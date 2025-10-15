Цончо Ганев: Борисов е уплашен - най-после публично призна, че Пеевски го е завзел

"Ситуацията е, меко казано, неприятна за ГЕРБ и коалиционните им партньори от ИТН и БСП, защото и те са напът да бъдат завзети", заяви заместник-председателят на "Възраждане" Цончо Ганев. Той направи остро изявление в кулоарите на парламента, коментирайки резултатите от изборите в Пазарджик и политическата ситуация в страната, уточни news.bg.
По думите му изборите ясно показали тенденцията, за която "Възраждане" предупреждава отдавна — че Делян Пеевски и неговата партия, след като "политически ликвидира Доган", сега "превзема и ГЕРБ".
Той допълни, че според "Възраждане" правителството е разклатено и е въпрос на време да падне, тъй като дори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вече осъзнал, че партията му е "завзета от Пеевски".
"Борисов е уплашен. Най-после публично призна, че Пеевски го е завзел. Пред него има два пътя — или да свали правителството, или да се превърне в господин Никой", каза още депутатът.
Ганев обвини Пеевски, че контролира ключови институции, включително Министерството на вътрешните работи. "Желязков е човекът на Пеевски. МВР, което той държи, покровителства всичко това, което се случва", заяви Ганев и поиска оставката на правителството.
Според него, България се намира в опасен момент, а влизането в еврозоната би било "окончателният финиш на суверенитета на страната".
"Трябва да имаме избори и ново правителство, което категорично да каже на Брюксел, че няма да влизаме в еврозоната", допълни той.
Цончо Ганев потвърди, че "Възраждане" е готова да внесе вот на недоверие, но обвини партия МЕЧ в отказ да предостави необходимите пет подписа. "Те трябва да обяснят защо не искат да свалят правителството на Пеевски и Борисов. Те отказват да има вот на недоверие", каза Ганев.
На въпрос дали се притеснява от действията на МВР, той заяви, че се тревожи единствено за бъдещето на страната: "Това е организирана престъпна група, която трябва да влезе в затвора. Мен ме интересува защо МЕЧ покровителстват ГЕРБ и не искат оставка на правителството."
Депутатът настоя за незабавна оставка на вътрешния министър, на председателя на Народното събрание Наталия Киселова и премиера Росен Желязков, които според него са "изцяло под влиянието на Пеевски".
1 бою циганина
09:57 15.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #14
09:58 15.10.2025
3 лена филипс
09:58 15.10.2025
4 бай Бай
Купува си слуги, служили до скоро на друг господар.
Важни са избирателите.
И кой брой резултата от изборите.
Е те там е голямото купуване.
09:58 15.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хмм
10:03 15.10.2025
7 Иван Вазов
10:05 15.10.2025
8 Цонка
Коментиран от #20
10:08 15.10.2025
9 Дааа
10:09 15.10.2025
10 интересно
Коментиран от #15
10:10 15.10.2025
11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
10:11 15.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 АГАТ а Кристи
Безспокойстмието ми иде от другаде :
Как така толкова време се одържате, че не произнасяте празнословията си в парламента на руски език, та си кълчите езиците на български...
10:13 15.10.2025
14 Оофф
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Те, медии на Шиши манипулираха и изборите в САЩ.
10:14 15.10.2025
15 Е как
До коментар #10 от "интересно":Нали всигнаха глобите за движение по пътищата
Коментиран от #19
10:15 15.10.2025
16 БГ реалити
10:19 15.10.2025
17 таксиджия 🚖
10:23 15.10.2025
18 Що ве пичове, нали всичко беше
Айде всички на боклука и целувайте ръка на Ново Боса Дебелян Пеевски?🤔😁
Кой кот си направи ве, ко този плач?
До вчера всичко беше по мед и масло.😁
10:25 15.10.2025
19 интересно
До коментар #15 от "Е как":Да бяха видели поне че пътища няма,след като вдигат глобите по пътищата
10:25 15.10.2025
20 гост
До коментар #8 от "Цонка":Тиквата плати и внесе самолетна скрап.Л..та ще трябва да си ги изяде този път
10:25 15.10.2025
21 НА ВАС
ДА СЕ ЗАЯЖДАТЕ ЕДИН С ДРУГ ВСЕКИ ДЕН!!??
Я МАЛКО ПО - СЕРИОЗНО!!!!!
4 ЖЕРТВИ ОТ ПОТОПА, НАВОДНЕНИ СЕЛИЩА, БЕЗВОДИЕ, НИСКИ ДОХОДИ, ГОЛЯМА ИНФЛАЦИЯ, ШИБANOTO EURO, ШИБANATA EVROЗОНА И Т.Н...
ВСЕ ВЪПРОСИ,КОИТО ВИЕ ТРЯБВА ДА РАЗРЕШИТЕ!!!
АМИ ЗАХВАЩАЙТЕ СЕ ЗА РАБОТА !!!!!!!
.
10:27 15.10.2025