Eмануил Йорданов: Дирекцията на МВР-Пазарджик проспа изборите. Борисов има основание да е гневен на Митов

15 Октомври, 2025 19:43 860 18

Въпросът е защо имаме един граждански арест, който бе показан по телевизията, както и едни банкноти, а в следващия момент – нямаше нищо. Да се надяваме, че това са някакви оперативни мероприятия и ще има следващи действия на МВР, коментира бившият зам.- градски прокурор на София Роман Василев.

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Дирекцията в Пазарджик проспа изборите. Има основание за гневните думите на Борисов срещу Даниел Митов. Много отдавна е видно, че има проблем с ръководството на МВР, а Бойко Борисов се правеше, че не го забелязва. По едно време показа жълт картон, но го забрави бързо. Когато говорим за личен негов избор, би трябвало да осъзнава и собствения си дял. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg.

Имало е дежурен прокурор и всички действия е следвало да се съгласуват с щаба за изборите. Въпросът е защо имаме един граждански арест, който бе показан по телевизията, както и едни банкноти, а в следващия момент – нямаше нищо. Да се надяваме, че това са някакви оперативни мероприятия и ще има следващи действия на МВР, коментира бившият зам.- градски прокурор на София Роман Василев.

Има проблем с изборите, обобщи Йорданов.

За мен не е проблемът в изборите, а в начина на провеждането им, добави Василев.

Има две мнения за легитимността на главния прокурор Борислав Сарафов. Има разлика между двете колегии на ВСС, посочиха те.

По повод ареста на варненския кмет Благомир Коцев, Роман Василев коментира, че появата на няколко анонимни свидетели година след започване на това производство, където гласните доказателствени средства не са важните елементи, а документите, доказващи това престъпление. Той определи това като смущаващо.

С делото „Коцев” българската съдебна система не може да се гордее. Като започнем с прехвърлянето му от Варна в София и стигнем до там, че обвиняемият се задържа без никаква необходимост, в противоречие с Конституцията, заяви Емануил Йорданов. По думите му доказателствата са смешни, а колкото по-шумно започва едно дело, така и пада в съда.


България
  • 1 654321

    9 0 Отговор
    Айде и Митов у Новото начало при Калин!

    19:48 15.10.2025

  • 2 Рускините от Елените

    5 1 Отговор
     се редят пред Кметството в Несебър за държавни помощи!!!

    19:48 15.10.2025

  • 3 Камчия е РУСКА завинаги!

    8 0 Отговор
    Тиквата я хариза на путин!

    19:49 15.10.2025

  • 4 "ВРАГ НА НАРОДА"

    2 1 Отговор
    Г-Н ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ ЯВНО Е ХО МО ФОБ, ЩОМ НЕ ХАРЕСВА дани €ла ми то ва!

    Коментиран от #6

    19:50 15.10.2025

  • 5 Народът има основание

    5 0 Отговор
    да иска оставката на: ДПСНН, БКП, ПП, ДБ, СДС, ИТН, ГЕРБ.
    Оставка, вкараха ни в Последната Национална Катастрофа.
    Оставка!

    19:50 15.10.2025

  • 6 654321

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":

    Той бат Пею ги дондурка на скута си!

    19:52 15.10.2025

  • 7 Проспа ?

    6 0 Отговор
    Казаха ѝ да спи дълбоко ! А Данка минава пак на друг бряг !

    19:52 15.10.2025

  • 8 654321

    1 0 Отговор
    И поздрав на всички с песента Данка на Тома Здравкович! Донре, че ме подсетихте! Наздраве!

    19:54 15.10.2025

  • 9 Карло☪︎ НacсpaH

    2 0 Отговор
    пеев шопар спасява България!

    Коментиран от #10, #11

    19:56 15.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Карло☪︎ НacсpaH":

    Арaбин вoнящ Mиризлив Бойко Борисов спасява България мaрш при Мoxамед рeзак

    19:59 15.10.2025

  • 12 име

    1 0 Отговор
    Гледай си онези престъпници ДАИаджиите, и не се обаждай. И без това нямаш какво да кажеш.

    20:02 15.10.2025

  • 13 654321

    0 0 Отговор
    За Емануил поздрав с песен на Емануела!!! Жив и здрав!!!

    20:02 15.10.2025

  • 14 Помак

    3 0 Отговор
    Не са правете на уштипани девствени девойки ( визирам бройко,Ено ,и компания !) ,Тъмни сили освободете Благомира Коцев !!!

    20:03 15.10.2025

  • 15 Елементарно Уотсън

    1 0 Отговор
    Тиквата щеше да махне къдрокосия и Шиши го приюти в кочината! И резултатаът се видя в Пазарджик!

    20:20 15.10.2025

  • 16 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Слави зулус се напъваше че ще изчегъртва бойко ама като гледам, шиши ще го изчегърта

    Коментиран от #18

    20:22 15.10.2025

  • 17 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор
    Тя бг съдебната система с какво има да се гордее въобще???? И РУ на МВР Пазарджик,въобще не е проспало изборите,а е действувало много активно като страна в тях...Дали е под давлението на министърът или на някой друг е друг въпрос.Що се отнася до прокуратурата,то тя отдавна е вече адвокатура на престъпността....Да си говорим общи лафчета,когато сме много наясно си е .....Язък,че е един от малкото добре подготвени юристи у нас.....

    20:28 15.10.2025

  • 18 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ООрана държава":

    Много наивно е да си мислите,че ДП е по бос от ББ.Босът е ББ,другото е част от театъра......

    20:30 15.10.2025

