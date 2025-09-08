Новини
България »
Враца »
Нов приют за 300 кучета във Враца

Нов приют за 300 кучета във Враца

8 Септември, 2025 10:17 407 2

  • враца-
  • приют-
  • кучета-
  • строителство

Живущите в местността "Лиляшка могила" протестираха срещу приюта

Нов приют за 300 кучета във Враца - 1
Снимка: Община Враца
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Местната управа във Враца работи активно за разкриване на общински кастрационен център с приют за кучета. Очаква се звеното да заработи преди началото на зимните месеци, за да се осигури подходяща условия за настаняване на над 300 животни, пише БНР.

Наскоро частният приют на природозащитничката Пламенка Калинкина в една от вилните зони на Враца предизвика обществено напрежение. Живущите в местността "Лиляшка могила" протестираха срещу приюта, в които живеят над 300 кучета и е съседен на имотите им.

В отговор природозащитничката, която сама организира и финансира дейността си, посочи, че приютява животни, които са изхвърлени и малтретирани от безотговорни стопани.

Като решение от местната управа във Враца предложиха общински терен в местността "Джуджански поток", който е подходящ за тази дейност. Предназначението му беше променено с решение на Общинския съвет. Вече започна разчистването и подготовката на имота, за да бъдат осигурени подходящи условия и ветеринарни грижи за кучетата.

Там заедно с приюта ще бъде обособен и кастрационен център. Вече са задвижени административните процедури за обособяването му.

Община Враца планира до началото на зимата кучетата да бъдат преместени от частния в новия приют, като до този срок да започнат и кастрационните дейности.


Враца / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    2 0 Отговор
    Харчим пари за псетата, а събираме капачки за децата!

    Общината вместо да строи приют да каже колко собственици е проверила дали животните им са кастрирани и чипирани и дали си плащат данъците за помиярите, които разхождат!

    И приют за 3000 животни да построят, докато не се пресече "извора" на бездомните животни нищо не се прави! Докато не се контролират кучкарите - битката е загубена!

    10:38 08.09.2025

  • 2 Един

    0 0 Отговор
    И ще добавя! ЕДИНСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗДОМНИТЕ Е ЕВТАНАЗИЯ!!!!

    решение прилагано от повечето държави, където не може да видиш бездомни животни по улиците. 1 месец в приют ако някой пожелае да осинови. После инжекция и край на проблема! ХУМАННО И ЕФЕКТИВНО!!!

    10:46 08.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове