Националният отбор на България допусна нещо невиждано срещу Испания

15 Октомври, 2025 16:15

Подходът на "лъвовете" в този двубой доведе до нещо, което в съвременния футбол е изключителна рядкост и почти не се среща в модерната игра

Националният отбор на България допусна нещо невиждано срещу Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Националният отбор на България претърпя нова тежка загуба, този път от Испания с 0:4, в световна квалификация. Подходът на "лъвовете" в този двубой доведе до нещо, което в съвременния футбол е изключителна рядкост и почти не се среща в модерната игра.

До 35-ата минута показателят xG (очаквани голове) за България беше 0,00. Тази цифра е живото доказателство, че според статистиците националният ни тим не е имал реален шанс дори да отправи удар, камо ли да вкара гол. Подобно нещо е почти невиждано, дори когато един отбор е сочен за абсолютен фаворит.

Все пак футболистите на Александър Димитров успяха да повишат леко показателя след няколко опита за удари по посока вратата на Испания и приключиха мача с xG 0,38 .

Интересен бе и фактът, че във вторник вечер имаше отбор с дори още по-нисък xG.Армения загуби от Ирландия с 0:1 и завърши с коефициент 0,24. Подобни стойности регистрираха Латвия (0,41) при домакинската загуба с 0:5 от Англия и Израел (0,71) при поражението с 0:3 от Италия.

Още по-любопитен бе и друг факт. Футболното джудже Сан Марино, което падна с 0:10 от Австрия, отчете xG 0,46 – по-висок от този на България срещу Испания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Специалиста

    7 4 Отговор
    Длъжен съм пак да го напиша! Няма друг в тая държава който да разбира футбола повече от Супата! Такъв мениджър по тези земи се ражда веднъж на сто години! Да, малко му е тежка ръчичката. И вместо да го упрегнат да оправи целия футбол на Родината, да го качат на трона за който единствен той е достоен,, тези от БФС го лутат по отборчета и го държат далеч от централата! Ако Супата застане начело на БФС, след 5 години ще играем с големите като с равни! А победите над отборчета от 4-та урна като Фарьорски острови, Малта, Люксембург,Смакедония, Израел, ще са просто закономерност., КАЗАХ!

    16:19 15.10.2025

  • 2 Истината-винаги

    16 0 Отговор
    За целият мач минахме центъра 4пъти ,два неточни удари към вратата на противника. Владеенето на топката към 15-20%. Повече от три подавания нямаше,четвъртият пас винаги беше неточен. Да не кажем че всяка втора топка беше изритвана панически накъдето им видят очите. Такъв футбол даже и Андора и Лихтенщайн не играят. ПОТРЕСАВАЩО!!!!

    Коментиран от #10

    16:21 15.10.2025

  • 3 Наредихме се гордо

    16 0 Отговор
    Сред футболните джуджета
    Такъв позор непомня
    Имали сме слаби национални отбопи ама такова чудо

    16:21 15.10.2025

  • 4 Бг история

    7 0 Отговор
    Вижте футболиста с номер 3 как стъпва по терена. Комедия!!!!!

    16:25 15.10.2025

  • 5 Фикри

    10 0 Отговор
    Закривай, това е финансова катастрофа.

    16:32 15.10.2025

  • 6 Истината

    14 0 Отговор
    Гонзо неадекватника / поставеното лице на перуката да подаде оставка веднага !
    Да се свика спешно извънреден конгрес на БФС !
    Да се даде шанс на Берба , Стенли и Марто !
    Христо Стоичков да ги подкрепи ма сто процента к да съдейства за свалянето на сегашната върхушка !
    Ооо, пардон … Христо Стоичков Е Част от сегашната върхушка ……
    Имало едно време футбол в България …..
    Сега само Черно Тото и черни печки от треторазредни първенства на държави от третия свят ……

    16:35 15.10.2025

  • 7 “Лъвовете”

    4 0 Отговор
    От Балкантурист .До тук я докара футболиста Тиква.За 20г. “управление” един стадион нямаме.Само крадене.

    16:49 15.10.2025

  • 8 Дедовия

    4 0 Отговор
    Трябва ли в България да се дават пари за футбол?. Докога ще се перат пари в тази игра?. Закривате го и толкоз. Каквото е било, било е в миналото и толкова. Купуват се играчи отвън, наши юноши и деца не се използват. Харчат се(перат се) пари на мутрите и накрая - НИЩО!!!. ИМА ЛИ СМИСЪЛ ДА ПРОДЪЛЖАВАМ.

    16:50 15.10.2025

  • 9 Футбола трябва да стане като баскетбола

    1 1 Отговор
    Две минути за атака и стрелба към вратата
    После другия отбор
    90 минути 45 атаки
    Сега един отбор като притежава топката може да си подават цяло полувреме и цял мач
    В баскетбола и хандбала ако беше без време атаката щеше да е като футбола

    16:54 15.10.2025

  • 10 50/50

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Истината-винаги":

    Пасове около 250 срещу 850! Корнери - 11 за Испания, нула за България! Но, представете си какво ни заплашваше, ако бяхме тръгнали да играем открито! Все пак оцеляхме и се държахме достойно!

    17:03 15.10.2025

  • 11 доктор на футболните науки

    0 0 Отговор
    Ако е вярно отношениетоо към Светослав Вуцов, всички тези учени доктори по футболни науки,трябва да се уволнят!
    Срам и позор ни донесе този прехвален екип от тези разгромни загуби,ами и отвратително отношение към един млад човек !

    17:23 15.10.2025

