НСИ: Брутният вътрешен продукт на България се е увеличил с 3,4 на сто през 2024 г.

През 2024 г. брутният вътрешен продукт на България се е увеличил в реално изражение с 3,4 на сто спрямо 2023 година, сочат актуализирани данни на Националния статистически институт (НСИ).
За миналата година БВП достига номинален стойностен обем от 204,907 млрд. лева, а брутната добавена стойност възлиза на 178,772 млрд. лева, посочи БТА.
През 2024 г. секторът на услугите увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,9 процентни пункта до 73,1 на сто. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в индустриалния сектор, намалява до 24,2 на сто през 2024 г. при 25,9 на сто през 2023 година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2,7 на сто, което е намаление с 0,2 процентни пункта спрямо 2023 година.
Справка в НСИ сочи, че по актуализирани тогава данни на НСИ БВП е достигал номинален стойностен обем от 185,233 млрд. лева, брутната добавена стойност е възлизала на 162,414 млрд. лева, а ръстът на БВП спрямо 2022 година е бил с 1,9 на сто.
