Нов приют за 300 кучета във Враца

Местната управа във Враца работи активно за разкриване на общински кастрационен център с приют за кучета. Очаква се звеното да заработи преди началото на зимните месеци, за да се осигури подходяща условия за настаняване на над 300 животни, пише БНР.

Наскоро частният приют на природозащитничката Пламенка Калинкина в една от вилните зони на Враца предизвика обществено напрежение. Живущите в местността "Лиляшка могила" протестираха срещу приюта, в които живеят над 300 кучета и е съседен на имотите им.

В отговор природозащитничката, която сама организира и финансира дейността си, посочи, че приютява животни, които са изхвърлени и малтретирани от безотговорни стопани.

Като решение от местната управа във Враца предложиха общински терен в местността "Джуджански поток", който е подходящ за тази дейност. Предназначението му беше променено с решение на Общинския съвет. Вече започна разчистването и подготовката на имота, за да бъдат осигурени подходящи условия и ветеринарни грижи за кучетата.

Там заедно с приюта ще бъде обособен и кастрационен център. Вече са задвижени административните процедури за обособяването му.

Община Враца планира до началото на зимата кучетата да бъдат преместени от частния в новия приют, като до този срок да започнат и кастрационните дейности.