Доц. Иво Инджов: Ако "ДПС-Ново начало" влезе във властта, тежестта на БСП и ИТН ще олекне

17 Октомври, 2025 21:34 425 5

Това са варианти, които бяха възможни в момента на изказването на Бойко Борисов, на неговия пърформанс

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Факт е, самият Пеевски на няколко пъти през последната половин година дава да се разбере, че той общува с министрите, с министър-председателя, едва ли не поставя задачи на министрите и връзката на "ДПС-Ново начало“ с управляващото малцинство, което е лидирано от ГЕРБ, е много ясна. Сега просто се официализират тези взаимоотношения. Ако "ДПС-Ново начало" влезе в правителството, което най-вероятно ще стане чрез определени министри, чисто и просто ще имаме ново качество на старите отношения, но в никакъв случай няма да имаме промяна на модела“, обясни доц. Инджов.

По думите му, промяна на модела би бил възможен, ако някоя от по-малките партии напусне управляващата коалиция или ако се стигне до предсрочни избори.

"Това са варианти, които бяха възможни в момента на изказването на Бойко Борисов, на неговия пърформанс, на неговото словоизлияние или на следващия ден, но към днешна дата този вариант е само теоритичен“, смята политологът.

Според него мълчанието на коалиционните партньори и в частност на ИТН, се дължи на това, че през последните дни те бяха обект на публичен гняв.

"Гневът на Борисов в деня на пърформънса му беше насочен основно към БСП, което е малко странно. Надали БСП е навредила по някакъв начин на позициите на ГЕРБ в политическото пространство. Борисов е засегнат от големия успех на "ДПС – Ново начало" на Пеевски в Пазарджик. Видяха, че там купуването на гласове работи в подкрепа на победителите. Парадоксалното е, че Борисов, който е ядосан на Пеевски, си го изкарва на БСП, но това е разбираемо, защото БСП е най-слабата брънка в тази коалиция“, посочи доц. Иво Инджов.

По думите му, ако "ДПС-Ново начало" влезе във властта, тежестта на БСП и ИТН ще олекне.

"Те ще останат, разбира се, в управлението докато съществува това правителство, но това ще им нанесе изключително голяма репутационна щета", отбеляза доц. Иво Инджов.


  • 1 мда

    1 0 Отговор
    Симпатизантите на чалгаджиите се отказаха от тях, ред е на "червените абички".

    Коментиран от #5

    21:51 17.10.2025

  • 2 Точен

    1 0 Отговор
    БСП дори не са социалисти. Те са най-обикновени слуги на западния и криминалния капитал...

    21:52 17.10.2025

  • 3 БАЙ СТАВРИ

    0 0 Отговор
    ЕМИ БСП-ОЛ И ИТН ДА НАПУСНАТ УПРАВЛЕНИЕТО И УПРАВЛЕНСКОТО МНОЗИНСТВО ЩЕ ОЛЕКНЕ СЪС 36 ДЕПУТАТА И ПАК СЕ ОТИВА НА ИЗБОРИ.НАЛИ ОТ ИТН ЩЯХА ДА ЧЕГЪРТАТ БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ.

    21:54 17.10.2025

  • 4 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Ади, въ... как така ще олекне?...

    21:55 17.10.2025

  • 5 БАЙ СТАВРИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    ЕМИ ТО ЗА ТОВА ЧАЛГАРИТЕ И ЧЕРВЕНИТЕ БАБИЧКИ НЕ НАПУСКАТ УПРАВЛЕНИЕТО ЗАЩОТО ЩЕ ИМ Е ЗА ПОСЛЕДНО ВЪВ ПАРЛАМЕНТА.

    21:57 17.10.2025

