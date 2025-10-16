БСП: Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството

„БСП-Обединена левица“ декларира готовност за всякакви разговори с партньорите в управлението с цел запазване на правителството. Това заяви лидерът на партията и вицепремиер Атанас Зафиров, подчертавайки, че стабилността и последователността на политическите сили са ключови за страната в настоящия момент.
„Имаме общ политически извод, че страната се нуждае от стабилност и стабилно мнозинство, както и последователност на политическите сили“, с тези думи започна брифинга Зафиров.
По темата стабилност БСП са провели две заседания с основна тема за очертаващата се правителствена криза. „Ние винаги сме били категорично против да се водят разговори между политиците през медиите. Няма да го направим и сега. Въпреки атаката срещу БСП-Обединена левици и непредизвиканото от нас напрежение, което не означава, че не можем да отговорим по същия начин, но в състезанието – ние няма да участваме“, заяви твърдо Атанас Зафиров.
И заключи, че „без стабилното и предсказуемо поведение на БСП-Обединена левица това управление просто нямаше да съществува“. „Властта за нас никога не е била и няма да бъде самоцел. Ние гледаме на кабинета и подкрепящото го мнозинство като едно цяло, въпреки че в нашите структури има определено напрежение във връзка с участието ни в това управление“, допълни Зафиров.
Той категорично заяви, че „БСП-Обединена левица“ са готови на всякакви разговори с партньорите за запазване на правителството. „Инициативата за това трябва да бъде в мандатоносителя. Тези разговори и тези решения не могат да бъдат на всяка цена, но не могат да бъдат в ущърб на хората, държавата и обществото“, коментира лидерът на БСП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малеееее
Коментиран от #8
16:40 16.10.2025
2 кратун
16:41 16.10.2025
3 койдазнай
Коментиран от #16
16:41 16.10.2025
4 Е как ?
Коментиран от #17
16:42 16.10.2025
5 Тома
16:43 16.10.2025
6 Дренки
Коментиран от #36
16:43 16.10.2025
7 ТИ ПЪК
ПОГЛЕДНЕТЕ СЕ НА КАКВО ПРИЛИЧАТЕ!!!
ВСИЧКИТЕ ДЕБЕЛИ, ГРОЗНИ,НАГЛИ,КРАДЛИВИ И ПРОСТИ!!
ИНАЧЕ ОБЛЕЧЕНИ С КОСТЮМИ.
РАИРАНИ ПИЖАМИ ПОВЕЧЕ ЩЕ ВИ ПОДХОЖДАТ!!
16:44 16.10.2025
8 мда
До коментар #1 от "Малеееее":Изхлузили са гащи...
16:45 16.10.2025
9 Амии
Коментиран от #38
16:45 16.10.2025
10 Запази
16:45 16.10.2025
11 Един
16:45 16.10.2025
12 Гост
Коментиран от #27
16:45 16.10.2025
13 Хареса ти ,
16:46 16.10.2025
14 Радомир
16:47 16.10.2025
15 Тити
16:47 16.10.2025
16 кре-тени
До коментар #3 от "койдазнай":Тези си прецакаха кандидата за омбудсман, да видим дали ще си свалят сами и председателя на НС!
Коментиран от #50
16:48 16.10.2025
17 Не се знае
До коментар #4 от "Е как ?":Нещата се променят , едно мисли човек , но всичко отива по Дяволите . Просто защото друго е планувал Господ Бог .
Коментиран от #26
16:48 16.10.2025
18 ГРОБ = дЪпЪсЪ
16:50 16.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Град Симитли
... Защити си поне Киселова ве, кебапчия такъв, или и там ще питаш "колективните" органи?!
16:55 16.10.2025
21 Е как
16:56 16.10.2025
22 Закривай
16:57 16.10.2025
23 Цвете
16:59 16.10.2025
24 Оооо, братчет
Това правителство не е българско, а украинско.
Колкото по- скоро ви изметем,:толкова загубите ще са по- малко.
17:00 16.10.2025
25 Реалности
17:00 16.10.2025
26 АГАТ а Кристи
До коментар #17 от "Не се знае":"другарите" добре го "планираха" още през 1944г.
Питаш ли защо от 1989г до сега няма ЗАКОН за ЛУСТРАЦИЯ ?
17:04 16.10.2025
27 Е как да не може?
До коментар #12 от "Гост":Справи се смводната криза, само където хиляди са в най- добрия случай на режим.
17:04 16.10.2025
28 Ветеран от Протеста
17:04 16.10.2025
29 ципло
17:09 16.10.2025
30 Шеф Черпаков
17:09 16.10.2025
31 нннн
17:09 16.10.2025
32 Наблюдател
17:10 16.10.2025
33 хихи
- Иванчо - Марийка.
Госпожата: Иванчо, но Марийка не е съгласна!
- Съгласна съм, госпожо, съгласна съм!!
и Зафиров и той е--- съгласна..
17:11 16.10.2025
34 Мнение
17:11 16.10.2025
35 Хмм
17:12 16.10.2025
36 Феликс Дж
До коментар #6 от "Дренки":Да, но там ще е на мястото си.
17:14 16.10.2025
37 бягай бе
17:15 16.10.2025
38 Феликс Дж
До коментар #9 от "Амии":Партията е закрита още 56-та от един правешки "интелект" - "социализАма е мртво родено дете". Это неговата същност. Ренегат, че даже чист контрареволюционер.
17:16 16.10.2025
39 Тюфлек дибилен
17:19 16.10.2025
40 Дориана
Коментиран от #45
17:19 16.10.2025
41 ГОШО
17:19 16.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Лон дон
17:21 16.10.2025
44 гост
17:21 16.10.2025
45 👍👍👍
До коментар #40 от "Дориана":Това е бсп ново начало
17:22 16.10.2025
46 Боже
17:24 16.10.2025
47 123456
17:24 16.10.2025
48 София
17:24 16.10.2025
49 Нямате си представа
17:25 16.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ССС
"Готови да лапнем и осмучем старателно, а след това да поемем отзад, дори ибез допълнителен лубрикант всичко, ама всичко, което ни подадат, само да останем на власт, защото сме напълно наясно, че ако отидем на избори в този момент нямаме шанс да влезем в парламента!"
Тези наистина са отдадени.
17:25 16.10.2025
52 Нещастници ....
17:25 16.10.2025
53 Йкил
17:25 16.10.2025
54 Фон дер Гаген
17:26 16.10.2025
55 БСП хотелиерите
17:27 16.10.2025
56 Ролан
17:27 16.10.2025
57 Минувач
Пеевски не даде на ИТН част от купените гласове и видяхме резултата им - около 1%.
Но за БСП е повече от ясно - при избори са аут и никакви нагласени резултати на някои агенции няма да им помогнат.
Апропо - в Пазарджик и ППДБ купуваха, имат гласове в циганските нахали, кметът там е от ППДБ и похарчи немалко обществени пари за партийна агитация и подаръци на пенсионерските клубове.
17:28 16.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ФАКТ
А БЕ, ВИЕ ХОРА ЛИ СТЕ? ЩО ЗА НИЩОЖЕСТВА СТЕ ,КАТО СТАВАТЕ СЪУЧАСТНИЦИ В НЕЛЕГИТИМНО ПРАВИТЕЛСТВО НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ БОЦЕ И ДЕБЕЛАН? ДО ТАМ ЛИ СТИГНАХТЕ?
17:31 16.10.2025
60 Не може да им се сърдите
17:32 16.10.2025
61 КАЗВАМ
17:34 16.10.2025
62 Ъхъъъъъ.....
17:35 16.10.2025
63 ДРАГА
17:37 16.10.2025
64 Вече го писахме, на всички е ясно
Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същият номер се играе и във Франция и във България и почити на всякъде в нацистка атлантическа Европа ....
17:37 16.10.2025
65 Факти
17:38 16.10.2025
66 Грозю
Да е..ва и боклуците д е...ва!
17:39 16.10.2025
67 Румен
17:40 16.10.2025
68 Гал
17:42 16.10.2025
69 Ачо
17:45 16.10.2025
70 БСП в Бунището
17:45 16.10.2025
71 Наглост Червена
17:48 16.10.2025
72 БСП
17:49 16.10.2025
73 ВЪН ОТПАРЛАМЕНТА
17:50 16.10.2025
74 Ха-ха-ха!
17:51 16.10.2025
75 Флинстоун
17:52 16.10.2025
76 Без съмнение
17:56 16.10.2025
77 Павел пенев
17:57 16.10.2025
78 Хуху
18:02 16.10.2025