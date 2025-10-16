Новини
БСП: Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството

16 Октомври, 2025

  • бсп-
  • преговори-
  • правителство

Ние винаги сме били категорично против да се водят разговори между политиците през медиите. Няма да го направим и сега

БСП: Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„БСП-Обединена левица“ декларира готовност за всякакви разговори с партньорите в управлението с цел запазване на правителството. Това заяви лидерът на партията и вицепремиер Атанас Зафиров, подчертавайки, че стабилността и последователността на политическите сили са ключови за страната в настоящия момент.

„Имаме общ политически извод, че страната се нуждае от стабилност и стабилно мнозинство, както и последователност на политическите сили“, с тези думи започна брифинга Зафиров.

По темата стабилност БСП са провели две заседания с основна тема за очертаващата се правителствена криза. „Ние винаги сме били категорично против да се водят разговори между политиците през медиите. Няма да го направим и сега. Въпреки атаката срещу БСП-Обединена левици и непредизвиканото от нас напрежение, което не означава, че не можем да отговорим по същия начин, но в състезанието – ние няма да участваме“, заяви твърдо Атанас Зафиров.

И заключи, че „без стабилното и предсказуемо поведение на БСП-Обединена левица това управление просто нямаше да съществува“. „Властта за нас никога не е била и няма да бъде самоцел. Ние гледаме на кабинета и подкрепящото го мнозинство като едно цяло, въпреки че в нашите структури има определено напрежение във връзка с участието ни в това управление“, допълни Зафиров.

Той категорично заяви, че „БСП-Обединена левица“ са готови на всякакви разговори с партньорите за запазване на правителството. „Инициативата за това трябва да бъде в мандатоносителя. Тези разговори и тези решения не могат да бъдат на всяка цена, но не могат да бъдат в ущърб на хората, държавата и обществото“, коментира лидерът на БСП.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 26 гласа.
  • 1 Малеееее

    126 2 Отговор
    Гнус! Голяма гнус! Отвратителен слугинаж.

    Коментиран от #8

    16:40 16.10.2025

  • 2 кратун

    69 1 Отговор
    кава ли край с итн и свас

    16:41 16.10.2025

  • 3 койдазнай

    51 12 Отговор
    ДА се обединяват с пипидебилите! И те са готови на всякакви комбинации, за да може "ники да пътува"! Дори го заявиха от трибуната на НС!

    Коментиран от #16

    16:41 16.10.2025

  • 4 Е как ?

    36 0 Отговор
    Вашите пра, пра внуци и те ще имат пра, пра внуци....

    Коментиран от #17

    16:42 16.10.2025

  • 5 Тома

    72 1 Отговор
    Защото после зафирката и за чобанин няма да го вземат понеже бесепето умря ма.

    16:43 16.10.2025

  • 6 Дренки

    65 1 Отговор
    Фред Флинстоун не иска да ходи в каменната кариера, да вади камъни.

    Коментиран от #36

    16:43 16.10.2025

  • 7 ТИ ПЪК

    80 1 Отговор
    КАКВО ЩЕ ЗАПАЗВАШ!!???
    ПОГЛЕДНЕТЕ СЕ НА КАКВО ПРИЛИЧАТЕ!!!
    ВСИЧКИТЕ ДЕБЕЛИ, ГРОЗНИ,НАГЛИ,КРАДЛИВИ И ПРОСТИ!!
    ИНАЧЕ ОБЛЕЧЕНИ С КОСТЮМИ.
    РАИРАНИ ПИЖАМИ ПОВЕЧЕ ЩЕ ВИ ПОДХОЖДАТ!!

    16:44 16.10.2025

  • 8 мда

    35 0 Отговор

    До коментар #1 от "Малеееее":

    Изхлузили са гащи...

    16:45 16.10.2025

  • 9 Амии

    57 0 Отговор
    Резил пълен резил и срам и позор за Зафирката и Славуца, тези две пра.сенца застанаха до двете големи пра.сета Шиши и Боко.... Сега при нови избори оттичат в канала... Славуца излъга толкова млади хора, жадува промяна... А Зафирката ще закрие най-старата българска партия в името на собствената изгода и пълнени на гумите...

    Коментиран от #38

    16:45 16.10.2025

  • 10 Запази

    13 5 Отговор
    Лева

    16:45 16.10.2025

  • 11 Един

    57 0 Отговор
    БСП се превърна в абсолютна измет! Разбира се, че са готови да останат на софрата - тия нямат дори разбиране за това какво е чест и достойнство!

    16:45 16.10.2025

  • 12 Гост

    38 1 Отговор
    Е как няма да си готов ти специално бе, некадърник. Ротативката върти яко в момента. Нищо не можеш, нищо не знаеш, а пачките валят, като градушка, върху тебе....

    Коментиран от #27

    16:45 16.10.2025

  • 13 Хареса ти ,

    48 0 Отговор
    услади ти се , ядене пиене , яка заплата и привилегии , шофьори , лимузини , обиколки екстра класа по света , и и Китай се завлече с един бюлюк хрантутници , с мазане лизане и дъщеря ти уреди на бърза ръка веднага след тапията . Та що да не седнеш на "преговори" ? Напълно излишни , както и самия ти ! Оставка !

    16:46 16.10.2025

  • 14 Радомир

    43 0 Отговор
    Ръбъл Флинтстоун,готов на всичко ,само да не изпусне кокала, абсолютно не лице приятен човечец.

    16:47 16.10.2025

  • 15 Тити

    34 0 Отговор
    БZП и с дявола бухасе съюзили стига да могат да ядат от безплатната баница същите са като продажните Итн.

    16:47 16.10.2025

  • 16 кре-тени

    35 0 Отговор

    До коментар #3 от "койдазнай":

    Тези си прецакаха кандидата за омбудсман, да видим дали ще си свалят сами и председателя на НС!

    Коментиран от #50

    16:48 16.10.2025

  • 17 Не се знае

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Е как ?":

    Нещата се променят , едно мисли човек , но всичко отива по Дяволите . Просто защото друго е планувал Господ Бог .

    Коментиран от #26

    16:48 16.10.2025

  • 18 ГРОБ = дЪпЪсЪ

    37 1 Отговор
    Разбира се, че Флинстоун ще е готов на всякакви разговори за запазване на правителството, защото знае, че той повече нито в правителство ще бъде, нито в парламента ще може да се намърда. Това му е края и затова ще драпа със зъби и нокти това правителство да не падне. Същото се отнася и за клоунадата ИТН. Всичките са вече изпята песен.

    16:50 16.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Град Симитли

    21 0 Отговор
    Вие сте готови и дто си да дадете, ама Бою вече не го ще!
    ... Защити си поне Киселова ве, кебапчия такъв, или и там ще питаш "колективните" органи?!

    16:55 16.10.2025

  • 21 Е как

    16 0 Отговор
    така за всякакви разговори , бе ?! За секс ? За пари ?

    16:56 16.10.2025

  • 22 Закривай

    20 0 Отговор
    Падение крепят ГРОБ с цената на всичко.След толкова години ерозия в БКП от нея остана троцкистка утайка която сега се нарича БСП която е прозападна и капиталистическа и антируска.

    16:57 16.10.2025

  • 23 Цвете

    19 2 Отговор
    ТИ ЛИ СИ ГОТОВ??? СВАЛИЛИ СТЕ СИ КИЛОТИТЕ ДО ЗЕМИ. МАХАЙТЕ СЕ ЗАВИНАГИ. НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ГЛАСУВАТ ЗА ВАС, КОПЕЙКИ И ШАНТАЖОРИ. ИЗОРАХТЕ ДЪНОТО. КАКВО СИ СЕ ВКОПЧИЛ В...НЯМАШ ДОСТОЙНСТВО И КАПКА МОРАЛ???? КАКВИТО СИ БЯХТЕ ДО 1989, ТАКИВА МЕРЗАВЦИ И ПРОДАЖНИЦИ СИ ОСТАНАХТЕ ДО ДЕН ДНЕШЕН 2025, ОКТОМВРИ. ВАЖНО Е ДА СЕ ЗАПОМНИ. 🙊🙈🙉🤑👎🙊🙈🙉🤑😠😠😠🐖🎃🐖🎃⛔️⛔️⛔️

    16:59 16.10.2025

  • 24 Оооо, братчет

    19 1 Отговор
    Какво ли още не би дал от себе си, за да си на хранилката. Ти, спецално се раздаде изцяло. Посредствен натегач.
    Това правителство не е българско, а украинско.
    Колкото по- скоро ви изметем,:толкова загубите ще са по- малко.

    17:00 16.10.2025

  • 25 Реалности

    12 0 Отговор
    Ако напишете Ф р е д Ф л и н с т о у н, факти ви цензурира и ви изтрива мненуето! Сами си правете изводите!

    17:00 16.10.2025

  • 26 АГАТ а Кристи

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Не се знае":

    "другарите" добре го "планираха" още през 1944г.
    Питаш ли защо от 1989г до сега няма ЗАКОН за ЛУСТРАЦИЯ ?

    17:04 16.10.2025

  • 27 Е как да не може?

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Справи се смводната криза, само където хиляди са в най- добрия случай на режим.

    17:04 16.10.2025

  • 28 Ветеран от Протеста

    3 0 Отговор
    Оплакали са се на китайските си дрОгари ,както и в Комунистическия Интернационал в ЕС.

    17:04 16.10.2025

  • 29 ципло

    11 1 Отговор
    БСП свиня, на всичко ли си готов за да ядеш още малко от парите на българите??? На всичко??? Ще направиш ли една флейта на 2 те свини??? Боклук със боклука ти мръсен, ще бориш ли кражбите на ГЕРБ или ще се гушкате и ще делите кражбите??? Слава Богу няма помия за всички свини и ще ви изритат с ИТН за да гледате от публиката. Боклук.

    17:09 16.10.2025

  • 30 Шеф Черпаков

    5 1 Отговор
    Аз съм мастър шеф и обичам🐖🎃във фурна.

    17:09 16.10.2025

  • 31 нннн

    16 0 Отговор
    Умиране има, отказване няма. Тия знаят, че повече няма да влязат в па ламента и се държат за това правителство като удавник за сламка. Ще трябват хамали да ги изнасят от министерствата заедно със столовете.

    17:09 16.10.2025

  • 32 Наблюдател

    15 0 Отговор
    Клоун, продажник, никога повече няма да видиш парламента. Такива като теб довършиха БСП.

    17:10 16.10.2025

  • 33 хихи

    11 0 Отговор
    Госпожата: - Деца, кажете една съгласна!
    - Иванчо - Марийка.
    Госпожата: Иванчо, но Марийка не е съгласна!
    - Съгласна съм, госпожо, съгласна съм!!

    и Зафиров и той е--- съгласна..

    17:11 16.10.2025

  • 34 Мнение

    10 0 Отговор
    Дори да не е сега се усещат нови избори. А вие сте аут

    17:11 16.10.2025

  • 35 Хмм

    12 0 Отговор
    свършиха парите и правителството пада, зафиров още не е разбрал

    17:12 16.10.2025

  • 36 Феликс Дж

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дренки":

    Да, но там ще е на мястото си.

    17:14 16.10.2025

  • 37 бягай бе

    8 0 Отговор
    Леваков Хаймананов....Не те броим за даже за слива.....

    17:15 16.10.2025

  • 38 Феликс Дж

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Амии":

    Партията е закрита още 56-та от един правешки "интелект" - "социализАма е мртво родено дете". Это неговата същност. Ренегат, че даже чист контрареволюционер.

    17:16 16.10.2025

  • 39 Тюфлек дибилен

    4 0 Отговор
    Готов си на всичко да си запазиш лапачката , че повече парламент няма да видиш и даже още повече да се наведеш си готов..... Еййййй.....еййййййй .................😡😡😡

    17:19 16.10.2025

  • 40 Дориана

    6 0 Отговор
    Предателската и угодническа партия БСП ОЛ падат на дъното . Дори МЕЧ и ВЕЛИЧИЕ ги изпреварват.

    Коментиран от #45

    17:19 16.10.2025

  • 41 ГОШО

    5 0 Отговор
    Готови на всичко само да са в играта .

    17:19 16.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Лон дон

    4 0 Отговор
    Сбогом бсп, Сбогом шишко

    17:21 16.10.2025

  • 44 гост

    5 0 Отговор
    Главатарите на БСП-ОЛ/ОГРОМНА ЛЪЖИЦА/ СА ГОТОВИ НА ВСИЧКО САМО ДА ОСТАНАТ ВЪВ ВЛАСТТА И ДА ГРЕБАТ ЯКО С ЛЪЖИЦАТА!

    17:21 16.10.2025

  • 45 👍👍👍

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Дориана":

    Това е бсп ново начало

    17:22 16.10.2025

  • 46 Боже

    7 0 Отговор
    Какъв противен човек.

    17:24 16.10.2025

  • 47 123456

    3 0 Отговор
    Освен да влиза армията , друго не виждам . Разтуряйте БСП и без друго само субсидия вземате без нищо

    17:24 16.10.2025

  • 48 София

    4 0 Отговор
    На всичко бил готов червения...хахахахаха

    17:24 16.10.2025

  • 49 Нямате си представа

    6 0 Отговор
    Що за задник има тоз юнак! Пеевски и Боко на половината ще му дойдат взети заедно!

    17:25 16.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ССС

    5 0 Отговор
    С други думи:
    "Готови да лапнем и осмучем старателно, а след това да поемем отзад, дори ибез допълнителен лубрикант всичко, ама всичко, което ни подадат, само да останем на власт, защото сме напълно наясно, че ако отидем на избори в този момент нямаме шанс да влезем в парламента!"

    Тези наистина са отдадени.

    17:25 16.10.2025

  • 52 Нещастници ....

    5 0 Отговор
    "за запазване на правителството"..... БСП-ОЛ сте позор

    17:25 16.10.2025

  • 53 Йкил

    4 0 Отговор
    Никой обаче не ви иска

    17:25 16.10.2025

  • 54 Фон дер Гаген

    4 0 Отговор
    ..... И на всякакви пози по Кама Сутра са готови.

    17:26 16.10.2025

  • 55 БСП хотелиерите

    4 0 Отговор
    Изчезвате свински гушки!

    17:27 16.10.2025

  • 56 Ролан

    5 0 Отговор
    Логично ! Вие сте на изчезване и това ви за последно сбогом))))

    17:27 16.10.2025

  • 57 Минувач

    6 0 Отговор
    Тоя фритюрник с насълзени очи се моли и застава на колене само и само да се запази правителството и тлъстите им залъци. Тоя знае много добре, че в Пазараджик тоя техния резултат е фалшив и е благодарение на отпуснатите от Пеевски напазарувани гласове. Та те БСП дори нямат и структура в Пазарджик.
    Пеевски не даде на ИТН част от купените гласове и видяхме резултата им - около 1%.
    Но за БСП е повече от ясно - при избори са аут и никакви нагласени резултати на някои агенции няма да им помогнат.
    Апропо - в Пазарджик и ППДБ купуваха, имат гласове в циганските нахали, кметът там е от ППДБ и похарчи немалко обществени пари за партийна агитация и подаръци на пенсионерските клубове.

    17:28 16.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ФАКТ

    6 0 Отговор
    ПОДЛОГИ! КАКВО ЛИ НЕ ПРАВЯТ ЗА ДА СА В МИН. СЪВЕТ НА ЛАПАЧКА!
    А БЕ, ВИЕ ХОРА ЛИ СТЕ? ЩО ЗА НИЩОЖЕСТВА СТЕ ,КАТО СТАВАТЕ СЪУЧАСТНИЦИ В НЕЛЕГИТИМНО ПРАВИТЕЛСТВО НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ БОЦЕ И ДЕБЕЛАН? ДО ТАМ ЛИ СТИГНАХТЕ?

    17:31 16.10.2025

  • 60 Не може да им се сърдите

    4 0 Отговор
    ВИП банкови карти с по 250 000 евро от ЕЦБ им раздадоха още при създаването на коалицията. Предателството им е заплатено на тези нищожества. И са брандирани впрочем пластините ....

    17:32 16.10.2025

  • 61 КАЗВАМ

    4 0 Отговор
    ТОВА СА ПЛУЖЕИТЕ ЗА ЛАПАЧКА!

    17:34 16.10.2025

  • 62 Ъхъъъъъ.....

    5 0 Отговор
    „БСП-Обединена левица“ са готови на всякакви разговори с партньорите за запазване на правителството. И за пореден път местните структури не бяха питани за нищо

    17:35 16.10.2025

  • 63 ДРАГА

    6 0 Отговор
    НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ВИДИТЕ ПАРЛАМЕНТ! ТОВА ВИ БЕШЕ ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ, ПРОДАЖНИЦИ! ЗА ДА ЗАСТАНЕТЕ РЕДОМ С ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, ЗНАЧИ И ВИЕ СТЕ ТАКИВА, НИЩОЖЕСТВА!

    17:37 16.10.2025

  • 64 Вече го писахме, на всички е ясно

    3 0 Отговор
    По интересната тема е друга младежи !......
    Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и във Франция и във България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа ....

    17:37 16.10.2025

  • 65 Факти

    3 0 Отговор
    Готови сте на всичко , само и само да сте във властта , за да крадете !

    17:38 16.10.2025

  • 66 Грозю

    5 0 Отговор
    Готови сте и за палците на краката да се хванете!
    Да е..ва и боклуците д е...ва!

    17:39 16.10.2025

  • 67 Румен

    4 0 Отговор
    Мишок, предател, лакумия

    17:40 16.10.2025

  • 68 Гал

    4 0 Отговор
    Тия копаят дъното.

    17:42 16.10.2025

  • 69 Ачо

    1 0 Отговор
    Мухъл,трябва кожен лекар за да се изчистиш!Май ти се услади,готов си на всякакви пози,само и само да си на дюшека!Миризливец!

    17:45 16.10.2025

  • 70 БСП в Бунището

    2 0 Отговор
    на Историята при комунистическите си Идеологии...!!!ДрОгари и дрОгарки ....

    17:45 16.10.2025

  • 71 Наглост Червена

    3 0 Отговор
    Този червен и в червата "позитанец", е готов на всичко, само и само да продължи да натиска з.....а си, който прилича на самосвал в министерския стол! Че много ниско паднахте бе, комунизиин, много ниско поднахте! Вие направо сами се натопихте в блатото на ГЕРБерастката престъпна шайка и й станахте счупена патерица, лакеи и теляци, и потънахте в това смърдящо блато!! Че това е срам за 100-летницата бе, Зафировия, голям срам!

    17:48 16.10.2025

  • 72 БСП

    3 0 Отговор
    Ол инклузив и и. тн в ужас. Защо ли?

    17:49 16.10.2025

  • 73 ВЪН ОТПАРЛАМЕНТА

    2 0 Отговор
    Тези безцветните да си стоят у дома. Измамите и лъжите няма да помогнат.

    17:50 16.10.2025

  • 74 Ха-ха-ха!

    2 0 Отговор
    Наистина, з......т на този червен лакей и най-ниско ниво слуга на мутрата от СИК прилича на самосвал! Толкова е дебел! Още по-дебел е станал откакто е министър и плюска като не видял!

    17:51 16.10.2025

  • 75 Флинстоун

    3 0 Отговор
    Боже, отървини от такива наглеци, готови да лазят по корем, да целуват ръце, крака и други части на толупа и феномена само и само да са на хранилката и да продължават кражбите. Флинстоун и кебапчета не го искат да пече, те го направиха министър?!!! Е, наистина няма такава държава.

    17:52 16.10.2025

  • 76 Без съмнение

    1 0 Отговор
    Фред Флинтстоун ще брани 100 -летната пещера...след ,като натириха биволицата...

    17:56 16.10.2025

  • 77 Павел пенев

    2 0 Отговор
    Защо ще пазиш правителството на корупцията бе тюфлек? Защо изобщо БСП е в това правителство на Хаяши? Що за идиот си ти?

    17:57 16.10.2025

  • 78 Хуху

    0 0 Отговор
    Това е последният парламент за БСП.

    18:02 16.10.2025

