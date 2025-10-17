Доц. Иво Инджов: Ако "ДПС-Ново начало" влезе във властта, тежестта на БСП и ИТН ще олекне

"Факт е, самият Пеевски на няколко пъти през последната половин година дава да се разбере, че той общува с министрите, с министър-председателя, едва ли не поставя задачи на министрите и връзката на "ДПС-Ново начало“ с управляващото малцинство, което е лидирано от ГЕРБ, е много ясна. Сега просто се официализират тези взаимоотношения. Ако "ДПС-Ново начало" влезе в правителството, което най-вероятно ще стане чрез определени министри, чисто и просто ще имаме ново качество на старите отношения, но в никакъв случай няма да имаме промяна на модела“, обясни доц. Инджов.

По думите му, промяна на модела би бил възможен, ако някоя от по-малките партии напусне управляващата коалиция или ако се стигне до предсрочни избори.

"Това са варианти, които бяха възможни в момента на изказването на Бойко Борисов, на неговия пърформанс, на неговото словоизлияние или на следващия ден, но към днешна дата този вариант е само теоритичен“, смята политологът.

Според него мълчанието на коалиционните партньори и в частност на ИТН, се дължи на това, че през последните дни те бяха обект на публичен гняв.

"Гневът на Борисов в деня на пърформънса му беше насочен основно към БСП, което е малко странно. Надали БСП е навредила по някакъв начин на позициите на ГЕРБ в политическото пространство. Борисов е засегнат от големия успех на "ДПС – Ново начало" на Пеевски в Пазарджик. Видяха, че там купуването на гласове работи в подкрепа на победителите. Парадоксалното е, че Борисов, който е ядосан на Пеевски, си го изкарва на БСП, но това е разбираемо, защото БСП е най-слабата брънка в тази коалиция“, посочи доц. Иво Инджов.

По думите му, ако "ДПС-Ново начало" влезе във властта, тежестта на БСП и ИТН ще олекне.

"Те ще останат, разбира се, в управлението докато съществува това правителство, но това ще им нанесе изключително голяма репутационна щета", отбеляза доц. Иво Инджов.