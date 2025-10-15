Младите лекари от инициативата "Бъдеще в България" излизат на поредния си протест, този път под надслов "Погребението на едно бъдеще", предаде БНР. Демонстрацията е насрочена за 18 ч. пред здравното министерство.
Организаторите на протеста се обръщат към своите колеги и съмишленици с призив: "Елате да се сбогувате с бъдещето ни тук!". Като причина за смъртта посочват нехайството на институциите. Половин година след като поставянето на искания за реформа и достойно заплащане, не се случва нищо, посочи Василена Димитрова, студент по медицина:
"Няма никакви действия и воля от страна на властимащите да направят промени, които да ни дадат надежда да останем в България."
Миналата седмица здравният министър Силви Кирилов предизвика напрежение сред младите лекари със свое изказване за системата:
"В момента системата се крепи на тези, които са били преди 15 години специализанти. Аз съм привърженик за увеличение на трудовите доходи на всички участници в здравната система на България, като започнете от академици и член-кореспонденти до последния санитар"
За днешния протест е обявен дрескод в черен цвят. Организаторите подготвят и шествие до "Орлов мост".
Младите лекари от инициативата "Бъдеще в България" излизат на поредния си протест
15 Октомври, 2025 05:57, обновена 15 Октомври, 2025 06:00 418 7
Този път той е под надслов "Погребението на едно бъдеще"
Младите лекари от инициативата "Бъдеще в България" излизат на поредния си протест, този път под надслов "Погребението на едно бъдеще", предаде БНР. Демонстрацията е насрочена за 18 ч. пред здравното министерство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 град КОЗЛОДУЙ
тук народа ще бъде лекуван от шамани
06:02 15.10.2025
2 оня с коня
06:03 15.10.2025
3 младите вие като се събудите
06:03 15.10.2025
4 Те не са "лекари" още
06:04 15.10.2025
5 Вземете си дипломите
Когато се дипломирате, натрупате нужните стаж и опит, работите упорито парите сами ще дойдат при вас, а пециентите ще се редят на опашки пред кабинетите ви, примери Мангъров, Чирков, док. Кръстинова, академик Василева, доцент Кирилов - прекрасен човек и Професионалист и др. заслужили дипломите и званията си, велики лекари, останали в България.
06:16 15.10.2025
6 Факт
06:24 15.10.2025
7 Търновец
06:29 15.10.2025