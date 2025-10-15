Eмануил Йорданов: Дирекцията на МВР-Пазарджик проспа изборите. Борисов има основание да е гневен на Митов

Дирекцията в Пазарджик проспа изборите. Има основание за гневните думите на Борисов срещу Даниел Митов. Много отдавна е видно, че има проблем с ръководството на МВР, а Бойко Борисов се правеше, че не го забелязва. По едно време показа жълт картон, но го забрави бързо. Когато говорим за личен негов избор, би трябвало да осъзнава и собствения си дял. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg.

Имало е дежурен прокурор и всички действия е следвало да се съгласуват с щаба за изборите. Въпросът е защо имаме един граждански арест, който бе показан по телевизията, както и едни банкноти, а в следващия момент – нямаше нищо. Да се надяваме, че това са някакви оперативни мероприятия и ще има следващи действия на МВР, коментира бившият зам.- градски прокурор на София Роман Василев.

Има проблем с изборите, обобщи Йорданов.

За мен не е проблемът в изборите, а в начина на провеждането им, добави Василев.

Има две мнения за легитимността на главния прокурор Борислав Сарафов. Има разлика между двете колегии на ВСС, посочиха те.

По повод ареста на варненския кмет Благомир Коцев, Роман Василев коментира, че появата на няколко анонимни свидетели година след започване на това производство, където гласните доказателствени средства не са важните елементи, а документите, доказващи това престъпление. Той определи това като смущаващо.

С делото „Коцев” българската съдебна система не може да се гордее. Като започнем с прехвърлянето му от Варна в София и стигнем до там, че обвиняемият се задържа без никаква необходимост, в противоречие с Конституцията, заяви Емануил Йорданов. По думите му доказателствата са смешни, а колкото по-шумно започва едно дело, така и пада в съда.