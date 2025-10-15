Глутница кучета тероризира Казичане, нападат хора и разкъсват животни

Софийското село Казичене се е превърнало в арена на истински „кучешки екшън“. Жители сигнализират за глутница от огромни бездомни кучета, които нападат хора, разкъсват селскостопански животни, домашни любимци и дори хапят колоездачи по пътя към близък язовир. И докато хората търсят решение - институциите си прехвърлят топката. От Столичния инспекторат твърдят, че са били на проверка с екип на „Екоравновесие”. Хората обаче живеят в страх, защото виждат с очите си, че ги наобикалят кучета от опасни породи.
Една от пострадалите при нападение на куче е баба Любка. Жената разказа в „Здравей, България”, че е хапана три пъти от озверяло животно. „Последния път бях с колелото. Връщах се вкъщи. Кучето се нахвърли върху мен отзад, ухапа ме и ме бутна, паднах на тротоара и си ударих главата”, заяви жената.
Тя призова бездомните кучета да бъдат прибрани, тъй като забелязва глутницата и на полето, където пасяла стадото си с крави.
Кметът на селото Григор Григоров подчерта, че е търсил съдействие от Столичната община. „Цяла година се моля на „Екоравновесие”. Имам доста докладни. Миналата седмица – със съдействието на зам.-кмета на Столичната община Надежда Бобчева - дойдоха, разходиха се и казаха, че кучетата са безопасни. Казаха, че няма проблем с тези животни. Най-вероятно чакат да изядат някой човек”, подчерта градоначалникът.
Бойко Динчев е друг потърпевш от набезите на глутницата. „Разкъсаха 17 от моите домашни животни. Миналата седмица убиха седем наведнъж. Всички знаем на кого са тези кучета. Ходил съм няколко пъти да ги моля да ги приберат и да ги вържат. И не се вземат никакви мерки”.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #6, #21, #28
08:35 15.10.2025
2 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #3, #5
08:35 15.10.2025
3 Казичене...
До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":... го знам, като квартал!!!
08:37 15.10.2025
4 Пич
Коментиран от #9, #10
08:40 15.10.2025
5 Пенсионер
До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":И кренвиршите вече са скъпи, а пенсионерите са гладни. Ще стане някоя беля.
08:43 15.10.2025
6 Жълтото паве
До коментар #1 от "Абе":Западът предизвика Русия, защото навлиза в руските териториални интереси, селяните навлизат в кучешките териториални интереси и предизвикват кучетата.
Виновен е Сорос! Зеленски и Демокрацията!
Коментиран от #7
08:45 15.10.2025
7 Стар комунис
До коментар #6 от "Жълтото паве":Понеже си млад забрави да кажеш "Виновен е Костов"!
08:46 15.10.2025
8 ИТъйНататък
08:46 15.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пиичка
До коментар #4 от "Пич":Винаги съм се чудила, какво правят дърти мъже с много ядене и най-вече пиене сами в гората! И защо се връщат клатейки се с ръце отзад.
Коментиран от #11, #12
08:48 15.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хващат
До коментар #10 от "Пиичка":Гейове като тебе на примамка ! Слагате бутилката до храста и като се наведеш да си я вземеш , усещаш че си я заработил !
08:59 15.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Един
В ЦЯЛ СВЯТ ГИ ПРИБИРАТ И ЕВТАНАЗИРАТ! Само родните (тука също псувате) реват за (и тука много псивате)!
Който може да трови и трепе - да трови и трепе, държава няма и трябва да се спасяваме сами!
09:16 15.10.2025
18 Карлос Друсар
09:21 15.10.2025
19 Абсурдистан
09:23 15.10.2025
20 Кметът на селото Григор Григоров
подчерта градоначалника
09:26 15.10.2025
21 Жълтопаветниците ще скочат сега
До коментар #1 от "Абе":и кучкарите
ама ако им нахапят кутретата колкото котка
веднага ще гракнат за евтанизация за песовете
09:28 15.10.2025
22 хайка за кучета
09:29 15.10.2025
23 Мдаааа
09:37 15.10.2025
24 бай Тошо
Коментиран от #31
09:42 15.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тия там
10:06 15.10.2025
27 Левски
10:11 15.10.2025
28 Сила
До коментар #1 от "Абе":Не бе селски , кучетата (алабай ) ги отглежда една врачанска мутра ....наркодилър и рекетьор , от вашите е , русофил го раздава ....брат му има автосервиз в Люлин !!! Провери ако искаш ....
10:16 15.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бай Тошо
До коментар #24 от "бай Тошо":По мое време ловджиите ликвидираха по селата само безстопанствените мастии, които нападаха и хапеха хора и животни. Когато имаше отстрел хората се предупреждаваха и си прибираха домашните кучета. И тогава в градовете нямаше толкова домашни любимци из панелките. Сега всеки втори комплексар има няма условия, има няма възможност куче гледа - затворил го в една стая 10-12 квадрата и си мисли че е много голям любител на животните и много му е комфортно на животното.
10:21 15.10.2025