Новини
България »
Глутница кучета тероризира Казичане, нападат хора и разкъсват животни

Глутница кучета тероризира Казичане, нападат хора и разкъсват животни

15 Октомври, 2025 08:33 1 089 31

  • глутница-
  • кучета-
  • казичане

Кметът на селото Григор Григоров подчерта, че е търсил съдействие от Столичната община

Глутница кучета тероризира Казичане, нападат хора и разкъсват животни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийското село Казичене се е превърнало в арена на истински „кучешки екшън“. Жители сигнализират за глутница от огромни бездомни кучета, които нападат хора, разкъсват селскостопански животни, домашни любимци и дори хапят колоездачи по пътя към близък язовир. И докато хората търсят решение - институциите си прехвърлят топката. От Столичния инспекторат твърдят, че са били на проверка с екип на „Екоравновесие”. Хората обаче живеят в страх, защото виждат с очите си, че ги наобикалят кучета от опасни породи.

Една от пострадалите при нападение на куче е баба Любка. Жената разказа в „Здравей, България”, че е хапана три пъти от озверяло животно. „Последния път бях с колелото. Връщах се вкъщи. Кучето се нахвърли върху мен отзад, ухапа ме и ме бутна, паднах на тротоара и си ударих главата”, заяви жената.

Тя призова бездомните кучета да бъдат прибрани, тъй като забелязва глутницата и на полето, където пасяла стадото си с крави.

Кметът на селото Григор Григоров подчерта, че е търсил съдействие от Столичната община. „Цяла година се моля на „Екоравновесие”. Имам доста докладни. Миналата седмица – със съдействието на зам.-кмета на Столичната община Надежда Бобчева - дойдоха, разходиха се и казаха, че кучетата са безопасни. Казаха, че няма проблем с тези животни. Най-вероятно чакат да изядат някой човек”, подчерта градоначалникът.

Бойко Динчев е друг потърпевш от набезите на глутницата. „Разкъсаха 17 от моите домашни животни. Миналата седмица убиха седем наведнъж. Всички знаем на кого са тези кучета. Ходил съм няколко пъти да ги моля да ги приберат и да ги вържат. И не се вземат никакви мерки”.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    15 1 Отговор
    Жълтопаветниците ще скочат сега с "вие сте ги предизвикали животинките"

    Коментиран от #6, #21, #28

    08:35 15.10.2025

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    14 4 Отговор
    тия шопи големи скрънзи малко кренвиш антифриз и но проблем

    Коментиран от #3, #5

    08:35 15.10.2025

  • 3 Казичене...

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":

    ... го знам, като квартал!!!

    08:37 15.10.2025

  • 4 Пич

    13 1 Отговор
    Какво чакат от гейовете НПО от Екоравновесие ?! Да излезе ловната дружинка и да реши проблема ! Окончателно !!!

    Коментиран от #9, #10

    08:40 15.10.2025

  • 5 Пенсионер

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":

    И кренвиршите вече са скъпи, а пенсионерите са гладни. Ще стане някоя беля.

    08:43 15.10.2025

  • 6 Жълтото паве

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Западът предизвика Русия, защото навлиза в руските териториални интереси, селяните навлизат в кучешките териториални интереси и предизвикват кучетата.

    Виновен е Сорос! Зеленски и Демокрацията!

    Коментиран от #7

    08:45 15.10.2025

  • 7 Стар комунис

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Жълтото паве":

    Понеже си млад забрави да кажеш "Виновен е Костов"!

    08:46 15.10.2025

  • 8 ИТъйНататък

    8 0 Отговор
    Ловната дружинка, кмете!

    08:46 15.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пиичка

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Винаги съм се чудила, какво правят дърти мъже с много ядене и най-вече пиене сами в гората! И защо се връщат клатейки се с ръце отзад.

    Коментиран от #11, #12

    08:48 15.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хващат

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пиичка":

    Гейове като тебе на примамка ! Слагате бутилката до храста и като се наведеш да си я вземеш , усещаш че си я заработил !

    08:59 15.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Един

    7 2 Отговор
    Не е само Казичене! в цяла българия (изрична малка) е така! Едни улични (изпсувайте сами, за да не го цензурират фашагите) са по-важни отколкото живущите!
    В ЦЯЛ СВЯТ ГИ ПРИБИРАТ И ЕВТАНАЗИРАТ! Само родните (тука също псувате) реват за (и тука много псивате)!
    Който може да трови и трепе - да трови и трепе, държава няма и трябва да се спасяваме сами!

    09:16 15.10.2025

  • 18 Карлос Друсар

    0 6 Отговор
    Оставете кученцата на мира, казва ви го спортист от световен ранг и мъж на годината! Пред дома ни в Червен бряг отглеждаме 4 на улицата, храним ги "чат-пат", ти сами си намират храна, миличките - котки, гризачи, непослушни хора и т.н. Много сме доволни, не можем да се оплачем. Мислим да си вземем още две, по възможност питбулчета.

    09:21 15.10.2025

  • 19 Абсурдистан

    9 2 Отговор
    Няма нормална държава по света със скитащи по улиците бездомни кучета! Явно и населяващото я стадо също не е наред или поне една голяма част от тего.

    09:23 15.10.2025

  • 20 Кметът на селото Григор Григоров

    2 0 Отговор
    пиши грамотно писарке правиш ли разлика между село и град

    подчерта градоначалника

    09:26 15.10.2025

  • 21 Жълтопаветниците ще скочат сега

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    и кучкарите

    ама ако им нахапят кутретата колкото котка
    веднага ще гракнат за евтанизация за песовете

    09:28 15.10.2025

  • 22 хайка за кучета

    6 1 Отговор
    По късна доба,когато няма хора и деца ловджиите вземат нещата в свои ръце.Може да не е хуманно но е належащо в някои райони.Така не може да продължава.Във Варна котките са хиляди.Колкото ти кастрират,по-вече стават.Приветстваме идеята за връщане на виетнамците.Поне се грижеха да няма бездомни кучета.

    09:29 15.10.2025

  • 23 Мдаааа

    5 1 Отговор
    Това е БГ. Кучетата на почит, хората кучета ги яли. Ама Баце и Шиши, какво им пука за хората. Да ги ръфат кучетата!

    09:37 15.10.2025

  • 24 бай Тошо

    4 1 Отговор
    По време на комунистическото робство комунистите пращаха ловджии да елиминират един по един псетата .... тогава за хуманистите имаше хуманни лагери на смъртта

    Коментиран от #31

    09:42 15.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тия там

    2 1 Отговор
    ловна дружинка нямат ли, или са големи любители на животните? Не дай боже човек да ухапе куче - веднага ще се вземат крути мерки - животинската полиция ще започне незабавно разследване, медиите ще квичат отчаяно, разни природозащитници ще се изхождат по всички телевизии, мрежата ще бъде взривена от коментари, а бе не ми се мисли какво още ще се случи...

    10:06 15.10.2025

  • 27 Левски

    2 1 Отговор
    Двойния стандарт на Ганьо. Ако бяха вълци, щяха да ги застрелят, но тия, които защитават кучетата, имат мозък като тях, и не може да се евтаназията.

    10:11 15.10.2025

  • 28 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Не бе селски , кучетата (алабай ) ги отглежда една врачанска мутра ....наркодилър и рекетьор , от вашите е , русофил го раздава ....брат му има автосервиз в Люлин !!! Провери ако искаш ....

    10:16 15.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бай Тошо

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "бай Тошо":

    По мое време ловджиите ликвидираха по селата само безстопанствените мастии, които нападаха и хапеха хора и животни. Когато имаше отстрел хората се предупреждаваха и си прибираха домашните кучета. И тогава в градовете нямаше толкова домашни любимци из панелките. Сега всеки втори комплексар има няма условия, има няма възможност куче гледа - затворил го в една стая 10-12 квадрата и си мисли че е много голям любител на животните и много му е комфортно на животното.

    10:21 15.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове