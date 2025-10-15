МВФ прогнозира ускоряване на икономическия растеж на България.

Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономиката на България да ускори растежа си през следващите две години. Според последните прогнози, публикувани в доклада "Перспективи на световната икономика", брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще нарасне с 3% през 2025 г. и с 3,1% през 2026 г., което е подобрение спрямо очаквания растеж от 2,8% през 2024 г.

Актуализираната прогноза представлява значителна промяна в сравнение с предвижданията от април, когато фондът очакваше по-бавен растеж от 2,5% през 2025 г. и 2,7% през 2026 г. Подобрените очаквания идват след мисията на МВФ в България през септември, която отбеляза силната икономическа динамика, подкрепена от стабилно частно потребление, кредитна дейност и фискално облекчаване.

В същото време докладът предвижда умерен инфлационен натиск. Инфлацията в страната се очаква да достигне 3,6% през 2025 г. и 3,4% през 2026 г., което е повишение спрямо отчетените 2,6% през 2024 г. Инфлационните очаквания за текущата година са ревизирани леко надолу от 3,7% на 3,6%, но за 2026 г. са повишени от 2,3% на 3,4%.

Прогнозата за пазара на труда остава оптимистична, като МВФ очаква безработицата да продължи да намалява - от 4,2% през 2024 г. до 3,5% през 2025 г. и 3,4% през 2026 г. Тези данни показват тенденция към затягане на пазара на труда и повишаване на заетостта.

Не толкова положителни са прогнозите за текущата сметка на България, която се очаква да остане дефицитна. МВФ предвижда дефицит от 3,8% от БВП през 2025 г. и 3,2% през 2026 г., което представлява влошаване спрямо по-ранните прогнози от април, когато се очакваха дефицити от 1,5% и 1,0% съответно.

На глобално ниво МВФ прогнозира забавяне на световната икономика от 3,3% през 2024 г. до 3,2% през 2025 г. и 3,1% през 2026 г., което означава, че българската икономика се очаква да се представя по-добре от средното световно ниво.

Като цяло новата прогноза на МВФ очертава предпазливо оптимистична картина за икономиката на България – стабилен растеж, силно вътрешно търсене и постепенно подобряване на заетостта, но с предизвикателства в областта на външните дисбаланси и инфлационния натиск.