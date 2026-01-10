Новини
В София: Аварийните екипи на СО реагираха на десетки сигнали заради обилните валежи

10 Януари, 2026 14:55 796 4

  • софия-
  • аварийни екипи-
  • сигнали-
  • обилни валежи-
  • столична община

Към момента са обработени общо 35 сигнала, като по-голямата част от тях са свързани с паднали клони от дървета и образували се завирявания

В София: Аварийните екипи на СО реагираха на десетки сигнали заради обилните валежи - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради обилните валежи на територията на София аварийните екипи на Столична община реагират на подадени сигнали от граждани. Към момента са обработени общо 35 сигнала, като по-голямата част от тях са свързани с паднали клони от дървета и образували се завирявания, съобщават от пресцентъра на Столична община.

Възстановено е движението по локалното платно на Южната дъга на Околовръстния път в района на бензиностанцията, където временно беше затруднено преминаването заради натрупване на вода.

Аварийни дейности са извършвани в районите "Витоша", "Слатина", "Триадица", "Сердика", както и в други части на столицата. От Столичната община съобщават, че екипите продължават да следят обстановката и остават в готовност за реакция при постъпване на нови сигнали.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изчистете боклуците

    7 0 Отговор
    Боклука е лесен както и снега .

    14:58 10.01.2026

  • 2 спаси софя

    3 0 Отговор
    от геюви и мутри

    15:11 10.01.2026

  • 3 оня с питон.я

    2 1 Отговор
    Червената Василка реши да спести от почистване и листата запушиха отводнителните шахти.

    15:24 10.01.2026

  • 4 Минчо Празников

    2 0 Отговор
    Обилни валежи..??? На това ли викате обилно бе.?? Изчистете шахти и канали и НЯМА да има проблем

    15:31 10.01.2026

