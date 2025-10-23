Глутница бездомни кучета напада пешеходци в Пловдив

Бездомни кучета нападат и хапят студенти и служители около новите общежития на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в района на бившата Окръжна болница. По данни на потърпевши само през последната седмица има няколко случая на ухапани хора.
Един от тях е студентка, която едва се спасила, покатервайки се върху паркиран лек автомобил, за да избегне нападение от глутницата. „По никакъв начин не съм дразнела животните. Излязох от общежитието, за да отида на работа. Тръгнах към спирката, но се чу лай и една майка с две малки тичаха към мен. Бях близо до колата и се качих върху нея. Кучетата не спираха да лаят и да ме ръмжат, затова дойдоха и още животни”, казва потърпевшата пред NOVA.
Друга студентка разказа, че една вечер се прибирала от нощен клуб, държейки закуска в ръка. Около 4 безпризорни животни я подгонили. Тя се сетила да им даде храната, която носела, и избягала в общежитието си.
Служители на общежитията също се оплакват, че ходят със страх на работа. В началото кучетата били три, но сега наброяват поне 9, като има и новородени. Според комплексния управител на студентските общежитията към ПУ „Паисий Хилендарски” Светослав Енчев проблемът започнал в началото на лятото, когато броят на животните нараснал.
„Премахнати са част от животните, работим по отстраняването и на другите, но ние трябва да ги кастрираме и разселим”, обясни директорът на зооветеринарния комплекс, който отговаря за бездомните кучета в Пловдив - Йордан Алексиев. В момента там има около 70 животни.
