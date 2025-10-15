Националният отбор на България допусна нещо невиждано срещу Испания

Националният отбор на България претърпя нова тежка загуба, този път от Испания с 0:4, в световна квалификация. Подходът на "лъвовете" в този двубой доведе до нещо, което в съвременния футбол е изключителна рядкост и почти не се среща в модерната игра.
До 35-ата минута показателят xG (очаквани голове) за България беше 0,00. Тази цифра е живото доказателство, че според статистиците националният ни тим не е имал реален шанс дори да отправи удар, камо ли да вкара гол. Подобно нещо е почти невиждано, дори когато един отбор е сочен за абсолютен фаворит.
Все пак футболистите на Александър Димитров успяха да повишат леко показателя след няколко опита за удари по посока вратата на Испания и приключиха мача с xG 0,38 .
Интересен бе и фактът, че във вторник вечер имаше отбор с дори още по-нисък xG.Армения загуби от Ирландия с 0:1 и завърши с коефициент 0,24. Подобни стойности регистрираха Латвия (0,41) при домакинската загуба с 0:5 от Англия и Израел (0,71) при поражението с 0:3 от Италия.
Още по-любопитен бе и друг факт. Футболното джудже Сан Марино, което падна с 0:10 от Австрия, отчете xG 0,46 – по-висок от този на България срещу Испания.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Специалиста
16:19 15.10.2025
2 Истината-винаги
Коментиран от #10
16:21 15.10.2025
3 Наредихме се гордо
Такъв позор непомня
Имали сме слаби национални отбопи ама такова чудо
16:21 15.10.2025
4 Бг история
16:25 15.10.2025
5 Фикри
16:32 15.10.2025
6 Истината
Да се свика спешно извънреден конгрес на БФС !
Да се даде шанс на Берба , Стенли и Марто !
Христо Стоичков да ги подкрепи ма сто процента к да съдейства за свалянето на сегашната върхушка !
Ооо, пардон … Христо Стоичков Е Част от сегашната върхушка ……
Имало едно време футбол в България …..
Сега само Черно Тото и черни печки от треторазредни първенства на държави от третия свят ……
16:35 15.10.2025
7 “Лъвовете”
16:49 15.10.2025
8 Дедовия
16:50 15.10.2025
9 Футбола трябва да стане като баскетбола
После другия отбор
90 минути 45 атаки
Сега един отбор като притежава топката може да си подават цяло полувреме и цял мач
В баскетбола и хандбала ако беше без време атаката щеше да е като футбола
16:54 15.10.2025
10 50/50
До коментар #2 от "Истината-винаги":Пасове около 250 срещу 850! Корнери - 11 за Испания, нула за България! Но, представете си какво ни заплашваше, ако бяхме тръгнали да играем открито! Все пак оцеляхме и се държахме достойно!
17:03 15.10.2025
11 доктор на футболните науки
Срам и позор ни донесе този прехвален екип от тези разгромни загуби,ами и отвратително отношение към един млад човек !
17:23 15.10.2025