(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?

16 Октомври, 2025 07:22 727 25

А от опозицията поискаха оставка на кабинета и нови избори

(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще продължи ли политическият блокаж в работата на институциите - и днес основният въпрос ще бъде ще събере ли кворум парламентът.

Вчера заседание нямаше, защото в зала се регистрираха едва 61 народни представители, а председателят на парламента Наталия Киселова насрочи ново - за днес в 9.00. Дотук се стигна след закана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да не осигуряват кворум в парламента, припомня БНТ.

Гневът му беше предизвикан от лошото представяне на ГЕРБ на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик. Борисов отправи и остри критики към коалиционните си партньори от БСП и ИТН.

От БСП отговориха на Борисов в писмена позиция, в която се подчертава, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата.

ИТН засега мълчат.

Към момента не е ясно и кога ще има заседание на правителството, след като беше отменено от премиера Желязков.

А от опозицията поискаха оставка на кабинета и нови избори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мъкаааа

    4 0 Отговор
    Ще събере ли кворум парламентът? ТВЪРДО НЬЕ!

    07:23 16.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 трясъ

    4 1 Отговор
    Тия в парлиамента да събират гъби в гората!

    07:28 16.10.2025

  • 5 ПРСЕТО ИЗЯДЕ ТИК

    3 0 Отговор
    ВАТА

    07:31 16.10.2025

  • 6 Сега

    9 1 Отговор
    сърбаме попарата на мантрата: "трябва ни правителство на всяка цена"

    07:36 16.10.2025

  • 7 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Заплатите на гербнн да се замразят, не им плащаме да си обикалят страната и да дават отчети на бойко в какво състояние им е умиращата партия

    07:41 16.10.2025

  • 8 Макс

    4 3 Отговор
    Борисов може да се гневи колкото си иска . Недопустимо е държавата да спре работа , заради прищевките на който и да е партиен лидер . ГЕРБ бягат от отговорност . Те сформираха коалиционно правителство , тяхна е отговорността за работата му . Щом не могат да се справят решението е ОСТАВКА .

    07:42 16.10.2025

  • 9 Кмета

    3 1 Отговор
    Упорито продължават 30+г. с плана да няма държава България. Съответно и народа ще бъде нещо друго. Друго като каквото си поискат, работна ръка за хляба.

    07:45 16.10.2025

  • 10 По важна е новината

    2 1 Отговор
    в раздел свят: "Представят пътната карта за отбраната на ЕС до 2030 г.".
    Която дава огтовор на поведението на ГЕРБ, СДС, в частност на Борисов, по-конкретно упрекът му към Желязков, по случайност бил на посещение в Укр.
    Ситуацията е много, много по-сериозна от първоначално представената.
    Вчера Запрянов е получил Пътната карта. Днес Екатерина Захариява я получава.
    Планът или пътната карта отива при лидерите на ЕС следващата седмица.

    07:46 16.10.2025

  • 11 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    ТАЗИ БЕЗПОЛЕЗНА КОЧИНА ЗАВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ!

    07:48 16.10.2025

  • 12 1488

    1 0 Отговор
    вие кат не знаете що нас питате

    07:50 16.10.2025

  • 13 Те вече направиха Белята

    4 1 Отговор
    Не напразно Борисов каза: Предстои война.
    Заробиха ни с милиарди заеми, превъоръжиха ни само за 2024 г. за 10 милиарда лева.
    Отрязаха окончателно евтините доставки на ток, газ, и петрол.
    И окончателно ни заробиха към цифровото юро.
    Вече ЕС ни представя сметката.
    Или фронтова държава и участие срещу ядрените Русия и Китай, или цифровото юро и еврофондовете, спират.
    Сега по лезните и д и оти ще поемат управленияето изцяло, онези с двойните гражданства,
    за тази цел дори Нинова покрепи гаврата с Конституцията.

    Коментиран от #14

    07:54 16.10.2025

  • 14 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Те вече направиха Белята":

    Всичко е с "Грижа за хората" !

    07:59 16.10.2025

  • 15 Хмм

    3 1 Отговор
    Борисов бойкотира собственото си правителство, кого не харесва, след като той ги е назначил, теменужка ли, водопада ли, митов ли, ако му беше наредил той щеше да уволни шефа на полицията в Русе, цял месец ни занимаваха как била атакувана полицията като институция, а то се оказа съвсем друго, искаха полицейски ограничения, щото шефът влязъл в уличен бой с младежи, а 15-годишен с два удара го неутрализирал

    08:01 16.10.2025

  • 16 Ами

    5 1 Отговор
    борисов обикновено подава оставка като свършат парите, после се връща, видяхме как, КС ни показа - 40% сгрешени протоколи, надписани гласове, липсващи бюлетини, чували пълни с вестникарски изрезки - и тегли още по-висок заем, 19 млрд. кога успяха да ги прахосат, колко иска да тегли сега 30 млрд. накуп

    08:06 16.10.2025

  • 17 12340

    0 1 Отговор
    Ще събере ако Киселова каже, че са докарали парите по ПВУ в кеш
    И са ги стоварили в килера зад стола и! :))

    08:08 16.10.2025

  • 18 Народните депотати

    3 0 Отговор
    пускат ли си отпуски когато не работят и нямат кворум? Щото ние ако не работим сме длъжни да си пуснем отпуска.

    08:14 16.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сибирският бръснар

    3 0 Отговор
    Мутренското време се настани на нови висоти. Еднокнижникът, бръкнал в джобовете, чете конско на своята чета, все едно е шеф на Ипон, а послушниците в нея трябва да слушкат с усмивчица и се кланят на казаното бръщолевене.

    08:19 16.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 По конституция

    2 0 Отговор
    Чл. 63. Народното събрание се състои от 240 народни представители.
    Който не се явява на работа нарушава конституцията
    Конституционния съд трябва да се произнесе по казуса
    30% гласували на парламентарните избори парламента се пълни 100%
    и сега не се осигурява кворум за да работи парламента
    Такова нещо никъде го няма

    08:21 16.10.2025

  • 24 Сибирският бръснар

    3 0 Отговор
    В България стана отвратително, грозно и отблъскващо. Мафията се разпорежда със страната, подчинена на файтон с дебело Д и мазни, огъващи се безгръбначни инсекти.

    08:21 16.10.2025

  • 25 Гост

    1 0 Отговор
    Това не е парламент. Това са шайка разбойници

    08:28 16.10.2025

