Новини
България »
НСИ: Брутният вътрешен продукт на България се е увеличил с 3,4 на сто през 2024 г.

НСИ: Брутният вътрешен продукт на България се е увеличил с 3,4 на сто през 2024 г.

20 Октомври, 2025 14:19 586 13

  • нси-
  • бвп-
  • икономика

През 2024 г. секторът на услугите увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,9 процентни пункта до 73,1 на сто

НСИ: Брутният вътрешен продукт на България се е увеличил с 3,4 на сто през 2024 г. - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

През 2024 г. брутният вътрешен продукт на България се е увеличил в реално изражение с 3,4 на сто спрямо 2023 година, сочат актуализирани данни на Националния статистически институт (НСИ).

За миналата година БВП достига номинален стойностен обем от 204,907 млрд. лева, а брутната добавена стойност възлиза на 178,772 млрд. лева, посочи БТА.

През 2024 г. секторът на услугите увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,9 процентни пункта до 73,1 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в индустриалния сектор, намалява до 24,2 на сто през 2024 г. при 25,9 на сто през 2023 година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2,7 на сто, което е намаление с 0,2 процентни пункта спрямо 2023 година.

Справка в НСИ сочи, че по актуализирани тогава данни на НСИ БВП е достигал номинален стойностен обем от 185,233 млрд. лева, брутната добавена стойност е възлизала на 162,414 млрд. лева, а ръстът на БВП спрямо 2022 година е бил с 1,9 на сто.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Инфлация 100 процента.Значи брутният вътрешен продукт е намалял с 96 процента

    14:22 20.10.2025

  • 2 😌😌😌

    6 1 Отговор
    Това е лъжа и измама от къде се е увеличил, като фирмите избягаха и никой не идва в Тикволандия, а тукашните са в Сивия сектор…

    14:23 20.10.2025

  • 3 НА ТЕЗИ

    5 0 Отговор
    НАЛИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЯРВА

    14:23 20.10.2025

  • 4 Буко Баламата

    8 0 Отговор
    На хартия цъфтим и връзваме, но реално ако не си на хранилка е тегаво.

    Коментиран от #6

    14:33 20.10.2025

  • 5 Икономист

    9 1 Отговор
    Само нси могат да изкарат рекорден растеж на бвп при рекордни фалити и рекордно закриване на заводи 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #7

    14:39 20.10.2025

  • 6 Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Буко Баламата":

    На стъкмистика

    14:39 20.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Икономист":

    Това е от голямата инфлация

    15:10 20.10.2025

  • 8 Копейка

    2 0 Отговор
    Глупости. Шефа каза, че България копае дъното и без лева още по-зле ще стане! А НСИ лъжат както винаги.

    15:14 20.10.2025

  • 9 БВП се увеличава,

    3 0 Отговор
    дълговете и той !

    15:14 20.10.2025

  • 10 БВП е манипулация ,а не

    3 0 Отговор
    реален икономически показател . Функция от ценовите равнища.

    15:18 20.10.2025

  • 11 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    При тази инфлация значи е спаднал поне с толкова. Спукана му е работата на простото племе дето избира все едно и също полуграмотни и прости криминални субекти начело.

    15:32 20.10.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Продаваме оръжие. За това расте и БВП. Като спре войната ще хапнем дървото.

    15:41 20.10.2025

  • 13 Сандо

    1 0 Отговор
    Това е истинска трагедия за една държава - 24 % индустриален сектор,близо 3% земеделие,при това дела намалява,това е признак,че икономиката на държавата загива,а без внос няма да може да се изхрани народа.И положението ще става още по-лошо,т.е. катастрофата чука на вратата и дори няма да има кой да обяви национален траур.

    15:41 20.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове