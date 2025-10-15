Новини
България »
Младите лекари от инициативата "Бъдеще в България" излизат на поредния си протест

Младите лекари от инициативата "Бъдеще в България" излизат на поредния си протест

15 Октомври, 2025 05:57, обновена 15 Октомври, 2025 06:00 418 7

  • лекари-
  • протест-
  • бъдеще

Този път той е под надслов "Погребението на едно бъдеще"

Младите лекари от инициативата "Бъдеще в България" излизат на поредния си протест - 1
Снимка: medicalnews.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Младите лекари от инициативата "Бъдеще в България" излизат на поредния си протест, този път под надслов "Погребението на едно бъдеще", предаде БНР. Демонстрацията е насрочена за 18 ч. пред здравното министерство.

Организаторите на протеста се обръщат към своите колеги и съмишленици с призив: "Елате да се сбогувате с бъдещето ни тук!". Като причина за смъртта посочват нехайството на институциите. Половин година след като поставянето на искания за реформа и достойно заплащане, не се случва нищо, посочи Василена Димитрова, студент по медицина:

"Няма никакви действия и воля от страна на властимащите да направят промени, които да ни дадат надежда да останем в България."

Миналата седмица здравният министър Силви Кирилов предизвика напрежение сред младите лекари със свое изказване за системата:

"В момента системата се крепи на тези, които са били преди 15 години специализанти. Аз съм привърженик за увеличение на трудовите доходи на всички участници в здравната система на България, като започнете от академици и член-кореспонденти до последния санитар"

За днешния протест е обявен дрескод в черен цвят. Организаторите подготвят и шествие до "Орлов мост".


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    моля младите лекари да си хващат пътя за западна европа, тук не са желани

    тук народа ще бъде лекуван от шамани

    06:02 15.10.2025

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    06:03 15.10.2025

  • 3 младите вие като се събудите

    2 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    06:03 15.10.2025

  • 4 Те не са "лекари" още

    2 1 Отговор
    Все едно таксиметров шьоэор без книжка да иска увеличение на заплата.

    06:04 15.10.2025

  • 5 Вземете си дипломите

    2 1 Отговор
    Без дипломи сте шамани! Само за отличниците безплатни специализации в чужбина. Започвате да учате младите колеги като Черков и тогава можете да имате претенции към държавата. Искат без дипломи да им повишават заплатите, да трупат стаж и опит на наш гръб, и после да бягат. Пациентите не са си намерили здравето на улицата.
    Когато се дипломирате, натрупате нужните стаж и опит, работите упорито парите сами ще дойдат при вас, а пециентите ще се редят на опашки пред кабинетите ви, примери Мангъров, Чирков, док. Кръстинова, академик Василева, доцент Кирилов - прекрасен човек и Професионалист и др. заслужили дипломите и званията си, велики лекари, останали в България.

    06:16 15.10.2025

  • 6 Факт

    1 0 Отговор
    Държавата може да контролира заплатите само в държавните болници. Частното здравеопазване бе въведено от Иван Костов. Парите давани за здраве не са малко. Ако в други държави са по-голям процент, това вероятно включва санаториуми, хосписи, профилактика, които тук са пренебрегвани. Ако пак не стигат - да режат от въоръжаването!

    06:24 15.10.2025

  • 7 Търновец

    1 0 Отговор
    Моят пра дядо от едно балканско село живя 92 години и нямаше лекари и болници. Сега продължителността на живота е много по малка, и една от причините е голямата безработица, след това са наркотиците, друга причина е че ние нямаме план как да сме здрави и да нямаме нужда от лекари и лекарства. А един братовчед на баща ми го приемат в болницата тук и след време се обаждат на близките че той е оздравял и да дойдат да го вземат - когато отиват намират го е леглото починал

    06:29 15.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове