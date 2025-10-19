Новини
България »
Николай Василев: Дефицитът отива на 15 милиарда

19 Октомври, 2025 19:12, обновена 19 Октомври, 2025 18:17 706 18

  • николай василев-
  • финанси-
  • дефицит-
  • бюджет

Всички знаем, че ситуацията в бюджета е "тъмночервена", заяви бившият министър на икономиката

Николай Василев: Дефицитът отива на 15 милиарда - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

"Сигурно си спомняте, че от последните 4 години и половина аз светвам най-голямата "червена лампа“, която става все по-интензивна. Други хора постепенно се сетиха да се включат. През последната седмица - и Международният валутен фонд, и управителят на БНБ. Ставаме все повече. Няма никой, който да твърди обратното. Всички знаем, че ситуацията в бюджета е тъмночервена“.

Това каза в ефира на bTV Николай Василев - икономист, бивш инвестиционен банкер и министър на икономиката.

Той припомни, че правителството на Виденов е най-неуспешното правителство на Българския преход – символ на голямата катастрофа и големия провал.

"То управлява две години. През първата година на своето управление, когато нещата започнаха да се влошават, дефицитът им беше 3,9% от БВП. На това правителство вървим към 8% - тъмночервена ли е лампата, мига ли, какво да кажем“, попита икономистът.

По думите му дефицитът отива на 15 милиарда или повече.

Николай Василев посочи и "счетоводните хватки" на кабинета - увеличението на капитала на държавните дружества и 500 милиона лева авансов данък от банките за следващата година.

Като "голяма червена лампа" той определи Българската банка за развитие, в която правителството е изсипало 4 милиарда лева капита - "колосална сума за една банка".

"Те минават като капитализация на дружество, а не като държавен разход", посочи икономистът.

"Това са пари, които няма да са за развитие на някаква банкова дейност, а чисти бюджетни разходи", отбеляза той.

По думите му основната цел на Българската банка на развитие е била да финансира няколко олигархични групи и да играе ролята на втори държавен бюджет.

"Това не е никаква банка за развитие, а пари, които политиците имат под масата, с които да правят каквото си искат", коментира Николай Василев.

"Дори с тези шмекерии ние пак сме зле. Ние взехме част от приходите за следващата година, които тогава няма да получим. Догодина какъв ще е бюджетът", попита той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Почва се

    12 0 Отговор
    А ние къде отиваме

    Коментиран от #11

    18:19 19.10.2025

  • 2 И расте

    10 0 Отговор
    ежечасово ! Ти си си изплел кошница , но да се обадиш за всеки случай !

    18:21 19.10.2025

  • 3 Има едни милиарди

    9 0 Отговор
    от валутния борд да се откраднат, като приемем еврото и ни подготвят...

    18:21 19.10.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор
    абе ЯЩЕ И ПИЙТЕ бе!!!!САЩ като са с най-големия , кво им е?)))))))))))

    18:22 19.10.2025

  • 5 бай Бай

    9 1 Отговор
    А да лъжат, че сме с 3% дефицит за да ни продадат на евроразсипниците с проваленото евро никаква срама нямаха.
    На ти сега кървавочервен бюджет.
    Лукови глави.

    18:22 19.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Тиквата фалира държавата и ще си вземе чекмеджето и ще бяга на 🏝️

    18:24 19.10.2025

  • 7 Лопи

    5 1 Отговор
    България е в компанията на страни като Беларус, Руската федерация и още 3-4 други държави. В цял свят сме не повече от 6-7 държави, които прилагаме плосък данък.

    18:24 19.10.2025

  • 8 Гост

    6 1 Отговор
    Влизаме в клуба на богатите като обслужващ персонал.

    18:26 19.10.2025

  • 9 Мъченик

    5 1 Отговор
    В това състояние ли ще приемаме еврото?
    За какво точно сме били готови?
    Да закрием цирка ли?

    18:27 19.10.2025

  • 10 Дориана

    5 0 Отговор
    Много ясно, всички знаеха, за пробития и стъкмен бюджет на Теменужка Петкова. Сега последиците от нереалния фалшив бюджет уж на три процента трябва да се понесат от Борисов, Пеевски и от двете предателски партии ИТН и БСП ОЛ. Няма горките пенсионери или всички други хора да страдат заради тяхната алчност и некомпетентност . Насила вкараха без референдум България в Еврозоната. Само Евро сънуват и накрая ще докарат България до ръба. Срам и позор за тях да си подават оставките.

    18:27 19.10.2025

  • 11 Прав е Василев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Почва се":

    Двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и г рухчо Пеевски теглят кредит след кредит, милиард след милиард, пълнят си банковите сметки и заробват Отечеството ни. Разбира се, че в това заробване участва Слави Трифонов и мазните и лъжливи бесепари.

    18:30 19.10.2025

  • 12 Теменушкъ

    2 0 Отговор
    ситуацията в бюджета е "тъмносиня"

    Коментиран от #16

    18:32 19.10.2025

  • 13 ха ха

    1 0 Отговор
    е такива 20 000 кръвосмучещи унищожиха цял народ

    18:33 19.10.2025

  • 14 ЦАРСКИЯ КРАДЕЦ КОСТЕНУРКО

    1 0 Отговор
    Варна се обажда, че само дразни.

    18:33 19.10.2025

  • 15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 16 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Теменушкъ":

    отдолу ѝ .

    18:38 19.10.2025

  • 17 Изключително

    2 0 Отговор
    противна личност, окрадила България. Тотално некомпетентен финансист!

    18:38 19.10.2025

  • 18 Дедо

    0 0 Отговор
    Реално 4 те мафиотски партии изтеглиха 15 милиарда кредит , като от тях 7 милиарда набутаха в ББР и още две структури и смятат да си ги откраднат. Ще хвърлят някое малко увеличение на пенсиите и още малко отново на полицаите и даскалите за да им затворят устите и останалото ще крадат. Те затова се и търпят в коалицията и мълчат въпреки всички. За ИТН и Трифонов ще има поне милиард и половина., 800 милиина ще открадне от завишения строеж на детската болница и още 700 милиона от БДЖ през брокера Караджовчо . Парите ще се изнесат в чували с правителственият самолет в Барбадос , където ще ги поеме Пепи Плагиата.

    18:39 19.10.2025

