Катастрофа между два трамвая затруднява движението по бул. "Христо Ботев" в София ВИДЕО

Катастрофа между два трамвая е станала в столицата. Инцидентът е на бул. "Христо Ботев", съобщи "Фокус". На място има линейка, полиция и пожарна.

Трамваите, чиито маршрути минават през този участък, не се движат в момента.

Към момента няма данни за пострадали хора.

Автомобилите по бул. "Христо Ботев", в посока центъра на града се движат, спряно е движението в посока Централна гара.

Дерайлиралият трамвай се е движел от бул. "Христо Ботев" към ул. "Струга". Жълтото возило се удря в дърво, след което удря друг трамвай.