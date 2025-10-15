Цончо Ганев: Борисов е уплашен - най-после публично призна, че Пеевски го е завзел

"Ситуацията е, меко казано, неприятна за ГЕРБ и коалиционните им партньори от ИТН и БСП, защото и те са напът да бъдат завзети", заяви заместник-председателят на "Възраждане" Цончо Ганев. Той направи остро изявление в кулоарите на парламента, коментирайки резултатите от изборите в Пазарджик и политическата ситуация в страната, уточни news.bg.

По думите му изборите ясно показали тенденцията, за която "Възраждане" предупреждава отдавна — че Делян Пеевски и неговата партия, след като "политически ликвидира Доган", сега "превзема и ГЕРБ".

Той допълни, че според "Възраждане" правителството е разклатено и е въпрос на време да падне, тъй като дори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вече осъзнал, че партията му е "завзета от Пеевски".

"Борисов е уплашен. Най-после публично призна, че Пеевски го е завзел. Пред него има два пътя — или да свали правителството, или да се превърне в господин Никой", каза още депутатът.

Ганев обвини Пеевски, че контролира ключови институции, включително Министерството на вътрешните работи. "Желязков е човекът на Пеевски. МВР, което той държи, покровителства всичко това, което се случва", заяви Ганев и поиска оставката на правителството.

Според него, България се намира в опасен момент, а влизането в еврозоната би било "окончателният финиш на суверенитета на страната".

"Трябва да имаме избори и ново правителство, което категорично да каже на Брюксел, че няма да влизаме в еврозоната", допълни той.

Цончо Ганев потвърди, че "Възраждане" е готова да внесе вот на недоверие, но обвини партия МЕЧ в отказ да предостави необходимите пет подписа. "Те трябва да обяснят защо не искат да свалят правителството на Пеевски и Борисов. Те отказват да има вот на недоверие", каза Ганев.

На въпрос дали се притеснява от действията на МВР, той заяви, че се тревожи единствено за бъдещето на страната: "Това е организирана престъпна група, която трябва да влезе в затвора. Мен ме интересува защо МЕЧ покровителстват ГЕРБ и не искат оставка на правителството."

Депутатът настоя за незабавна оставка на вътрешния министър, на председателя на Народното събрание Наталия Киселова и премиера Росен Желязков, които според него са "изцяло под влиянието на Пеевски".