Цончо Ганев: Борисов е уплашен - най-после публично призна, че Пеевски го е завзел

15 Октомври, 2025 09:54 943 21

Депутатът настоя за незабавна оставка на вътрешния министър, на председателя на Народното събрание Наталия Киселова и премиера Росен Желязков

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Ситуацията е, меко казано, неприятна за ГЕРБ и коалиционните им партньори от ИТН и БСП, защото и те са напът да бъдат завзети", заяви заместник-председателят на "Възраждане" Цончо Ганев. Той направи остро изявление в кулоарите на парламента, коментирайки резултатите от изборите в Пазарджик и политическата ситуация в страната, уточни news.bg.

По думите му изборите ясно показали тенденцията, за която "Възраждане" предупреждава отдавна — че Делян Пеевски и неговата партия, след като "политически ликвидира Доган", сега "превзема и ГЕРБ".

Той допълни, че според "Възраждане" правителството е разклатено и е въпрос на време да падне, тъй като дори лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вече осъзнал, че партията му е "завзета от Пеевски".

"Борисов е уплашен. Най-после публично призна, че Пеевски го е завзел. Пред него има два пътя — или да свали правителството, или да се превърне в господин Никой", каза още депутатът.

Ганев обвини Пеевски, че контролира ключови институции, включително Министерството на вътрешните работи. "Желязков е човекът на Пеевски. МВР, което той държи, покровителства всичко това, което се случва", заяви Ганев и поиска оставката на правителството.

Според него, България се намира в опасен момент, а влизането в еврозоната би било "окончателният финиш на суверенитета на страната".

"Трябва да имаме избори и ново правителство, което категорично да каже на Брюксел, че няма да влизаме в еврозоната", допълни той.

Цончо Ганев потвърди, че "Възраждане" е готова да внесе вот на недоверие, но обвини партия МЕЧ в отказ да предостави необходимите пет подписа. "Те трябва да обяснят защо не искат да свалят правителството на Пеевски и Борисов. Те отказват да има вот на недоверие", каза Ганев.

На въпрос дали се притеснява от действията на МВР, той заяви, че се тревожи единствено за бъдещето на страната: "Това е организирана престъпна група, която трябва да влезе в затвора. Мен ме интересува защо МЕЧ покровителстват ГЕРБ и не искат оставка на правителството."

Депутатът настоя за незабавна оставка на вътрешния министър, на председателя на Народното събрание Наталия Киселова и премиера Росен Желязков, които според него са "изцяло под влиянието на Пеевски".


  • 1 бою циганина

    5 2 Отговор
    смуча биберона в скута на джаба

    09:57 15.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Медиите на Шиши лъжеха Бойко че е номер едно с фалшиви анкети но на изборите в Пазарджик лъсна горчивата истина.

    Коментиран от #14

    09:58 15.10.2025

  • 3 лена филипс

    4 0 Отговор
    ти бойо мен уважаваш ли ма ?

    09:58 15.10.2025

  • 4 бай Бай

    8 1 Отговор
    Превзел бил какво точно, партии ли?
    Купува си слуги, служили до скоро на друг господар.
    Важни са избирателите.
    И кой брой резултата от изборите.
    Е те там е голямото купуване.

    09:58 15.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хмм

    3 1 Отговор
    всички вече му се подиграват, ужас

    10:03 15.10.2025

  • 7 Иван Вазов

    8 2 Отговор
    цОНЧО отново смърди глупости. Борисов не е уплашен, а екзалтиран, като всеки обратен, усетил зад себе си дебелия.

    10:05 15.10.2025

  • 8 Цонка

    6 6 Отговор
    Ние сме моми убави, убави още гиздави от Израждане. Моята любов е от аристокрацията. Костадинка фон Максуда, херцогиня Копанарска, графиня фон Каменар, баронеса Калдарашка фон Игнатиево, първи пер на Въглен,носител на ордена червените кюлоти със петолъчка, връчен лично от Митрофанова. В моргатически брак със Цонка фон Столипиново унд Копейкина дер Цайс...

    Коментиран от #20

    10:08 15.10.2025

  • 9 Дааа

    10 2 Отговор
    От държава на тиквите ще станем държава на прасетата,а народа ще си остане овчи

    10:09 15.10.2025

  • 10 интересно

    7 2 Отговор
    Какво точно за народа са направили тая пасмина от как са там

    Коментиран от #15

    10:10 15.10.2025

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 1 Отговор
    Прав е Цончо. Бойко е уплашен.

    10:11 15.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АГАТ а Кристи

    0 7 Отговор
    Това, че зайчара е уплашен - все ми е тая.
    Безспокойстмието ми иде от другаде :
    Как така толкова време се одържате, че не произнасяте празнословията си в парламента на руски език, та си кълчите езиците на български...

    10:13 15.10.2025

  • 14 Оофф

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Те, медии на Шиши манипулираха и изборите в САЩ.

    10:14 15.10.2025

  • 15 Е как

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "интересно":

    Нали всигнаха глобите за движение по пътищата

    Коментиран от #19

    10:15 15.10.2025

  • 16 БГ реалити

    1 0 Отговор
    Прасето ще изяде тиквата

    10:19 15.10.2025

  • 17 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Алоооу вАзражданцитИ, къде бяхте, докато от Величие преследваха и задържаха купувачи на гласове в Пазарджик?

    10:23 15.10.2025

  • 18 Що ве пичове, нали всичко беше

    0 0 Отговор
    точно? Са що тъй?
    Айде всички на боклука и целувайте ръка на Ново Боса Дебелян Пеевски?🤔😁
    Кой кот си направи ве, ко този плач?
    До вчера всичко беше по мед и масло.😁

    10:25 15.10.2025

  • 19 интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Е как":

    Да бяха видели поне че пътища няма,след като вдигат глобите по пътищата

    10:25 15.10.2025

  • 20 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цонка":

    Тиквата плати и внесе самолетна скрап.Л..та ще трябва да си ги изяде този път

    10:25 15.10.2025

  • 21 НА ВАС

    0 0 Отговор
    ЗА ТОВА ЛИ ВИ ПЛАЩАМЕ НЕЗАСЛУЖЕНО ГОЛЕМИТЕ ЗАПЛАТИ!!???
    ДА СЕ ЗАЯЖДАТЕ ЕДИН С ДРУГ ВСЕКИ ДЕН!!??
    Я МАЛКО ПО - СЕРИОЗНО!!!!!
    4 ЖЕРТВИ ОТ ПОТОПА, НАВОДНЕНИ СЕЛИЩА, БЕЗВОДИЕ, НИСКИ ДОХОДИ, ГОЛЯМА ИНФЛАЦИЯ, ШИБANOTO EURO, ШИБANATA EVROЗОНА И Т.Н...
    ВСЕ ВЪПРОСИ,КОИТО ВИЕ ТРЯБВА ДА РАЗРЕШИТЕ!!!
    АМИ ЗАХВАЩАЙТЕ СЕ ЗА РАБОТА !!!!!!!

    .

    10:27 15.10.2025

Новини по градове:
