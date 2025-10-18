Татяна Буруджиева: Може да има пресрочни избори през пролетта

След бурната политическа седмица и проблемите в управляващото мнозинство, предстоят разговори, които евентуално да доведат до преформатиране във властта. Политологът Татяна Буруджиева е на мнение, че лидерат на ГЕРБ Бойко Борисов иска и другите партньори да признаят и публично да приемат, че „ДПС- Ново начало” осигурява мнозинството. Според нея Пеевски няма да има министри в кабинета. В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” тя допусна, че по-малките партньори няма да свалят кабинета, но биха могли да поставят условия – например предсрочни избори след приемане на еврото - възможно е да бъдат пролетта.
Буруджиева каза, че с изявите си през седмицата Борисов фокусира всички прожектори към ГЕРБ и себе си, а искането за сваляне на председателя на НС Наталия Киселова е, за да се изключи една възможност за премиер, който е бил в обкръжението на президента Радев.
„И ИТН, и БСП, са подписали за санитарния кордон, а сега Борисов призовава партньорите си да признаят реалността. Няма как да се стигне до плаващо мнозинство за нищо. Не се знае какво иска „ДПС- Ново начало” за своята подкрепа", каза Буруджиева.
Според политологът трябва се промени темпът и решителността на правителството. Работата на парламента е забавена, предстои приемането на по-стриктен бюджет. Буруджиева каза, че Борисов премиер можем да видим едва след едни последващи избори, а не сега. Тя призова опозицията „да се впрегне да работи за собствения си успех, а не да злорадства срещу чуждия неуспех”.
