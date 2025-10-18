Новини
България »
Николай Нанков: Авантата за тирове свърши

Николай Нанков: Авантата за тирове свърши

18 Октомври, 2025 18:16 1 467 14

  • николай нанков-
  • санкции-
  • тирове-
  • магистрали

Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни

Николай Нанков: Авантата за тирове свърши - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни, написа във Фейсбук депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков.

От 15 октомври започна поетапното активиране на т.нар. кантари - вградени в асфалта сензори, които претеглят тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона и в реално време подават информация в Националното тол управление.

"Както се казва - "авантата" за тировете свърши. Санкционирането на нарушителите е важна стъпка в борбата с пътно-транспортния травматизъм, защото претоварените тирове са изключително рискови участници в движението", посочва Нанков.

"Спирането им е важно и за съхраняване на пътната настилка. Тя е проектирана за определена носимоспособност и използването ѝ от претоварени тирове я деформира - всички сме виждали "коловозите" в асфалта", пише още Николай Нанков.

На 15 октомври са издадени 297 електронни фиша на нарушители, а на 16 октомври - 147, сочат данни на Националното тол управление.

Според правилата нарушителите имат 14 дни, в които могат да платят компесаторни такса от 1200 лева, за да бъде анулиран електронният фиш.

Ако не го направят, им се налага глоба или имуществена санкция от 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при всяко следващо.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    25 5 Отговор
    Но пък никой не ги закача, като хвърчат с превишена скорост.
    Я кажи, има ли чуждестранни от глобените тирове, или са всичките с БГ регистрации?

    18:19 18.10.2025

  • 2 Връщай

    26 3 Отговор
    милиардите , мазен селяндур нагъл и инвентар на джипката , както и поръчващ ескорта ! Отврат !

    18:21 18.10.2025

  • 3 Бендида

    32 3 Отговор
    Коловозите в асфалта не са само от претоварени тировете. Недобра основа, твърде тънък пласт, безнаказан Нанков....пример Своге. Вашата аванта кога ще свърши?

    Коментиран от #12

    18:24 18.10.2025

  • 4 Един

    21 2 Отговор
    Поредно плиткоумно герберско парче!

    Коловозите по асфалта се появяват не от претоварване, а при експлоатация е жегите, когато асфалта е размекнат и лесно се деформира.

    А великия успех, да спрат претоварването (тон-два, което не влияе на пътната безопасност - един контейнер примерно е конструиран да носи над 25 тона) та "успеха" на ТОЛа ще бъде платен от крайния потребител, щото транспорта се увеличава ЧУВСТВИТЕЛНО - повярвайте! Разликата в тези тон-два са осезателни при разпределение на навлото върху стойността на стоката...

    "Претоварени" тирове рядко правят катастрофи - технически неизправни или с преджасали шофьори са тези с катастрофите... Ама щом ИЗГОНЕНИЯ ЗАРАДИ КОРУПЦИЯ Нанков казва...

    18:25 18.10.2025

  • 5 БЕЗ МАЙТАП

    12 3 Отговор
    Аванта далавера еврофондове маниполации опорни точки... този да не е от ГЕРБ -НОВО НАЧАЛО

    18:35 18.10.2025

  • 6 си дзън

    9 0 Отговор
    Остава и да съберете глобите...

    18:38 18.10.2025

  • 7 Иван Грозни

    6 2 Отговор
    Ние бяхме последните облажилисе от авантата. Ма тоя много благинки е натрупал завалията чак не може да ги носи. Не е като шевовете си.

    18:40 18.10.2025

  • 8 Гост

    15 2 Отговор
    Сладък, мазен бузанчо. Колко милиона открадна ти? А??? Какъв късмет си извадил, че са те родили у тая кочина. В Бяла държава щеше да си един посредствен средностатистически тъпак

    Коментиран от #10

    18:41 18.10.2025

  • 9 дайте информация за

    3 1 Отговор
    събираемостта на наложените санкции! АУАНи всеки може да пише, но НПтата падат като маловажни: там е заровено куче-касичката

    18:45 18.10.2025

  • 10 пак си е такъв

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    но в България такива ги слагат на власт...

    18:48 18.10.2025

  • 11 Яаааа, говорещият куфар

    3 1 Отговор
    се появи.

    18:56 18.10.2025

  • 12 вест гост

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бендида":

    И за това ще паднат при съдебното им обжалване. И още нещо - при движение на МПС-ППС по време на движение силите се преразпределят, получава се така нареченото динамично натоварване, което е различно от натоварването на ос в спряло положение. Точно поради това такива проверки в Европа не се правят във време на движение, но нянко - off знае много добре материята.

    19:06 18.10.2025

  • 13 ??????!

    2 1 Отговор
    Санксии много,но събираемост мааалка!!!

    19:12 18.10.2025

  • 14 нани нанков: Авантата за тирове свърши

    2 0 Отговор
    а вашта кога ще свърши

    19:23 18.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове