(Не)стабилността на едно мнозинство: Ще събере ли кворум парламентът?

Ще продължи ли политическият блокаж в работата на институциите - и днес основният въпрос ще бъде ще събере ли кворум парламентът.
Вчера заседание нямаше, защото в зала се регистрираха едва 61 народни представители, а председателят на парламента Наталия Киселова насрочи ново - за днес в 9.00. Дотук се стигна след закана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да не осигуряват кворум в парламента, припомня БНТ.
Гневът му беше предизвикан от лошото представяне на ГЕРБ на извънредните избори за общински съветници в Пазарджик. Борисов отправи и остри критики към коалиционните си партньори от БСП и ИТН.
От БСП отговориха на Борисов в писмена позиция, в която се подчертава, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата.
ИТН засега мълчат.
Към момента не е ясно и кога ще има заседание на правителството, след като беше отменено от премиера Желязков.
А от опозицията поискаха оставка на кабинета и нови избори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъкаааа
07:23 16.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 трясъ
07:28 16.10.2025
5 ПРСЕТО ИЗЯДЕ ТИК
07:31 16.10.2025
6 Сега
07:36 16.10.2025
7 ООрана държава
07:41 16.10.2025
8 Макс
07:42 16.10.2025
9 Кмета
07:45 16.10.2025
10 По важна е новината
Която дава огтовор на поведението на ГЕРБ, СДС, в частност на Борисов, по-конкретно упрекът му към Желязков, по случайност бил на посещение в Укр.
Ситуацията е много, много по-сериозна от първоначално представената.
Вчера Запрянов е получил Пътната карта. Днес Екатерина Захариява я получава.
Планът или пътната карта отива при лидерите на ЕС следващата седмица.
07:46 16.10.2025
11 Боруна Лом
07:48 16.10.2025
12 1488
07:50 16.10.2025
13 Те вече направиха Белята
Заробиха ни с милиарди заеми, превъоръжиха ни само за 2024 г. за 10 милиарда лева.
Отрязаха окончателно евтините доставки на ток, газ, и петрол.
И окончателно ни заробиха към цифровото юро.
Вече ЕС ни представя сметката.
Или фронтова държава и участие срещу ядрените Русия и Китай, или цифровото юро и еврофондовете, спират.
Сега по лезните и д и оти ще поемат управленияето изцяло, онези с двойните гражданства,
за тази цел дори Нинова покрепи гаврата с Конституцията.
Коментиран от #14
07:54 16.10.2025
14 Намагнитен Евроаталантик антисоросоид
До коментар #13 от "Те вече направиха Белята":Всичко е с "Грижа за хората" !
07:59 16.10.2025
15 Хмм
08:01 16.10.2025
16 Ами
08:06 16.10.2025
17 12340
И са ги стоварили в килера зад стола и! :))
08:08 16.10.2025
18 Народните депотати
08:14 16.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сибирският бръснар
08:19 16.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 По конституция
Който не се явява на работа нарушава конституцията
Конституционния съд трябва да се произнесе по казуса
30% гласували на парламентарните избори парламента се пълни 100%
и сега не се осигурява кворум за да работи парламента
Такова нещо никъде го няма
08:21 16.10.2025
24 Сибирският бръснар
08:21 16.10.2025
25 Гост
08:28 16.10.2025