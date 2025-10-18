Цветелина Пенкова на конгреса на ПЕС: Мирът и трудещите се хора се връщат като основни приоритетите на левите политики

На 17 и 18 октомври в Амстердам се проведе Конгресът на Партията на европейските социалисти (ПЕС) под наслов „Готови за по-добра Европа“. Форумът събра премиери, еврокомисари, евродепутати и лидери на леви партии от цяла Европа и света. Всички те обсъждаха стратегическите приоритети на левицата в контекста на социалната и икономическата трансформация в динамичната геополитическа ситуация.

Българската социалистическа партия взе активно участие в събитието чрез делегация, водена от Атанас Зафиров, вицепремиер на Република България и председател на БСП. В състава ѝ бяха Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент от групата на социалистите и демократите (S&D) и международен секретар на БСП, Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП, Николай Бериевски, заместник-министър на външните работи, както и народните представители Габриел Вълков (и председател на Младежкото обединение в партията) и Петя Цанкова от парламентарната група „БСП – ОЛ“.

На Конгреса традиционно взе участие и Сергей Станишев, председател на ПЕС в периода 2011–2022 г.

В рамките на събитието българската делегация проведе редица срещи с водещи представители на европейската левица. Сред тях бяха председателят на Европейския съвет Антонио Коща, министър-председателят на Испания Педро Санчес, премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре, председателят на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Иратче Гарсия Перес, бившият изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и лидерът на шведските социалдемократи Магдалена Андершон.

Делегацията участва и в редица двустранни разговори. Дискусиите акцентираха върху мирния процес в Близкия изток, икономическата сигурност на Европа, индустриалното развитие, енергийната независимост и социалната устойчивост на държавите членки.

В пленарната зала, по време на представянето и приемането на резолюциите на Конгреса, Атанас Зафиров беше сред основните говорители редом с председателя на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Иратче Гарсия Перес. В своето изказване по темата „Социална Европа, по-силна Европа“ той подчерта, че Европа днес е изправена не само пред икономически и геополитически предизвикателства, но и пред социален тест – дали ще остане съюз, който защитава своите граждани, или ще позволи на неравенствата да подкопаят доверието в европейската идея.

„Социална Европа е основата на европейската демокрация. Силна социална Европа със силни социалистически партии е единствената Европа, за която си струва да се борим“, заяви Зафиров, подчертавайки, че работещите хора са гръбнакът на нашите общества и че е дълг на социалистите да защитават техните права, достойнство и сигурност. „Без тях няма икономика, няма мир и няма бъдеще“, допълни вицепремиерът.

Евродепутатът Цветелина Пенкова изтъкна ролята на България и страните от Централна и Източна Европа в изграждането на конкурентна и устойчива икономика. Тя акцентира върху необходимостта социалната политика, индустриалното развитие и енергийната независимост да вървят заедно като гаранция за стабилност, заетост и растеж.

„Европа не може да бъде силна без своята индустрия и без хората, които я изграждат. Социалната справедливост, високите доходи и достъпът до образование и иновации са основата на една стабилна и сигурна Европа“, заяви Пенкова и подчерта, че европейската икономика се нуждае от дългосрочна индустриална стратегия, която да подкрепя производството, иновациите и сигурността на енергийните доставки.

В рамките на Конгреса Партията на европейските социалисти прие четиринадесет политически резолюции, включително и заключителната декларация „Прогресивна мобилизация 2025“, които очертават визията на европейската социалдемокрация за следващите години. Приетите документи поставят акцент върху достойните работни места и социалната защита на труда, справедливата икономика и индустриалното развитие, мирът като основна ценност, качественото и достъпно здравеопазване, жилищната политика, равенството между половете, участието на младите хора, укрепването на демократичните институции и върховенството на закона, социална Европа и правото на достоен живот, силните местни власти и регионалното развитие, както и върху ролята на Европа като глобален фактор за мир, стабилност и справедливост.

Заключителната декларация „Прогресивна мобилизация 2025“ поставя мира, демокрацията и равенството в центъра на социалистическата визия за бъдещето и призовава за единство на прогресивните сили в Европа и по света срещу възхода на крайната десница, нарастващите социални разделения и заплахите за демократичните ценности.

Участието на българската делегация в Конгреса на Партията на европейските социалисти затвърди позицията на България като надежден партньор в европейското ляво семейство. Тя постави акцент върху необходимостта от балансирана политика, която защитава интересите на гражданите, подкрепя индустриалното развитие и гарантира стабилността на европейските общества.

С участието си БСП и българските социалисти потвърдиха своята ангажираност към общата визия за по-справедлива, солидарна и силна Европа – визия, в която България има своя глас и своето място.