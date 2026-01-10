Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има- на 7 и 8 февруари

Пленумът на БСП реши да свика Конгрес на партията, съобщават от БНТ. Националният съвет на левицата гласува форумът да се проведе на 7 и 8 февруари, след като цялото ръководство подаде оставка през декември.

По информация на БНТ решението е взето с явно мнозинство - 96 гласа „за“, 33 „против“ и 8 „въздържал се“.

Конгресът ще реши и съдбата на лидера Атанас Зафиров, който е против свикване на най-висшия партиен форум преди вота, тъй като това щяло да разпилее енергията на партията, допълват от news.bg.