Младите лекари от инициативата "Бъдеще в България" излизат на поредния си протест, този път под надслов "Погребението на едно бъдеще", предаде БНР. Демонстрацията е насрочена за 18 ч. пред здравното министерство.



Организаторите на протеста се обръщат към своите колеги и съмишленици с призив: "Елате да се сбогувате с бъдещето ни тук!". Като причина за смъртта посочват нехайството на институциите. Половин година след като поставянето на искания за реформа и достойно заплащане, не се случва нищо, посочи Василена Димитрова, студент по медицина:



"Няма никакви действия и воля от страна на властимащите да направят промени, които да ни дадат надежда да останем в България."



Миналата седмица здравният министър Силви Кирилов предизвика напрежение сред младите лекари със свое изказване за системата:



"В момента системата се крепи на тези, които са били преди 15 години специализанти. Аз съм привърженик за увеличение на трудовите доходи на всички участници в здравната система на България, като започнете от академици и член-кореспонденти до последния санитар"



За днешния протест е обявен дрескод в черен цвят. Организаторите подготвят и шествие до "Орлов мост".

