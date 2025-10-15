Новини
България »
Всички градове »
Любомир Стефанов: Не мисля, че Борисов е готов да приеме Пеевски като партньор в каквато и да е форма на управление

Любомир Стефанов: Не мисля, че Борисов е готов да приеме Пеевски като партньор в каквато и да е форма на управление

15 Октомври, 2025 16:06 820 13

  • любомир стефанов-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • партньор-
  • управление

ПП-ДБ трябва да си дадат сметка, че не са в състояние да бъдат център, който да генерира алтернативно политическо мнозинство, коментира още политологът

Любомир Стефанов: Не мисля, че Борисов е готов да приеме Пеевски като партньор в каквато и да е форма на управление - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Не мисля, че Бойко Борисов е готов да приеме Делян Пеевски като партньор в каквато и да е форма на управление, камо ли в съуправление." Това заяви пред News.bg политологът Любомир Стефанов за преформатирането на правителството, за което настоя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на вчерашната пресконференция в партийната централа.

"Господин Пеевски много иска коалиция, но друг е въпросът, че сам не може да бъде център и контратежест и заради това да иска да бъде с ГЕРБ", изтъкна той.

Стефанов обясни, че се върви към преоценяване на това кой какво прави и защо е в коалицията.

"Преформатирането на правителството е като добрите стари практики в демократичния свят - форматира се чрез наличните партии в нов коалиционен формат, преговори и договорки. Това е възможно да се случи, без да има нови предсрочни парламентарни избори, като едни парти влязат, а други излязат", поясни политологът.

По думите му на този етап никакъв сценарий за преформатиране на правителството не трябва да се изключва.

"Но ако приемем хипотезата за фронт "Анти Пеевски", е възможно т.нар. демократична партии, като поставят сериозни условия, да влязат в коалиция. На юнашка дума политика не се прави, а още по-малко се изпълняват планове", допълни Стефанов.

Според него БСП-Обединена левица и "Има такъв народ" са твърди участници в коалицията. "Хипотезата е, че има контрапункт на противостоящо мнозинство. Заради това управляващата коалиция на малцинството е толкова стабилна, защото просто няма противотежест. Четвърти може да се търси, но може и без него", коментира политологът.

Той не очаква отново да се повдигне въпроса за санитарен кордон около лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Политиката е процес на взаимодействие с избирателите на ниво изпълнение на обещанията, не само на поемане на грандиозни и грамотни такива. ПП-ДБ се упражняваха във всякакви обещания, откакто се появиха на политическата цена и те за да участват в управлението, първо трябва да разберат, че не могат те да задават правилата. Оттук нататък трябва да се намери договорна форма, освен ако няма мислене в тази посока, но аз не виждам такова и те да участват в управлението", изтъкна той.

По думите му ПП-ДБ трябва да си дадат сметка, че "не са в състояние да бъдат център, който да генерира алтернативно политическо мнозинство".

"Накрая всички гледат да се качат на широкия гръб на Бойко Борисов, който както самият той каза, е и много хлъзгав. Без него никой не може да направи управление и колкото това да не се харесва на политиците, това е политическата реалност в България", анализира Любомир Стефанов.

Той заяви още, че не вижда алтернативно политическо мнозинство в парламента и извън Борисов и ГЕРБ, а приказването за нови предсрочни избори граничи с поговорката - "гладна кокошка просо сънува". "Какво би се променило, ако има нови предсрочни парламентарни избори", запита Стефанов.

Политологът също така е на мнение, че Бойко Борисов е показал, че той е центърът на взимане на решенията в ГЕРБ и има последната дума.

"Едва ли премиерът Росен Желязков има нужда от напомняне, че лидерът в партията е Борисов и не е премиер. Това подронва престижа на министър-председателя, но играе идеална за Борисов роля, който показа, че истинският лидер, може да е премиер", тълкува Стефанов действията на лидера на ГЕРБ по време на вчерашната пресконференция.

За него Борисов не е играл театър пред народните си представители, пред премиера и пред министрите, а е по-скоро е показал политически остри сигнали.

"Очаквам да има преформатиране, защото това беше задачата към министър-председателя. Които министри са си взели министерствата на концесия и нищо не правят, да бъдат така добри да се оттеглят и да идват хора, които ще вземат нещата присърце и ще работят", коментира политологът.

Според него с действията си Борисов е хвърлил бомба, а сега чака да види какви ще са сигналите след нея.

"На базата на това ще предприеме или не действия. Дайте да изчакаме 5-6 дни и да видим какво ще се случи и каква ще е опашката на крушката", каза още Любомир Стефанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рускините от Елените

    7 1 Отговор
    се редят пред Кметството в Несебър за държавни помощи!!!

    Коментиран от #5

    16:08 15.10.2025

  • 2 Цвете

    4 3 Отговор
    Ами, той и себе си вече не приема, та какво остава за тези, които му се " пързалят " по гърба. 🎃🐖🙊🙉🙈🎃🐖🙊🙉🙈😠😠😠⛔️⛔️⛔️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    16:08 15.10.2025

  • 3 си дзън

    7 1 Отговор
    Борисов го е приел отдавна Пеевски, но Европата се дърпа нещо...

    16:08 15.10.2025

  • 4 Камчия е РУСКА завинаги!

    8 3 Отговор
    Тиквата я хариза на путин!

    16:09 15.10.2025

  • 5 си дзън

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Рускините от Елените":

    Ще ин дадат двойни помощи. Кметът е от ДПС и русофил

    16:10 15.10.2025

  • 6 Пич

    3 2 Отговор
    Тихо бе , не виждаш игрите !!! Хитрото Баце като нищо ще остави Пеевски да "победи" защото ще трябва нечия дебела кратуна да падне след влизането в еврозоната ! Пеевски ще е виновният за всичко !!!

    16:10 15.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тити

    2 3 Отговор
    А до сега Боко ни показва че са се превърнали с Шиши

    16:14 15.10.2025

  • 9 така ли

    1 3 Отговор
    И двамата са с празни -ъдури....

    16:17 15.10.2025

  • 10 Град Симитли

    0 2 Отговор
    Вместо да им теглите по една и на двамата, политическите "анализатори" им тълкувате мизериите и хъшлашките приказки!

    16:18 15.10.2025

  • 11 Ликуй Народе!!!

    2 1 Отговор
    Режимът в София е разклатен! Профашисткото-украинско, антибългарско правителство на борисов-атанасов-пеевски+други ЛГБТ формации си заминава, вкупом на о-в Персин!

    16:25 15.10.2025

  • 12 Горски

    2 1 Отговор
    Докато боко и шиши са на свобода , тази територия никога няма да стане бяла страна. Само му вижте физиономията на този либерален козел. Чакат да влязат в еврозоната, да вземат милиардите от валутния борд и после може да има избори и всичко. Ако не е гостоприемството на П-остите Парчета и ДБ щяха да са като СДС. И без това всички ги бяхме забравили, само симбиозата с тях ги изкара от дъното. Хитрец е бате ви Бойко! Видя, че работата става напечена и прави опит да хвърли кърпата! Тоя тарикат има адски развито чувство за оцеляване-не може да му се отрече. Леле какъв сценарий. Направо си е за мега продукция. В главните роли Еднокнижник и Шопар. Още 200-300 второстепенни роли и около 5 милиона статисти. Бюджет - стотици милиарди евро. Е това, ако не слага в малкото джобче всички филмови студиа взети заедно, здраве му кажи. Помня, точно преди около година как двамцата - Еднокнижника и Шопара се псуваха, вторият си плащаше щедро за присъствие на протести, митинги, селски седянки и прочее, първият се тупаше в гърдите, че без него държавата приключва, общо взето шоу без завеси.

    16:54 15.10.2025

  • 13 Павел пенев

    1 1 Отговор
    Крадеца от Банкя си намери майстора а също показаха му че има и други фалшификатори на изборни резултати. Браво на Шиши, успя да ликвидира и Доган и тиквата за една година.

    16:54 15.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол