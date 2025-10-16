Новини
Катастрофа между два трамвая затруднява движението по бул. "Христо Ботев" в София ВИДЕО

16 Октомври, 2025 12:52

16 Октомври, 2025 12:52 1 095 12

На място има линейка, полиция и пожарна

Катастрофа между два трамвая затруднява движението по бул. "Христо Ботев" в София ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между два трамвая е станала в столицата. Инцидентът е на бул. "Христо Ботев", съобщи "Фокус". На място има линейка, полиция и пожарна.

Трамваите, чиито маршрути минават през този участък, не се движат в момента.

Към момента няма данни за пострадали хора.

Автомобилите по бул. "Христо Ботев", в посока центъра на града се движат, спряно е движението в посока Централна гара.

Дерайлиралият трамвай се е движел от бул. "Христо Ботев" към ул. "Струга". Жълтото возило се удря в дърво, след което удря друг трамвай.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Пак ли бе?

    12:54 16.10.2025

  • 2 Гост

    4 2 Отговор
    Тия трамваи нали си движат по релси колко трябва да си фиркан два трамвая да се блъснат.

    12:55 16.10.2025

  • 3 Веднага

    5 9 Отговор
    Веднага да бъде закрит този вид транспорт, включително и тролей , без това по цял ден се движат полу празни и само създават задръсвания и проблеми

    12:59 16.10.2025

  • 4 В случая израза жълто возило е

    9 0 Отговор
    Крайно неподходящ. От къде ви намират бе.

    Коментиран от #10

    13:00 16.10.2025

  • 5 Закривайте трамваите незабавно

    4 4 Отговор
    Или поне им ограничете скоростта но много сериозно.

    13:02 16.10.2025

  • 6 Защо нищо не казваш за пострадалите ве

    7 0 Отговор
    Жълто возило не умно.

    13:06 16.10.2025

  • 7 Защо нищо не казваш за пострадалите

    7 0 Отговор
    Защо пишеш статия като нямаш информация.

    Коментиран от #8

    13:08 16.10.2025

  • 8 Мирилайлай

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо нищо не казваш за пострадалите":

    Ти пък? И техен папарак ли очакваш да изпратят, след като има готова снимка във Фейсбук, по която съвсем спокойно може да се напише съчинение.

    13:18 16.10.2025

  • 9 Е... тъй де,

    2 0 Отговор
    като изгонихте кадърните хора от България, останаха такива, които блъскат трамваии всеки ден за добро утро.

    13:34 16.10.2025

  • 10 Джур джур

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "В случая израза жълто возило е":

    налиста явно си е мислел, че единия трамвай е бил такси

    13:38 16.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Асен

    1 0 Отговор
    Дигнаха заплатите на некадърните шофьори от градският транспорт и сега и гледаме сеира или както се казва резила.

    14:06 16.10.2025

