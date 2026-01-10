В София: Аварийните екипи на СО реагираха на десетки сигнали заради обилните валежи

Заради обилните валежи на територията на София аварийните екипи на Столична община реагират на подадени сигнали от граждани. Към момента са обработени общо 35 сигнала, като по-голямата част от тях са свързани с паднали клони от дървета и образували се завирявания, съобщават от пресцентъра на Столична община.
Възстановено е движението по локалното платно на Южната дъга на Околовръстния път в района на бензиностанцията, където временно беше затруднено преминаването заради натрупване на вода.
Аварийни дейности са извършвани в районите "Витоша", "Слатина", "Триадица", "Сердика", както и в други части на столицата. От Столичната община съобщават, че екипите продължават да следят обстановката и остават в готовност за реакция при постъпване на нови сигнали.
