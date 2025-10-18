Николай Нанков: Авантата за тирове свърши

Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни, написа във Фейсбук депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков.
От 15 октомври започна поетапното активиране на т.нар. кантари - вградени в асфалта сензори, които претеглят тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона и в реално време подават информация в Националното тол управление.
"Както се казва - "авантата" за тировете свърши. Санкционирането на нарушителите е важна стъпка в борбата с пътно-транспортния травматизъм, защото претоварените тирове са изключително рискови участници в движението", посочва Нанков.
"Спирането им е важно и за съхраняване на пътната настилка. Тя е проектирана за определена носимоспособност и използването ѝ от претоварени тирове я деформира - всички сме виждали "коловозите" в асфалта", пише още Николай Нанков.
На 15 октомври са издадени 297 електронни фиша на нарушители, а на 16 октомври - 147, сочат данни на Националното тол управление.
Според правилата нарушителите имат 14 дни, в които могат да платят компесаторни такса от 1200 лева, за да бъде анулиран електронният фиш.
Ако не го направят, им се налага глоба или имуществена санкция от 3000 лева за първо нарушение и 4000 лева при всяко следващо.
1 Гост
Я кажи, има ли чуждестранни от глобените тирове, или са всичките с БГ регистрации?
18:19 18.10.2025
2 Връщай
18:21 18.10.2025
3 Бендида
Коментиран от #12
18:24 18.10.2025
4 Един
Коловозите по асфалта се появяват не от претоварване, а при експлоатация е жегите, когато асфалта е размекнат и лесно се деформира.
А великия успех, да спрат претоварването (тон-два, което не влияе на пътната безопасност - един контейнер примерно е конструиран да носи над 25 тона) та "успеха" на ТОЛа ще бъде платен от крайния потребител, щото транспорта се увеличава ЧУВСТВИТЕЛНО - повярвайте! Разликата в тези тон-два са осезателни при разпределение на навлото върху стойността на стоката...
"Претоварени" тирове рядко правят катастрофи - технически неизправни или с преджасали шофьори са тези с катастрофите... Ама щом ИЗГОНЕНИЯ ЗАРАДИ КОРУПЦИЯ Нанков казва...
18:25 18.10.2025
5 БЕЗ МАЙТАП
18:35 18.10.2025
6 си дзън
18:38 18.10.2025
7 Иван Грозни
18:40 18.10.2025
8 Гост
Коментиран от #10
18:41 18.10.2025
9 дайте информация за
18:45 18.10.2025
10 пак си е такъв
До коментар #8 от "Гост":но в България такива ги слагат на власт...
18:48 18.10.2025
11 Яаааа, говорещият куфар
18:56 18.10.2025
12 вест гост
До коментар #3 от "Бендида":И за това ще паднат при съдебното им обжалване. И още нещо - при движение на МПС-ППС по време на движение силите се преразпределят, получава се така нареченото динамично натоварване, което е различно от натоварването на ос в спряло положение. Точно поради това такива проверки в Европа не се правят във време на движение, но нянко - off знае много добре материята.
19:06 18.10.2025
13 ??????!
19:12 18.10.2025
14 нани нанков: Авантата за тирове свърши
19:23 18.10.2025