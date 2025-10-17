Асен Василев: Има изготвен бюджет на НЗОК на база текущо законодателство - без увеличенията за младите лекари и сестрите

Цинизмът на управляващите към медицинските специалисти продължава за поредна седмица. Видяхме тази седмица имаха протести в София, Пловдив, Хайделберг и други градове в ЕС. Междувременно, докато те протестират и никой не им обръща внимание, управляващата коалиция се зае да си разпределя властта. Това управление е основано единствено на консумация. Това, че нещо се прави за хората, е пълна илюзия. Това каза депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов в кулоарите на парламента, цитиран от novini.bg.

"За поред път поискахме да се свика комисия по здравеопазване, на която да се разгледа Закона за заплатите на лекари и сестри. Вторник председателят на комисията и другите депутати от ГЕРБ казаха, че няма да идват на работа. Въпреки че имахме необходимите подписи и бяха длъжни да свикат комисия - такава нямаше. Работната група също беше отложена, защото депутатите от ГЕРБ и ДПС - Ново начало не идват на работа. Държавата спира да работи, абдикира. Ние не се отказваме и внесохме ново искане до председателят на НС, която по правилник има право да свика извънредно заседание на комисията по здравеопазване. Надяваме се, че това ще се случи другата седмица най-късно", обясни още Пандов.

Пет месеца управляващите се крият по храстите, за да не отговорят на младите медици и медицински сестри, смята Асен Василев. "С пълен цинизъм се отнасят към техните искания. Ние ще продължим да събираме подписи и да искаме извънредна комисия, за да може да се разгледа на второ четене законопроектът преди 31 октомври, когато трябва да бъде внесен бюджетът", допълни още той.

Моята информация към момента е, че има изготвен бюджет на НЗОК на база текущо законодателство - без увеличенията за лекарите и сестрите. Тактиката на управляващите е да тупат топката до 31 октомври и да кажат, че за тях средства няма да има, посочи още Василев.