БСП: Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството

„БСП-Обединена левица“ декларира готовност за всякакви разговори с партньорите в управлението с цел запазване на правителството. Това заяви лидерът на партията и вицепремиер Атанас Зафиров, подчертавайки, че стабилността и последователността на политическите сили са ключови за страната в настоящия момент.

„Имаме общ политически извод, че страната се нуждае от стабилност и стабилно мнозинство, както и последователност на политическите сили“, с тези думи започна брифинга Зафиров.

По темата стабилност БСП са провели две заседания с основна тема за очертаващата се правителствена криза. „Ние винаги сме били категорично против да се водят разговори между политиците през медиите. Няма да го направим и сега. Въпреки атаката срещу БСП-Обединена левици и непредизвиканото от нас напрежение, което не означава, че не можем да отговорим по същия начин, но в състезанието – ние няма да участваме“, заяви твърдо Атанас Зафиров.

И заключи, че „без стабилното и предсказуемо поведение на БСП-Обединена левица това управление просто нямаше да съществува“. „Властта за нас никога не е била и няма да бъде самоцел. Ние гледаме на кабинета и подкрепящото го мнозинство като едно цяло, въпреки че в нашите структури има определено напрежение във връзка с участието ни в това управление“, допълни Зафиров.

Той категорично заяви, че „БСП-Обединена левица“ са готови на всякакви разговори с партньорите за запазване на правителството. „Инициативата за това трябва да бъде в мандатоносителя. Тези разговори и тези решения не могат да бъдат на всяка цена, но не могат да бъдат в ущърб на хората, държавата и обществото“, коментира лидерът на БСП.