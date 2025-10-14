Страхотна България показа сърце и обърна Чехия

България (U21) изигра много силен мач и надви Чехия (U21) с 2:1 в сблъсък от квалификациите за Европейското първенство. Матей Шин (30) беше точен за гостите, а Никола Илиев (34) изравни много бързо след това. Петко Панайотов (85) направи пълен обрата за България, с което донесе трите точки за "лъвчетата". Момчетата на селекционера Тодор Янчев създадоха куп положения пред противниковата врата и тотално надиграха съперника. Веднъж и гредата спря България при резултат 1:1. Чехите пък не създадоха нищо интересно пред вратата на Пламен Андреев, с изключение на гола, дошъл след контраатака.

В 5-ата минута опасен удар на Балов премина покрай вратата на чехите. Началните минути видимо бяха по-добри за нашите момчета, които упражниха натиск и създадоха няколко разбърквания в наказателното поле на гостите.

В 25-ата минута България стигна до стропроцентово положение за гол, пропуснато от Никола Илиев. Футболистът на Ботев Пловдив беше изведен зад гърба на защитата в наказателното поле, бранител на чехите възстанови позицията си, но топката се нагласи много удобно пред Коко Илиев, който стреля по земя, но встрани от вратата.

В 29-ата минута и стражът на Чехия Ян Котни трябваше да се намесва. Борислав Рупанов овладя топката и нанесе силен удар. Вратарят на гостите се разтегна и с хубав плонж предотврати сигурен гол.

И този пък максимата, че като не вкараш, ще ти вкарат, бе изпълнена. След пропуските на България гостите организираха контраатака, при която Матей Шин беше изведен зад гърба на защитата. В 30-ата минута капитанът на Чехия се откъсна от отбраната на българите и с безпощаден удар матира Пламен Андреев.

Реакцията на България бе мигновена. Само четири минути по-късно "лъвчетата" изравниха чрез Никола Илиев, озовал се на втора греда. Той спря топката, изчака да види накъде ще тръгне вратарят и с мощен удар опъна мрежата.

В 55-ата минута Полендаков получи топката по десния фланг. Последва центриране, засечено с глава от Рупанов. Нападателят на Левски надскочи всички, но стреля в аут.

В 60-ата минута Адам Севински се превъна в герой за Чехия. Той изчисти топката малко преди голлинията след удар на Никола Илиев. Секунди по-късно Балов показа техника в наказателното поле на гостите. Той потърси силен удар в далечния ъгъл, който беше блокира и излезе в корнер. От ъгловия удар България създаде поредната златна възможност. Никола Илиев засече топката и нанесе хубав шут. Въпреки че нямаше добра видимост, вратарят на Чехия плонжира и изби удара.

В 63-ата минута Тодор Павлов отклони с глава към Теодор Иванов, чийто удар с глава бе чудесно насочен, но се отклони от дясната греда на Чехия. При добавката на Павлов топката премина над вратата.

В 75-ата минута Петко Панайотов беше на точното място в точното време. Той нанесе удар от въздуха, но заложи на силата и прати изстрела си над вратата. Пет минути по-късно Борислав Рупанов изскочи зад защитата. Последва удар по земята, който беше париран твърде лесно от Ян Котни. Рупанов повтори упражнението в 81-рвата минута. Вертикален пас намери нападателя на Левски на върха на атаката. Той се справи със защитник на Чехия, но и този път вратарят блокира шута му.

На отсрещната врата Давид Планка пробва рефлексите на Пламен Андреев, пред когото нямаше особена работа през второто полувреме. Вратарят на България бе на висота и спаси шута.

В 85-ата минута България най-сетне стигна до обрата. След куп положения пред вратата на противника, Петко Панайотов намери верния да прокара топката зад стража Ян Котни. Играчът на ЦСКА получи топката в наказателното поле, обработи я бързо и с удар към далечния ъгъл се разписа за 2:1.

БЪЛГАРИЯ – ЧЕХИЯ 2:1

0:1 Матей Шин (30)

1:1 Никола Илиев (34)

2:1 Петко Панайотов (85)

България: 1. Пламен Андреев, 5. Михаил Полендаков, 4. Тодор Павлов, 14. Теодор Иванов, 15. Димитър Папазов, 16. Цветослав Маринов, 22. Асен Митков, 21. Петко Панайотов, 10. Никола Илиев, 18. Кристиян Балов, 9. Борислав Рупанов

Чехия: 1. Ян Котни, 22. Ян Палушка, 3. Адам Севински, 4. Ерик Хунал, 13. Алберт Лабик, 8. Ондрей Кричфалуши, 18. Лукас Амброс, 2. Томаш Желинек, 10. Матей Син, 7. Едуардо, 11. Лукаш Машек