 14.10.2025
14 Хе-хе
11:53 14.10.2025
15 българка
11:54 14.10.2025
16 Капитанът
11:55 14.10.2025
17 Мълчи импексово слугинче
Коментиран от #24
11:55 14.10.2025
18 Юрото и унищожаване на ВБорд
Територията приключи, и вкарване в "Коалиция на желаещите" без Решение на НС.
На печелившите, честито.
11:56 14.10.2025
19 Голфаровото гоги
11:57 14.10.2025
20 Възраждане
Ти глуха ли си или се пишеш на голяма боркиня?
11:59 14.10.2025
21 Трябва
Както стана със Жан.
Пълен игнор от медии на поне 500 публични лица трябва да има и ще се оправим.
11:59 14.10.2025
22 Виж си
12:01 14.10.2025
23 Глупости 90 милиарда
30 милиарда лева имаме в обращение, какви 90 милиарда в банките ви гонят.? 27% процента имаме банкови кредити, които логично водят до увеличаване на депозити. и 20% небанкови кредити. Киселова за една година с 30 000 лева заплата може да спести 260 000 на година, хвърляйки Референдуми в кошчетата на НС. Но свърхбогатите, които не си знаят милиардите и милионите са 2%. Хората със заплати между 4 и 15 хиляди са 23%.
Единствено тези 90 милиарда ако са концентрирани в тези 25%, в едни и същи хора.
Останалите 65% са на ръба на оцеляването. Реално тези 65% не гласуват.
Коментиран от #26
12:05 14.10.2025
24 ако се приеме такъв закон
До коментар #17 от "Мълчи импексово слугинче":ще трябва всички управлявали и управляващи заедно с измислените бизнесмени да бъдат натикани по затворите
12:07 14.10.2025
25 Антимикиционер
Коментиран от #36
12:07 14.10.2025
26 браво
До коментар #23 от "Глупости 90 милиарда":добър анализ
12:09 14.10.2025
27 Българин
Коментиран от #28, #33, #39
12:09 14.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Недей лъга!
12:36 14.10.2025
30 Някой
Да около 4-5 млн българи затъва финансово, но други около милион българи яко си пълнят джобовете. Вие госпожо Рубра, сте от тези с препълните джобове.
12:38 14.10.2025
31 АГАТ а Кристи
12:40 14.10.2025
32 Някой
До коментар #28 от "Хаха":Защо си изпуснал прослойките на милиционерите и разузнавачите?
Българската държава плаща тлъсти заплати на разузнавачи, разузнаващи за ДПС, Москва или Вашингтон.
12:44 14.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Последния Софиянец
Аз и клиентите в заведението ми ще гласуваме за нея !
Коментиран от #35, #37
12:50 14.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Някой
До коментар #25 от "Антимикиционер":Според мен трябва да се подпомагат, но само бедните пенсионери, а не всички пенсии да се вдигат. Скандално е Бойко и Нинова да раздават за Великден и Пождество столевки на всички пенсионери, особено на тези с 3000 лева пенсия.
Я пробвай ти да живееш с 650 лева един-два месеца/22 лева на ден/. И тогова презлагай да се замрази минималната пенсия. Трябва да се замразят пенсиите над 2000 лева и държавните заплати над 5000 лева.
Трябва минималната пенсия да стане 500 евро. Но заедно с това минималната заплата трябва да е по-висока и да стане чисто 800 евро. И трябва да се въведе 500 евро месечен необрагаем минимум.
12:55 14.10.2025
37 Питане
До коментар #34 от "Последния Софиянец":Как ?
Освен със запетайки по стените...
13:03 14.10.2025
38 Ъъъъ---ъъъ !
Още Може !
Виж Теменужка !
Кво Прави !
13:04 14.10.2025
39 Ако Той е Виновника !
До коментар #27 от "Българин":Ако Той е Виновника !
Трябва да Го е Видял !
От Тези Преди Него !
Кат го Гледам !
Няма Толкова !
Акъл !
13:06 14.10.2025