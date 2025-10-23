Новини
Глутница бездомни кучета напада пешеходци в Пловдив

23 Октомври, 2025 09:49 771 22

  • глутница-
  • кучета-
  • нападения-
  • пловдив

В началото кучетата били три, но сега наброяват поне 9, като има и новородени

Глутница бездомни кучета напада пешеходци в Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бездомни кучета нападат и хапят студенти и служители около новите общежития на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в района на бившата Окръжна болница. По данни на потърпевши само през последната седмица има няколко случая на ухапани хора.

Един от тях е студентка, която едва се спасила, покатервайки се върху паркиран лек автомобил, за да избегне нападение от глутницата. „По никакъв начин не съм дразнела животните. Излязох от общежитието, за да отида на работа. Тръгнах към спирката, но се чу лай и една майка с две малки тичаха към мен. Бях близо до колата и се качих върху нея. Кучетата не спираха да лаят и да ме ръмжат, затова дойдоха и още животни”, казва потърпевшата пред NOVA.

Друга студентка разказа, че една вечер се прибирала от нощен клуб, държейки закуска в ръка. Около 4 безпризорни животни я подгонили. Тя се сетила да им даде храната, която носела, и избягала в общежитието си.

Служители на общежитията също се оплакват, че ходят със страх на работа. В началото кучетата били три, но сега наброяват поне 9, като има и новородени. Според комплексния управител на студентските общежитията към ПУ „Паисий Хилендарски” Светослав Енчев проблемът започнал в началото на лятото, когато броят на животните нараснал.

„Премахнати са част от животните, работим по отстраняването и на другите, но ние трябва да ги кастрираме и разселим”, обясни директорът на зооветеринарния комплекс, който отговаря за бездомните кучета в Пловдив - Йордан Алексиев. В момента там има около 70 животни.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 виетнамец изял куче

    15 4 Отговор
    моля внесете виетнамци и кучетата ще намалеят естественно

    09:52 23.10.2025

  • 3 Решението

    8 3 Отговор
    Купувайте си пиратки. Носете си една или две конфети.

    Коментиран от #6

    09:52 23.10.2025

  • 4 мдаа

    19 3 Отговор
    Закуска напоена с антифриз ще направи кучетата кротки за постоянно.

    09:53 23.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това е вариантът с руското гориво

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "като гръмне АЕЦа и кучетата ще избягат":

    за реактоите. С американското ще изпукаме и ни.

    Коментиран от #10, #12

    09:56 23.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Механик

    11 3 Отговор
    Улиците ни вече не са безопасни. Кучета, локали с ножове...
    А градовете ни се превръщат неумолимо е SIN-Sity и Готъм Сити. И всичко това под мъдрото ръководство на демократите.
    Отваряйте си очите, хора! Това което проспиваме днес, утре ще убива децата ни.

    Коментиран от #14

    09:59 23.10.2025

  • 12 Оня с коня

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Това е вариантът с руското гориво":

    не е загуба, българския ген е МНОГОкофтиГЕН ,редно е да се затрие

    Коментиран от #13

    09:59 23.10.2025

  • 13 град КОЗЛОДУЙ

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Оня с коня":

    МНОГО СТЕ ТОЧЕН

    10:00 23.10.2025

  • 14 ЕвроАтнатически безродник

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    това е демокрацията, нали искахте банани

    тия дето са скачали с двата пръса сега да траят няма защо да ревете вече сте европейци

    10:01 23.10.2025

  • 15 Карлос Друсар

    0 6 Отговор
    Браво на кучетата, аз обичам да насъсквам питбули срещу бездомници. Това прави ли ме лош човек?

    10:08 23.10.2025

  • 16 Нападат друг път

    2 14 Отговор
    Те не нападат ако не бъдат застрашени!!! Ако си минеш и не ги закачаш нищо няма да ти направят!!!

    Коментиран от #19

    10:09 23.10.2025

  • 17 пояснение

    3 3 Отговор
    Не разбирам как живееща в студентско общежитие отива рано на работа?Тя какво е в същност?Другата се връщала в 5 часа сутринта от нощен клуб?Та питам кой живее в тези общежития?Да,бездомни кучета нямат място сред нас.

    10:13 23.10.2025

  • 18 Трол

    2 0 Отговор
    Вестник ли да им чете?

    10:19 23.10.2025

  • 19 Мемо

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нападат друг път":

    Нападат и още как, особено ако минеш покрай тях с колело.И това е заради тези, които хранят бездомните кучета. Като му се дава храна на едно и също място, кучетата го приемат като тяхна територия и започват да я бранят.

    10:28 23.10.2025

  • 20 Абе

    1 0 Отговор
    Кмете, много бездомни кучета се навъдиа.
    -Ще ги кастрираме.
    Кмете, ама они ни апат, не ни е... ът.

    10:53 23.10.2025

  • 21 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор
    Истинските проблеми ще настъпят, когато глутница бездомни пешехоци започне да напада кучетата.

    10:56 23.10.2025

  • 22 МП4

    2 4 Отговор
    Мен кас така не ме.лае нито едно куче и не ми се е случвало да ме нападат. . . Лаят и ви нападат защото сте зли и лоши души . Животните усещат най- много . Сега и д е о ти те ще ги убият и ще кажат че са ги преместили. Дано ви изядат преди това

    10:58 23.10.2025

