Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има- на 7 и 8 февруари

Пленумът на БСП реши да свика Конгрес на партията, съобщават от БНТ. Националният съвет на левицата гласува форумът да се проведе на 7 и 8 февруари, след като цялото ръководство подаде оставка през декември.
По информация на БНТ решението е взето с явно мнозинство - 96 гласа „за“, 33 „против“ и 8 „въздържал се“.
Конгресът ще реши и съдбата на лидера Атанас Зафиров, който е против свикване на най-висшия партиен форум преди вота, тъй като това щяло да разпилее енергията на партията, допълват от news.bg.
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #21
14:50 10.01.2026
2 си дзън
14:51 10.01.2026
3 Бай Георги
14:56 10.01.2026
4 2345
14:57 10.01.2026
5 Фатмака
14:59 10.01.2026
6 Най-
Коментиран от #9
15:01 10.01.2026
7 Фритюрника
15:02 10.01.2026
8 Хипотетично
15:02 10.01.2026
9 АГАТ а Кристи
До коментар #6 от "Най-":И да бъде проведен ТАМ, в Горна баня !
Лубри канта - от електората...
15:04 10.01.2026
10 Като гласуват против НАРОДА - т.е.
15:10 10.01.2026
11 Спецназ
са останали толкова живи партизани,
за да презкочи прага за влизане и затова ще
бега от каменния град на позитано с колата си с крачно задвижване.
15:10 10.01.2026
12 Град Симитли
.... Обаче, без Априлски пленум няма да стане нищо::)
Коментиран от #16
15:11 10.01.2026
13 Спецназ
в същото време да си ЗА чужда валута,
която бедните ще ги направи сиромаси пропаднали е
меко казано П.ДЕРАСТКА постъпка, Баце!
15:13 10.01.2026
14 Пак неточна
15:21 10.01.2026
15 Фройд
15:26 10.01.2026
16 123
До коментар #12 от "Град Симитли":Пропусна след "априлския пленум" да прокараш и името на "др." Тодор Живков.
Недей така, че ДС чете всички материали, а домашните животни /сещаш си кои/ в Белене са гладни...
Коментиран от #19
15:29 10.01.2026
17 Софийски селянин,
15:31 10.01.2026
18 Зафиров ПРЕЗИДЕНТ
15:39 10.01.2026
19 Град Симитли
До коментар #16 от "123":Не съм пропуснал!
Те са синоними!
Пропуснал съм другата възможност--десетоноемврийски пленум! :)
... А ДС е заето сега със снега и боклука на София! :))
15:41 10.01.2026
20 Град Козлодуй
15:41 10.01.2026
21 Безпартиен
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":И пак питаме.
Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
се страхува от дебат с
с лидерът на ПП Асен Василев?
Движение инициативи на безпартийните граждани-Приятели на слънцето
15:57 10.01.2026
22 Горски
16:00 10.01.2026
23 Евродебил
16:01 10.01.2026