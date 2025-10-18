Новини
Татяна Буруджиева: Може да има пресрочни избори през пролетта

18 Октомври, 2025

И ИТН, и БСП, са подписали за санитарния кордон, а сега Борисов призовава партньорите си да признаят реалността. Няма как да се стигне до плаващо мнозинство за нищо

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След бурната политическа седмица и проблемите в управляващото мнозинство, предстоят разговори, които евентуално да доведат до преформатиране във властта. Политологът Татяна Буруджиева е на мнение, че лидерат на ГЕРБ Бойко Борисов иска и другите партньори да признаят и публично да приемат, че „ДПС- Ново начало” осигурява мнозинството. Според нея Пеевски няма да има министри в кабинета. В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” тя допусна, че по-малките партньори няма да свалят кабинета, но биха могли да поставят условия – например предсрочни избори след приемане на еврото - възможно е да бъдат пролетта.

Буруджиева каза, че с изявите си през седмицата Борисов фокусира всички прожектори към ГЕРБ и себе си, а искането за сваляне на председателя на НС Наталия Киселова е, за да се изключи една възможност за премиер, който е бил в обкръжението на президента Радев.

„И ИТН, и БСП, са подписали за санитарния кордон, а сега Борисов призовава партньорите си да признаят реалността. Няма как да се стигне до плаващо мнозинство за нищо. Не се знае какво иска „ДПС- Ново начало” за своята подкрепа", каза Буруджиева.

Според политологът трябва се промени темпът и решителността на правителството. Работата на парламента е забавена, предстои приемането на по-стриктен бюджет. Буруджиева каза, че Борисов премиер можем да видим едва след едни последващи избори, а не сега. Тя призова опозицията „да се впрегне да работи за собствения си успех, а не да злорадства срещу чуждия неуспех”.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 1 Отговор
    В годината на €врото ще играе тоягата и на никой няма да му е до избори.

    17:25 18.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Болен съм от Ковид 19.Ако видите, че вече не пиша в този сайт, значи съм гушнал букета...

    Коментиран от #9

    17:27 18.10.2025

  • 3 Сталин

    2 5 Отговор
    Радка Пиратка да каже ще прави ли партия ,че съм кандидат да му купувам гласове ,имам няколко хиляди гласа които при подходяща цена може да гласуват за Радко Пиратко,иначе правя оферта на Прасето

    17:28 18.10.2025

  • 4 Стар парцал

    8 0 Отговор
    Дайте млади интелигентни хора малко бе, стига с тия антики от гериатрията всеки ден, протърка студията тва

    17:29 18.10.2025

  • 5 бою мизерника

    6 0 Отговор
    ааа няма, продължавам да суча в скута от мазният биберон

    17:29 18.10.2025

  • 6 безпартиен

    6 0 Отговор
    Това стъклената топка ли го каза или на карти излезе? Власт се взима с оръжие и се задържа с писалката -таткото с оръжие,а чадото с писалката! Който разбрал -разбрал.

    17:29 18.10.2025

  • 7 Коня Солтуклиева

    2 2 Отговор
    С пънкарските кичури беше по-секси!

    17:29 18.10.2025

  • 8 Един

    8 0 Отговор
    Поредна добре платена простакеса изскача на амбразурата да пази Дебелото момче и ортаците му!

    17:31 18.10.2025

  • 9 Град Симитли

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Не се бъзикай със съдбата, фелдкурат Ото Кац! :))

    Коментиран от #12

    17:32 18.10.2025

  • 10 Цвете

    5 0 Отговор
    Знае ли някой случайно, как се " Изхранват " тези Политолози???? Всеки ден по всички телевизии, мрънкане, догатки, а пък ако случайно нещо се сбъдне в бъдеще....Видяхте ли, аз ви казах....?! Странни неща. То е като тотото. ⚠️🧤🔊📺📺📺

    17:33 18.10.2025

  • 11 горски

    4 2 Отговор
    1. Жалък и наивен народ, сме! Гледаме как мафията превзе властта и мълчим
    2. Същата мафия и неин обръч от фирми бе върната на власт от новата мафия (ПП-ДБ)
    3. ИТН и БСП се продадоха за постове
    4. Мафията остави президента без властта, която му беше отредена от 1та демократична конституция- образно казано отрязаха му крилете. Народът го остави сам да се бори срещу мафията, тъй като г-н президента няма платени политически анализатори и социолози, които да го защитават в поръчковите "свободни" медии .

    17:35 18.10.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Град Симитли":

    Не се бъзикам. Лежа и ме втриса. Опитах греяно винце с люта чушка, не помага. После греяна ракия с медец и пак нищо. Треперя като буково листо. Ще се мре.

    Коментиран от #14, #22

    17:36 18.10.2025

  • 13 Гошо

    4 1 Отговор
    Същия боклук като Коларова! За свещи да ги дадете парите дето Ви плащат, да ръсите глупости!

    17:36 18.10.2025

  • 14 Град Симитли

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Мренето е най-лесно, няма да ни се размине!
    ... А ти вземи, че пробвай и аспирин или парацетамол, не са отровни! :))

    17:39 18.10.2025

  • 15 Език мой, враг мой

    4 0 Отговор
    Пресрочни или предсрочни?
    Герберите си личат по образованието.

    Коментиран от #18

    17:40 18.10.2025

  • 16 Фризьор

    3 0 Отговор
    Най - накрая е събрала 100 лв за причедкка и боя, все ходеше с ма зна коса с цветовете на дъгата

    17:41 18.10.2025

  • 17 Аман от тая

    2 0 Отговор
    Имам чувството че живее вкъщи.

    17:43 18.10.2025

  • 18 Ами то Мара е завършила

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Език мой, враг мой":

    Журналистика в столицата.

    Коментиран от #21

    17:46 18.10.2025

  • 19 007 /агент/

    1 0 Отговор
    По-правилно щеше да бъде, ако г-жа Бур.....и т.н. бе дала компетентното си мнение по следния начин : " Може да има предсрочни избори през пролетта", А МОЖЕ И ДА НЯМА.
    По този начин га пукне пролет - все ще е права и ще има възможността да се тупне в гърдите и да произнесе в ефер - Ето, нали ви казах какво ще стане !

    17:47 18.10.2025

  • 20 Абе

    1 0 Отговор
    На предсрочните избори ИТН - 21% и Слави премиер!

    17:48 18.10.2025

  • 21 Език мой, враг мой

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами то Мара е завършила":

    Личи си, как е вземала изпитите.

    17:50 18.10.2025

  • 22 Доктор към пациента

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    И, докато пиеш лекарството, никакъв алкохол! Разбра ли?
    — разбрах, отговаря пациента.
    —какво разба?
    — няма пия лекарствата!
    Ха наздраве.

    17:50 18.10.2025

