Новини
България »
Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли

Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли

16 Октомври, 2025 07:40 910 15

  • благомир коцев-
  • съд-
  • варна-
  • кмет-
  • корупция

Миналата седмица апелативният съд пусна под домашен арест задържаните с Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев

Благомир Коцев иска да излезе от ареста - ще го пуснат ли - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският апелативен съд решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев, който беше задържан в началото на юли по обвинение за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Миналата седмица СГС отново отказа да промени мярката му за неотклонение заради висок риск да извърши предполагаеми престъпления, ако бъде пуснат на свобода, посочи БНТ.

В съдебна зала бяха представени разпитите на трима нови свидетели. Става въпрос за двама бизнесмени и чужд гражданин - инвеститор с тайна самоличност, който поискал да бъде защитен свидетел, защото е изразил опасения за живота си.

Те са разказали, че са им били искани подкупи, но във връзка с процедури за изготвянето на Подробни устройствени планове във връзка с техни инвестиционни проекти.

Миналата седмица апелативният съд пусна под домашен арест задържаните с Коцев общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече и на

    18 9 Отговор
    децата е ясно ,че тази работа с Коцев е кьор фишек !

    07:45 16.10.2025

  • 2 Трол

    8 7 Отговор
    Като наближат кандидатпрезидентските избори, ще го пуснат.

    07:46 16.10.2025

  • 3 Урко

    9 9 Отговор
    Ще го пуснат само ако обещае занапред да почва да си иска не по 6%, а поне по 10%...Инфлация има вече у нас и на цените на услугите

    07:47 16.10.2025

  • 4 Веднага

    16 9 Отговор
    Свобода за Блаже !

    07:48 16.10.2025

  • 5 1488

    5 2 Отговор
    вие кат не знаете що нас питате

    07:55 16.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Историк

    6 12 Отговор
    Абе направо му отрежете главата на този у род и да се приключва. То е ясно че е корумпиран, но за да си мълчи и да не се изпусне за Киро и Асена го гръ мнете за по-сигурно.

    07:56 16.10.2025

  • 8 Нима има

    14 5 Отговор
    Някой в ареста, който да не иска да излезе?!? Това новина ли е?

    07:57 16.10.2025

  • 9 То като видиш

    11 5 Отговор
    прокурора на Коцев, разбираш, че е човек на Пеевски. Иначе човечецът има физиономия на каруцар. Едно време такива събираха боклука или караха въглища и брикети с каруци. Сигурно и той е завършил милиционерската академия като Сарафов и Гешев. Това означава, че нямат висше юридическо образование.

    07:57 16.10.2025

  • 10 Да обаче

    7 4 Отговор
    следователят по делото е казал, че за петък ( утре),кмета ще си бъде тук в ареста, защото има разпит на новите свидетели. Ина Лулчева го е казала, т.е. няма как да бъде освободен.

    07:57 16.10.2025

  • 11 Кокорчи по пеньоар

    9 3 Отговор
    Нашата корупция не е като вашата.

    08:09 16.10.2025

  • 12 Фен

    3 3 Отговор
    Ами умните и красивите нямат кадри. Затова издигат нагоре най-крякащите. И чак после разбират какви в същност са те.

    08:16 16.10.2025

  • 13 Необяснимо е

    5 1 Отговор
    защо прокурорите не внасят обвинителния акт в съда срещу този кмет, че да започне съдебното дело. След като се твърди, че има толкова много доказателства и свидетели за корупция ...

    08:18 16.10.2025

  • 14 Бай Ставри

    3 4 Отговор
    Да го осъдят и да си лежи присъдата човекът, какво постоянно го разкарват по съдилища! Млад е , ще излезе запазен!😂

    08:25 16.10.2025

  • 15 Нафърфорий

    3 1 Отговор
    Какво общо имат новите свидетели за това, за което е първоначално задържан кмета и преместване на делото в София- казуса с г-жа Пламенка. Новите анонимни свидетели са разпитвани за съвсем различни неща. Прозира желанието на бухалките да повдигнат поне 38-обвинения само по приказки под шипковия храст. По същата логика защитата може да изкара свидетели и твърдения, че прокуратура е искала пари за да освободят Коцев.

    08:38 16.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове