Катастрофа между два трамвая затруднява движението по бул. "Христо Ботев" в София ВИДЕО

Катастрофа между два трамвая е станала в столицата. Инцидентът е на бул. "Христо Ботев", съобщи "Фокус". На място има линейка, полиция и пожарна.
Трамваите, чиито маршрути минават през този участък, не се движат в момента.
Към момента няма данни за пострадали хора.
Автомобилите по бул. "Христо Ботев", в посока центъра на града се движат, спряно е движението в посока Централна гара.
Дерайлиралият трамвай се е движел от бул. "Христо Ботев" към ул. "Струга". Жълтото возило се удря в дърво, след което удря друг трамвай.
12:54 16.10.2025
12:55 16.10.2025
12:59 16.10.2025
13:00 16.10.2025
13:02 16.10.2025
13:06 16.10.2025
13:08 16.10.2025
До коментар #7 от "Защо нищо не казваш за пострадалите":Ти пък? И техен папарак ли очакваш да изпратят, след като има готова снимка във Фейсбук, по която съвсем спокойно може да се напише съчинение.
13:18 16.10.2025
13:34 16.10.2025
До коментар #4 от "В случая израза жълто возило е":налиста явно си е мислел, че единия трамвай е бил такси
13:38 16.10.2025
14:06 16.10.2025