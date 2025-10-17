Новини
България »
Всички градове »
Асен Василев: Има изготвен бюджет на НЗОК на база текущо законодателство - без увеличенията за младите лекари и сестрите

Асен Василев: Има изготвен бюджет на НЗОК на база текущо законодателство - без увеличенията за младите лекари и сестрите

17 Октомври, 2025 10:46 732 20

  • асен василев-
  • бюджет-
  • здравна каса-
  • увеличения-
  • млади лекари-
  • медицински сестри

"За поред път поискахме да се свика комисия по здравеопазване, на която да се разгледа Закона за заплатите на лекари и сестри. Вторник председателят на комисията и другите депутати от ГЕРБ казаха, че няма да идват на работа. Въпреки че имахме необходимите подписи и бяха длъжни да свикат комисия - такава нямаше. Работната група също беше отложена, защото депутатите от ГЕРБ и ДПС - Ново начало не идват на работа. Държавата спира да работи", коментира и депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов

Асен Василев: Има изготвен бюджет на НЗОК на база текущо законодателство - без увеличенията за младите лекари и сестрите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Цинизмът на управляващите към медицинските специалисти продължава за поредна седмица. Видяхме тази седмица имаха протести в София, Пловдив, Хайделберг и други градове в ЕС. Междувременно, докато те протестират и никой не им обръща внимание, управляващата коалиция се зае да си разпределя властта. Това управление е основано единствено на консумация. Това, че нещо се прави за хората, е пълна илюзия. Това каза депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов в кулоарите на парламента, цитиран от novini.bg.

"За поред път поискахме да се свика комисия по здравеопазване, на която да се разгледа Закона за заплатите на лекари и сестри. Вторник председателят на комисията и другите депутати от ГЕРБ казаха, че няма да идват на работа. Въпреки че имахме необходимите подписи и бяха длъжни да свикат комисия - такава нямаше. Работната група също беше отложена, защото депутатите от ГЕРБ и ДПС - Ново начало не идват на работа. Държавата спира да работи, абдикира. Ние не се отказваме и внесохме ново искане до председателят на НС, която по правилник има право да свика извънредно заседание на комисията по здравеопазване. Надяваме се, че това ще се случи другата седмица най-късно", обясни още Пандов.

Пет месеца управляващите се крият по храстите, за да не отговорят на младите медици и медицински сестри, смята Асен Василев. "С пълен цинизъм се отнасят към техните искания. Ние ще продължим да събираме подписи и да искаме извънредна комисия, за да може да се разгледа на второ четене законопроектът преди 31 октомври, когато трябва да бъде внесен бюджетът", допълни още той.

Моята информация към момента е, че има изготвен бюджет на НЗОК на база текущо законодателство - без увеличенията за лекарите и сестрите. Тактиката на управляващите е да тупат топката до 31 октомври и да кажат, че за тях средства няма да има, посочи още Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фен

    10 13 Отговор
    кокорестия набира точкино те са бита карта защото скачат от терасите на 2 егаж

    Коментиран от #9

    10:54 17.10.2025

  • 2 Някой

    8 9 Отговор
    Как ли е тоя с духовните работи?!

    10:56 17.10.2025

  • 3 И какво?

    10 9 Отговор
    С какво другите "млади специалисти" са по-малко важни от лекарите и сестрите? Имат по-малко възможности да ви изнудват, вероятно.

    Коментиран от #14

    11:01 17.10.2025

  • 4 Истината

    8 5 Отговор
    Пеевски получава 100 млн.месечно отчисления от министерствата формално на ИТН предимно този на транспорта. Отделно милиардите от Булгартабак ,КТБ, Лафка и други. Пеевски се е хвалил че може да купи на парламентарни избори с неговото МВР 1 милион човека по 100 лева = 100 милиона. Които са отчисленията за него на месец от министерствата. Но ще биело много на очи и ще купел 500 хиляди за 50 милиона.

    11:02 17.10.2025

  • 5 Пандов е прав

    8 5 Отговор
    Въпреки че имахме необходимите подписи и бяха длъжни да свикат комисия - такава нямаше. Работната група също беше отложена, защото депутатите от ГЕРБ и ДПС - Ново начало не идват на работа. Държавата спира да работи", коментира и депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов

    Коментиран от #10

    11:02 17.10.2025

  • 6 заради инфлацията

    10 3 Отговор
    за полицията и военните с колко ще се увеличава?

    11:03 17.10.2025

  • 7 укоримо е

    1 0 Отговор
    какво да се прави . кандидат докторици и лекари искат да вземат да покриват нуждите си . сега им се живее . има знаково правило . тичане след проблемите . прогнозното пресмятане до какво води . стискат си ръцете . на хартия сме в рая . след година какво става винаги . не нарочно . потъваме в блатото . пенсии ниски , инфлация, за кнсб няма за заплата , транспорта и парното с проблеми, паркинги няма, детски градини няма . но има каква ли не тъпотия . нов паметник , нови трамваи и транспортьори и кораб , нови заеми , енергетиката храни въглищари . то и в турска е така . пак се срина лирата .

    11:04 17.10.2025

  • 8 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    В еврозоната заплатите и пенсиите се индексират с 2 процента колкото се води инфлацията в еврозоната.

    11:06 17.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ах Ох

    3 5 Отговор
    Ася си е купила нов пеньоар, ахахахахахаааа 🐈‍⬛🤣🌈🖕🤣

    11:12 17.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 важно

    6 3 Отговор
    е,че е платено на еничарите от мвр да бият по команда ,а тия с тогите да вкарват в затвора "правилните хора".Другите...., кучета ги яли в бг коптора.

    11:18 17.10.2025

  • 14 Госあ

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "И какво?":

    Точно така бате. И това е напълно достатъчно, но лекарите и сестрите не се възползват достатъчно от това, а трябва ! Нема само плодзеленчукарите и плочкаджиите да спекулират.

    11:20 17.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Абсолютни

    8 3 Отговор
    престъпници правят бюджета , буквално криминални субекти ! ОСТАВКА ! И това е най - малкото, но най - важното ! Всеки деним е много опасен за България и за българските граждани !

    11:23 17.10.2025

  • 17 Инж1

    3 3 Отговор
    Това е част от по-голям план за унищожение на Бг и българската нация, който ДС/КГБ реализира от началото на 80-те години на миналия век. Какво става с нация и държава, на която е ликвидирано образованието, здравеопазването, културата, вярата, политическата система, правораздавателната система.........

    11:29 17.10.2025

  • 18 Разкрития

    2 2 Отговор
    Ким Чен Асен има ново гадже - бъдещ млад лекар.

    11:53 17.10.2025

  • 19 ГЕРБ

    2 2 Отговор
    Младите лекари да си търсят парите от изменника Радев ‐ БОТАШ

    11:53 17.10.2025

  • 20 Шишо

    3 0 Отговор
    нали работи за хората. Кои хора,неговите роми, които са неграмотни, крадливи и лъжливи.

    11:58 17.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол