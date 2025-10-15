Новини
България »
МВФ прогнозира ускоряване на икономическия растеж на България

МВФ прогнозира ускоряване на икономическия растеж на България

15 Октомври, 2025 10:26 616 18

  • мвф-
  • доклад-
  • българия

В същото време докладът предвижда умерен инфлационен натиск

МВФ прогнозира ускоряване на икономическия растеж на България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономиката на България да ускори растежа си през следващите две години. Според последните прогнози, публикувани в доклада "Перспективи на световната икономика", брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще нарасне с 3% през 2025 г. и с 3,1% през 2026 г., което е подобрение спрямо очаквания растеж от 2,8% през 2024 г.

Актуализираната прогноза представлява значителна промяна в сравнение с предвижданията от април, когато фондът очакваше по-бавен растеж от 2,5% през 2025 г. и 2,7% през 2026 г. Подобрените очаквания идват след мисията на МВФ в България през септември, която отбеляза силната икономическа динамика, подкрепена от стабилно частно потребление, кредитна дейност и фискално облекчаване.

В същото време докладът предвижда умерен инфлационен натиск. Инфлацията в страната се очаква да достигне 3,6% през 2025 г. и 3,4% през 2026 г., което е повишение спрямо отчетените 2,6% през 2024 г. Инфлационните очаквания за текущата година са ревизирани леко надолу от 3,7% на 3,6%, но за 2026 г. са повишени от 2,3% на 3,4%.

Прогнозата за пазара на труда остава оптимистична, като МВФ очаква безработицата да продължи да намалява - от 4,2% през 2024 г. до 3,5% през 2025 г. и 3,4% през 2026 г. Тези данни показват тенденция към затягане на пазара на труда и повишаване на заетостта.

Не толкова положителни са прогнозите за текущата сметка на България, която се очаква да остане дефицитна. МВФ предвижда дефицит от 3,8% от БВП през 2025 г. и 3,2% през 2026 г., което представлява влошаване спрямо по-ранните прогнози от април, когато се очакваха дефицити от 1,5% и 1,0% съответно.

На глобално ниво МВФ прогнозира забавяне на световната икономика от 3,3% през 2024 г. до 3,2% през 2025 г. и 3,1% през 2026 г., което означава, че българската икономика се очаква да се представя по-добре от средното световно ниво.

Като цяло новата прогноза на МВФ очертава предпазливо оптимистична картина за икономиката на България – стабилен растеж, силно вътрешно търсене и постепенно подобряване на заетостта, но с предизвикателства в областта на външните дисбаланси и инфлационния натиск.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиква

    8 0 Отговор
    Ротшилдите разбират от Тиквостан, колкото аз от астрономия.

    10:27 15.10.2025

  • 2 Математик

    8 1 Отговор
    Расте по-бавно от инфлацията, което означава че както на запад - НАМАЛЯВА.

    Коментиран от #15

    10:28 15.10.2025

  • 3 Въпрос за 50 лв

    12 0 Отговор
    Ако спестяванията ми растат с 1000 лв на година, но инфлацията изяжда по 2000 лв на година, с колко ми нарастват спестяваняиата?

    Коментиран от #6, #13

    10:29 15.10.2025

  • 4 На каква база прогнозира?

    9 0 Отговор
    Ново увеличаване на заплатите на раздутата администрация ли? Тука администрацията и заплатите и са по големи от в Китай.

    10:30 15.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 0 Отговор
    МВФ прогнозира ускоряване на икономическия растеж на България.

    Бае ви Тодър ПЪК прОгнозира разпад на текущият световен паричен ред основан на фиатните денги обезпечени само със самолетоносачи и ЛГ,БТ пропаганда.

    10:31 15.10.2025

  • 6 Божеее

    1 7 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос за 50 лв":

    Много философи 😀😀. Защо не се правехте на умни през 1996 година по време на хиперинфлацията, когато за един единствен долар давахте цели 3 хиляди от българските ценни лева. Много философ....от глад не може да мисли 😀😂

    Коментиран от #8, #12, #16

    10:33 15.10.2025

  • 7 1488

    7 0 Отговор
    важното е че некви кошници по телевизора поевтиняли с 2 лв

    10:33 15.10.2025

  • 8 Каква умствена безпомощност от троловете

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Божеее":

    Фактите са "философия", понеже не ви изнасят

    10:34 15.10.2025

  • 9 Кую

    4 0 Отговор
    Растеж надолу.

    10:34 15.10.2025

  • 10 Иван Грозни

    7 0 Отговор
    Може, но има две важни условия: 1. Ново правителство без досегашните крадци и 2.30-40% от администрацията да отидат в производството.

    10:35 15.10.2025

  • 11 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Разрежа е от голямата инфлация и двойните цени

    10:35 15.10.2025

  • 12 Търсеха да купят долари на междубанковия

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Божеее":

    Западът я направи тази хиперинфлация. Но не е пр 0 сти хора тази материя

    10:36 15.10.2025

  • 13 Я па тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въпрос за 50 лв":

    Даже и спестявал!

    10:39 15.10.2025

  • 14 Забравяте

    4 0 Отговор
    че цифричките се правят от лъжливи институции ...
    И БВП, и инфлация се "смятат" от доказалия се лъжец - А.Атанасов - шеф на НСИ ...

    10:41 15.10.2025

  • 15 Нормално!

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Математик":

    В западния икономичекси модел, към който вече се присъедини и България растежът всъщност представлява една малка част от реалната инфлация, преизвикана от дефицит, увеличение на външния дълг и отрицателно търговско сало, която се прехвърля върху растежа заради повишението на цените и косвените данъци върху потреблението, но като цяло в количествено измерение икономиката е в рецесия, като такъв е и трендът, качеството на предлаганите стоки и услуги става все по-долнопробно, като животът става все повече подло ускорен и хазартно гаден в глобалния смисъл на тези понятия.

    10:47 15.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Божеее":

    Боже, откъде ви намират такива
    "Q-р и феи"🤔
    30.12.1996 1$-- 487.35лв ❗
    Това за 3000 беше 1997-ма, ама ти явно не си бил роден, а и не си запомнил какво са ти казали
    ОТпосолствоТО без посланик❗

    11:12 15.10.2025

  • 17 Един

    0 0 Отговор
    По-голяма щуротия не бях чувал!
    На ква база - индустриалното производство е с постоянен спад и то вече над 3 години.
    Преките ни партньори също имат брутален спад така че няма за кого да работим
    Пари за раздаване няма, няма да има увеличения на пенсии и заплати - мижавото вътрешно потребление ще спадне.
    И от де ще дойде тоя ръст на икономиката - историята мълчи - ще го разпишем на книга като всичко друго!

    11:50 15.10.2025

  • 18 Тома

    0 0 Отговор
    Срещу колко пари е тази прогноза защото виждаме че става по зле

    12:07 15.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове