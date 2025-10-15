Националният отбор на България допусна нещо невиждано срещу Испания

Националният отбор на България претърпя нова тежка загуба, този път от Испания с 0:4, в световна квалификация. Подходът на "лъвовете" в този двубой доведе до нещо, което в съвременния футбол е изключителна рядкост и почти не се среща в модерната игра.

До 35-ата минута показателят xG (очаквани голове) за България беше 0,00. Тази цифра е живото доказателство, че според статистиците националният ни тим не е имал реален шанс дори да отправи удар, камо ли да вкара гол. Подобно нещо е почти невиждано, дори когато един отбор е сочен за абсолютен фаворит.

Все пак футболистите на Александър Димитров успяха да повишат леко показателя след няколко опита за удари по посока вратата на Испания и приключиха мача с xG 0,38 .

Интересен бе и фактът, че във вторник вечер имаше отбор с дори още по-нисък xG.Армения загуби от Ирландия с 0:1 и завърши с коефициент 0,24. Подобни стойности регистрираха Латвия (0,41) при домакинската загуба с 0:5 от Англия и Израел (0,71) при поражението с 0:3 от Италия.

Още по-любопитен бе и друг факт. Футболното джудже Сан Марино, което падна с 0:10 от Австрия, отчете xG 0,46 – по-висок от този на България срещу Испания.