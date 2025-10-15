Любомир Стефанов: Не мисля, че Борисов е готов да приеме Пеевски като партньор в каквато и да е форма на управление

"Не мисля, че Бойко Борисов е готов да приеме Делян Пеевски като партньор в каквато и да е форма на управление, камо ли в съуправление." Това заяви пред News.bg политологът Любомир Стефанов за преформатирането на правителството, за което настоя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на вчерашната пресконференция в партийната централа.

"Господин Пеевски много иска коалиция, но друг е въпросът, че сам не може да бъде център и контратежест и заради това да иска да бъде с ГЕРБ", изтъкна той.

Стефанов обясни, че се върви към преоценяване на това кой какво прави и защо е в коалицията.

"Преформатирането на правителството е като добрите стари практики в демократичния свят - форматира се чрез наличните партии в нов коалиционен формат, преговори и договорки. Това е възможно да се случи, без да има нови предсрочни парламентарни избори, като едни парти влязат, а други излязат", поясни политологът.

По думите му на този етап никакъв сценарий за преформатиране на правителството не трябва да се изключва.

"Но ако приемем хипотезата за фронт "Анти Пеевски", е възможно т.нар. демократична партии, като поставят сериозни условия, да влязат в коалиция. На юнашка дума политика не се прави, а още по-малко се изпълняват планове", допълни Стефанов.

Според него БСП-Обединена левица и "Има такъв народ" са твърди участници в коалицията. "Хипотезата е, че има контрапункт на противостоящо мнозинство. Заради това управляващата коалиция на малцинството е толкова стабилна, защото просто няма противотежест. Четвърти може да се търси, но може и без него", коментира политологът.

Той не очаква отново да се повдигне въпроса за санитарен кордон около лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Политиката е процес на взаимодействие с избирателите на ниво изпълнение на обещанията, не само на поемане на грандиозни и грамотни такива. ПП-ДБ се упражняваха във всякакви обещания, откакто се появиха на политическата цена и те за да участват в управлението, първо трябва да разберат, че не могат те да задават правилата. Оттук нататък трябва да се намери договорна форма, освен ако няма мислене в тази посока, но аз не виждам такова и те да участват в управлението", изтъкна той.

По думите му ПП-ДБ трябва да си дадат сметка, че "не са в състояние да бъдат център, който да генерира алтернативно политическо мнозинство".

"Накрая всички гледат да се качат на широкия гръб на Бойко Борисов, който както самият той каза, е и много хлъзгав. Без него никой не може да направи управление и колкото това да не се харесва на политиците, това е политическата реалност в България", анализира Любомир Стефанов.

Той заяви още, че не вижда алтернативно политическо мнозинство в парламента и извън Борисов и ГЕРБ, а приказването за нови предсрочни избори граничи с поговорката - "гладна кокошка просо сънува". "Какво би се променило, ако има нови предсрочни парламентарни избори", запита Стефанов.

Политологът също така е на мнение, че Бойко Борисов е показал, че той е центърът на взимане на решенията в ГЕРБ и има последната дума.

"Едва ли премиерът Росен Желязков има нужда от напомняне, че лидерът в партията е Борисов и не е премиер. Това подронва престижа на министър-председателя, но играе идеална за Борисов роля, който показа, че истинският лидер, може да е премиер", тълкува Стефанов действията на лидера на ГЕРБ по време на вчерашната пресконференция.

За него Борисов не е играл театър пред народните си представители, пред премиера и пред министрите, а е по-скоро е показал политически остри сигнали.

"Очаквам да има преформатиране, защото това беше задачата към министър-председателя. Които министри са си взели министерствата на концесия и нищо не правят, да бъдат така добри да се оттеглят и да идват хора, които ще вземат нещата присърце и ще работят", коментира политологът.

Според него с действията си Борисов е хвърлил бомба, а сега чака да види какви ще са сигналите след нея.

"На базата на това ще предприеме или не действия. Дайте да изчакаме 5-6 дни и да видим какво ще се случи и каква ще е опашката на крушката", каза още Любомир Стефанов.