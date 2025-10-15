МВФ прогнозира ускоряване на икономическия растеж на България.

Международният валутен фонд (МВФ) очаква икономиката на България да ускори растежа си през следващите две години. Според последните прогнози, публикувани в доклада "Перспективи на световната икономика", брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще нарасне с 3% през 2025 г. и с 3,1% през 2026 г., което е подобрение спрямо очаквания растеж от 2,8% през 2024 г.
Актуализираната прогноза представлява значителна промяна в сравнение с предвижданията от април, когато фондът очакваше по-бавен растеж от 2,5% през 2025 г. и 2,7% през 2026 г. Подобрените очаквания идват след мисията на МВФ в България през септември, която отбеляза силната икономическа динамика, подкрепена от стабилно частно потребление, кредитна дейност и фискално облекчаване.
В същото време докладът предвижда умерен инфлационен натиск. Инфлацията в страната се очаква да достигне 3,6% през 2025 г. и 3,4% през 2026 г., което е повишение спрямо отчетените 2,6% през 2024 г. Инфлационните очаквания за текущата година са ревизирани леко надолу от 3,7% на 3,6%, но за 2026 г. са повишени от 2,3% на 3,4%.
Прогнозата за пазара на труда остава оптимистична, като МВФ очаква безработицата да продължи да намалява - от 4,2% през 2024 г. до 3,5% през 2025 г. и 3,4% през 2026 г. Тези данни показват тенденция към затягане на пазара на труда и повишаване на заетостта.
Не толкова положителни са прогнозите за текущата сметка на България, която се очаква да остане дефицитна. МВФ предвижда дефицит от 3,8% от БВП през 2025 г. и 3,2% през 2026 г., което представлява влошаване спрямо по-ранните прогнози от април, когато се очакваха дефицити от 1,5% и 1,0% съответно.
На глобално ниво МВФ прогнозира забавяне на световната икономика от 3,3% през 2024 г. до 3,2% през 2025 г. и 3,1% през 2026 г., което означава, че българската икономика се очаква да се представя по-добре от средното световно ниво.
Като цяло новата прогноза на МВФ очертава предпазливо оптимистична картина за икономиката на България – стабилен растеж, силно вътрешно търсене и постепенно подобряване на заетостта, но с предизвикателства в областта на външните дисбаланси и инфлационния натиск.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тиква
10:27 15.10.2025
2 Математик
Коментиран от #15
10:28 15.10.2025
3 Въпрос за 50 лв
Коментиран от #6, #13
10:29 15.10.2025
4 На каква база прогнозира?
10:30 15.10.2025
5 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Бае ви Тодър ПЪК прОгнозира разпад на текущият световен паричен ред основан на фиатните денги обезпечени само със самолетоносачи и ЛГ,БТ пропаганда.
10:31 15.10.2025
6 Божеее
До коментар #3 от "Въпрос за 50 лв":Много философи 😀😀. Защо не се правехте на умни през 1996 година по време на хиперинфлацията, когато за един единствен долар давахте цели 3 хиляди от българските ценни лева. Много философ....от глад не може да мисли 😀😂
Коментиран от #8, #12, #16
10:33 15.10.2025
7 1488
10:33 15.10.2025
8 Каква умствена безпомощност от троловете
До коментар #6 от "Божеее":Фактите са "философия", понеже не ви изнасят
10:34 15.10.2025
9 Кую
10:34 15.10.2025
10 Иван Грозни
10:35 15.10.2025
11 Последния Софиянец
10:35 15.10.2025
12 Търсеха да купят долари на междубанковия
До коментар #6 от "Божеее":Западът я направи тази хиперинфлация. Но не е пр 0 сти хора тази материя
10:36 15.10.2025
13 Я па тоя
До коментар #3 от "Въпрос за 50 лв":Даже и спестявал!
10:39 15.10.2025
14 Забравяте
И БВП, и инфлация се "смятат" от доказалия се лъжец - А.Атанасов - шеф на НСИ ...
10:41 15.10.2025
15 Нормално!
До коментар #2 от "Математик":В западния икономичекси модел, към който вече се присъедини и България растежът всъщност представлява една малка част от реалната инфлация, преизвикана от дефицит, увеличение на външния дълг и отрицателно търговско сало, която се прехвърля върху растежа заради повишението на цените и косвените данъци върху потреблението, но като цяло в количествено измерение икономиката е в рецесия, като такъв е и трендът, качеството на предлаганите стоки и услуги става все по-долнопробно, като животът става все повече подло ускорен и хазартно гаден в глобалния смисъл на тези понятия.
10:47 15.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "Божеее":Боже, откъде ви намират такива
"Q-р и феи"🤔
30.12.1996 1$-- 487.35лв ❗
Това за 3000 беше 1997-ма, ама ти явно не си бил роден, а и не си запомнил какво са ти казали
ОТпосолствоТО без посланик❗
11:12 15.10.2025
17 Един
На ква база - индустриалното производство е с постоянен спад и то вече над 3 години.
Преките ни партньори също имат брутален спад така че няма за кого да работим
Пари за раздаване няма, няма да има увеличения на пенсии и заплати - мижавото вътрешно потребление ще спадне.
И от де ще дойде тоя ръст на икономиката - историята мълчи - ще го разпишем на книга като всичко друго!
11:50 15.10.2025
18 Тома
12:07 15.10.2025