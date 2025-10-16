Новини
Тежка катастрофа между автобус и такси в Пловдив

16 Октомври, 2025 08:52 469 2

Заради инцидента част от натоварената в сутрешните часове улица е временно затворена

Тежка катастрофа между автобус и такси в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа стана тази сутрин в Пловдив. Затворена е част от улица „Скопие“ в район „Южен“.

Инцидентът е станал около 6:30 часа след страничен сблъсък между автобус, превозващ работници, и таксиметров автомобил. Ударът е бил изключително силен, като от силата му са се отворили еърбеците на колата.

Шофьорът на таксито, мъж на около 40 години, е откаран в болница с множество наранявания. Пътниците от автобуса не са пострадали. Водачът на рейса се е оплакал от болка в крака, но е останал на място.

Заради инцидента част от натоварената в сутрешните часове улица е временно затворена. Това създава сериозни затруднения за учениците и хората, пътуващи към работа, тъй като движението се отклонява по обходни маршрути.


Оценка 2 от 2 гласа.
Оценка 2 от 2 гласа.
  • 1 хараре

    0 0 Отговор
    Войната в Бългерията не свършва. Като тая в Палестина.

    08:54 16.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    🚔Тежка, тежка, колко да е тежка-
    страничен удар, жертви няма‼️

    08:56 16.10.2025

