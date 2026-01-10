Новини
България »
Всички градове »
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има- на 7 и 8 февруари

Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има- на 7 и 8 февруари

10 Януари, 2026 14:43 1 179 23

  • пленум-
  • бсп-
  • конгрес-
  • февруари

Решението е взето с 96 гласа „за“, 33 „против“ и 8 „въздържал се“ 

Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има- на 7 и 8 февруари - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Пленумът на БСП реши да свика Конгрес на партията, съобщават от БНТ. Националният съвет на левицата гласува форумът да се проведе на 7 и 8 февруари, след като цялото ръководство подаде оставка през декември.

По информация на БНТ решението е взето с явно мнозинство - 96 гласа „за“, 33 „против“ и 8 „въздържал се“.

Конгресът ще реши и съдбата на лидера Атанас Зафиров, който е против свикване на най-висшия партиен форум преди вота, тъй като това щяло да разпилее енергията на партията, допълват от news.bg.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    25 1 Отговор
    Язък, Фред Флинтстоун остана без работа....

    Коментиран от #21

    14:50 10.01.2026

  • 2 си дзън

    20 1 Отговор
    Корни иде на бял кон.

    14:51 10.01.2026

  • 3 Бай Георги

    19 0 Отговор
    Наско чао,провали всички нарежи на членовете на БСП.Пълен провал си!

    14:56 10.01.2026

  • 4 2345

    9 0 Отговор
    Чак тогава??Доста пенсии ще гушнат чимшира до тази дата и стопят още повече скромния електорат на БСП.

    14:57 10.01.2026

  • 5 Фатмака

    5 10 Отговор
    ще се мъчи да овладее БСП!

    14:59 10.01.2026

  • 6 Най-

    10 0 Отговор
    добра дата беше 02. 02 !!!

    Коментиран от #9

    15:01 10.01.2026

  • 7 Фритюрника

    10 0 Отговор
    отече

    15:02 10.01.2026

  • 8 Хипотетично

    2 2 Отговор
    Обявен е конгрес, т.е. обявен е кастинг за председател на БСП. От гражданската им парламентарна квота, дали са допустими по устав за номинации. Ще поканят ли Р.Радев за партиен член коленичейки?:) (както в добрите стари времена на жълтите павета и вдигнатия юмрук) или вицето И.Йотова ще прочете само приветствие от негово име?

    15:02 10.01.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Най-":

    И да бъде проведен ТАМ, в Горна баня !
    Лубри канта - от електората...

    15:04 10.01.2026

  • 10 Като гласуват против НАРОДА - т.е.

    3 0 Отговор
    против хората да си изкажат мнението - "ЗА" или "ПРОТИВ" ЕВРОТО СЕГА да влезе в БГ . Сега народа дали ще гласува ЗА партийката "бсп" . Аз вече НЕ гласувам за бсп , герб , а за апс е абсурд да гласувам ! Да се разпадат и да си търсят друга държава , където да гласуват за тях !

    15:10 10.01.2026

  • 11 Спецназ

    6 0 Отговор
    Фред Флинтстоун знае, че на следващите избори нема да
    са останали толкова живи партизани,
    за да презкочи прага за влизане и затова ще
    бега от каменния град на позитано с колата си с крачно задвижване.

    15:10 10.01.2026

  • 12 Град Симитли

    3 0 Отговор
    Голям наплив за Началник на партията! :))
    .... Обаче, без Априлски пленум няма да стане нищо::)

    Коментиран от #16

    15:11 10.01.2026

  • 13 Спецназ

    5 0 Отговор
    Да си "социалист". демек да мислиш за бедните и

    в същото време да си ЗА чужда валута,
    която бедните ще ги направи сиромаси пропаднали е

    меко казано П.ДЕРАСТКА постъпка, Баце!

    15:13 10.01.2026

  • 14 Пак неточна

    2 0 Отговор
    Информация баш бюлюкбашията не е подал !?.

    15:21 10.01.2026

  • 15 Фройд

    3 0 Отговор
    Правилната дата е Втори февруари, че в рая партия останаха само к..ути.

    15:26 10.01.2026

  • 16 123

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Град Симитли":

    Пропусна след "априлския пленум" да прокараш и името на "др." Тодор Живков.
    Недей така, че ДС чете всички материали, а домашните животни /сещаш си кои/ в Белене са гладни...

    Коментиран от #19

    15:29 10.01.2026

  • 17 Софийски селянин,

    3 0 Отговор
    Да обличат работните дрехи и да вървят да чистят боклуците в Люлин..!

    15:31 10.01.2026

  • 18 Зафиров ПРЕЗИДЕНТ

    0 1 Отговор
    Никаква оставка!БСП победа!

    15:39 10.01.2026

  • 19 Град Симитли

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "123":

    Не съм пропуснал!
    Те са синоними!
    Пропуснал съм другата възможност--десетоноемврийски пленум! :)
    ... А ДС е заето сега със снега и боклука на София! :))

    15:41 10.01.2026

  • 20 Град Козлодуй

    1 1 Отговор
    Най-доброто решение на конгреса ще бъде партията да се разпадне.

    15:41 10.01.2026

  • 21 Безпартиен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    И пак питаме.
    Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
    се страхува от дебат с
    с лидерът на ПП Асен Василев?

    Движение инициативи на безпартийните граждани-Приятели на слънцето

    15:57 10.01.2026

  • 22 Горски

    1 0 Отговор
    Още Александър Лилов предсказа смърта на БКП по точи начин . Партия създадена в СССР управлявана от каскети. И асега от милиардери няма как да подържа илюзията че е социалистическа партия на бедните хора . Един няма които да не е или милиардер или милионер. Горкият Фритюрник, изгоря от допира с токсичните прасета! Не се ли научи от опита на другият шопар Каракачанов, какво го чака когато се заиграе с Бойко и Шиши? Борисов е член на БСП не си е върнал партийната книжка ,дърт комунист. Доживях да видя как “ столетницата” ще изчезне! Цялата и история е национални предателства, убийства, терор, взривяване на църкви и лицемерие. Бог бави, но не забравя!

    16:00 10.01.2026

  • 23 Евродебил

    0 0 Отговор
    В общи линии,броя на участниците във въпросния пленум отразява цялата членска маса на БСП.Не знам защо не се обединят с костовата формация ДБ и аверите им от ПП.

    16:01 10.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол